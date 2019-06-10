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Все про:Вінницька область (350) ДТП (2347) Нацполіція (7675)

 Поліція не встановила причетних до крадіжки інсектицидів, автомобіль з якими перекинувся в притоку Росі на Вінниччині

Правоохоронці не встановили, хто забруднив річку Рось хімікатами, зокрема тому, що зловмисники "замітали сліди", і зараз неможливо ідентифікувати автомобіль, на якому вони були.

Про це в ефірі програми "Нині Вже" на Громадському заявила прес-секретар Головного управління Нацполіції у Вінницькій області Анна Олійник, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, зловмисники забрали номерні знаки, зокрема спиляли номери на кузові. Поліція припускає, що зловмисники заздалегідь приготували машину, але точно не знає, крадене авто чи ні.

"Це ускладнює завдання, але ми не припиняємо працювати над ним", - зазначила Олійник.

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Вона додала, що поліція припускає, що зловмисники навмисно підпалили автомобіль, тому що "замітали сліди".

Також Олійник розповіла, що у воду потрапило 350-400 літрів хімікатів.

Нагадаємо, минулої ночі унаслідок ДТП автомобіль Mercedes Sprinter, який перевозив інсектицид "Нурел Д", перекинувся на березі ставка, що впадає в притоку річки Рось у селі Збаржівка Погребищенського району Вінницької області. У притоку Росі на відстані 5,4 км від гирла потрапила невизначена кількість інсектициду.

У воді з річки Рось, в яку впав автомобіль з інсектицидом, знайшли сліди 11 хімікатів. Їхній вміст перебуває в межах норми.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131626
 
 
 Топ коментарі
 
Судя по фото, это спринтер. VIN номер находится на щите моторного отсека, дублирующий на стойке между пассажирской дверью и боковой дверью грузового отсека, спилить который можно только со стойкой. Кому нужен этот бред?
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Письмецо производителю авто на предмет экспертизы. Выеденного яйца проблема не стоит. Ай да полиция.
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ой как много проделанной работы, ради украденного удобрения...
это точно была "неосторожность" (не вписались в поворот?)
это точно были...удобрения? а не тара из-под них (раз не нашли никаких следов в реке?)
а не спланированный ли это теракт?
что это вообще было? и номера успели снять и на кузове спилить...кто ж это за спецы???
у меня богатая фантазия))))
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Письмецо производителю авто на предмет экспертизы. Выеденного яйца проблема не стоит. Ай да полиция.
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Сказочные дол...бы)
Нахрена нам такая полиция?
Номера особенно в мерсах дублируются и их полностью очень тяжело удалить особенно на двигателе)
Точно что у нас вся сыскная работа построена на пытках и стукачестве, а не на экспертизе и дедукции
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ой как много проделанной работы, ради украденного удобрения...
это точно была "неосторожность" (не вписались в поворот?)
это точно были...удобрения? а не тара из-под них (раз не нашли никаких следов в реке?)
а не спланированный ли это теракт?
что это вообще было? и номера успели снять и на кузове спилить...кто ж это за спецы???
у меня богатая фантазия))))
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Странная возня с етими пестицидами ? В речке номера вырезали ? На двигателе да же после пожара останется номер и индификация машиыі выеденного яйца не стоит !!! Все напоминает матиоса с тепловизором -- бред Полиция не установила причастных к краже химикатов, автомобиль с которыми перевернулся в приток Роси на Виннитчине - Цензор.НЕТ 237
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Вінницька містерія-буф

упав у річку мерседес
втонули номери і номер лазером набитий
від іскри і тертя німецьких шин об воду
всі бочки з інсектидом запалали
гасили річку всі
-пожежники... селяни-
не вдалось.
(піску замало ж бо привезли).


Відомі винні .
Меркель й німці. Поліція не встановила причетних до крадіжки інсектицидів, автомобіль з якими перекинувся в притоку Росі на Вінниччині - Цензор.НЕТ 2889
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Точно диверсія або теракт, пробний шар. А далі новачок на водозаборах Київа. Москалі вже прокатали із складами ***********, паніка замаленька. А от отруїти воду в великому місті мільйоннику та ще в спеку це серйозно. То що там новий ЗЕбушник буде займатись держбезпекою чи ціпки вязати з гендлярами (бізнесменами) щоб їх не щемили ?
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Это вам, мусара поганые, не малолеток на площади крутить!
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Ты попутал. Малолеток на площадях крутят в кацапстане.
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Судя по фото, это спринтер. VIN номер находится на щите моторного отсека, дублирующий на стойке между пассажирской дверью и боковой дверью грузового отсека, спилить который можно только со стойкой. Кому нужен этот бред?
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Если что-то происходит - значит есть тот кому это выгодно.)
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Да на крайняк запрос производителю по номерным деталям.
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А чего вы еще ожидали от етой рехвармираваной паллиции? Они даже по номеру кузова автомобиля не могут найти хозяина.
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Зелелюбилы провели его в Администрацию Президента за руку. Лишь бы не Порох.
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Интересно:
А ЗАЯВЛЕНИЕ в полицию было об УКРАДЕННЫХ химикатах?!
Откуда полиция взяла, что они именно украдены?
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Я бы этих воров расстрелял в затылок .И стране легче и себе приятно .
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Как два пальца: номера дублируются везде. Даже если эти гении всё спилили, то есть запрос операторам связи: какие номера в течение суток были более 5 минут по координатам машины. Даже если номера припейд делаем следующее: через оператора устанавливаем самые длинные промежутки за месяц по ночам по этим номерам (значит эти люди там спят) и с помощью триангуляции вычисляем квартиру и этаж. Граждане следаки, можете не благодарить за этот ликбез.
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Ты гонишь! Ты видел на каких компах в райотделах следаки пишут отчеты, закрывая дела, которые они не способны расследовать априори?
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Дык это реально просто даже с древним компом: печатаешь на убитом компе запрос операторам, потом идешь в местное СБУ и у пацанов зычишь прибор для траингуляции. Я ж всё учел, потому и не написал про вызов экспертов "команды CSI" (пробы ДНК и вот это вот всё).
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якщо такі тупі шофера, що буса на дорозі не втримали - то, вірняк, не менш тупі організатори крадіжки. Так що менти десь когось прикривають цим "розслідуванням"...
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Якщо так сталося, що "нічого немає", то це було комусь потрібно, якщо немає ніяких доказів, то кому потрібно? Звісно тим хто має збирати ці докази...
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Преступление века! Не за что зацепиться.
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не ганьбіть .Просто
мєнти "попрацювали" по подвійні ставці
звичайна-щоб знайти
подвійна-щоб не знайти ніколи Поліція не встановила причетних до крадіжки інсектицидів, автомобіль з якими перекинувся в притоку Росі на Вінниччині - Цензор.НЕТ 5666
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Що ще не встановила поліція? Причетних до ДТП? Причетних до отруєння природи? Причетних до самого авто?
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Цензор.НЕТНовиниПодіїПоліція не встановила причетних до крадіжки інсектицидів, автомобіль з якими перекинувся в притоку Росі на Вінниччині
 
 
 
 
 
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