 Зеленський відреагує на політичну кризу в Молдові після консультацій із міжнародними партнерами, - Мендель

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ, про це на брифінгу повідомила прес-секретар президента Юлія Мендель.

"Зараз тривають дипломатичні консультації, щоб зрозуміти наші подальші кроки... Думаю, найближчим часом ми матимемо заяву, але ми не хотіли її робити раніше, ніж дипломати проведуть всі переговори з міжнародними партнерами та особливо з Євросоюзом", - сказала вона.

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Нагадаємо, парламент Молдови затвердив склад нового уряду і оголосив країну "захопленою державою", яку потрібно звільняти. Партія соціалістів і правий блок ACUM об'єдналися, обрали голову парламенту і затвердили склад уряду. Новою прем'єркою Молдови обрано Майю Санду.

Проте Конституційний Суд визнав рішення парламенту незаконними. Суд у неділю тимчасово відсторонив від посади президента Ігоря Додона, надавши колишньому прем'єр-міністру Павлу Філіпу повноваження щодо розпуску парламенту. Він одразу ж підписав указ про розпуск парламенту і призначення дати дострокових виборів на 6 вересня.

Зі свого боку, парламент Молдови визнав незаконними всі рішення Конституційного Суду і оголосив поза законом уряд Філіпа і Демпартію, головою парламентської фракції якої він одночасно є.

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ЄС назвав сформований напередодні новий уряд Молдови легітимним, позитивно сприймає ухвалені ним рішення і готовий з ним співпрацювати.

Сьогодні в Кишиневі відбулося засідання двох урядів - на чолі з Павлом Філіпом і на чолі з Майєю Санду. Обидва кабінети міністрів не визнають легітимність один одного.