 Зеленський відреагує на політичну кризу в Молдові після консультацій із міжнародними партнерами, - Мендель

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ, про це на брифінгу повідомила прес-секретар президента Юлія Мендель.
"Зараз тривають дипломатичні консультації, щоб зрозуміти наші подальші кроки... Думаю, найближчим часом ми матимемо заяву, але ми не хотіли її робити раніше, ніж дипломати проведуть всі переговори з міжнародними партнерами та особливо з Євросоюзом", - сказала вона.
Нагадаємо, парламент Молдови затвердив склад нового уряду і оголосив країну "захопленою державою", яку потрібно звільняти. Партія соціалістів і правий блок ACUM об'єдналися, обрали голову парламенту і затвердили склад уряду. Новою прем'єркою Молдови обрано Майю Санду.
Проте Конституційний Суд визнав рішення парламенту незаконними. Суд у неділю тимчасово відсторонив від посади президента Ігоря Додона, надавши колишньому прем'єр-міністру Павлу Філіпу повноваження щодо розпуску парламенту. Він одразу ж підписав указ про розпуск парламенту і призначення дати дострокових виборів на 6 вересня.
Зі свого боку, парламент Молдови визнав незаконними всі рішення Конституційного Суду і оголосив поза законом уряд Філіпа і Демпартію, головою парламентської фракції якої він одночасно є.
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ЄС назвав сформований напередодні новий уряд Молдови легітимним, позитивно сприймає ухвалені ним рішення і готовий з ним співпрацювати.
Сьогодні в Кишиневі відбулося засідання двох урядів - на чолі з Павлом Філіпом і на чолі з Майєю Санду. Обидва кабінети міністрів не визнають легітимність один одного.
Ще одиного спалили в ще одній брехні. А, що там з Зеленої шмарклі, в нього хоч диплом справжній?
Млядь, ****, навіть диплом по туризму - і той ліпили в Євроляпі
Нема даних бо дипломи та звання лейтенантів є у всіх - бездипломність ліквідовано.
Игрой на рояле?
А как же гражданин Швейцарии И.В. Коломойский?
и к чему Вы это написали?!!........
Ну там всякие ее военные "учения" на ее западных границах.
Ну как я поняла, речь идёт о политическом кризисе (президент vs парламент)........т.е. в данном случае - речь о «военных учениях» не идёт.........
Или я что-то пропустила?
извиняюсь, но я теперь совсем запуталась....... при чем здесь сейчас(!) Венгрия если речь идёт о Молдове ?!!
А на счет закона о языке: есть страна/государство Украина, есть українська мова - знание государственного украинского - обязанность каждого гражданина Украины (государственным «мужам» на государственном уровне - обязательно, в быту - хоть на японском)......., а то что венгры заявляют о «ущемленности меньшества» - там кацапня замешана и к бабке не ходи....
Но если Украина как-то будет вмешиваться во внутренние дела других государств (в данном случае политический кризис в Молдове, где президент vs парламента), то чем тогда мы, украинцы, будем лучше кацапов, которые в каждой бочке чепик .......
Наблюдать за обстановкой - да и если будут предпосылки(!) - тогда только реагировать........
P.S. я - украинка, в Германии - проживаю, но родители и сестра в Украине (Херсон).........
Есть много ЗАКОННЫХ методов повлиять на политику другого государства. Разумеется они менее эфективны "зеленых человечков", но они есть.
ПыСы. А анализы на наркоту он правильно всё же ЗЕссал здать.
Аваков за наказом Зєєєлі глушить стріми!!!
Навіть Овоч у час Майдану до такого не додумівся!
Де Свобода? І де Нацкорпус? Де Нацжони? Чи їм не було команди від нацмена?
ти чого на дивані сидиш, а не під АП, "керівник"?
никак не реагировали?
- Я не реагировал? Я не реагировал? Хорошее дело, а кто упал?
Ибо с кем еще "международным" оно может проконсультироваться я не представляю.
И пожалуйста, мне не надо рассказывать про "слабого Зе" и "сильного Порошенко". Порошенко на Западе не имел никакого влияния, то есть, ничем не отличается от Зеленского. В остальном, на данный момент, я считаю что Зеленский сильнее и намного, буквально во всех дисциплинах.
Усилили погранцы границу и хватит пока, сиди на попе ровно. А как их основной олигарх-мафиозник заедет в Украину, так и будешь реагировать: задерживать-выдавать или в ЗЕкоманду зачислять. Прямо перед международными партнёрами неудобно, совсем наш президент безпорадний
10 июня 2019 года
За период с 3 по 10 июня 2019 года Канцлерский суд штата Делавэр, который рассматривает иск "Приват-Банка" к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц и организаций, по обвинению в мошенничестве, с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов, путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам, провел два заседаний (3 и 5 июня) .
Из 318 объектов рассмотрения суд принял положительное решение о включении в дальнейшее рассмотрение по 128 объектам предварительных слушаний.
По 42 объектам рассмотрения были приняты 63 постановления-запросы в финансово-контрольные органы 11 стран (Канада, Кипр, Литва, Германия , Белиз, Испания, Швеция, Панама, Латвия, Эстония, Великобритания) для выяснения сопутствующих обстоятельств.
2 постановления-запроса направлено Министерству финансов США и одно Государственному департаменту США.
Остальные объекты слушаний будут рассмотрены в период с 10 по 18 июня.
Специальное заседание суд назначил на 18 июня. Именно на этот день, суд потребовал явки представителей Государственного департамента США и направил уведомление в консульскую службу посольства Украины в США с предложением назначить специального представителя консульства на это же судебное слушание . Основанием для этого является то, что в ходе предварительного слушания о внесении дополнительного списка обвиняемых лиц и организаций суд обнаружил у фигуранта расследование признаки возможного наличия государственного иммунитета.
Так как вызывают консульскую службу Украины - фигурант очевидно гражданин Украины.
Мы не знаем кто это и мы не знаем списка тех организаций при рассмотрении которых всплыл этот фигурант. Даже если бы знали, то не сказали Судебная система США трактует разглашение анонимности фигурантов предварительного рассмотрения. как препятствие правосудию, со всеми вытекающими.Хотя собственно это секрет Полишинеля.
Согласно американскому судопроизводству единственное лицо Украины за которым признается наличие государственного иммунитета на территории США - это действующий глава государства Украина.