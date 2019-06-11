EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Економіка, Суспільство
  12639  290
Матеріали за темою:
Все про:Міноборони (2606) Укроборонпром (444) імпортозаміщення (6)

 "Укроборонпром" поки не зміг замінити російські складові в танках "Оплот", - Міноборони

Державний концерн "Укроборонпром" повідомив Міністерство оборони України про неготовність укласти контракти на поставку новітніх українських танків Т-84 БМ "Оплот" у зв'язку з роботами, що тривають, щодо імпортозаміщення складових, які виготовляли в Російській Федерації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у відомстві на запит Радіо Свобода.

У Міноборони повідомили, що в 2019 році не укладали контракти на виготовлення танків "Оплот" з "Укроборонпромом". Харківське конструкторське бюро машинобудування імені Морозова проводить дослідницьку роботу щодо заміни російських деталей, яка поки не закінчена.

БМ "Оплот" був прийнятий на озброєння у 2009 році, але в підрозділи ЗСУ бойові машини досі не надійшли.

У жовтні 2015 року начальник бронетанкового управління Збройних сил України генерал-майор Юрій Мельник заявляв, що наступного року українська армія почне закуповувати танки Т-84 "Оплот".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ взяли на озброєння систему виявлення підводних човнів "Ятрань". ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131643
 
 
 Топ коментарі
 
144 успешных реформ, одна из них - эта "Укроборонпром" пока не смог заменить российские составляющие в танках "Оплот", - Минобороны - Цензор.НЕТ 4281
 показати весь коментар
 
Прикольно.
Для тайландов всё хорошо.
А вот как для ВСУ = ну никак не выходит.
Свинарчуки и Главкабан = вот проблема.
А не "импортозамещение".
 показати весь коментар
 
БМ "Оплот" был принят на вооружение в 2009 году, но в подразделения ВСУ боевые машины до сих пор не поступили. Источник: https://censor.net.ua/n3131643

-
Странно, а Пеця говорил что за 5 лет добился полного импортозамещения, и что у Укроборонпрома все хорошо, Свинарчук на своем месте!
Кстати, Свинарчука посадил Пеця, и старшего и младшего? Кто скажет? "Укроборонпром" пока не смог заменить российские составляющие в танках "Оплот", - Минобороны - Цензор.НЕТ 2098 "Укроборонпром" пока не смог заменить российские составляющие в танках "Оплот", - Минобороны - Цензор.НЕТ 5737
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
А зачем ВПК стране, которая собирается просто перестать стрелять?
А если нужен, то Оплот с нуля переделываться будет под западные комплектующие, которые кто-то еще продать должен? Или будет поиск инвестиций и оборудования под импортозамещение, которое, на минуточку, стоит столько, что всем уже плевать на контрабандное происхождение готовых деталей. Программу по поставке Оплотов всякие бигусы уже сорвали. А восстанавливать кто будет?
 показати весь коментар
 
 
А что он мог сделать в стране, где 73% зебеней?
 показати весь коментар
 
 
Не нравится народ Украины - вали в рашку. Не муч себя.
 показати весь коментар
 
 
Так таких зебеней 146% , сызранец. Да ты и сам в зеркало смотришся.
 показати весь коментар
 
 
Так это не народ Украины, а народ СССР, которого нет и не будет никогда.
 показати весь коментар
 
 
Армія, мова, віра. Обидва голови адміністрації були російськомовними іудами (Ложкін, Райнін). Армія пофарбована тільки для парадів. Томосоносний Єпіфаній не виведе віруючих проти сатаніст-параду як виводив Володимир. Іудові довіряти - буратіною стати.
 показати весь коментар
 
 
Короче смотрим по фактам. Куча танков Оплот были созданы и отправлены в Таиланд. Значит одно из двух. 1) Или эта ситуация нынешняя- последствия скандала с Гладковским ака Свынарчук, когда контрабандную доставку российских комплектующих прикрыли, и наша армия осталась без деталей, на радость Куйлу и тупому быдлу волающему о каррупции. 2) Или это начинающийся Саботаж новой власти. А что, вполне входит в линейку: " Референдум по Нато", " Референдум за примирение с РФ"., "ЗСУ убивает Донбасс от Мендель" и т.д. и т.п.
 показати весь коментар
 
 
У казахов комплектацию перекупали, а не у параши напрямую. ...это нормально! В Афгане, по нашим, из нашего же оружия стреляли.
...теперь в Израиловке будем шестерёнки парашные покупать...
 показати весь коментар
 
 
Там сейчас птавлен НОВЫЙ ЗеДиректор, который с ходу заявил, что выпуск продукции для ВСУ не рентабельный, и будем выпускать кучууу гражданской продукции в ущерб оборонным заказам. Вот и вся разгадка на загадку. Даешь комбайны с вертикальным взлетом!

https://censor.net.ua/news/3129526/na_segodnyashniyi_den_zakazy_minoborony_yavlyayutsya_ubytochnymi_dlya_oboronproma_sotrudnichestvo_doljno/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_70397305
 показати весь коментар
 
 
Свинарчуков посадят -- танки встанут!
 показати весь коментар
 
 
легко быть дартаньяном и всех вокруг обкладывать х-ями
только в 14 году вопрос стоял где электричество взять для харькова и газ на зиму

А сейчас шаурма или не шаурма
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
В 2014 питання було - чи вистачить грошей у кєрнеса, добкіна та іншої сєпаратні відкупитися хабарем вальцману від буцигарні... І судячи з того, що зараз Харківом керують сєпари - вальцман хабаря взяв.
В 2014 питання було - танки для своєї армії або для Таїланда (відповідь відома - кривавї гроші зробили своє діло).
В 2014 питання було - чи не марно загинули на Майдані... зараз бачимо, що марно...
 показати весь коментар
 
 
Нужно Свинарчуков из этого уравнения убрать тогда всё сразу решиться.
 показати весь коментар
 
 
От после тога, как такие узколобые крикуны прекратили вместе с бигусами тупорылыми не совсем белую закупку комплектующих и остановился выпуск не только Оплотов, но и много чего остро необходимого на востоке. Кацапы довольны!
 показати весь коментар
 
 
да, за пять лет можно было бы давно спроектировать новый танк и запустить его в серию. значит прежнее высшее военно-политическое руководство намеренно САБОТИРОВАЛО программу перевооружения (которую даже, наверное не приняли даже на бумаге), это "зависимость" оставлена С УМЫСЛОМ!
 показати весь коментар
 
 
Много можно перевооружить на $3-4 млрд совокупного военного бюджета? Да еще в стране, которая "Дозор" доделать больше полутора десятков лет не может. А тут фантазии о новых танках, да еще серийных поставках. С разработкой, испытаниями, преодолением детских болезней и наконец серией - это лет 10 по самым оптимистичным прогнозам. А нужно по состоянию на позавчера.
 показати весь коментар
 
 
А Петя казав, що ніяких проблем!
Це, що, Петя брехав?
 показати весь коментар
 
это ты сбрехал, что петя такое говорил
 показати весь коментар
 
Укроборонпром-- структура по распилу денег !!! Только идиот может поверить что у нас не могут производить запчасти для оплота -- У нас где все время производят двигателя на ЮМЗ для всех видов ракет и спутников ??? Реально это измена и нужно подключаться и всех свинарчуков на нары с конфискацией -- безнаказанность порождает еще большую безнаказанность "Укроборонпром" пока не смог заменить российские составляющие в танках "Оплот", - Минобороны - Цензор.НЕТ 7292
 показати весь коментар
 
 
они были заняты!! какие танки, если нужно было срочно возить по всей Украине львовский мусор!!
 показати весь коментар
 
Полный бред, без вариантов! Только несколько стран с ВВП на несколько порядков больше украинского могут выпускать основные танки. И идут к этому десятки лет. Только на разработку тратятся сотни миллиардов, и то не всегда успешно (даже в немецком Леопарде кучу косяков обнаружили). А вы хотите, чтобы в нашей воюющей стране гастеров, смерекорубов, бурштынокопателей, автобляхеров и просто вот таких пустозвонов кто-то за мизерные средства освоил автономный выпуск новых танков. Хватит в сказки и простые решения верить!
А не совсем законные связи УОП с кацапами как раз и способствовали решению проблем с комплектующими, хоть и временно, конечно...
 показати весь коментар
 
"Укроборонпром"никому не нужная прокладка.Кроме как тормозить и воровать нихрена не умеют
 показати весь коментар
 
 
За импортозамещение отчитались - можно и поесть...
 показати весь коментар
 
Если кто-то реально работал на производстве в машиностроении, тот представляет, чтобы изготовить и поставить на конвейер даже маленькую деталюшку нужны большие средства на подготовку производства (если учесть, что есть все необходимое оборудование и материалы). В эти работы включаются конструкторские разработки, технологические, средства контроля и измерения, испытательное оборудование узлов и агрегатов. В общем и целом на все про все 2-3 года кропотливой работы, а если с доработками и сертификацией, так и все пять лет при устойчивом финансировании и наличии квалифицированных работников. Так что по щучьему велению ничего не получается и нужны годы для реализации проектов..
 показати весь коментар
 
 
Может для конвейера, вы правы. Но конвейер - массовое производство. Вам приходилось сталкиваться с массовым производством военной техники? Как правило - это только опытные образцы. И макетка - так называется сборочный участок экспериментальных конструкций, должна быть. И не одна. Если этого нет, то монополия подлежит аудиту. Другое дело - отсутствие специалистов... Но за 4 года можно уже взрастить новых... А уже с начала конфликта прошло больше времени...
Пример - моё производство 4 года пытается обеспечить окопников печками: https://www.youtube.com/watch?v=Z5xhtm9OKOw&feature=youtu.be
А государственной поддержки, в виде заказов - нет. Хотя на передовой, в окопах, пользуется спросом, как система обогрева с отводом продуктов сгорания от места использования. Да, я не делаю откатов. Ибо во время войны это кощунство...
А вы как думаете?
 показати весь коментар
 
 
без откатов расчитывать на поддержку государства Вы сможете, но только не в Украине. Даже в частных фирмах менеджеры по поставкам спрашивают или можно например накинуть на ту суму которую предлагаешь. По этой причине я уже с украинским рынком не имею дел с 15года.
Вы можете попробовать наладить производство на экспорт. Для начала выложите свою продукцию для Польши на olx pl (оликс такой же как и у нас), или на allegro
 показати весь коментар
 
 
Воно то так, але... Десь не менше 80% часу, та коштів на описані процедури - чистісінька бюрократія. Без якої легко можна створити потрібну річ. Але то буде все незаконно. І "неправильно".
 показати весь коментар
 
 
Зная что такое УОП и как работают наши госпредприятия, фраза "в связи с продолжающимися работами по импортозамещению составляющих" означает только одно - никто ни#уя не делал...
 показати весь коментар
 
 
Без фанатизма _- Я работал на производстве и скажу оборудование у нас есть материалов достаточно и по образцу сделать какой то прибор это недолго и несложно и себестоимость будет гораздо дешевле чем при закупке !!! Просто никому это ненужно потому что все погрязло в коррупции и каждый хочет урвать и ездить на новом феррари как свинарчук "Укроборонпром" поки не зміг замінити російські складові в танках "Оплот", - Міноборони - Цензор.НЕТ 4775
 показати весь коментар
 
 
Сталин запускал НОВЫЕ танки в 1942-1944 целыми танковвыми армиями! Да и Гитлер в период 1943-1944 уже на грани проигрыша войны кроме танковых армий создавал первые в мире баллистические ракеты и отправлял их в сторону Лондона! А сколько подводных лодок было построено всеми странами буквально в 42-44 годах! А Украина во время войны даже усовершенствовать свои танки не в силах? 5 лет блин мало? ?А сколько подлодок имеетт Укр.флот??? И знаете, как говорят бойцы с ООС вернувшиеся? Техника СОВЕТСКАЯ перекрашенная !
 показати весь коментар
 
Ага "запускал". А то, что поставлялись по Лендлизу и танки, и самолеты, и грузовой транспорт, и легковой, и вооружение, и обмундирование, и самое главное ЕДА, вы этого не знаете?
Под Гитлером была вся Европа с ее природными и материальными ресурсами, рабочей силой, в том числе БЕСПЛАТНОЙ - это тоже ничего? На заводах практически за еду работали французы, поляки, австрийцы, румыны, чехи, греки, евреи.
 показати весь коментар
 
А хорошо бы зелибоб загнать крутить гайки по 16 часов в сутки за паек, как их любимый Сталин. Может тогда бы почувствовали, что война идет. Но и тогда с высокотехнологичными компонентами ничего особо не поделаешь. КНДР тратит на оборону 30% ВВП, но как освоена электроника? Слабо. Производство на уровне 60-70-х, поточный ремонт существующего и тысячи РСЗО, ствольной, баллистические ракеты.

 показати весь коментар
 
А хотел? Если не получается самим, можно искать тех, кто сможет тут, в Украине...
 показати весь коментар
 
 
танки актуальны только при б/д с повстанцами не имеющими в достаточном количестве высокоточных противотанковых средств поражения, а так при б/д двух армий арта только быстрого передвижения и все их использование. Опытный ЗУшник выводит танк из строя в несколько очередей.
 показати весь коментар
 
Что за " повстанцы"? У этих " повстанцев" танков на Донбассе и в Крыму больше, чем в какой либо стране Европы. Ну и соответственно артиллерии тоже.
 показати весь коментар
 
ну и я к то же, что нужно больше птуров и высокоточных средств дальнего поражения,
они и натащили ПВО туда, так как вертушки спокойно за 6км палили танки как спички.
 показати весь коментар
 
 
Потому упор и был сделан на высокоточное ракетное и противотанкове вооружение.
 показати весь коментар
 
 
Это такой намек ,что без Свинарчуков никак .
 показати весь коментар
 
 
сейчас ЗЕанусы ситуацию быстро исправят
 показати весь коментар
 
 
рыло умой... и кАкошник на рогах поправь
 показати весь коментар
 
 
А совковое железо не надо было ремонтировать? Не надо было модернизировать? Не надо было из 3 убитых единиц 1 боевую единицу делать?. Надо было 10 лет разрабатывать супер-пупер оружие? А советское куда? В металлолом? Продать РФ?
 показати весь коментар
 
 
Танки не йдуть у всу з 2009, зараз 2019, вам не здається що саботаж?
 показати весь коментар
 
Порохокорупційний саботаж, танків Оплот немає , підірвані склади , є, петю на нари, зрадник.
 показати весь коментар
 
 
Ага, ага! Зю і склади відбудує, і напхає в них чого треба (бо він же не пєтя!). І танків наробить і Альфу Центавра у зільоних чоловічків відіб'є, і навіть тебе у телевізорі розвеселить
 показати весь коментар
 
 
петрушкины потужные пилимоги лопнули как мыльный пузыри, выкатили правду. И на том спасибо
 показати весь коментар
 
 
пока агент лолита не будет в клетке ничего не изменится.
 показати весь коментар
 
 
Не, Ну прямо открытый демарш петиных друзей. Даже не ныкаются.
 показати весь коментар
 
Нагадую .кандидат у ЄС Гладковський-Свинарчук йде у парламкнт по 168 окрузі у Харкові.
 показати весь коментар
 
 
Сумські студенти розробили технологію виготовлення органічних екологічно чистих пакетів, та посуду. Вони швидко розпадаються в навколишньому середовищі. Їх можна їсти. Ці речі могли бстати локомотивом нашої економіки, адже ринок величезний - практично кожна людина планети. Щоденно. Це не зброя, яку ще спробуй продати. І невідомо, як на це зреагують інші країни. Це постійний споживач. Який нікуди не подінеться. Чому ні журналісти, ні держава не підтримують таких речей?
 показати весь коментар
 
А що ж то за офігєнні комплектуючі такі, що ніхто їх виготовити не може крім рашки ???? Ну нехай вже Україна не здатна. А інші країни ? Тобто Уралмаш може виготовити, а Хюндай, Дж.Електрік, Хонда, Сіменс не можуть ????
"Укроборонпром" пока не смог заменить российские составляющие в танках "Оплот", - Минобороны - Цензор.НЕТ 9472

Ці запчастини що на фото ?
 показати весь коментар
 
 
З ціми конторами, на відміну від кацапських, не домовишся за відкати, тому при Порохономіці це не вигідно, на Мальдіви пустий мішок везти не комільфо.
 показати весь коментар
 
Не "не зміг", а "не схотів", бо свинарчуки і "відкати" в кишеню головСвині.
 показати весь коментар
 
Надо зебилов за конвейер поставить, они ж так распинаются что все можно быстро сделать так что за 3 недели атомную бомбу соберут. Привыкли в смартфоне "фермы" строить, больше ничего "строить" не умеют но все знают
 показати весь коментар
 
 
А "руцкій уркаїнець" це що за потвора...?
 показати весь коментар
 
для тебя все кто умнее тебя - "потвори"?
 показати весь коментар
 
 
Сколько тебе в Ольгино за таких опусы платят? Сколько получает порохобецил за день троллинга?
 показати весь коментар
 
на форуме собрался весь цвет мировой танкоделательной индустрии

и все поголовно эксперты
 показати весь коментар
 
 
и не только танкоделательной, они во всем разбираются Постоянно доказывают например что Украина может сама топливо для АЭС делать У США за 5 лет не до конца получилось, надо было им местных экспертов нанять
 показати весь коментар
 
 
За п'ять років війни Порошенко не зробив імпортозаміщення російських узлів на український танк. Це все, що треба знати про Порошенко.
 показати весь коментар
 
 
за 5 лет США не смогли сделать импортозамещение на российские ракетные двигатели. Это все что надо знать про Обаму Трампа.
 показати весь коментар
 
 
У вас є Маск і він може все це легко врегулювати. А в нас є тільки Юля і Зеленський.
 показати весь коментар
 
 
Т.е. США за 5 лет не смогли создать свой двигатель и покупают у Раши - это ок. А как Украина не смогла - то сразу у тебя зрада зачесалась?
 показати весь коментар
 
 
Хто сказав, що не змогли? Звичайний реверанс перед Рашою. Ну, щоб не ворогувати, то краще торгувати і півробітничати. Але нам воно навіщо?
 показати весь коментар
 
Понятно, ответить нечем. Слив засчитан. В спам, жывотное.
 показати весь коментар
 
 
ваня, следовало бы написать У вас є Бог у головi. А в нас є тільки Юля і Зеленський.)))
 показати весь коментар
 
Скільки треба грошей, щоб купити совість росіянина? Небагато, я думаю.
А мою совість не купиш ні за які гроші. Ота, росіянин Пєтя.
 показати весь коментар
 
твоя совесть видна в твоих постах, раньше была только богиня юля, а теперь появился и бог вова)))
 показати весь коментар
 
Турчинов з 14 року кожен рік обіцяв Оплоти в армії, ну і фоткався красиво.
В інеті є багато його бравурних інтервю
 показати весь коментар
 
У Порошенко було 99,9% влади. Навіть і Турчинов виконував накази Порошенка. Лише маленька Юліна фракція не була під його впливом. То до чого тут Турчинов?
 показати весь коментар
 
 
а Лещенко с Найемом (депутаты от БПП) тоже маршировали строем под приказы Порошенко ?
 показати весь коментар
 
На квартиру Лєщенка і Заліщук натравили Корчачку, а на Наєма чеченців. І вони почали ходити на цирлах. Так само і з всіма іншими бігусами. Лише на Юлю Мародер ссяв тиснути.
 показати весь коментар
 
так почему же тогда из 111 законопроектов порошенко приняты только 84 % ?
 показати весь коментар
 
Луценку без освіти запхали в прокурори? Мажоритарку не прибрали за п'ять років? Закон про слідчі комісії не розглянули? Це 100% керування цією Радою Порошенком. А Юля? В неї є тільки право виступу з трибуни і виставлення цього виступу в ютубі. Бо всі ТВ канали Юлю ігнорували.
 показати весь коментар
 
Офшорный мог организовать только воровство и контрабанду, производство тоже мог, путем монополизации, устранения конкурентов и организации под себя тендеров.
 показати весь коментар
 
 
под суд всю камарилью во главе с офшорным петром... за 5 лет не не смогли организовать замещение... это САБОТАЖ...
 показати весь коментар
 
 
за 5 років це просто позор. Баригу на крові і всю його команду треба попросту повісити
 показати весь коментар
 
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниЕкономіка"Укроборонпром" поки не зміг замінити російські складові в танках "Оплот", - Міноборони
 
 
 
 
 
 вгору