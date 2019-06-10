 "Слуга народу" оголосила постпраймеріз і пропонує повідомляти про недостойних кандидатів

Про це йдеться на facebook-сторінці політсили, передає Цензор.НЕТ.

"Постпраймеріз офіційно почалися! Якщо ви вважаєте, що хтось із 100 претендентів до виборчого списку не гідний бути в ньому і на це є об'єктивні причини - напишіть нам про це! Спасибі за те, що допомагаєте прозоро формувати партію", - інформують у партії.

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Нагадаємо, на з'їзді партії "Слуга народу" 9 червня була представлена ​​перша сотня партійного списку політсили.