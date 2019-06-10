 Злодій у Дніпрі намагався сховатися від поліції під лінолеумом. ФОТО

Мешканці будинку помітили чоловіка на даху п'ятиповерхівки, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Інформатор".

Вони викликали патрульних і повідомили поліцейським, що в квартирі вже давно ніхто не живе. Також сусіди допомогли знайти господарів житла, яких викликали на місце. Разом із ними приїхали слідчі. У присутності господарів патрульні відкрили двері.

Поліцейські оглянули квартиру і дійшли до балкона. Там під лінолеумом від них ховався чоловік. Господарі квартири сказали, що бачать цього чоловіка вперше. На порушника одягли наручники і доставили у відділення поліції.



