 У футбольному відбірковому циклі Євро-2020 Україна перемагає в домашньому матчі Люксембург

Україна: Пятов, Кривцов, Миколенко, Караваєв, Матвієнко, Степаненко, Малиновський, Коноплянка (Коваленко), Циганков (Соболь), Зінченко, Яремчук.

Люксембург: Моріс, Шано, Жерсон, Перейра, В. Тілль, О. Тілль (Тюрпель), Баррейру, Янс, Та Граса, Да Мота (Бенсі), Родрігес

Гол: Яремчук, 6.