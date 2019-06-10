 Чекаємо результатів експертизи, - СБУ про розслідування візитів Бойка і Медведчука в Росію

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні СБУ.

У повідомленні зазначається: "У Службі безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками вчинення злочинів статті 110 (посягання на територіальну цілісність) і 111 (державна зрада) КК, в ході розслідування якої також досліджуються обставини візиту в березні цього року в Москву Віктора Медведчука та Юрія Бойка.

Зараз триває, призначена постановою Шевченківського районного суду м. Києва від 21.02.19, лінгвістична експертиза Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

Зауважимо, що відповідно до ч.6 ст. 244 КПК слідчий суддя самостійно визначив експертну установу, якій доручив проведення експертизи.

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Матеріали щодо візиту згаданих вище осіб у червні цього року в Санкт-Петербурзі можуть бути також перевірені в рамках цього кримінального провадження.

Чекаємо результатів експертизи для надання правової оцінки дій Медведчука і Бойка під час візиту в РФ".

Нагадаємо, прес-секретар президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що в Адміністрації президента України рекомендують Генеральному прокурору України Юрію Луценку звернути увагу на візити засновника "Опозиційної платформи - За життя" Юрія Бойка і голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя", кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука в Росію.