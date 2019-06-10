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Все про:Донбас (12094) Омелян (524)

 Україна сама не відбудує Донбас, розраховуємо на відшкодування збитків РФ і допомогу ЄС, - Омелян

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян сказав, що Україна не зможе самотужки відновити об'єкти, зруйновані в Донецькій та Луганській областях унаслідок п’яти років російської війни і заявив про необхідність відшкодувань з боку Москви.

Про це заявив чиновник в інтерв'ю "Голосу Америки", передає Цензор.НЕТ.

Він також повідомив, що Європейська Комісія, виконавчий орган Європейського Союзу, вже виявила готовність сприяти відбудові інфраструктури на сході України.

"Ми вважаємо, що Росія повинна заплатити за кожну краплину крові українців і за кожний грам металу, який був порізаний і вивезений з наших заводів", - сказав міністр.

Серед прикладів Володимир Омелян назвав завод Луганськтепловоз, що за його словами, був пограбований і вивезений росіянами.

Читайте також: Підтримую бачення Порошенка щодо інфраструктури, але не чув жодних висловлювань від Зеленського, - Омелян

Коментуючи нові дискусії в Україні про можливість економічних зв’язків з де-факто контрольованими Росією окремими регіонами Донецької та Луганської областей, міністр сказав, що сподівається на швидке розуміння новим президентом Володимиром Зеленським, що співпраця з країною-агресором неможлива.

"Я дуже сподіваюся, що трансформація з такого президента, який готовий шукати компроміс з Росією, в президента, який відстоює національні інтереси і розуміє, що Росія ніколи не буде другом України, а буде ворогом, з яким максимально, що можливо - це вести діалог з окремих питань, поставити на цьому крапку і вести Україну в ЄС і НАТО; якщо ця трансформація Зеленського буде дуже швидкою, ми переможемо, ми не втратимо час", - сказав Омелян.

Володимир Омелян сказав, що зараз Київ зосереджений на першій фазі - поверненню окупованих Росією територій Криму та східної частини Донбасу, але вже обговорюються плани з Єврокомісією про інвестиції у такі проекти як спорудження автомагістралей та швидкісного залізничного сполучення на сході України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131621
 
 
 Топ коментарі
 
Який Донбас? Твої дороги в Черкасах дощем змило. Гіперлуп недоношенийУкраина сама не отстроит Донбасс, рассчитываем на возмещение убытков РФ и помощь ЕС, - Омелян - Цензор.НЕТ 5372.
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а слабо всеукраинский референдун с одним вопросом - нужен ли Украине раздолбаный лугандон с отравленой рашистами ватой? вы представьте земляки сколько бабла туда надо ввалить чтобы восстановить затопленые шахты и распиленые на метал заводы? может лучше ров с крокодилами и стену как в мексике и пусть живут как хотят?
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Омелян, не буде трансформації зебіла в нормального. Це - фізично неможливо. Таких прецендентів не було. Навпаки - скільки завгодно; але зебілізм - невиліковний...
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А гиперлупа, как и супруншу, даже к гнойсману не взяли? Все шарахаются, как от прокаженных...
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совсем головкой ослаб очкарик С какого перепугу Украине отстраивать лунную поверхность да ещё и с припадочным населением. Выровнять бульдозерами. Засеять люцерной и пусть пасут баранов. Будут самими большими экспортёрами кумыса в ЕС.
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Гиперлупер-порохоскот.
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Омелян, не буде трансформації зебіла в нормального. Це - фізично неможливо. Таких прецендентів не було. Навпаки - скільки завгодно; але зебілізм - невиліковний...
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Это так же маловероятно, как представить, что укушеный графом "Дякула" снова обратился в человека))))
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нах йєго отстраівать? зона відчудження та іностранні турісти-сталкєри
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Стволы отремонтировать и можно экскурсии туда водить.
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Спочатку Україну потрібно відбудувати.
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Та не---даунбасс тут на первом месте. Кто кормит---тому первому. Сомневаюсь что ЕС даст---но братаны северные те как пойдут давать да сами строить---не поспевать будем налоги тягать оттуда.
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"Мы считаем, что Россия должна заплатить за каждую каплю крови украинцев..."

Вот это влупил чувак. И какие расценки предлполагаются?
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Чому мова лише про Донбас? Нема Донбасу без Криму.
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Який Донбас? Твої дороги в Черкасах дощем змило. Гіперлуп недоношенийУкраина сама не отстроит Донбасс, рассчитываем на возмещение убытков РФ и помощь ЕС, - Омелян - Цензор.НЕТ 5372.
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Здається по ширині цього автобану - це дорога місцевого значення. А хто у нас відповідальний за дороги місцевого значення? І доповнюючи питання! А представник якої політсили у нас мер Черкас?
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а слабо всеукраинский референдун с одним вопросом - нужен ли Украине раздолбаный лугандон с отравленой рашистами ватой? вы представьте земляки сколько бабла туда надо ввалить чтобы восстановить затопленые шахты и распиленые на метал заводы? может лучше ров с крокодилами и стену как в мексике и пусть живут как хотят?
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Про крокодилов мне понравилось. Сеня уже строил одну стену. Крокодилы надёжнее.
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а тебе не кажеттся что этот чистый лист кровью украинских солдат пропитан? не будет уже чистых листов Леша!
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Мля, я думал его уже посадили, строитель херов.
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Как этот дыбил собирается его отстраивать если там кацапы
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Я смотрю Омелян уже в Укрзализныце порядок навел. Одна из самых коррумпированных организаций.
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забетонірувать к чортової матері цей даунбас. він радіоактивний разом з його мешканцями.
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Та ты хоть сначала доживи до того времени , когда Донбасс опять станет украинским .
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Доживем куда мы денемся
Петино правление уже пережили, переживём и **********
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Х_йловское - без сомнения , только я сомневаюсь , что в россии что-то изменится без него .
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Ну мы изменились - изменилась власть (тут же не жопа на троне сменилась, тут меняется формация)
И там тоже новое поколение взрослеет
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Для нового поколения решающее значение имеет , в какой среде они взрослеют . На Донбассе сейчас уже пошли двухсотые , которым по 20 лет и меньше . Я уверен , что в 14-м они и не помышляли о "русском мире " , он им и даром был не нужен .
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Ну вот на Донбассе и в РФ и везде те кто помоложе очень сильно отличаются (как правило) в лучшую сторону
Это просто совершенно другой качественный уровень сознания что ли
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вот я и предлагаю - не забирать лугандон назад в Украину....
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ТРОЛИ-ТЫПИЛЫ, чего подгораете?!
Мужик только сказал, что для восстановления Донбасса нужны:
а) репарации от Рассии
б) технологии от ЕС
В чем он НЕ ПРАВ?!
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Прав , осталась самая малость - убрать оттуда оккупаптов , как из Приднестровья , Абхазии .
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Ну так ПЛАН должен быть готов ДО дэ-оккупации.
А то, для местных патриотичных жителей, освобождение будет хуже оккупации, пока будут ждать, как мы будем раскачиваться.
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Почему сама не сможет? Можно Грозный взять для перенимания опыта
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так, як ви крадете, Україна нічого, і ніколи не відстроє.
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****, хто вже винесе з Кабміну цього наркомана "гіперлупа"?
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Это ЧМО тупоголовое, еще что-то рявкает. Таких идиотов еще в правительстве не было. С его мозгами даже бригадиром грузчиков нельзя ставить. Там тоже думать надо, но это не для куриных мозгов.
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Интересно, Фёдоров, своим ботам валютой в конвертах платит или гривной на карту привата выводит?
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Активно включить и жителей ордило! Не льготы по потере кормильца, не пенсии за погибшего колорадоносительного сына, а налоги (даже с пенсии) на восстановление Донбасса, уничтоженного и разбитого сыном.
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Активно включить и жителей ордило! Не льготы по потере кормильца, не пенсии за погибшего колорадоносительного сына, а налоги (даже с пенсии) на восстановление Донбасса, уничтоженного и разбитого сыном.
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Треба буде і рабами брати репарації .... як раз кожному українцеві по три кацапські свино-собаки ....🐷
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оТ Дибил... Донбасс сможет восстановить только Алчевский. на данбасетеньке остались только донбасятиньки ., ну а Алчевского не воскресить. Україна сама не відбудує Донбас, розраховуємо на відшкодування збитків РФ і допомогу ЄС, - Омелян - Цензор.НЕТ 5043
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Много Срани И Шухера!!!! и не кто не знает .......
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Разговор о Донбассе без Крыма как минимум блажь «полезных» дураков.
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Омелян гавно . - живеть в Европе., ОНО есчо свое мнение высказываеть. , гавно воровитое
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А за Крым уже не вспоминаем? Это то что и хочет Путин. Он за это любые деньги заплатит, что бы легализовать аннексию Крыма.
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Он с кацап и согласовал или как? Или они сами деньги принесут?
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Гнати цю демагогічну мародерську сволоту, бити в окуляри кулаком і гнати. До самої гіперлупистої тюрми...
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пфф, восстанавливаться будет за счет европейских кредитов, отдавать их будет остальная часть украины
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Цензор.НЕТНовиниЕкономікаУкраїна сама не відбудує Донбас, розраховуємо на відшкодування збитків РФ і допомогу ЄС, - Омелян
 
 
 
 
 
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