 Поліція не встановила причетних до крадіжки інсектицидів, автомобіль з якими перекинувся в приплив Росі на Вінниччині

Про це в ефірі програми "Нині Вже" на Громадському заявила прес-секретар Головного управління Нацполіції у Вінницькій області Анна Олійник, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, зловмисники забрали номерні знаки, зокрема спиляли номери на кузові. Поліція припускає, що зловмисники заздалегідь приготували машину, але точно не знає, крадене авто чи ні.
"Це ускладнює завдання, але ми не припиняємо працювати над ним", - зазначила Олійник.
Вона додала, що поліція припускає, що зловмисники навмисно підпалили автомобіль, тому що "замітали сліди".
Також Олійник розповіла, що у воду потрапило 350-400 літрів хімікатів.
Нагадаємо, минулої ночі унаслідок ДТП автомобіль Mercedes Sprinter, який перевозив інсектицид "Нурел Д", перекинувся на березі ставка, що впадає в притоку річки Рось у селі Збаржівка Погребищенського району Вінницької області. У притоку Росі на відстані 5,4 км від гирла потрапила невизначена кількість інсектициду.
У воді з річки Рось, в яку впав автомобіль з інсектицидом, знайшли сліди 11 хімікатів. Їхній вміст перебуває в межах норми.
Нахрена нам такая полиция?
Номера особенно в мерсах дублируются и их полностью очень тяжело удалить особенно на двигателе)
Точно что у нас вся сыскная работа построена на пытках и стукачестве, а не на экспертизе и дедукции
это точно была "неосторожность" (не вписались в поворот?)
это точно были...удобрения? а не тара из-под них (раз не нашли никаких следов в реке?)
а не спланированный ли это теракт?
что это вообще было? и номера успели снять и на кузове спилить...кто ж это за спецы???
у меня богатая фантазия))))
А ЗАЯВЛЕНИЕ в полицию было об УКРАДЕННЫХ химикатах?!
Откуда полиция взяла, что они именно украдены?