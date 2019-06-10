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 Політика України
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Все про:Крим (6889) МЗС (1767) премія (135)

 Готель в окупованому Криму отримав міжнародну премію, Україна засудила нагородження

Посольство України у Великій Британії засудило рішення організації World Travel Awards нагородити премією один із готелів, розташованих в окупованому Криму.

Про це йдеться в Twitter дипустанови, повідомляє Цензор.НЕТ.

""Ми засуджуємо рішення компанії World Travel Awards включити готель Mriya Resort & Spa в окупованому Росією Криму в список європейських номінантів 2019 року. Це не що інше, як ганьба і згода з порушенням Росією міжнародного права. З 2018 США ввели санкції, під дію яких потрапляє готель Mriya Resort & Spa, тому, що Крим - це Україна", - зазначили в посольстві.

Так, на сайті World Travel Awards йдеться, що "Mriya Resort & Spa" отримав відразу кілька нагород - зокрема в номінації "Провідний європейський курорт для відпочинку 2019 року", "Ведучий сімейний курорт класу "люкс" Європи 2019", Провідний європейський курорт для проведення ділових заходів 2019".

Готель "Mriya Resort & Spa" розташований в окупованій Ялті. Він належить російському "Сбербанку" і є основним майданчиком для проведення так званого "Ялтинського міжнародного економічного форуму" - щорічного заходу на території окупованого півострова.

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У листопаді 2018 року готель був включений до списку санкцій США.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131628
 
   
 Топ коментарі
 
Пора поднять вопрос о КОРРУМПИРОВАНИИ жюри компании агентами раши.
За эту премию рашка хорошо заплатила
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Час розкидати каміння - час збирати каміння. Час журити Путлєра - час нагороджувати Пуйла.
Правда явропейського бюргера.
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Англичане заблудились. Может забыли как гитлер Англию бомбил?
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Час розкидати каміння - час збирати каміння. Час журити Путлєра - час нагороджувати Пуйла.
Правда явропейського бюргера.
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Англичане заблудились. Может забыли как гитлер Англию бомбил?
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Те кто помнит, уже сами одной ногой на том свете.
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как кацапы могли назвать отель "Мрієй"??
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Они и не могли, он был построен задолго до оккупации.
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Может фашисты разные , со всего Мира .От ******** до талибов
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ну потому что есть места гораздо лучше Крыма сами по себе
И море Средиземное теплее и Мальдивы есть и Сейшелы и материки
Да в той же Европе Италия фору даст с Грецией

Поэтому и непонятно кто кроме русни туда едет
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Бріти напевно послухали ***** та забули отруєння Скрипалів, почали все з новоі сторінки ?
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Пора поднять вопрос о КОРРУМПИРОВАНИИ жюри компании агентами раши.
За эту премию рашка хорошо заплатила
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Ясен пень, что и на решение про премию, и на саму премию деньги из Москвы прибыли.
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А шо она даст если в Крым никто не едет кроме россиян
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Вот такими маленькими и казалось бы незначительными событиями (то премию дадут, то карту с кацапским Крымом нарисуют, то делегация еврошлюшек туда съездит) и выстраивается в сознании западного обывателя мысль о том, что ничего страшного в аннексии Крыма нет и что незачем из-за этого поднимать бучу.
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Так весь Мир с нами ? Или как ? Но это из за того что Президент комик они дали премию безусловно ! Если бы остался барыга то тогда не дали бы 100% . Отель в оккупированном Крыму получил международную премию, Украина осудила награждение - Цензор.НЕТ 9991
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Сильным или слабым, в первую очередь, президента делает страна за его спиной.
Поэтому унижение своего президента, лучшая помощь врагам.
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Чаушеску так унизили что аж расстреляли. Остальным странам было все равно.
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А петуховича так унизили что аж сбежал .Нужно было потерпеть немножко , чтоб лицо страны сохранить за его спиной . А потом сразу снег ложками собирать в тайожном ....
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Ну, отличное сравнение. С кем еще сравните Зеленского, может с Ким Чер Ыном?
Я просто реально не понимаю иногда. Кажется есть интернет, можно же открыть, хотя бы википедию и почитать про Чаушеску.
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Короля делает свита, как известно, а у клоуна свита профессионалов. И клоун сам себя унижает своими словами и действиями.
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Короля может и делала свита, во времена Макиавелли.
Но в настоящем времени, президента делает страна. Поэтому президент США, может вертеть на одном удлиненном месте, всех сегодняшних королей вместе взятых.
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Лучшая помощь врагам, когда презедент называет Украину проституткой. Что бы он сейчас не говорил, назначения, его друзья и кумовья говорят за него. Мультики на крови, прессекретарь швондер утверждает, что наши войска обстреливают школы и детсады. Повстанцы у него, а не Российские бандиты. Что то я не слышал, что бы его швондер сказала, что лугандон обстреливают дома мирных жителей и её или ваЗЕлина это беспокоит.
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Кто заметит какое-то осуждение? Надо поехать нахезать на крыльце.
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Так ... тихо Не вонять. Кто управляет Киевом-- Ахметов., Ахметов гражданин Великобритании. Ахметка Сказал , киевляне молчат в дырдачку. Отель в оккупированном Крыму получил международную премию, Украина осудила награждение - Цензор.НЕТ 1706
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Это он на фото? В форме веточки конопли?
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Обозвать цензор помойкой три дня бана. Проверено. Интересно если админов педиками назвать, сколько дней? Готель в окупованому Криму отримав міжнародну премію, Україна засудила нагородження - Цензор.НЕТ 1677
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Могут и пропустить, а вот от местных стукачиков из секты 24+ скрыться куда сложнее.
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Стукачей полно, даже друг на друга и сами на себя стучат.
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Завлекают,продажные "европейских ценностей". Сколько же вам забашляли?
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Жду перемещения акции с под АП под посольство Англии .
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За Крым то я не беспокоюсь, будет конфеткой. А как остальная Россия?
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Євпропейський сервіс у крисму? Ручками ледащого бидла, яке біситься з того,що воно - бачте, учілка рузгого язика, дочка контрадмірала, змушена мити унітази за тими, для кого вона - лише моторчик для віника.
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А было бы у нас ядерное оружие - вопросы ВСЕ решались бы по другому!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниГотель в окупованому Криму отримав міжнародну премію, Україна засудила нагородження
 
 
 
 
 
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