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Все про:футбол (672) Люксембург (25) Євро-2020 (2)

 У футбольному відбірковому циклі Євро-2020 Україна перемагає в домашньому матчі Люксембург

Команда Андрія Шевченка провела ще один домашній матч у Львові, зігравши проти Люксембурга. Єдиний м'яч на 6-й хвилині забив Роман Яремчук.

Україна: Пятов, Кривцов, Миколенко, Караваєв, Матвієнко, Степаненко, Малиновський, Коноплянка (Коваленко), Циганков (Соболь), Зінченко, Яремчук.

Люксембург: Моріс, Шано, Жерсон, Перейра, В. Тілль, О. Тілль (Тюрпель), Баррейру, Янс, Та Граса, Да Мота (Бенсі), Родрігес

Гол: Яремчук, 6.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131640
 
   
 Топ коментарі
 
Эти черти из Люксембурга неплохо играют. Могут отобрать очки у любой команды. А наши видно, что устали. В общем, проехали...
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Хух бля... Важка , але ж перемога ! УКРАЇНА - ЛЮКСЕМБУРГ 1:0
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Хух ***... Важка , але ж перемога ! УКРАЇНА - ЛЮКСЕМБУРГ 1:0
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25% ? Мозга у тебя осталось или к чему эта цифра?
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Люксембург отныне мой враг!!!!
я второй раз развязываю с алкаголем из-за них, в ядерный пепел.
поздравляю сборную и всех.......
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Впереди 2 матча с Литвой, это 6 очков, поздравляю ребят с выходом на евро 2020
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Эти черти из Люксембурга неплохо играют. Могут отобрать очки у любой команды. А наши видно, что устали. В общем, проехали...
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очень удивлялся коренным люксембургцам неграм, в первом матче.
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конечно, коренные негры-украинцы в сборной удивляют не так.. Лично я против победы любой ценой. Негры пусть за свои сборные играют.
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А разве в украинской сборной есть негры? Бразильцы вроде не очень подходят на эту роль🤔
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не видел у нас чумазеньких, только загоревших.
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ну да.. по такой логике и Обама не негр, а просто "загоревший" (ведь негр он всего на 25%).
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а по виду настоящий зусул, ассегая не хватает.
нет у нас таких.
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а мама чисто белая, только тогда 25% получится)))
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Ну мама чисто белая, тут даже спорить не надо. А вот папанька, кениец из Ньянгома Когело. 100% африканских корней😄
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ну ты меня и озадачил))))
как же 25% получить?
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Кстати, из-за того что Обама был наполовину белый его очень долго не принимали за своего в Чикаго, когда он начинал работу юристом в чёрном комьюнити. Но когда женился, все пошло как по маслу😄
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это все козни белых расистов, мартин л. кинг свидетель.
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Слава Богу , что этот валидол закончился в нашу пользу ...
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Ух, пронесло. В начале казалось что как минимум штуки 3 забьют, а оно вон как получилось. Команда явно была уставшая, и не бежала. Неужели нет никого на ротацию?
Ладно, главное победа и три очка. Теперь нужно брать максимум с Прибалтами, и путевка в кармане👍
Львов арена просто монстры. Поддержка просто сумасшедшая. Спасибо 😊
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Кстати, Люксембург перестал быть мальчиком для вытаскивания мяча из сетки. Пускай теперь конкуренты с ними мучаются🤔
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что есть, то есть.
я еще в первом матче говорил, не надейтесь на прогулку, особенно после матча с Литвой.
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Сербия сегодня выиграла у Литвы 4:1, делит с Люксембургом второе место в группе и имеет игру в запасе, Португалия 2 игры в запасе.
Нам осталось еще четыре игры:
Литва-Украина 07.09
Украина-Литва 11.10
Украина-Португалия 14.10
Сербия-Украина 17.11
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переношу свой день рождения на 7 сентября.
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-- я тут, на той неделе, в Турции бухал ночи три, с профными голенбольщиками из Вильнюса -- работают тренерами в Ирландии. Причём -- защитники оба! Нападающих гасят...
А у нас наливали до 7 утра...
...пьют много, но неумело и по-детски -- их ещё учить и учить -- как ветеран -- отвечаю! *)
...подходит чувак: Сигареткой не угостите? -- по-английски ботает...
-- А ты кто?
-- Поляк.
-- Точно не русский?
-- Век воли не видать!
-- Ну, тогда садись и кури!
...по-ходу, ещё кацап московский подрулил -- тоже ему покурить нашару захотелось... -- получил в печень от "ирландцев" -- в итоге -- охрана вынесла падшее тело...
Шо хотел сказать: Я обоих защитников по номерам растащил -- одного из кустов вынимал за поясной ремень -- но они бойцы!
Так шо -- я сказал -- все услышали. Украина гасит всех!
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Цензор.НЕТНовиниСпортУ футбольному відбірковому циклі Євро-2020 Україна перемагає в домашньому матчі Люксембург
 
 
 
 
 
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