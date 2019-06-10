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Все про:Молдова (447) Мендель (7)

 Зеленський відреагує на політичну кризу в Молдові після консультацій із міжнародними партнерами, - Мендель

В Адміністрації президента України готують заяву щодо ситуації в Молдові: її зроблять після дипломатичних консультацій із міжнародними партнерами.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ, про це на брифінгу повідомила прес-секретар президента Юлія Мендель.

"Зараз тривають дипломатичні консультації, щоб зрозуміти наші подальші кроки... Думаю, найближчим часом ми матимемо заяву, але ми не хотіли її робити раніше, ніж дипломати проведуть всі переговори з міжнародними партнерами та особливо з Євросоюзом", - сказала вона.

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Нагадаємо, парламент Молдови затвердив склад нового уряду і оголосив країну "захопленою державою", яку потрібно звільняти. Партія соціалістів і правий блок ACUM об'єдналися, обрали голову парламенту і затвердили склад уряду. Новою прем'єркою Молдови обрано Майю Санду.

Проте Конституційний Суд визнав рішення парламенту незаконними. Суд у неділю тимчасово відсторонив від посади президента Ігоря Додона, надавши колишньому прем'єр-міністру Павлу Філіпу повноваження щодо розпуску парламенту. Він одразу ж підписав указ про розпуск парламенту і призначення дати дострокових виборів на 6 вересня.

Зі свого боку, парламент Молдови визнав незаконними всі рішення Конституційного Суду і оголосив поза законом уряд Філіпа і Демпартію, головою парламентської фракції якої він одночасно є.

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ЄС назвав сформований напередодні новий уряд Молдови легітимним, позитивно сприймає ухвалені ним рішення і готовий з ним співпрацювати.

Сьогодні в Кишиневі відбулося засідання двох урядів - на чолі з Павлом Філіпом і на чолі з Майєю Санду. Обидва кабінети міністрів не визнають легітимність один одного.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131618
 
 
 Топ коментарі
 
Ему надо было реагировать на решение морского трибунала в Гамбурге по нашим морякам. Но он был занят. Нюхал шаурму и, что то у Коломойского. Нюхал.
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На акцию протеста против прекращения огня которая сегодня проходила под ап он отреагировать не хочет?
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Проблемы Украины все решил, теперь можно и Молдовой заняться. Зеленский отреагирует на политический кризис в Молдове после консультаций с международными партнерами, - Мендель - Цензор.НЕТ 1721
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На кой ему вообще на это реагировать? Украина это не раися, чтобы вмешиваться в дела других государств.
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Ему надо было реагировать на решение морского трибунала в Гамбурге по нашим морякам. Но он был занят. Нюхал шаурму и, что то у Коломойского. Нюхал.
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Ору! Академію праці, соціальних відносин і туризму розглянув Ваш запит повідомляє, що згідно архівних даних відсутня інформація про навчання #Баканова Івана Геннадійовича (02.05.1974 р.н. іпн. ХХХХХХХХХХХХХ), а диплом серії ХХ №ХХХХХХХХ нашим учбовим закладом не видавався.

Зеленский отреагирует на политический кризис в Молдове после консультаций с международными партнерами, - Мендель - Цензор.НЕТ 7125
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Кажись таке було у Зварича )

Ще одиного спалили в ще одній брехні. А, що там з Зеленої шмарклі, в нього хоч диплом справжній?
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Оце таких клоунів приводить ЗЕ на головні посади до спец. служби і це в країні в якій йде війна!

Млядь, ****, навіть диплом по туризму - і той ліпили в Євроляпі

Нема даних бо дипломи та звання лейтенантів є у всіх - бездипломність ліквідовано. Зеленский отреагирует на политический кризис в Молдове после консультаций с международными партнерами, - Мендель - Цензор.НЕТ 2439
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хе рня.Зеля ему лейтенанта дал ни дня не служившему.и диплом нарисует
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отреагирует.пока член для реакции разминает
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Коцабы скажут и надо реагировать. Никуда не денется. А то беня по попе даст
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Мене більше цікавить, хто ці "міжнародні партнери"? Не було сказано, що з країнами ЄС. Тому можливо, що це кацапи. І друге. А про український інтерес порадитись з нашими дипломатами, Радбез зібрати? А може український інтерес з інтересом "міжнародних партнерів не співпадає?
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КАК, вы не в курсе про международных партнёров так называемого президента Зе? Зеленський відреагує на політичну кризу в Молдові після консультацій із міжнародними партнерами, - Мендель - Цензор.НЕТ 1049
А как же гражданин Швейцарии И.В. Коломойский? Зеленський відреагує на політичну кризу в Молдові після консультацій із міжнародними партнерами, - Мендель - Цензор.НЕТ 3748
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Навпаки, в курсі. Це я до зебільних хом'ячків хочу достукатися.
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Сценарий. Пишут. А Юзик в Кривом Рогу по мажоритарке идёт. Где же проклюнется Лысый?
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как ? придумает сценку для Вечернего Квартала ? Зеленский отреагирует на политический кризис в Молдове после консультаций с международными партнерами, - Мендель - Цензор.НЕТ 7029
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На акцию протеста против прекращения огня которая сегодня проходила под ап он отреагировать не хочет?
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А че реагировать на порошенковских проплаченых миньонов?
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Бо подобные "проплаченные миньоны" ( ранее их за печеньки госдепа нанимали, правда) вынесли нах не то, что какую-то ЗЕлёную сопалю, а завгара из Донбаса. Потому Вовану лучше всё же как-то реагировать.
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неа...он тоже подождет,може само рассосется Зеленский отреагирует на политический кризис в Молдове после консультаций с международными партнерами, - Мендель - Цензор.НЕТ 4856
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Он даже на петицию про его отставку реагировать не хочет. Впрочем время ещё есть. Ведь 90 суток ещё не истекло.
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Проблемы Украины все решил, теперь можно и Молдовой заняться.
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ну извиняйте!! не знал о таких ,,геройских"поступках!! эт и вправду!! не от четырёх повесток сбежать!!как никак окно прикрыть!! что тут сказать!!?? единственное:,,слава герою!!" Зеленский отреагирует на политический кризис в Молдове после консультаций с международными партнерами, - Мендель - Цензор.НЕТ 805 Зеленский отреагирует на политический кризис в Молдове после консультаций с международными партнерами, - Мендель - Цензор.НЕТ 1305
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Буде реагувати потім? Тобто будечекати переможця, а потім говорити? Хто би йому пояснив, що така робота нікому не потрібна🤗
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Думаю, Украине вообще не стоит вмешиваться во внутренние дела других государств..........
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Правильно больше толерастии и Украине конец. Как вы надоели толерасты поганые. А вот кацапня там по полной орудует...И выиграет. А вы толерасты соснёте очередной раз...
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777с1се1аа7,
и к чему Вы это написали?!!........
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Да-да, особенно в "дела" Рассии?
Ну там всякие ее военные "учения" на ее западных границах.
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Small Jerboa,
Ну как я поняла, речь идёт о политическом кризисе (президент vs парламент)........т.е. в данном случае - речь о «военных учениях» не идёт.........
Или я что-то пропустила?
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Скажи это Венгрии по поводу закона о языке.
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Small Jerboa,
извиняюсь, но я теперь совсем запуталась....... при чем здесь сейчас(!) Венгрия если речь идёт о Молдове ?!!
А на счет закона о языке: есть страна/государство Украина, есть українська мова - знание государственного украинского - обязанность каждого гражданина Украины (государственным «мужам» на государственном уровне - обязательно, в быту - хоть на японском)......., а то что венгры заявляют о «ущемленности меньшества» - там кацапня замешана и к бабке не ходи....
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При том, что события и в Венгрии и в Молдове организовываются из одного центра и угрожают национальной безопасности Украины.
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Теперь ясно.......
Но если Украина как-то будет вмешиваться во внутренние дела других государств (в данном случае политический кризис в Молдове, где президент vs парламента), то чем тогда мы, украинцы, будем лучше кацапов, которые в каждой бочке чепик .......
Наблюдать за обстановкой - да и если будут предпосылки(!) - тогда только реагировать........
P.S. я - украинка, в Германии - проживаю, но родители и сестра в Украине (Херсон).........
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МЕТОДАМИ вмешательства, разумеется!
Есть много ЗАКОННЫХ методов повлиять на политику другого государства. Разумеется они менее эфективны "зеленых человечков", но они есть.
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Це висловлювання Мережки є антиукраїнським та порушує закони.
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скільки разів гідрант вже порушив українські закони? чхало воно на закони.
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Вован в ожидании консультаций с международными партнёрами.
Зеленский отреагирует на политический кризис в Молдове после консультаций с международными партнерами, - Мендель - Цензор.НЕТ 8286

ПыСы. А анализы на наркоту он правильно всё же ЗЕссал здать.
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Средняя клавиша совсем маленькая. Это карманный рояль. Так же,как карманный бильярд - кий с двумя шариками.
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До речі, чому тут не висвітлюють акцію "Ні капітуляції!", що проходить під АП?
Аваков за наказом Зєєєлі глушить стріми!!!
Навіть Овоч у час Майдану до такого не додумівся!

Де Свобода? І де Нацкорпус? Де Нацжони? Чи їм не було команди від нацмена?
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я ж кажу - коли запахне жареним - поцреоти починають волати "ідє свабода!? ідє нацкорпус!?"
ти чого на дивані сидиш, а не під АП, "керівник"?
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Это типа "Лучше я промолчу, ато опять че-нибудь скажу"
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Под АП уже Майдан собрался, а Цензор делает вид, что в Багдаде все спокойно. Ну-ну, товарищ Бутусов...
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Цензор люто тормозит это факт. Новости про корь и какие то аварии выдаёт нах никому не нужные,
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Помогаем журналистам и редакторам Цензора раздуплиться. Не стесняемся.

Зеленский отреагирует на политический кризис в Молдове после консультаций с международными партнерами, - Мендель - Цензор.НЕТ 1904
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И по чем за постоять?
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Це монтаж, там в оригиналі ,,Петро-лудший,,
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- ЗЕльбермович, правду говорят, что Петренко дал вам в морду а вы
никак не реагировали?
- Я не реагировал? Я не реагировал? Хорошее дело, а кто упал?
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підсажіть владіміру, шо молдова це не мальдіви.
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"Усатому няню" в Кремль будет звонить?
Ибо с кем еще "международным" оно может проконсультироваться я не представляю.
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"Отреагирует после консультации"... А своей точки зрения у него нет?
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От куда? Ему до сих пор не смогли разъяснить, кто там наш, а кто не наш, и за кого нужно болеть.
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Коцабы скажут и надо реагировать. Никуда не денется. А то беня по попе даст
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Всё правильно = семь раз отмерь ,один раз отрежь.
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Меня больше мнение Саакашвили сейчас интересует. Зеленский не сможет высказаться открыто и вообще высказаться, так как ЕС и США сдали Молдову Кремлю, заключив с Путиным сделку.
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Что США и Европа получили взамен по сделке?
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Тогда получается странная картина. Если вы посмотрите на карту, России после Молдовы нужна будет и Одесская область Украины.
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Запад с РФ могут договориться о таком варианте и для Украины. Зе -- слабый президент, его поставят перед фактом, тем более, что РФ с Западом уже говорят об Украине без нас. Зе занят шаурмой, роликами и пиаром.
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Если Запад решит поставить перед фактом, Западу будет абсолютно безразлично какой президент.
И пожалуйста, мне не надо рассказывать про "слабого Зе" и "сильного Порошенко". Порошенко на Западе не имел никакого влияния, то есть, ничем не отличается от Зеленского. В остальном, на данный момент, я считаю что Зеленский сильнее и намного, буквально во всех дисциплинах.
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В нього курва своя думка , свій мозок є ??
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С кем будет консультироваться? С Меркель, Макроном, королевой Елизаветой? А своих международников, мидовцев нет? Или после истории с плагиатом это основные враги? На таких обиженных воду возят...
Усилили погранцы границу и хватит пока, сиди на попе ровно. А как их основной олигарх-мафиозник заедет в Украину, так и будешь реагировать: задерживать-выдавать или в ЗЕкоманду зачислять. Прямо перед международными партнёрами неудобно, совсем наш президент безпорадний
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ты у себя сначала в своей стране разберись реагатор... с молдовой он разбираться собрался. не смеши нас.
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Правильно делает. Только дурачки бегут впереди паровоза, надо все нюансы предварительно закрыть с EC.
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Сейчас ищет в интернете метод реагирования.
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Хроника заседаний Канцлерского Суда штата Делавэр. Дело "Приватбанк против Коломойского и К

10 июня 2019 года
За период с 3 по 10 июня 2019 года Канцлерский суд штата Делавэр, который рассматривает иск "Приват-Банка" к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц и организаций, по обвинению в мошенничестве, с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов, путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам, провел два заседаний (3 и 5 июня) .

Из 318 объектов рассмотрения суд принял положительное решение о включении в дальнейшее рассмотрение по 128 объектам предварительных слушаний.

По 42 объектам рассмотрения были приняты 63 постановления-запросы в финансово-контрольные органы 11 стран (Канада, Кипр, Литва, Германия , Белиз, Испания, Швеция, Панама, Латвия, Эстония, Великобритания) для выяснения сопутствующих обстоятельств.

2 постановления-запроса направлено Министерству финансов США и одно Государственному департаменту США.

Остальные объекты слушаний будут рассмотрены в период с 10 по 18 июня.

Специальное заседание суд назначил на 18 июня. Именно на этот день, суд потребовал явки представителей Государственного департамента США и направил уведомление в консульскую службу посольства Украины в США с предложением назначить специального представителя консульства на это же судебное слушание . Основанием для этого является то, что в ходе предварительного слушания о внесении дополнительного списка обвиняемых лиц и организаций суд обнаружил у фигуранта расследование признаки возможного наличия государственного иммунитета.
Так как вызывают консульскую службу Украины - фигурант очевидно гражданин Украины.

Мы не знаем кто это и мы не знаем списка тех организаций при рассмотрении которых всплыл этот фигурант. Даже если бы знали, то не сказали Судебная система США трактует разглашение анонимности фигурантов предварительного рассмотрения. как препятствие правосудию, со всеми вытекающими.Хотя собственно это секрет Полишинеля.
Согласно американскому судопроизводству единственное лицо Украины за которым признается наличие государственного иммунитета на территории США - это действующий глава государства Украина.
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. Дело в том, что в Молдове противостояние главного олигарха Молдовы -Плахотнюка ( летавшего после избрания Зе президентом к Зе в Турцию для "заключения взаимовыгодных сделок)"и блока социалистов и ACUM. Премьера от блока признал ЗАПАД. Вот растянулись в шпагате ЧЛЕНЫ Зе, думают ка рыбку сьесть и....
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