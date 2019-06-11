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 Шість вишів "мінували" в Харкові 10 червня, правоохоронці евакуювали 13 550 осіб

Фахівці вибухотехнічного управління ретельно обстежили 165 тисяч квадратних метрів приміщень і 28,6 тисяч квадратних метрів прилеглої території, евакуювали 13 550 осіб.

Згідно з даними Відділу комунікації поліції Харківської області, повідомлення про замінування вищих навчальних закладів на проспекті Науки, площі Конституції, вулицях Маршала Бажанова, Сумській та Алчевських, надійшло на електронну пошту навчальних закладів 10 червня інформує Цензор.НЕТ.

На місцях подій працювали співробітники слідчо-оперативних груп, кінологічного центру, фахівці вибухотехнічного управління поліції. Жодних вибухових пристроїв чи небезпечних речовин правоохоронці не виявили.

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Повідомлення зареєстровано в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень територіальних відділів поліції. Вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131642
 
 
 Топ коментарі
 
Пора увеличивать наказание для звонарей! Шесть вузов "минировали" в Харькове 10 июня, правоохранители эвакуировали 13 550 человек - Цензор.НЕТ 6795
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при вводе какой-то меры нужно учитывать плюсы и минусы. но про минусы почему-то "принято" забывать.
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а сколько обьектов в мацькве наши заминировали или как на передовой запретили отвечать фейком на фейк
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а ещё преступность можно сильно снизить за счёт создания очень многих других неудобств.
преступник найдёт способ достать чужой телефон. или обмануть (подкупить) систему регистрации.
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при вводе какой-то меры нужно учитывать плюсы и минусы. но про минусы почему-то "принято" забывать.
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а я вот против. я считаю, что полицейские меры, они сродни ядохимикатам. пока без них обойтись нельзя, но...
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Сьогодні теж десь біля 11 не працювала м.Театральна та м. Золоті ворота🤔
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а у нас "Ашан" уже несколько раз "минировали"
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Да мы уже поняли что ты за тоталитарную систему со слежением за всеми всеми возможными средствами. Твой кумир, нулевка, часом не сатанист *****?
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А ,если звонарям, годика 3 давать? Могёт, их меньше станет?
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