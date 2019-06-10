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Все про:дивіденди (3) Приватбанк (266)

 "Приватбанк" вперше перерахував до бюджету дивіденди

Найбільший банк України перевів до держбюджету перший транш дивідендів у сумі 4,5 млрд гривень. Другий транш у розмірі 7 млрд гривень в банку обіцяють перевести в бюджет до кінця місяця.

Про це повідомляє прес-служба "Приватбанку", інформує Цензор.НЕТ.

У банку нагадали, що відповідно до затвердженої наглядовою радою і акціонером річної звітності, "Приватбанк" направить на виплату дивідендів державі 11,5 млрд грн, або 90% чистого прибутку за 2018 рік.

Чисті активи банку на початок 2019 року становили 278 млрд грн, зобов'язання - 246,5 млрд грн, капітал - 31,5 млрд грн.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131625
 
   
 Топ коментарі
 
Вот результат национализации Приват банка.
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Караул! Беню грабють!!! Куда смотрит гундявый?????
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У авторов их методичек плохо с чувством юмора
Россияне большей частью пишут
Нам не заходит
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Это пишут для зебилов, а они реагируют только на 95 квартал....
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Такая ЗЕподержка, другой поддержки у нас для вас нет ...
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Зе не курит уже несколько лет, занимается спортом
Так что поклонникам Зе стоит эти моменты действительно перенять
Курите сами
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Это Вы ещё не видели как Ее зачинали!
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ЗЕкоманда это больше таких ошибок делать не будет...
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Так его ж национализировали больше года назад, кому ж дивиденты шли до сегодня. "Приватбанк" вперше перерахував до бюджету дивіденди - Цензор.НЕТ 8517
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Странно, у всех дивиденды выплачивают ежегодно.
У ПЕС -доболов год состоит из 486 дней, а не 365-ти ?
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ничего, что его национализировали с громадной дырой от воровства Колом ойского? или это слишком сложно для понимания зебилов?
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Так Вы же с коллегами сами писали, что дыру сразу закрыли за счет бюджетных денег ? У Вас какая то несогласованная редакционная политика, тут не то что Зебил а й Эйнштейн не поймет, сегодня одно завтра наоборот.
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Ниче , что о "громадной дыре" знаешь только ты и паре ПЕС-доболов?
И ни один суд это не признает? "Приватбанк" вперше перерахував до бюджету дивіденди - Цензор.НЕТ 3654
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Слыш чучело, а ничего что про мародёра знаешь только ты и твои подельники ЗЕбилы. Ни один суд это не признал.
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Пецин Гройсман полгода назад кричал, что нужно завершить приватизацию - распродать все что осталось у государства!
Как же так?? ПЕ-боты, ау!
Расскажите нам, что национализация- это плохо!

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Надо. И приват надо бы продать. Только не вору и самому большому мародеру Украины - коломойскому, который ворует деньги вкладчиков, а какому нибудь европейскому банку.
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Странно, всегда продавали ворам - вон Ахметов скупил за год кучу энерго ))
У ПЕ-ботов что-то изменилось в подходе? "Приватбанк" вперше перерахував до бюджету дивіденди - Цензор.НЕТ 3612
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кАломойський власник значно більшої кількості "енерго".
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Беня создал самый успешный и популярный банк в Украине.
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Угу) что значит национализация Приват банка ПОРОШЕНКО!
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Заметь при порошенко он был убыточный. Умей читать между строк, а то вы все хвалитесь лишнехромосомностью 25%
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ЗЕбилы это помесь зрадофилов, ватников и кацапов, короче враньё во враньё и все это в извращённой форме...
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Вау) телепузик зеленого толчка, читать умеешь?)
В банке напомнили, что согласно утвержденной наблюдательным советом и акционером годовой отчетности, "Приватбанк" направит на выплату дивидендов государству 11,5 млрд грн, или 90% чистой прибыли за 2018 год. Источник: https://censor.net.ua/n3131625
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Лжец!
При Бене он был убыточным, потому его и национализировали.
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Где моя зарплата в 4 тыс.долларов, телепузик зеленый?
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Тебе ее обещали соевые черные пиарщики - к ним и обращайся. В программе Зеленского ничего подобного не было.
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Держи любитель зеленого ТОРЧКА!
https://m.youtube.com/watch?v=aAZj559M5hw
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Где там ОБЕЩАНИЯ от Зеленского, дурик?
Там на совещании перфоманс одного из советников, который не дружит с математикой - ни Зеленский этого не обещал, ни в программе предвыборной этого не было.
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Дурика ты увидел в зеркале! Это команда ПОЗОРИЩЕ зебениного телепузика! И да, где же *новые лица*? Зеленый торчок сидел и лыбился как дебил!
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Да ты сам позорище со своими тупыми вбросами. Допился уже до чертиков - меня в своем зеркале увидел...
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неможливо дурням "пропаться". Це пожиттєвий стан.
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Ну сейчас Гройсман с этих дивидендов от Привата тебе выплатит 😁
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ОЙ) это ЗЕБЕНИН ТЕЛЕПУЗИК обещал зарплаты в 4тыс,долларов и пенсии в 1500! Так шо на Гройсмана нефиг гнать) я жду!
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Тебе там выше ответили кто обещал. А так бюджетом по-прежнему ВР и Кабмина рулит
Хороший Гройсман разве может тебя кинуть? Тем более и дивиденды в бюджет зашли 😁
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держи) дивиденды зашли благодаря ПОРОШЕНКО и ГРОЙСМАНУ! А не марионетки зеБЕниного телепузика)))
https://m.youtube.com/watch?v=aAZj559M5hw
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Ну так пусть Гройсман тебе и выплатит из них
В чем проблема? 😁
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На вопрос «в чем проблема?» нельзя дать ответ «нет» 😊 это безграмотно
Попробуй ещё раз ✌🏻
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Я думала ты исчерпала весь запас своей тупости, но ты продолжаешь меня удивлять.
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Ну пока тупишь только ты 😁

Так шо там с дивидендами, сколько из них тебе на карман перепадёт? 🧐😁
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Скажи мне, вот я смотрю, ЗП увеличивается, налоги платятся, пенсии платятся, приват дивиденды платит, Нафтогаз с прибылью, армия восстанавливается, безвиз, админцентры, ВВП растет не один год, языковый закон, фильмы и радио на украинском и т.д. и это при войне с Россией... что вас курв не устраивает??? У вас везде рыгоАНАЛЫ вылезли, при вас, вы этого ждали????
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Ага, а потом с него украл более 5 миллиардов долларов денег вкладчиков.
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Караул! Беню грабють!!! Куда смотрит гундявый?????
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Ну так и деньги можно вернуть, которые в него влили. Сколько там, кстати, было? 150 миллиардов?
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Ничего скоро Беня исправит это недорозумение и мы оплатим ещё пару сотен ярдов🙋
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действительно, живем в недостране, прости меня господи
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Та мы же в большинстве моральные ВЫРОДКИ а раз так то и рассчитывать на что то больше чем скотский образ жизни не стоит
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вперше і в останнє.
портнов поверне приватбанк коломойському.
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Нафтогаз "до Пети" тоже был УБЫТОЧНЫМ!
А зомбированные ЗЕ-билы все визжат "мародер-мародер"...
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Бугага. Так нафтогаз был убыточным по причине низких цен на газ для внутреннего потребления. А когда цены на газ подняли в 20 раз - Нафтогаз, естественно, стал мега-прибыльным.
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Мы стали больше платить за газ, тепло и горячую воду, а Петя - молодец...логика пебилов...
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Ну совкам да, платить за себя реальную цену, а еще и налоги в бюджет - это да, как серпом по яйцам.
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Совки платят еще меньше, чем раньше - за них мы все дважды платим, тк им субсидии с наших налогов заодно идут.
А если вся заслуга Порошка для вывода Нафтогаза в прибыль состоит в банальном повышении цен - за что тут его хвалить?
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А чего только в 20? Чего не в 200? И да, быдлу там тоже что то падало. Но в основном воровал Фирташ. Впринципе быдло согласно, чтобы олигархи и дальше воровали, лишь бы им подачку кидали.
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Да, пардон, не в 20, в 12,5 Тоже не мало для выхода в прибыль.
И да, сейчас из Нафтогаза тоже воруют - даже не сомневайся. Просто когда доход увеличивается в 12,5 раз - можно и государству отстегнуть немножко.
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Правильно, а до этого государство платило за газ, из наших же налогов и все больше при этом было должно... Откуда ж вы ЗЕбилы выползли??? Из каких щелей??? Вроде от ватников начали избавляться, так нет, мутировали, как тараканы...
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А сейчас государство из наших же налогов не платит субсидии, которые идут в доход Нафтогазу?
И мы не обсуждали, какая схема правильнее, мы обсуждали, почему увеличились доходы Нафтогаза, валенок. Это не Петина заслуга, это мы больше Нафтогазу платить стали.

PS
Откуда вы, пебилы, повылазили я даже спрашивать не буду - вы тут всегда были, за Яныка в 2004м и 2010м голосовали, за его соратника Порошка в 2014 и 2019м - голубой лохторат как был, так и есть.
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Вот поэтому ты и зебил, проще говоря рыговский мутант, с кацапским враньём... Такие как ты всегда думали что газ бесплатный и за него платить не надо, ну или копейки, результат кусок лугандона, там на шару.... Стадо баранов...
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Ужос!!! Так не годиться, треба ПриватБанк терміново Каломойші віддати!
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Как Беня в Киев приехал так и прибыль получилась. Высшие силы?
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Беня и прибыль отданная в бюджет страны??? Ты шо нас за ЗЕбилов держишь что ли??
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а меня ж то абакралі! сам преЗедент с аваковим абещалі памочь! ивк
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Зе ведь ничего не сделал, а приват уже в бюджет 11 лярдов направляет, а не пете в карман.
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Беня в бессильной злобе рвет себе волосы из бороды
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