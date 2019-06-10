 "Слуга народу" оголосила постпраймеріз і пропонує повідомляти про недостойних кандидатів

Про це йдеться на facebook-сторінці політсили, передає Цензор.НЕТ.
"Постпраймеріз офіційно почалися! Якщо ви вважаєте, що хтось із 100 претендентів до виборчого списку не гідний бути в ньому і на це є об'єктивні причини - напишіть нам про це! Спасибі за те, що допомагаєте прозоро формувати партію", - інформують у партії.
Нагадаємо, на з'їзді партії "Слуга народу" 9 червня була представлена перша сотня партійного списку політсили.
Порошенко причастен к убийству Небесной сотни на Майдане, ибо защищал своего шефа Януковоща, у которого работал министром эконом. развития
Последние две фотки я не видела
Демократія* , - похідне від слова «демос».
* (див. Вікі)
Все інше - ЛОХОКРАТІЯ.
Он не верит в больший процент на выборах или прячет от всех нас остальных кандидатов?
Дмитрий Разумков, глава партии Слуга народа;
Александр Ткаченко
Ну и далее по списку топ 100.
ЗЕбилы пробивают очередное бездонное дно!