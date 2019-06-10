 Готель в окупованому Криму отримав міжнародну премію, Україна засудила нагородження

Про це йдеться в Twitter дипустанови, повідомляє Цензор.НЕТ.
""Ми засуджуємо рішення компанії World Travel Awards включити готель Mriya Resort & Spa в окупованому Росією Криму в список європейських номінантів 2019 року. Це не що інше, як ганьба і згода з порушенням Росією міжнародного права. З 2018 США ввели санкції, під дію яких потрапляє готель Mriya Resort & Spa, тому, що Крим - це Україна", - зазначили в посольстві.
Так, на сайті World Travel Awards йдеться, що "Mriya Resort & Spa" отримав відразу кілька нагород - зокрема в номінації "Провідний європейський курорт для відпочинку 2019 року", "Ведучий сімейний курорт класу "люкс" Європи 2019", Провідний європейський курорт для проведення ділових заходів 2019".
Готель "Mriya Resort & Spa" розташований в окупованій Ялті. Він належить російському "Сбербанку" і є основним майданчиком для проведення так званого "Ялтинського міжнародного економічного форуму" - щорічного заходу на території окупованого півострова.
У листопаді 2018 року готель був включений до списку санкцій США.
Правда явропейського бюргера.
http://www.supercoloring.com/ru/uroki-risovaniya/kak-narisovat-list-konopli
И море Средиземное теплее и Мальдивы есть и Сейшелы и материки
Да в той же Европе Италия фору даст с Грецией
Поэтому и непонятно кто кроме русни туда едет
За эту премию рашка хорошо заплатила
Поэтому унижение своего президента, лучшая помощь врагам.
Я просто реально не понимаю иногда. Кажется есть интернет, можно же открыть, хотя бы википедию и почитать про Чаушеску.
Но в настоящем времени, президента делает страна. Поэтому президент США, может вертеть на одном удлиненном месте, всех сегодняшних королей вместе взятых.