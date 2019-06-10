 В кінці терміну кожен президент стає "бандерівцем". Цей шлях уготований і Зеленському, - Омелян

Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив в інтерв'ю "Голосу Америки", опублікованому 10 червня.
"Кожен новий президент України розпочинав свою каденцію з переконання, що він саме той, який зможе проводити конструктивний діалог з Москвою, і що саме йому дарована роль такого миротворця, який буде гарно займатися бізнесом, розвивати стосунки, і що не буде жодної загрози анексії, чи окупації купатися з боку Росії. І кожен президент України завершував тим, що фактично ставав "бандерівцем", борючись з Російською Федерацією", - сказав він.
За словами міністра, перший президент України Леонід Кравчук здав ядерну зброю, у Леоніда Кучми були "братство, обійми з Російською Федерацією і криза в Тузлі".
"Цим шляхом пройшов і Янукович, і Ющенко і зараз цей шлях уготований Зеленському", - вважає Омелян.
Він висловив сподівання, що "трансформація Зеленського буде дуже швидкою".
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А вот вам, порохоботам, тяжело скоро будет...
Теперь продолжу...
Но скоро он станет для порохоботов ненавистным отчимом
Просто интересно.
Но зато правда у них там вино хорошее.
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Он, овощ не став націоналістом; і зебіл, якщо стане - то хіба що маланським, не українським. Згадай, як він "против языка" топить...
Из Кондитера тоже года 3 лепили бандеровца, а потом остапа понесло
Практически все потребители бизнеса зе - находяться на расее.
Весь бизнес квартала построен на высмеивании Украины и возвеличиванию РФ.
И "возвращение на рынок рф"- это прямые инвестиции рос пропаганды в Украине.
Оплачиваються очень щедро. И если в Украине показывают убыток - то в офшорах на счетах Зе уже сотни расейских лимонов в $ и €.