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Все про:Одеса (1923) пожежа (1658) психлікарня (40)

 Пожежа в одеській психіатричній лікарні - у вогні загинуло чотири особи. ФОТОрепортаж

Увечері 10 червня в Одесі на вулиці Академіка Воробйова горить будівля психіатричної лікарні №7.

Як передає Цензор.НЕТ про це пише видання Одеса-медіа.

Як розповідають очевидці, вогонь охопив приміщення, де перебувають ветерани і лежачі хворі. На місце пожежі вже прибули десять пожежних розрахунків.

З палаючої будівлі чути крики, рятувальники намагаються евакуювати людей.

Як повідомив кореспондент видання з місця подій, у результаті пожежі загинуло кілька людей. Інформація про інших постраждалих уточнюється.

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Рятувальники продовжують евакуювати людей з палаючого приміщення. Відомо вже про 30 врятованих. За офіційними даними серед загиблих - медсестра і троє пацієнтів лікарні.

За словами працівників медзакладу, вогонь охопив відділення геронтології.

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Пожежа в одеській психіатричній лікарні - у вогні загинуло чотири особи 02
Пожежа в одеській психіатричній лікарні - у вогні загинуло чотири особи 03
Пожежа в одеській психіатричній лікарні - у вогні загинуло чотири особи 04

Фото: Максим Войтенко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131638
 
 
 Топ коментарі
 
Вот как вы конченные даже в такие темы свою политоту плетете. Выборы закончились.... Ауууу...
Вам даже горе людское пофигу- боты конченные.
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что то слишком много смертей и катастроф с приходом зеленского.. видимо пропал везде контроль на местах, потому что Зе с шаурмой сэлфится и выбирает себе новое здание для АП вместо того, что б заниматься проблемами страны
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Пора и психбольницу консервировать и строить на её месте ТРЦ.
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закон надо принять. на пожарище только то, что было раньше или сквер на 100 лет Пожар в одесской психбольнице - в огне погибло четыре человека - Цензор.НЕТ 4844
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лучше на месте церкви или в церквях, как раньше было. Хоть что-то полезное могли бы делать, хотя этим упырям еще меньше доверия, чем психбольницам. Пожежа в одеській психіатричній лікарні - у вогні загинуло чотири особи - Цензор.НЕТ 1969
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Та какой на хрен там ТРЦ, это Слободка - кладбище, онкоцентр, больницы, психушка и наркота. Депрессивнейший район. Торговля и развлечения, там весьма специфические, с криминальным душком понятия)
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Опять какое-то чмо слегка облегчило себе жизнь... Пожар в одесской психбольнице - в огне погибло четыре человека - Цензор.НЕТ 2265
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на их месте должен был быть зеля, падла
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Вот как вы конченные даже в такие темы свою политоту плетете. Выборы закончились.... Ауууу...
Вам даже горе людское пофигу- боты конченные.
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закрой поддувало, вы зелеботы хуже всяких ботов тут засрали
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Подгорает у лахты. Пожар в одесской психиатрической лечебнице - в огне погибло четыре человека - Цензор.НЕТ 3163
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что то слишком много смертей и катастроф с приходом зеленского.. видимо пропал везде контроль на местах, потому что Зе с шаурмой сэлфится и выбирает себе новое здание для АП вместо того, что б заниматься проблемами страны
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зеленый превратиться со временем в чёрного по количеству смертей и п-ца...
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Интересно выглядит психиатрическая лечебница, хуже гостевых домиков в маетках Конча-Заспы и Козына.
А говорят - рехформы от Супрун пошли полным ходом, да.
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Кажуть, якщо розумний, то це надовго.
Якщо дурень, то назавжди...
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Бедные люди!Ужас какой. Мои соболезнования. И опять, никто не понесет наказания!
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