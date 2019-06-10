EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 За кордоном
  2460  45
Все про:Лавров (675) ПАРЄ (444) Росія (17419) Паск’є (5)

 Глава ПАРЄ обговорила питання повернення делегації РФ з Лавровим

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Ліліан Моріс Паск'є провела телефонні переговори з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Сторони обговорили можливе повернення російської делегації в ПАРЄ.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

"Розмова була зосереджена на питаннях співробітництва між ПАРЄ і Російською Федерацією, особливо з огляду на ухвалення регламентним комітетом доповіді про процес ухвалення рішень в Парламентській асамблеї відносно повноважень та голосування, що буде обговорено Асамблеєю 24 червня", - поінформували в ПАРЄ.

Також у понеділок, 10 червня, президент ПАРЄ також зустрілася із представниками Держдуми і Ради федерацій РФ. В Асамблеї відзначили, що метою зустрічі є "продовження діалогу про відносини між Парламентською асамблеєю і російським парламентом".

Нагадаємо, 3 червня регламентний комітет ПАРЄ затвердив проект резолюції, яким пропонується внести зміни до регламенту, що може ускладнити накладання санкцій на російську делегацію та забезпечити її можливе повернення до ПАРЄ без виконання міжнародних зобов’язань.

17 травня Комітет міністрів Ради Європи на рівні глав МЗС на річній сесії у Гельсінкі підтримав позицію, що усі країни-члени повинні мати право брати участь у статутних органах організації, включаючи Парламентську асамблею, а також мають голосувати на виборах нового генерального секретаря Організації у червні.

Росія у червні 2017 року вдалася до фінансового шантажу РЄ, пояснюючи це накладанням на її делегацію санкцій у ПАРЄ. Водночас, санкції відносно РФ в Асамблеї вже не є чинними від січня 2015 року. Натомість Росія спекулює цим питанням та не заявляє своїх делегатів на сесії Асамблеї.

Нині у Раді Європи діє потужне лобі на чолі із Німеччиною і Францією, яке намагається повернути РФ до ПАРЄ, незважаючи на несплату Москвою внесків до бюджету Ради Європи, порушення норм міжнародного права, продовження агресії проти України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131636
 
 
 Топ коментарі
 
Европлесень презренная
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А зачем им ещё к делегации РФ ещё и лошадь понадобилась???
 показати весь коментар
 
 
Кокетнічає? Та навішо?
Воно ірже. Бо інакше не вміє
 показати весь коментар
 
 
Я думаю Узеленский полностью поддержит ваши начинания молодцы 👍👍👍
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Шоколадній епохі кінець!!!!!!!!!
Ми зе ..... дота теж за вазвращєніє кацапов братттєв в ПАСЄ!!!!!!!!!!!!
І сватофф нам вєрнітє!!!!!!!!!!!!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ничего подрубий с колалицеей все разрулят.
 показати весь коментар
 
Торчок уже зеленый должен все разруливать! Интересно, оно хоть завтра без шаурмы ,где нибудь появится?
 показати весь коментар
 
 
Хомо политикус - отборные твари. Ни чести, ни совести, ни принципов.
 показати весь коментар
 
 
Украине нужно хлопнуть дверь и покинуть это продажное сборище европидоров.
 показати весь коментар
 
 
при чем здесь деньги, украинцы сами сделали свой выбор - выбор 73 процентов...
 показати весь коментар
 
Украине нужно срочно восстановить свой ядерный потенциал,чтоб ракеты доставали до москвы и брюселя .для уважения ,для начала хватит .
 показати весь коментар
 
 
При кучмо переговорщике и марионетке
 показати весь коментар
 
Это дорогое удовольствие. Придется пожить как КНДР, но у КНДР хотя бы надежная крыша в лице Китая есть. Будут ли США и далее поддерживать Украину, если Украина пойдет против своих обязательств о нераспространении ядерного оружия, я не знаю.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Так начебто бепепешники в ПАРЄ Ар'єв, Береза, Геращенко, Гончаренко вже всіх перемогли і навіть Аграмунта у відставку відправили. Чи знову сбрехали і за п'ять років тільки пересрались з усіма європейськими партнерами?
 показати весь коментар
 
 
Так у нас уже почти месяц, как новый президент - гигант внешнеполитической мысли и вообще отец демократии с булавой в руках. Он булавой в ПАСЕ ка-а-ак махнет, и всё сразу порешает. А если серьезно -- Это его непосредственная зона ответственности согласно конституции. Это именно его работа. Вон у него для этого сколько "вумных" советников есть. Ну и?
 показати весь коментар
 
 
Нарисуйте плакат с Боингом и подпишите *ПАСЕ ПЛЕВАТЬ НА ТЕРРОРИСТОВ УБИВШИХ 300 ЧЕЛОВЕК В ТОМ ЧИСЛЕ 82 РЕБЕНКА*. А не сопли жуйте
 показати весь коментар
 
 
следующий шаг - снятие с ********* санкций... спасибо, зебилы...
вы, ублюдки, достойны только презрения...(
 показати весь коментар
 
 
Телепузик зеБЕнин скис? Интересы Украины предал?
 показати весь коментар
 
 
А чего, чем больше убиваешь европейцев тем сильнее тебя боятся а значит и уважают. Предлагаю подать в ПАСЕ заявку на вступление Гитлера и Сталина.
 показати весь коментар
 
 
Зачем такие крайности, достаточно предложить своей стране, на которую напали (предполагая что в конфликте ЕЕ ВИНА) перестать, В КОНЦЕ ТО КОНЦОВ! стрелять и заявить на весь мир, что в конфликте, МЫ должны договориться, ГДЕ ТО ПО СЕРЕДИНЕ!!!...
Зебень, это обычный предатель, а скорее всего, ничтожество, работающее на предателей....
 показати весь коментар
 
 
Вся ПАССЯ отсасы...ла у Лаврухи, было видимо очень засекреченно, у них все типа Панина, им всё равно, мужики или бабы,там походу свингерская организация "ПОССОСЕ" называется
 показати весь коментар
 
 
Сменили Президента на ... шмарклю ---вот результат !
 показати весь коментар
 
 
С Гитлером тоже переговоры вели, а многие поддерживали. Венгрия как пример.
Европа на очке
 показати весь коментар
 
 
Ось вам і п'ятирічні досягнення п.парашенко, на Україну забили уй бо торгівля з окупантами не припинялася ні на мить
 показати весь коментар
 
 
_Похер! Беспринципность и бесхребетность Европы (в данном случае) - это имманентное свойство самой Европы, не зависимо от внешних факторов.
 показати весь коментар
 
Непонятная организация, с непонятными целями
Единственное что понятно, этим бездельникам нужны бабки что бы за что то жить
И поэтому они готовы подставить задницу любому кто платит
 показати весь коментар
 
 
ой чую,вдует им путя и СП-2 и Хельсинки...а там и в Париж "вайдёт"... Глава ПАРЄ обговорила питання повернення делегації РФ з Лавровим - Цензор.НЕТ 5644
 показати весь коментар
 
вот вам громада и ЕС...с СП-2...за бабло готовы продать даже свои "принципы"..."глубочайшая азабоченность",мля... Глава ПАРЄ обговорила питання повернення делегації РФ з Лавровим - Цензор.НЕТ 8000
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниЗа кордономГлава ПАРЄ обговорила питання повернення делегації РФ з Лавровим
 
 
 
 
 
 вгору