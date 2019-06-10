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 Підконтрольний Кремлю суд заарештував чотирьох затриманих 10 червня кримських татар

Підконтрольний Росії Київський райсуд Сімферополя 10 червня відправив під арешт в СІЗО до 5 серпня Ризу Омерова, Енвера Омерова, Ескендера Сулейманова та Айдера Джеппарова.

Про це повідомляє кореспондент Крим.Реалії, передає Цензор.НЕТ.

ФСБ Росії звинувачує 58-річного Енвера Омерова в "організації діяльності терористичної організації" (ч. 1 ст. 205.5 КК Росії), Сулейманова і Джеппарова - в "участі в діяльності терористичної організації" (ч. 2 ст. 205.5 КК Росії). Засідання відбувалися в закритому режимі.

Раніше 10 червня суддя підконтрольного Росії Київського районного суду Сімферополя Денис Діденко обрав кримському татарину запобіжний захід у вигляді утримання в СІЗО строком на 1 місяць і 26 днів, до 5 серпня.

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Судові засідання щодо обрання запобіжного заходу ще чотирьом затриманим 10 червня кримським татарам - Ленуру Халілову, Руслану Месутову, Ельдару Кантімірову і Руслану Нагаєву - відбудуться 11 червня в Київському райсуді Сімферополя.

Раніше кримськотатарські активісти повідомили, що в Криму російські силовики проводять обшуки в декількох районах. Російські силовики затримали вісім кримських татар.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131629
 
 
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Это Зеленский виноват!
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Кацапи переслідують за релігійною і національною ознакою, що може перейти у стадію Геноциду.
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Вести из-за поребрика. Кто вас просил оккупировать Крым? Теперь не нойте: Рабочие ГАЗа протестуют против американских санкций
Підконтрольний Кремлю суд заарештував чотирьох затриманих 10 червня кримських татар - Цензор.НЕТ 1899
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А ще тут буває його антифапослідовник із Польщі.
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Кілька днів тому тут писали "поради" Джемілеву щодо створення етнічної кримськотатарської партії, що є поганою ідеєю. А ще кому у відповідь можна запропонувати таку ідею?
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https://www.youtube.com/watch?v=S11rmTZcxWY

Забег по полю под присмотром снайпера ДНР... минус хрюшка))) свеженькие видео для вас, свиньи
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Цензор.НЕТНовиниПодіїПідконтрольний Кремлю суд заарештував чотирьох затриманих 10 червня кримських татар
 
 
 
 
 
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