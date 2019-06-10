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 Злодій у Дніпрі намагався сховатися від поліції під лінолеумом. ФОТО

Чоловік заліз у квартиру через балкон. Пильні сусіди викликали поліцію і знайшли господарів квартири. Злодія виявили під лінолеумом на балконі.

Мешканці будинку помітили чоловіка на даху п'ятиповерхівки, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Інформатор".

Вони викликали патрульних і повідомили поліцейським, що в квартирі вже давно ніхто не живе. Також сусіди допомогли знайти господарів житла, яких викликали на місце. Разом із ними приїхали слідчі. У присутності господарів патрульні відкрили двері.

Поліцейські оглянули квартиру і дійшли до балкона. Там під лінолеумом від них ховався чоловік. Господарі квартири сказали, що бачать цього чоловіка вперше. На порушника одягли наручники і доставили у відділення поліції.

Злодій у Дніпрі намагався сховатися від поліції під лінолеумом 01
Злодій у Дніпрі намагався сховатися від поліції під лінолеумом 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131622
 
 
 Топ коментарі
 
если бы спрятался по обоями то не нашли
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Мажоритарщик от "Слуги народа" налаживал контакт с электоратом?
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человек-таракан - украинская версия спайдермен
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если бы спрятался по обоями то не нашли
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да нет за швабру.................как в анекдоте....
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Мажоритарщик от "Слуги народа" налаживал контакт с электоратом?
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Начался страшный бунт против Порошенко: Тысячи «порохоботов» обещают рассказать всю правду
«Порохоботы» два месяца ждут зарплаты, но им никто не платит.
Огромная часть так называемых «порохоботов» начала настоящий бунт против Порошенко.
После того как Петр Порошенко был разгромлен на выборах Президента Украины, он в прямом смысле этого слова кинул большинство своих «поклонников» в интернете и не заплатил им денег за любовь к «Гетьману».
«Порохоботы» два месяца ждут зарплаты, но им никто не платит.
Мало того, их кинули еще и с перспективой попасть в депутаты местных, районных, областных рад.
По словам профессиональных любителей Порошенко, им обещали заплатить за апрель и май месяц, но денег никто не получил.
Один из одиозных «порохоботов» Мирослав Олешко прямо на своей странице в Фейсбук пошел против еще вчерашнего полководца и гетьмана Порошенко:
В интернете началась целая волна возмущений, что Порошенко «кидала» и не заплатил денег за два месяца любви к нему.
Отметим, что эти же самые порохоботы, профессиональные патриоты, карманные блогеры и активисты, 5 лет рассказывали, что все украинцы ничтожества, а Президент Гетьман.
А ведь еще месяц назад за 300 гривен они благословили своего пана-гетьмана:
Сейчас им придется устраиваться на работу, а им этого очень не хочется.
Отметим, что олигарх Порошенко давно известен своей жадностью, ложью и невероятной алчностью. Его «гетьманцы» уже почувствовали это сполна.
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гандон одынвполи,,вату стряхни ольгинскую,и портянки смени-воняет до поребрика
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Одинвполі Воїн

shodi k psihiatru on tebe tocho pomojet i mojesh klouna toje vzyat s soboj skajesh tam STZAT NE NADO
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В квартирі ніхто давно не живе..
Що там цінного було ?
Може бомжара який прихисток знайшов ?
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Например вырвать медные трубки из холодильника как у меня на даче
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это ещё фигня, старую вагонку на даче ободрали и спистили
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Мне тоже сразу напомнило анекдот, как дистрофики в прятки играли: "А я за шваброй стоял".
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А я прочитав заголовок - і сховався під столом від реготу Вор-домушник в Днепре пытался спрятаться от полиции под линолеумом - Цензор.НЕТ 4626
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Хорошая новость))
Для розрядки эмоций на политической почве, самое то!
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Мог бы с такой фигурой спрятаться в унитазе под крышкой
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Ржака приблизительно так же делает Петя Порошенко)))))
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А я все чекав, чергового глиста із згадкою прізвища Пороха.
Дійсно, так, ржака, коли бачишь таких примітивних організмів на службі у манкуртів
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о, новая порция трольчатины на цензор подвалила
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За удочку нужно было прятаться, ******** же.
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или в шкаф, на вопрос ментов -ты кто! ответить что моль и в знак доказательства могу фуражку слопать Злодій у Дніпрі намагався сховатися від поліції під лінолеумом - Цензор.НЕТ 3120
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А чего решили, что он "домушник"? Может, пожить залез в нежилую кватэру...
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шикардос)))
где такой видос оторвали?)))
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Цензор.НЕТНовиниПодіїЗлодій у Дніпрі намагався сховатися від поліції під лінолеумом. ФОТО
 
 
 
 
 
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