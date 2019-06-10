EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  4105  173
Матеріали за темою:
Все про:вибори (3936) праймеріз (10) Слуга народу (39)

 "Слуга народу" оголосила постпраймеріз і пропонує повідомляти про недостойних кандидатів

У партії Володимира Зеленського пропонують повідомляти про недостойних, що потрапили у список на парламентські вибори 21 липня.

Про це йдеться на facebook-сторінці політсили, передає Цензор.НЕТ.

"Постпраймеріз офіційно почалися! Якщо ви вважаєте, що хтось із 100 претендентів до виборчого списку не гідний бути в ньому і на це є об'єктивні причини - напишіть нам про це! Спасибі за те, що допомагаєте прозоро формувати партію", - інформують у партії.

Читайте також: Мені відверто страшно йти в Раду, але з сотнею енергійних людей можна організувати, щоб у країні стало більше грошей, - підприємець Арахамія з п'ятірки "Слуги народу"

Слуга народу оголосила постпраймеріз і пропонує повідомляти про недостойних кандидатів 01

Нагадаємо, на з'їзді партії "Слуга народу" 9 червня була представлена ​​перша сотня партійного списку політсили.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131639
 
 
 Топ коментарі
 
Зараз ви розумієте друзі,чого зелевилупки хникали,коли ми 25% казали,що нас більше,чим їх ніби і 75%.Бо то так і є.
 показати весь коментар
 
(с)
С огромным интересом ждал список "Слуги народа".
Дождался.
От Ив.-Франковска: "новое лицо" Роман Мулик.
Эксдепутат облрады от Партии Регионов, был с Овощем до февраля 2014-го! Отлично. Не пролезет в ВР, возможно будет губером.
Жрите, зебилы, регионалов, не обляпайтесь.
Далі буде
С Муликом связана интересная история. Этот ломатель системы вышел из Партии Регионов 20 фев. 2014, когда после расстрелов на Майдане и гибели там Романа Гурика активисты пошли громить его ресторан в центре города. Просто спасал своё барахло. 5 лет сидел на попе ровно, и вот тебе.
Еще одного карася вам поймал:
87. Клочко Андрей Андреевич. Барыга, ТОВ "АГРОПРОДЕКСПОРТ" Человек Рудьковского, от Блока Левых сил лез в ВР в 2014, а от Відродження(ексПР) - в 2015 в Киівську міську раду. Сразу видно, идейный товарищ. Ага.
82. Салийчук Александр Вячеславович. Ничего особенно, просто директор мясокомбината. Занимался чувак колбасой, а теперь решил стать новым лицом в политике. Так прям пришел, и сказал: возьмите меня в Верховну Раду. И ведь взяли. Святые люди.
81. Гутцайт Вадим Маркович Фехтовальщик, директор Департамента молодежи и спорта Киевской горгосадминистрации. Экспомощник депутата Эльбруса Тедеева. Да, того самого, регионала. Имеет орден от Януковича. Муж Оксаны Гутцайт. Возможно, наш будущий министр спорта.
77. Тарасов Олег Сергеевич "УКРАЇНСЬКИЙ ЗЕРНОВИЙ СОЮЗ" Бенефициар и засновник 13(!) компаний. Лес, хлебзавод, продукты, агрокомплекс, і т.д. Ну такє...тоже чувак пришел в политику с горящими глазами.
72. Сова Александр Георгиевич Ювелирный дом SOVA Jewels - Ювелирні золоті прикраси. Золотое будущее Украине обеспечено. Но если нет, то хотя бы Зеленскому.
Штааа? 70. Козак Владимир Васильевич Этот не ошибка, граждане? я знаю только одного Козака Владимира Васильевича: экс-керівник "Укрзалізниці", міністр інфраструктури України Януковича, член ПР, корупционер. Ну скажите, что это полный тезка, ну плз!
62. Крячко Михаил Валерьевич Еще одно "новое лицо", 9 лет работы в горсовете и облгосадминистрации Запорожья, начинал еще во времена Януковича.
54. Кириченко Николай Александрович ЧАСТНАЯ АГРОФИРМА «ЗЛАГОДА», директор Депутат Харьковской областной рады VII созыва. Новое лицо в политике.
52. Культенко Артем Валерьевич "СПІЛКА ІНВЕСТОРІВ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА КИЄВА" "КЬОРТІС ГРУП" "БУДМАШСЕРВІС"
49. Бабий Роман Вячеславович В 2014-м балотировался в ВР от Гриценко. Сбежал от него к Зеленскому. Ну ооочень хочет человек стать слугой народа. Люблю таких.
46. Ковалев Артем Владимирович "1+1 ПРОДАКШН" Все понятно, человек Коломойского.
45. Галачук Вадим Сергеевич Головний юрист передвиборчого штабу Володимира Зеленського. Юрист Ющенко, був довіреною особою Миколи Катеринчука. Новое лицо уже 17 лет.
44. Кисель Юрий Григорьевич Три будівельні компанії.
42. Воронов Владимир Анатольевич Международное Брендинговое агентство Владимира Воронова. Спец по запудриванию мозгов. Архинужный человек в команде.
41. Гусев Юрий Вениаминович В политике с 20-и лет. Тягался с Хорошковским, був радником головы Херсонской ОДА, министра финансов, министра экономики, министра экологии, министра инфраструктуры, заст. министра обороны. Работал в Приватбанке. Человек Коломойского.
40. Завитневич Александр Михайлович СМІЛЯНСЬКИЙ ЛИВАРНИЙ ЗАВОД. Власник.
39. Ионушас Сергей Константинович Юрист, сотрудничал со Студией "Квартал 95", был представителем шоумена при регистрации торговых знаков.
38. Кривошеев Игорь Сергеевич КВНщик. С таким депутатом украинцы точно не заплачут.
37. Неклюдов Владлен Михайлович прокуратура Дніпропетровської області. Поющий прокурор. Пел еще Пшонке. А вот юрист так себе: набрал невысокий бал по предварительному тестированию: 14 место из 16. А по результатам теста на общие способности вообще оказался предпоследним. Ну, Ок.
33. Спивак Дмитрий Павлович Редкая гнида из окружения Натальи Королевской, автор и ведучий Медведчуковского «NewsOne». Участник коррупционных скандалов и махинаций с тендерами на поставками детского питания в садики и школы. Кормил детей дрянью. Погуглите.
28. Сушко Павел Николаевич Кинопродюсер.
22. Холодов Андрей Иванович Крупный бизнесмен, светский лев.
Так же в списках Слуги российского народа обнаружены аваковские псы.
4. Арахамия Давид Георгиевич
Этот верный пес Авакова угрожал убийством журналисту Шапошникову.
https://www.youtube.com/watch?v=3Bc0iH9lL3g
Да-да. Это именно ему сегодня так лестно пел оды Цензор. Все мы понимаем почему Бутусов это делает. ))
https://censor.net.ua/news/3131414/mne_otkrovenno_strashno_idti_v_radu_no_s_sotneyi_energichnyh_lyudeyi_mojno_organizovat_chtoby_v_strane
12.Криклий Владислав Артурович. Глава ВСЕХ сервисных центрорв МВД, Который спустя полгода после своего назначения купил шикарную квартиру в центре Киева за 250 000 долларов.
19. Монастырский Денис Анатольевич
Бывший помошник советника Авакова - Антона Геращенко
Будет заниматься "реформированием" правоохранительной системы
Плюс мажоритарщики
украинофоб - Александр Дубинский.
Любит фоткаться с украинофобской мразью Портновым и Гужвой. А еще его мамка и папка - ярые донецкие сепары. Зекоманда, йопта.
Идет по 94 мажоритарному округу в Киевской области
https://twitter.com/natohawks/status/1137728283649433601
украинофоб Макс Бужанский. Считает Революцию Достоинства гос переворотом. Называет Парубия нацистом и утверждает что Украина никогда не будет в НАТО. Его с удовольствием цитирует росГебБельсТВ, пропаганда ОРДЛО, Украина.ру, Страна.юа, Ньюзван, Г+Г. Идет по 25 округу Днепра где избирался Филатов...
https://twitter.com/Holobutsky/status/1137717903049052160
Завтра еще про чувих напишу, это только чуваки были.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
коментар відмічено як спам  
 
Почему свинарчук Рошен не проводит праймериз а прётся со своими воровскими гнидами к корыту, опять грабить Украину?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Порошенко защищал администрацию Януковича во время Майдана, за что и получил по морде от протестующих.
Порошенко причастен к убийству Небесной сотни на Майдане, ибо защищал своего шефа Януковоща, у которого работал министром эконом. развития
"Слуга народа" объявила постпраймериз и предлагает сообщать о недостойных кандидатах - Цензор.НЕТ 8362
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Охренеть
Последние две фотки я не видела
 показати весь коментар
 
что казать то хотел?... или для 73% объяснений не нужно?... "Слуга народа" объявила постпраймериз и предлагает сообщать о недостойных кандидатах - Цензор.НЕТ 4302
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Благодарят за гречку ))
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ватная массовка за деньги сначала целовала руки овощу, потом Рошену...
"Слуга народу" оголосила постпраймеріз і пропонує повідомляти про недостойних кандидатів - Цензор.НЕТ 8196
 показати весь коментар
 
 
о, как всё поменялось, теперь один малой придурок с прыжка зрителей в лоб целует.

"Слуга народу" оголосила постпраймеріз і пропонує повідомляти про недостойних кандидатів - Цензор.НЕТ 4106
 показати весь коментар
 
 
свинарчук в тройке лидеров избирательного списка
 показати весь коментар
 
 
Он должен быть на всех бигбортах страны 😂
 показати весь коментар
 
 
Демократія, це коли ОХЛОС* і ІДІОТИ* виконують рішення ДЕМОСУ*.
Демократія* , - похідне від слова «демос».
* (див. Вікі)
Все інше - ЛОХОКРАТІЯ.
 показати весь коментар
 
 
Тут вся партія недостойна. Бо прагне стати такою собі українською "Єдіной рассєєй". І прикривається при тому словами про відповідальність. Заборона на вогонь у відповідь на війні (все-таки було на рівні усного наказу, про що свідчать недолугі спроби такої собі пані Мендель виправдати шефа подачею різних версій) - хіба це відповідально? Вони хочуть всю владу. А де мої представники? Хто буде представляти мою думку у Раді? Чи я і мільйони таких, як я будуть усунені від прийняття рішень у рідній державі? Однопартійність - це вже було. І у сирисири, і у третьому рейху, і у саддамівському Іраку, і в Ірані, і у Північній Кореї. Тому у політичний бан потрібно відправляти всю партію
 показати весь коментар
 
 
а все ваши возражения посчитаем за шутку
 показати весь коментар
 
 
😂😂😂😂лошары налетай страной народовластие ёпта 😂😂😂
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А что там Пеця объявил? Первую 10 своего списка - пес?
Он не верит в больший процент на выборах или прячет от всех нас остальных кандидатов? "Слуга народа" объявила постпраймериз и предлагает сообщать о недостойных кандидатах - Цензор.НЕТ 128
 показати весь коментар
 
 
ви краще за Зе дивіться, у пеці все пучком. один забродський,джемілєв десятки Зебілів вартий. кожен!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А Джемилев и Чубаров заодно? А почему один в ПЕСе, а другой в партии Смешка, которого связывают с Медведчуком - но оба были раньше в БПП?
 показати весь коментар
 
 
а спитайте напряму в чубарова.чи сцикотно? зрештою вас шановний то обходити немає. один забродський вартий сотні Зе сцикунів,пардон уставшіх ат вайни
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
а где можно спросить напрямую у Чубарова?
 показати весь коментар
 
 
так они все недостойны. там нет ни одного, кто имеет опыт ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА... клоуны...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Люблю наблюдати пилаючі дупи порошкососів...Жгите "Слуга народа" объявила постпраймериз и предлагает сообщать о недостойных кандидатах - Цензор.НЕТ 593
 показати весь коментар
 
Просто, иногда, заванивается от плоских шуток, поэтому требует регулярного проветривания...
 показати весь коментар
 
 
Зеленский, записывай:
Дмитрий Разумков, глава партии Слуга народа;
Александр Ткаченко
Ну и далее по списку топ 100.
 показати весь коментар
 
 
владімір, кловун сраний, ні один достойний кандідат не піде до вашої команди. бо ваша команда-то є зброд афєрістів, ділєтантів і п"дарасів.
 показати весь коментар
 
 
Но никакого открытого общения не намечается. Сначала там закрыли калитку и просто сказали, что Вовы нету дома. Потом - приехали пожарные и заявили, что в АП у кого-то загорелась какая-то пятая точка. В общем - открытость вроде и есть, можно в лесу на пуфике пожрать шаурму и что-то такое пошухарить, но на этом открытость и заканчивается "Слуга народу" оголосила постпраймеріз і пропонує повідомляти про недостойних кандидатів - Цензор.НЕТ 4009
 показати весь коментар
 
 
богдан говорит, что он ещё уроки не сделал "Слуга народу" оголосила постпраймеріз і пропонує повідомляти про недостойних кандидатів - Цензор.НЕТ 4805
 показати весь коментар
 
 
послали в пешее секс путешествие сказочного

"Слуга народу" оголосила постпраймеріз і пропонує повідомляти про недостойних кандидатів - Цензор.НЕТ 1450
 показати весь коментар
 
 
Зеля спитав: "а де у вас тут шаурма ?" А Йенс йому відповіда - "там" .
 показати весь коментар
 
 
Интересуюсь знать, что именно должен сделать кандидат, чтоб стать недостойным: вытолкнуть бабушку на дорогу; убить соседскую собаку; съесть пирожное в супермаркете и не заплатить? Кто, кто именно будет собирать сплетни про кандидатов и судить достойно это или нет?
ЗЕбилы пробивают очередное бездонное дно!
 показати весь коментар
 
 
никто ничего не поменяет, очередная моча в очи бабушек с якобы смартфонами
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Приємно споглядати, як кочевряжить порохотягів. Не можу діждатися виборів до ВР, щоб сповна насолодитися картиною, як вони будуть битися в припадочних конвульсіях
 показати весь коментар
 
 
Соплі Каломойського вже подали скаргу у вигляді петиції що він сам не достойний свого посту! Де його особиста відповідь?
 показати весь коментар
 
 
Мне вот интересно, и праймериз и постпраммериз касаются только 100 первых кандидатов в списке. По опросам СН заведет в ВР не менее 200 человек. Что это за люди, которых нам стыдливо не показывают?
 показати весь коментар
 
 
А те, кто идут от "Слуги народа" по мажоритарке - не обсуждаются?
 показати весь коментар
 
 
думаю из партии должен выпилиться ватный ЗЕБИЛ!.... может забрать с собой свои 73 процента.... ЗЕ За - пАребрик!
 показати весь коментар
 
 
Зовсім за дебілів зелений електорат тримають.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Щас порохоботы всех вычеркнут "чтоп Куйло не напал" традиционно веская причина!
 показати весь коментар
 
Все! Вы знаете, вопрос поставлен не верно- вот скажите, а что в том списке исключительно все "достойные" люди? То есть, каким критериям достоинства соответствует тот или иной кандидат? Вот раньше были веси- потом сословия- сейчас- абсолютно ничего! Это исключительно субьективный выбор человека которому доверили на выборах 47.45 процентов выборцев- то есть демократическое большинство! Честно сказать- я большинство из них даже и не знаю! Или если знаю- то совершенно в других областях- не политических! Понимаете! Так и хочется задать вопрос- А вы кто такие люди, чтобы управлять целой страной? Вы хотя бы управляли ну например, колохозом, или предприятием! Что вы достигли на своих поприщах- если я о вас ничего не знаю! Вот Порошенко, при всех его недостатках, я знаю! Я вижу результаты его трудов в различных областях, бизнесс, Президенство, Депутатство- к этому можно по разному относится- но его результаты вполне успешны и главное жизнедеятельные, то есть реальные, их можно пощупать, или оценить! Согласитесь, это факт, вы же не будете отрицать что Рошен- это успешный брендовый бизнесс, конкурентноспособный с другими похожими предприяьиями в этой сфере. Порошенко его создавал и развивал, на основе опыта предыдущих поколений в том числе и при Совке! Я имею ввиду Кондитерскую фабрику им Карла Маркса в Киеве, одно из лучших предприятий бывшего Союза! А что создал Торчок и Ко? Смеялся над недостатками других, Шут при Короле, которому было позволено все! Мне это напомнило знаменитую сцену из Романа Графиня Де Монсоро, когда Де Бюсси приходит на прием Короля Франции и застает там известную картину- когда Король Генрих и его Шут Шико оделись в одну и ту же одежду , и Шико восседал на троне Франции вместо Короля. И когда Де Бюсси начал приближаться к настоящему Королю ,чтобы приветствовать его как положену суверену, тот возразил, вы перепутали - вы что не видите где Король? На что де Бюсси извинился и подойдя к Шуту - приветствовал его как Короля со словами примерно такого содержания -"Простите Ваше величество ,так легко перепутать когда Король так похож на Шута, но еще хуже когда Шут занимает место Короля".
 показати весь коментар
 
Так а про достойних можна детальніше? А то одні недостойні.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Слуга народу" оголосила постпраймеріз і пропонує повідомляти про недостойних кандидатів
 
 
 
 
 
 вгору