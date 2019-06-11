 Арешт колишнього "міністра охорони здоров'я Криму" Михальчевського продовжили ще на два місяці

Про це повідомляє кореспондент Крим.Реалії, передає Цензор.НЕТ.

Суд розглядав клопотання про продовження арешту екс-міністру впродовж трьох засідань. Прокурор Ігор Корженко подав його ще 4 червня, проте тоді судді не встигли винести щодо нього рішення і перенесли його оприлюднення на 6 червня.

На засідання 6 червня не з'явилися адвокати, які захищали Михальчевського раніше, але прийшов новий захисник Ігор Колесников. Він попросив оголосити перерву для конфіденційної розмови з клієнтом, і розгляд клопотання про продовження арешту відклали ще раз - до 10 червня.

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Цього дня Колесніков намагався, використовуючи різні процесуальні норми, відтягнути винесення рішення з приводу запобіжного заходу. Спочатку він довго сперечався з поліцейськими і вимагав, щоб вони сіли подалі від його столу і не підглядали в документи. Потім він двічі подав клопотання про відвід прокурора. Перше судді відхилили, друге відмовилися розглядати і заявили, що адвокат зловживає правом на відвід. Потім захисник заявив відвід суддям, ті відмовилися його приймати.

Після цього адвокат попросив дати йому час на ознайомлення з матеріалами справи й оголосити перерву до 13 липня - дня, коли минав термін арешту Михальчевського.

Головуюча суддя Мирослава Марченко відмовилася задовольняти це прохання. Тоді екс-міністр заявив, що відмовляється від послуг адвоката Колесникова, оскільки суд не дає йому можливості виконувати свої обов'язки. Після цього адвокат Колесніков залишив залу. Слідом за ним з приміщення пішли судді, оголосивши, що направляються в дорадчу кімнату для винесення рішення про запобіжний захід. Через півгодини суддя Марченко оголосила, що арешт Михальчевському продовжено на 60 днів - до 6 серпня.

Нагадаємо, 5 січня стало відомо, що в Києві СБУ виявила колишнього "міністра охорони здоров'я" анексованого Криму Петра Михальчевського.

У його тимчасовому місці проживання в столиці провели санкціонований обшук. Оперативники спецслужби вилучили паспорт громадянина РФ, "службове посвідчення" за підписом Аксьонова та інші документи, що підтверджують його співпрацю з окупаційною владою.

З 8 січня Петро Михальчевський перебуває під вартою: спочатку він утримувався в СІЗО Херсона, влітку його перевезли в київський ізолятор. У червні розслідування у справі екс-міністра було завершено і направлено до суду.

Михальчевському інкримінується державна зрада (ст. 111 КК). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.