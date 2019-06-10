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 У Нацкорпусі спростували участь організації в конфлікті на харківському ринку "Барабашово"

Національний корпус звинуватив у поширенні недостовірної інформації щодо участі організації в конфлікті довкола ринку "Барабашово" в Харкові, у результаті якого постраждав телеоператор Вадим Макарюк.

Про це йдеться в заяві харківського відділення Нацкорпусу, опублікованого в Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

В організації стверджують, що ЗМІ і депутат Олександр Фельдман (власник ТЦ "Барабашово". - Ред.) поширили неправдиву інформацію про те, що "Нацкорпус" намагався захопити магазин підприємця.

У Нацкорпусі спростували участь організації в конфлікті на харківському ринку Барабашово 01

Зазначимо, що 10 червня на facebook-сторінці ТЦ з'явилося повідомлення, що прес-служба політичної партії "Національний корпус" сьогодні поширила заяву, якою підтвердила участь Нацкорпусу в силовому конфлікті на території ТЦ "Барабашово" 7 червня, під час якого постраждало 9 осіб і було сильно побито журналіста Вадима Макарюка, який на даний момент перебуває в реанімації.

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У Нацкорпусі спростували участь організації в конфлікті на харківському ринку Барабашово 02

Нагадаємо, 7 червня ввечері на території ТЦ "Барабашово" сталася масова бійка за участю представників "Національного корпусу" і ветеранів АТО. Найбільше постраждав оператор місцевого телеканалу: камеру розбито, сам - у лікарні.

Поліція відкрила кримінальні провадження за фактом нападу на журналіста за ч. 2 ст. 345-1 (загроза або насильство стосовно журналіста), ч. 1. ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) і ч. 2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за санкціями статей передбачає до 10 років позбавлення волі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131616
 
 
 Топ коментарі
 
А брешуть................ ох і брешуть........... В Нацкорпусе опровергли участие организации в конфликте на харьковском рынке "Барабашово" - Цензор.НЕТ 709
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они не украинские националисты, а путинская агентура под видом украинских националистов.
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вся российская нечисть голосовала за клоуна
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звісно вам відомо бо - один нацкорпусівець смачно відфігачив андлюшу шмичкого
да ?
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Зараз розпочнеться. І Пєбіли і Зєбіли дружно, надхненно, як брати, розпочнуть поливати Нац Корпус.
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Он уже полит, когда зебилами стал...
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А что там поливать? Биография лидера этого движения говорит сама за себя.

Відзначимо, що згідно з відкритими джерелами в інтернеті, Сергій "Малюта" Коротких народився в Тольятті в 1974 році, але потім переїхав разом із батьками до Білорусі.У 1992-1994 рр. служив у білоруській армії, отримав спеціальність фахівця технічних засобів розвідки. Служив він у розвідувальному батальйоні. Після служби в армії вступив до школи КДБ. Відучився там 2 роки, але був відрахований із навчання через зв'язок із радикальними угрупованнями.Коротких відомий як один із лідерів Націонал-соціалістичного суспільства (НСО) - одного з найбільших ультраправих об'єднань у Росії.
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Знакомая тема: "политические преследования", "рука кремля", " я - не я и корова не моя"...
Если бы Национальный корпус вел какую-то последовательную и понятную программу наездов, то им был бы полный респект и всеобщее уважение к ним украинцев.
А так... Возникает много сомнений в их патриотизме и не возникает сомнений в запахе денег, и их полной ангажированности.
Протухли нахрен украинские националисты! Купились, продались, а потом снова продались...
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они не украинские националисты, а путинская агентура под видом украинских националистов.
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Ви вже зруйнували всю довіру, з вашим блідим вошдєм та аваковим, виконуючи заказухи олігархів, до вас й до вашої назви...
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Как то запоздало среагировали .А то что запрещённые игровые автоматы по всей Украине расплодились как колорадские жуки ,патриотов не беспокоит?
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До речі, чому тут не висвітлюють акцію "Ні капітуляції!", що проходить під АП?
Аваков за наказом Зєєєлі глушить стріми!!!
Навіть Овоч у час Майдану до такого не додумівся!

І де Нацкорпус? Де Нацжони? Чи їм не було команди від нацмена?
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ЦЕНЗОР.НЕТ 08.06.19 14:16
"Группа бойцов "Национального корпуса" захватила магазин... Вещи были просто выставлены. Когда арендатор пришел и его не пустили, он обратился к ветеранским организациям, побратимам за помощью. Администрация рынка вызвала полицию. Представители Нацкорпуса не реагировали на документы арендодателя и блокировали вход. Позже, после прибытия очередной группы в спортивных костюмах от Нацкорпуса, представители радикалов стали провоцировать силовой конфликт с ветеранами АТО, с применением арматур, тупых и колющих предметов", - сообщает пресс-служба.Источник: https://censor.net.ua/n3131328
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Хлопці з Нацкорпусу були ЄДИНИМИ хто штурмував пороха за свинарчуків, а на них всі поголовно бруд ллють на чолі з редакцією ЦЕНЗОР.НЕТ
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Запрещённые игровые автоматы по всей Украине, под крышей национального корпуса .Обычная лапша малолеткам про патриотизм ,а тем кто во главе нац корпуса отстёжка денег .Вот и вся идеология .
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А що там пороха "штурмувати", було дуже небезпечно хлопчикам "за викликом"? Це не героїзм, це проплачене бичество! Медведчуків вони точно "штурмувати" не будуть. Фінансування немає. Та й пахан один...
Проти Пороха звинувачення стабільне - міфічні "свинарчуки". Це уже паранойя! Треба чимось лікуватись...
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Нацкорпус достаточно мощная организация. Если они за порядок в стране, то самый простой способ разрулить эту ситуацию - "забить стрелку" псевдонацкорпусу и поставить вопрос ребром: "Чьих будете?". Если будут бить себя в грудь и доказывать "Мы - ваши!" , то признать, что есть негодяи в собственных рядах и с позором их изгнать. Если не свои - мягко предупредить, что станут на сторону АТОшников и поставят псевдопатриотов "раком" на виду у всего Барабашово.
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Тролли, что тут вам непонятно?!
Сообщение об "участии" НацКорпуса было на страничке ТЦ.
Опровержение - на официальном канале НацКорпуса.
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Вчора тут харків"яни(Stig особливо) так хвалили Бєліцкого за захист повстанців-підприємців від бєспрєдєла Фельдмана .А вже сьогодні ці абреки дають задню... "Водяноє пєрєміріє" до виборів ? Чи просто дядя Бєня пальчиком погрозив ?
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Нацкорпус это агентурная кличка шоблы состоящей на связи у кремлевских гебистов
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Цензор.НЕТНовиниПодіїУ Нацкорпусі спростували участь організації в конфлікті на харківському ринку "Барабашово"
 
 
 
 
 
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