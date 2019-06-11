 "Укроборонпром" поки не зміг замінити російські складові в танках "Оплот", - Міноборони

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у відомстві на запит Радіо Свобода.
У Міноборони повідомили, що в 2019 році не укладали контракти на виготовлення танків "Оплот" з "Укроборонпромом". Харківське конструкторське бюро машинобудування імені Морозова проводить дослідницьку роботу щодо заміни російських деталей, яка поки не закінчена.
БМ "Оплот" був прийнятий на озброєння у 2009 році, але в підрозділи ЗСУ бойові машини досі не надійшли.
У жовтні 2015 року начальник бронетанкового управління Збройних сил України генерал-майор Юрій Мельник заявляв, що наступного року українська армія почне закуповувати танки Т-84 "Оплот".
А если нужен, то Оплот с нуля переделываться будет под западные комплектующие, которые кто-то еще продать должен? Или будет поиск инвестиций и оборудования под импортозамещение, которое, на минуточку, стоит столько, что всем уже плевать на контрабандное происхождение готовых деталей. Программу по поставке Оплотов всякие бигусы уже сорвали. А восстанавливать кто будет?
...теперь в Израиловке будем шестерёнки парашные покупать...
https://censor.net.ua/news/3129526/na_segodnyashniyi_den_zakazy_minoborony_yavlyayutsya_ubytochnymi_dlya_oboronproma_sotrudnichestvo_doljno/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_70397305
только в 14 году вопрос стоял где электричество взять для харькова и газ на зиму
А сейчас шаурма или не шаурма
В 2014 питання було - танки для своєї армії або для Таїланда (відповідь відома - кривавї гроші зробили своє діло).
В 2014 питання було - чи не марно загинули на Майдані... зараз бачимо, що марно...
https://censor.net.ua/news/3129526/na_segodnyashniyi_den_zakazy_minoborony_yavlyayutsya_ubytochnymi_dlya_oboronproma_sotrudnichestvo_doljno/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_70397305
Це, що, Петя брехав?
А не совсем законные связи УОП с кацапами как раз и способствовали решению проблем с комплектующими, хоть и временно, конечно...
Пример - моё производство 4 года пытается обеспечить окопников печками: https://www.youtube.com/watch?v=Z5xhtm9OKOw&feature=youtu.be
А государственной поддержки, в виде заказов - нет. Хотя на передовой, в окопах, пользуется спросом, как система обогрева с отводом продуктов сгорания от места использования. Да, я не делаю откатов. Ибо во время войны это кощунство...
А вы как думаете?
Вы можете попробовать наладить производство на экспорт. Для начала выложите свою продукцию для Польши на olx pl (оликс такой же как и у нас), или на allegro
Под Гитлером была вся Европа с ее природными и материальными ресурсами, рабочей силой, в том числе БЕСПЛАТНОЙ - это тоже ничего? На заводах практически за еду работали французы, поляки, австрийцы, румыны, чехи, греки, евреи.
они и натащили ПВО туда, так как вертушки спокойно за 6км палили танки как спички.
Ці запчастини що на фото ?
заменить кого то в минобороне?
и все поголовно эксперты
ОбамуТрампа.
А мою совість не купиш ні за які гроші. Ота, росіянин Пєтя.
В інеті є багато його бравурних інтервю