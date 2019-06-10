 Злодій у Дніпрі намагався сховатися від поліції під лінолеумом. ФОТО

Мешканці будинку помітили чоловіка на даху п'ятиповерхівки, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Інформатор".
Вони викликали патрульних і повідомили поліцейським, що в квартирі вже давно ніхто не живе. Також сусіди допомогли знайти господарів житла, яких викликали на місце. Разом із ними приїхали слідчі. У присутності господарів патрульні відкрили двері.
Поліцейські оглянули квартиру і дійшли до балкона. Там під лінолеумом від них ховався чоловік. Господарі квартири сказали, що бачать цього чоловіка вперше. На порушника одягли наручники і доставили у відділення поліції.
«Порохоботы» два месяца ждут зарплаты, но им никто не платит.
Огромная часть так называемых «порохоботов» начала настоящий бунт против Порошенко.
После того как Петр Порошенко был разгромлен на выборах Президента Украины, он в прямом смысле этого слова кинул большинство своих «поклонников» в интернете и не заплатил им денег за любовь к «Гетьману».
«Порохоботы» два месяца ждут зарплаты, но им никто не платит.
Мало того, их кинули еще и с перспективой попасть в депутаты местных, районных, областных рад.
По словам профессиональных любителей Порошенко, им обещали заплатить за апрель и май месяц, но денег никто не получил.
Один из одиозных «порохоботов» Мирослав Олешко прямо на своей странице в Фейсбук пошел против еще вчерашнего полководца и гетьмана Порошенко:
В интернете началась целая волна возмущений, что Порошенко «кидала» и не заплатил денег за два месяца любви к нему.
Отметим, что эти же самые порохоботы, профессиональные патриоты, карманные блогеры и активисты, 5 лет рассказывали, что все украинцы ничтожества, а Президент Гетьман.
А ведь еще месяц назад за 300 гривен они благословили своего пана-гетьмана:
Сейчас им придется устраиваться на работу, а им этого очень не хочется.
Отметим, что олигарх Порошенко давно известен своей жадностью, ложью и невероятной алчностью. Его «гетьманцы» уже почувствовали это сполна.
shodi k psihiatru on tebe tocho pomojet i mojesh klouna toje vzyat s soboj skajesh tam STZAT NE NADO
Що там цінного було ?
Може бомжара який прихисток знайшов ?
Для розрядки эмоций на политической почве, самое то!
Дійсно, так, ржака, коли бачишь таких примітивних організмів на службі у манкуртів
где такой видос оторвали?)))