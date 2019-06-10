EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  4219  145
Все про:Бойко (224) Медведчук (379) Росія (17419) СБУ (4393)

 Чекаємо результатів експертизи, - СБУ про розслідування візитів Бойка і Медведчука в Росію

Служба безпеки України виступила з коментарем із приводу візитів українських політиків до чиновників високого рангу в РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні СБУ.

У повідомленні зазначається: "У Службі безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками вчинення злочинів статті 110 (посягання на територіальну цілісність) і 111 (державна зрада) КК, в ході розслідування якої також досліджуються обставини візиту в березні цього року в Москву Віктора Медведчука та Юрія Бойка.

Зараз триває, призначена постановою Шевченківського районного суду м. Києва від 21.02.19, лінгвістична експертиза Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

Зауважимо, що відповідно до ч.6 ст. 244 КПК слідчий суддя самостійно визначив експертну установу, якій доручив проведення експертизи.

Читайте також: Нас дивує, що Луценко ніяк не відреагував на візити Бойка і Медведчука в Росію, - Мендель

Матеріали щодо візиту згаданих вище осіб у червні цього року в Санкт-Петербурзі можуть бути також перевірені в рамках цього кримінального провадження.

Чекаємо результатів експертизи для надання правової оцінки дій Медведчука і Бойка під час візиту в РФ".

Нагадаємо, прес-секретар президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що в Адміністрації президента України рекомендують Генеральному прокурору України Юрію Луценку звернути увагу на візити засновника "Опозиційної платформи - За життя" Юрія Бойка і голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя", кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука в Росію.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131630
 
   
 Топ коментарі
 
Смотрю эфир. Армия, мова, томос...заезженная пластинка... А график доверия на экране всё четко показывает. Люди в этот треп с патриотичной слезинкой и дрожью в голосе - уже не верят.
 показати весь коментар
 
Пишуть, в очільника СБУ липовий диплом, що він не навчався в Академії туризму. Це якраз та ситуація, коли не знаєш що гірше, наявність диплому туриста чи його відсутність.

Чекаємо результатів експертизи, - СБУ про розслідування візитів Бойка і Медведчука в Росію - Цензор.НЕТ 7832
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Та шо там ждать ,эти иуды давно должны зону топтать а вы всё ждёте хер знает чего .. Ждем результатов экспертизы, - СБУ о расследовании визитов Бойко и Медведчука в Россию - Цензор.НЕТ 185
 показати весь коментар
 
 
Дурака сбу включает, ведь они люди пети.
 показати весь коментар
 
 
ай, ай, ай - Зебил же совсем не президент, здесь я с вами согласен... он тля и мелкая сошка, не влияющая на СБУ АБСОЛЮТНО!... Чекаємо результатів експертизи, - СБУ про розслідування візитів Бойка і Медведчука в Росію - Цензор.НЕТ 6784
 показати весь коментар
 
 
Вы когда ВОТ ТАКИМИ буквами пишете, ваши глупости не становятся глубокомысленнее 😊
 показати весь коментар
 
 
чтоб презирать, надо иметь хотя бы куку.
 показати весь коментар
 
У вас что-то с головой. Она квадратная?
 показати весь коментар
 
Они же памятники, кто же их посадит? Достаточно озабоченности, можно и глубокой.
 показати весь коментар
 
 
"Слабода слова" сьогодні почалась о 21 годині. Странна аднака.
 показати весь коментар
 
 
Дик барига ПРоспався і бігом на ТВ ... Ждем результатов экспертизы, - СБУ о расследовании визитов Бойко и Медведчука в Россию - Цензор.НЕТ 3060
 показати весь коментар
 
 
Ганебне Фсбу повинно бути розігнане науй
 показати весь коментар
 
 
Дрочите на этого шоколадного мудака скромнее. Я понимаю, что вы это делаете не бесплатно.
 показати весь коментар
 
Экспертизы в этом деле могут быть только одни- ДНК.
 показати весь коментар
 
 
Какая экспертиза , что за чушь ? Стыдно самим себе признаться , что никто ничего врагам Украины в Украине не сделает ? Или страшно ,или сами такие-же ,или деньги не пахнут .
 показати весь коментар
 
 
Демократія, це коли ОХЛОС* і ІДІОТИ* виконують рішення ДЕМОСУ*.
Демократія , - похідне від слова «демос».
* (див. Вікі) .
Все інше - ЛОХОКРАТІЯ.
 показати весь коментар
 
Мразей и предателей в СИЗО а потом обменять на наших пленных.
 показати весь коментар
 
 
Хеть арихх!!!!!! Я за нових клованів і кучму!!!!!!
А результати в лігі сміху чи в 95 паржать озвучать???
 показати весь коментар
 
 
😀😀😀

Сейчас продолжается назначенная постановлением Шевченковского районного суда г.. Киева от 21.02.19, лингвистическая экспертиза Киевского научно-исследовательскому институту судебных экспертиз Министерства юстиции Украины. Источник: https://censor.net.ua/n3131630

ЖТО ПРИКОЛ НАД УКРАИНЦАМИ?
 показати весь коментар
 
 
ИЛИ ТОТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ МЕРТВЕТЧУКОМ СБУ?
 показати весь коментар
 
 
порошенко столько работал, а они взяли и поехали....
 показати весь коментар
 
 
Та что там ждать, и так всё ясно, будет всё правильно и законно, противозаконного у них ничего НЕ БЫЛО!!!
 показати весь коментар
 
 
А шо сказала експертиза від ВАДа,про сцяки Петра Порошенко?
 показати весь коментар
 
 
Та да, а то порохоботы ждут в нэтэрплячке когда это "целебное средство" в аптеках продавать начнут
 показати весь коментар
 
если я не ошибаюсь, то бойко толи глава , толи заступнык главы какого то комитета в Раде? понимаете к чему я клоню? нет? а то что он допушен к держсекретам. и при этом он спокойно ездит к врагу и возможно там общаеться с фсбешниками. только за этотего уже можно сажать на кичу! но югик же укакаеться от страха это сделать!
 показати весь коментар
 
 
За роки правління Порошенка кум
Путіна отримав контроль над золотою жилою, яка дозволяє йому казково
збагачуватися. І в останні тижні влади Порошенка цей актив - дизельну трубу -
страхуючись на випадок зміни влади, медведчуківський клан оформив на білоруську
компанію. Антимонопольний комітет, який контролює президент Порошенко, дав
необхідні дозволи
https://censor.net.ua/ua/video_news/3124985/pidkontrolni_poroshenku_chynovnyky_dozvolyly_medvedchuku_otrymaty_kontrol_nad_zolotoyu_jyloyu_leschenko
 показати весь коментар
 
 
Роснефть володіла в Україні мережею
АЗС із 141 заправки в 12 областях, а також Лисичанським нафтопереробним
заводом, а також нафтопродуктопроводом «ПрикарпатЗахідТранс», який був на
балансі російської державної «Транснафти».

Мережу заправок "Роснефти" в Україні викупили компанії, які пов'язані
з бізнесом Віктора Медведчука та його оточення

За правління парашенко люди
мертвечука взяли під контроль заправки роснафти- скандує про
"перемогу" у вигляді відмови від російського газу, а тим часом
Україна залізла на кремлівську дизельну і пропан-бутанову голку

https://uapress.info/uk/news/show/170761
 показати весь коментар
 
 
Мы до сих пор анализов Зе не видим, а уж про медведчука и бойко можно забыть...
 показати весь коментар
 
 
Какое-то у зюзиков рассогласование. Зюзиковая барышня, которая утверждала, что ВСУ стреляет по школам, больницам и садикам, требует от Луценко расследовать полёты Медведчука и Бойко в Москву, а тот объясняет, что госизменой занимается СБУ. И тут выныривает литинант бакланов и объясняет, что таки СБУ этим делом и занимается, Луценко тут вообще ни причем, но у них пока еще идет лингвистическая экспертиза. Чего требовала от Луценко зюзиковая барышня и почему литинант ей не объяснил, что надо требовать от него, а не от Луценко? В общем, у них сплошной бардак и дремучая некомпетентность, а ничтоже сумняшися взялись управлять аж целой страной. Прямо страшно за судьбу страны становится.
 показати весь коментар
 
- Вы сделали экспертизу отпечатков шин автомобиля?

- Да.

- НУ И ЧТО ЖЕ?!!!

- Их ровно 4!!!
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЧекаємо результатів експертизи, - СБУ про розслідування візитів Бойка і Медведчука в Росію
 
 
 
 
 
 вгору