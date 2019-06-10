 Глава ПАРЄ обговорила питання повернення делегації РФ з Лавровим

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

"Розмова була зосереджена на питаннях співробітництва між ПАРЄ і Російською Федерацією, особливо з огляду на ухвалення регламентним комітетом доповіді про процес ухвалення рішень в Парламентській асамблеї відносно повноважень та голосування, що буде обговорено Асамблеєю 24 червня", - поінформували в ПАРЄ.

Також у понеділок, 10 червня, президент ПАРЄ також зустрілася із представниками Держдуми і Ради федерацій РФ. В Асамблеї відзначили, що метою зустрічі є "продовження діалогу про відносини між Парламентською асамблеєю і російським парламентом".

Нагадаємо, 3 червня регламентний комітет ПАРЄ затвердив проект резолюції, яким пропонується внести зміни до регламенту, що може ускладнити накладання санкцій на російську делегацію та забезпечити її можливе повернення до ПАРЄ без виконання міжнародних зобов’язань.

17 травня Комітет міністрів Ради Європи на рівні глав МЗС на річній сесії у Гельсінкі підтримав позицію, що усі країни-члени повинні мати право брати участь у статутних органах організації, включаючи Парламентську асамблею, а також мають голосувати на виборах нового генерального секретаря Організації у червні.

Росія у червні 2017 року вдалася до фінансового шантажу РЄ, пояснюючи це накладанням на її делегацію санкцій у ПАРЄ. Водночас, санкції відносно РФ в Асамблеї вже не є чинними від січня 2015 року. Натомість Росія спекулює цим питанням та не заявляє своїх делегатів на сесії Асамблеї.

Нині у Раді Європи діє потужне лобі на чолі із Німеччиною і Францією, яке намагається повернути РФ до ПАРЄ, незважаючи на несплату Москвою внесків до бюджету Ради Європи, порушення норм міжнародного права, продовження агресії проти України.