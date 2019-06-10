 Суд заарештував поліцейського, який збив у Конотопі дитину на пішохідному переході

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань (ДБР).
Згідно з рішенням суду, поліцейський може вийти з СІЗО, якщо внесе заставу в розмірі 57 тис. грн. Крім того, правоохоронця відсторонено від виконання службових обов'язків на два місяці.
У разі доведення провини поліцейському загрожує позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого, зазначили в ДБР.
Нагадаємо, 7 червня водій, що працює в Конотопському відділі поліції, на службовому автомобілі наїхав на 10-річного хлопчика на пішохідному переході на вулиці Успенсько-Троїцькій у Конотопі. Дитину госпіталізували.
Слідство проводять слідчі Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом прокуратури Сумської області.