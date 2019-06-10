 Чекаємо результатів експертизи, - СБУ про розслідування візитів Бойка і Медведчука в Росію

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні СБУ.
У повідомленні зазначається: "У Службі безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками вчинення злочинів статті 110 (посягання на територіальну цілісність) і 111 (державна зрада) КК, в ході розслідування якої також досліджуються обставини візиту в березні цього року в Москву Віктора Медведчука та Юрія Бойка.
Зараз триває, призначена постановою Шевченківського районного суду м. Києва від 21.02.19, лінгвістична експертиза Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.
Зауважимо, що відповідно до ч.6 ст. 244 КПК слідчий суддя самостійно визначив експертну установу, якій доручив проведення експертизи.
Матеріали щодо візиту згаданих вище осіб у червні цього року в Санкт-Петербурзі можуть бути також перевірені в рамках цього кримінального провадження.
Чекаємо результатів експертизи для надання правової оцінки дій Медведчука і Бойка під час візиту в РФ".
Нагадаємо, прес-секретар президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що в Адміністрації президента України рекомендують Генеральному прокурору України Юрію Луценку звернути увагу на візити засновника "Опозиційної платформи - За життя" Юрія Бойка і голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя", кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука в Росію.
Демократія , - похідне від слова «демос».
* (див. Вікі) .
Все інше - ЛОХОКРАТІЯ.
А результати в лігі сміху чи в 95 паржать озвучать???
Сейчас продолжается назначенная постановлением Шевченковского районного суда г.. Киева от 21.02.19, лингвистическая экспертиза Киевского научно-исследовательскому институту судебных экспертиз Министерства юстиции Украины. Источник: https://censor.net.ua/n3131630
ЖТО ПРИКОЛ НАД УКРАИНЦАМИ?
Путіна отримав контроль над золотою жилою, яка дозволяє йому казково
збагачуватися. І в останні тижні влади Порошенка цей актив - дизельну трубу -
страхуючись на випадок зміни влади, медведчуківський клан оформив на білоруську
компанію. Антимонопольний комітет, який контролює президент Порошенко, дав
необхідні дозволи
https://censor.net.ua/ua/video_news/3124985/pidkontrolni_poroshenku_chynovnyky_dozvolyly_medvedchuku_otrymaty_kontrol_nad_zolotoyu_jyloyu_leschenko
АЗС із 141 заправки в 12 областях, а також Лисичанським нафтопереробним
заводом, а також нафтопродуктопроводом «ПрикарпатЗахідТранс», який був на
балансі російської державної «Транснафти».
Мережу заправок "Роснефти" в Україні викупили компанії, які пов'язані
з бізнесом Віктора Медведчука та його оточення
За правління парашенко люди
мертвечука взяли під контроль заправки роснафти- скандує про
"перемогу" у вигляді відмови від російського газу, а тим часом
Україна залізла на кремлівську дизельну і пропан-бутанову голку
https://uapress.info/uk/news/show/170761
- Да.
- НУ И ЧТО ЖЕ?!!!
- Их ровно 4!!!