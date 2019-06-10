EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  2136  83
Все про:Бандера (91) націоналізм (39) Омелян (524)

 В кінці терміну кожен президент стає "бандерівцем". Цей шлях уготований і Зеленському, - Омелян

'Президент України Володимир Зеленський в кінці терміну своїх повноважень стане "бандерівцем".

Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив в інтерв'ю "Голосу Америки", опублікованому 10 червня.

"Кожен новий президент України розпочинав свою каденцію з переконання, що він саме той, який зможе проводити конструктивний діалог з Москвою, і що саме йому дарована роль такого миротворця, який буде гарно займатися бізнесом, розвивати стосунки, і що не буде жодної загрози анексії, чи окупації купатися з боку Росії. І кожен президент України завершував тим, що фактично ставав "бандерівцем", борючись з Російською Федерацією", - сказав він.

Читайте також: Україна сама не відбудує Донбас, розраховуємо на відшкодування збитків РФ і допомогу ЄС, - Омелян

За словами міністра, перший президент України Леонід Кравчук здав ядерну зброю, у Леоніда Кучми були "братство, обійми з Російською Федерацією і криза в Тузлі".

"Цим шляхом пройшов і Янукович, і Ющенко і зараз цей шлях уготований Зеленському", - вважає Омелян.

Він висловив сподівання, що "трансформація Зеленського буде дуже швидкою".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131623
 
 
 Топ коментарі
 
Не бандерівцям в кріслі президента робити нічого.
 показати весь коментар
 
Нет,зе закончит в израиле,если успеет.
 показати весь коментар
 
Это если он дотянет до конца срока
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
а каждый Амелян в итоге имеет место возле тюремной параши
 показати весь коментар
 
 
НЕ ОБИЖАЙТЕ ЛЯГУШЕК И КОНЕЙ каким то шоуменом.... В конце срока каждый президент становится "бандеровцем". Этот путь уготован и Зеленскому, - Омелян - Цензор.НЕТ 6661
 показати весь коментар
 
 
ДА СКОЛЬКО МОЖНО ЭТО ГОВНО ТУТ ВЫКЛАДЫВАТЬ. НИКОМУ. НЕИНТЕРЕСНО. ЧТО. ПРОМЫЧАЛ. ***********!
 показати весь коментар
 
 
Он дотянет!
А вот вам, порохоботам, тяжело скоро будет... В конце срока каждый президент становится "бандеровцем". Этот путь уготован и Зеленскому, - Омелян - Цензор.НЕТ 8377
 показати весь коментар
 
 
Не дотянет он до конца каденции,я уверен.
 показати весь коментар
 
 
Все родные и друзья голосовали за Порошенко,так-же и на выборах в Раду будет.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Так я и спрашиваю, вы поставили уже на его победу? Ну ставку
 показати весь коментар
 
 
Зачем ставки,Порошенко будет в Раде,а цыплят по осени считают.
 показати весь коментар
 
а как вам будет хорошо, если мы уедем... как паучкам в баночке: все свои и полное единомыслие в Юго-Западном округе... по воскресеньям ликуя будете пармезан катком давить... ляпота?
 показати весь коментар
 
Я уже как-то говорил, что он отец не нации, а всего лишь - порохоботов!
Теперь продолжу...
Но скоро он станет для порохоботов ненавистным отчимом
 показати весь коментар
 
 
Да ладно учитывая какая волна поднялась когда Зеленский сказал что любит свою семью, каждый порохобот свято верит, что Петя любит его лично больше, чем Зе своих детей 😁
 показати весь коментар
 
 
Вы умышленно искажаете слова источников манипулируя или по недопониманию?
Просто интересно.
 показати весь коментар
 
Если бы из Китая - было бы полбеды. Там подделки хоть качественные. А тут всё гораздо хуже - из Молдовы.
Но зато правда у них там вино хорошее. В кінці терміну кожен президент стає "бандерівцем". Цей шлях уготований і Зеленському, - Омелян - Цензор.НЕТ 7512
 показати весь коментар
 
 
Не бандерівцям в кріслі президента робити нічого.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Иванов, иди домой, тут водки нет.
 показати весь коментар
 
Та ні, Омелян, не обов'язково!
Он, овощ не став націоналістом; і зебіл, якщо стане - то хіба що маланським, не українським. Згадай, як він "против языка" топить...
 показати весь коментар
 
 
Омелян такий бандеровец, шо всі його діти в Америці народжуються
 показати весь коментар
 
 
А я надеюсь, что он останется нормальным человеком.
 показати весь коментар
 
 
А як ненормальний може залишитися нормальним?
 показати весь коментар
 
 
Ну, если он не станет бандеровцем, это уже достаточно, что бы считаться нормальным человеком.
 показати весь коментар
 
У психлікарнях повно тих, хто не є бандерівцями. З такими думками і ви там будете, жаль що вас прийдеться лікувати.
 показати весь коментар
 
 
Ты о чём? В Украине как в СССР будут вводить принудительное психиатрическое "лечение"?
 показати весь коментар
 
веришь в то что макака сможет разговаривать. Романтик
 показати весь коментар
 
 
Из Овоща чето не вышло.
Из Кондитера тоже года 3 лепили бандеровца, а потом остапа понесло
 показати весь коментар
 
Что-то я НЕ заметил, как Кучма, а тем более Янукович "стали бандеровцами".
 показати весь коментар
 
 
С момента, как "брацья-адын норот" поперли, каждый президент Украины будет бандеровец-русофоб.
 показати весь коментар
 
Бреше Омелян, бо янук не був бандерівцем.
 показати весь коментар
 
 
Ну и дибил Емеля ! Крава , Кучма . Овощь - были малоросы , Ющь и Пепа - хохлами . Никто пока не был и не стал бандеровцем .
 показати весь коментар
 
...********** як завжди "напутав" ...правильно не бандерівцем ( борець за незалежну Україну) а БЕНДЕРОВЦЕМ ...злодюга і бандюган ...
 показати весь коментар
 
Эот - не станет.
Практически все потребители бизнеса зе - находяться на расее.
Весь бизнес квартала построен на высмеивании Украины и возвеличиванию РФ.
И "возвращение на рынок рф"- это прямые инвестиции рос пропаганды в Украине.
Оплачиваються очень щедро. И если в Украине показывают убыток - то в офшорах на счетах Зе уже сотни расейских лимонов в $ и €.
 показати весь коментар
 
 
Соевый, эта мантра уже устаревшая. Новую мантру давай!
 показати весь коментар
 
Победа за еврейскими танкистами,однозначно!
 показати весь коментар
 
1.Кравчук-спокійна передача влади.2.Кучма-кучму геть.3.Ющенко-спокійна передача влади.4.Януковіч-зека геть.5.Порошенко-спокійна передача влади.6.Зе-... В конце срока каждый президент становится "бандеровцем". Этот путь уготован и Зеленскому, - Омелян - Цензор.НЕТ 7373
 показати весь коментар
 
 
Якби Бандера встав, вiн би пострiляв усiх, хто зараз називає себе бандерівцем. І почав би з Гіперлупа.
 показати весь коментар
 
Біда у тому, як казав Бандера,що нас замало,дуже мало!!
 показати весь коментар
 
 
Узеленский кусок говнища с самого начала и до конца
 показати весь коментар
 
 
Но зелинский более похож на Косиора, чем на Бандеру. Правда, хотя зелинского, как и Косиора, грохнут - неудобный свидетель, но зелинского уберут тихо, а не с трибуналом.
 показати весь коментар
 
 
шо.. прямо так таварищ лейтенант.. старшой сказал?
 показати весь коментар
 
Сам со своим лейтенантом согласовывай. Только почему ты своего лечащего врача упрямо лейтенантом называешь? Это у тебя такой текстуальный тик или пук? Не бойся, маленький, тут таких, как ты, 15 миллионов с лишком - тебе быть мозгами тронутым не зазорно.
 показати весь коментар
 
Торговля с Россией не хилая шла и при Порошенко, это бандеровцу не помеха. Куда еще Украине сбывать свой хлам?
 показати весь коментар
 
если 24% умственно отсталых покинет эту страну, все буде добре
 показати весь коментар
 
Забыли спросить каца из-за поребрика.
 показати весь коментар
 
 
Если зеля в очень скором времени им не станет, то до конца срока просто не досидит))))))
 показати весь коментар
 
 
Категорично не погоджуюсь з "Гіперлупом": Януковоч так і не став бандерівцем, а ЗЄля не добуде до кінця свого терміну терміну років 4, а то й більше.
 показати весь коментар
 
Бандеровец Янукович! Оох и бандеровец! Дрожи Ростов!
 показати весь коментар
 
Омелян-ти нездара і ,дякуючи такому "таланту, Зеленському вже подобаєшся! То ж,марно, не "напружуйся"!
 показати весь коментар
 
Место в списках ещё надо заслужить В кінці терміну кожен президент стає "бандерівцем". Цей шлях уготований і Зеленському, - Омелян - Цензор.НЕТ 1976
 показати весь коментар
 
А человеком остаться президент не может? В кінці терміну кожен президент стає "бандерівцем". Цей шлях уготований і Зеленському, - Омелян - Цензор.НЕТ 2488
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВ кінці терміну кожен президент стає "бандерівцем". Цей шлях уготований і Зеленському, - Омелян
 
 
 
 
 
 вгору