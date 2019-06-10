 "Приватбанк" вперше перерахував до бюджету дивіденди

Про це повідомляє прес-служба "Приватбанку", інформує Цензор.НЕТ.

У банку нагадали, що відповідно до затвердженої наглядовою радою і акціонером річної звітності, "Приватбанк" направить на виплату дивідендів державі 11,5 млрд грн, або 90% чистого прибутку за 2018 рік.

Чисті активи банку на початок 2019 року становили 278 млрд грн, зобов'язання - 246,5 млрд грн, капітал - 31,5 млрд грн.

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