 У Нацкорпусі спростували участь організації в конфлікті на харківському ринку "Барабашово"

Про це йдеться в заяві харківського відділення Нацкорпусу, опублікованого в Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
В організації стверджують, що ЗМІ і депутат Олександр Фельдман (власник ТЦ "Барабашово". - Ред.) поширили неправдиву інформацію про те, що "Нацкорпус" намагався захопити магазин підприємця.
Зазначимо, що 10 червня на facebook-сторінці ТЦ з'явилося повідомлення, що прес-служба політичної партії "Національний корпус" сьогодні поширила заяву, якою підтвердила участь Нацкорпусу в силовому конфлікті на території ТЦ "Барабашово" 7 червня, під час якого постраждало 9 осіб і було сильно побито журналіста Вадима Макарюка, який на даний момент перебуває в реанімації.
Нагадаємо, 7 червня ввечері на території ТЦ "Барабашово" сталася масова бійка за участю представників "Національного корпусу" і ветеранів АТО. Найбільше постраждав оператор місцевого телеканалу: камеру розбито, сам - у лікарні.
Поліція відкрила кримінальні провадження за фактом нападу на журналіста за ч. 2 ст. 345-1 (загроза або насильство стосовно журналіста), ч. 1. ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) і ч. 2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за санкціями статей передбачає до 10 років позбавлення волі.
да ?
Відзначимо, що згідно з відкритими джерелами в інтернеті, Сергій "Малюта" Коротких народився в Тольятті в 1974 році, але потім переїхав разом із батьками до Білорусі.У 1992-1994 рр. служив у білоруській армії, отримав спеціальність фахівця технічних засобів розвідки. Служив він у розвідувальному батальйоні. Після служби в армії вступив до школи КДБ. Відучився там 2 роки, але був відрахований із навчання через зв'язок із радикальними угрупованнями.Коротких відомий як один із лідерів Націонал-соціалістичного суспільства (НСО) - одного з найбільших ультраправих об'єднань у Росії.
Если бы Национальный корпус вел какую-то последовательную и понятную программу наездов, то им был бы полный респект и всеобщее уважение к ним украинцев.
А так... Возникает много сомнений в их патриотизме и не возникает сомнений в запахе денег, и их полной ангажированности.
Протухли нахрен украинские националисты! Купились, продались, а потом снова продались...
Аваков за наказом Зєєєлі глушить стріми!!!
Навіть Овоч у час Майдану до такого не додумівся!
І де Нацкорпус? Де Нацжони? Чи їм не було команди від нацмена?
"Группа бойцов "Национального корпуса" захватила магазин... Вещи были просто выставлены. Когда арендатор пришел и его не пустили, он обратился к ветеранским организациям, побратимам за помощью. Администрация рынка вызвала полицию. Представители Нацкорпуса не реагировали на документы арендодателя и блокировали вход. Позже, после прибытия очередной группы в спортивных костюмах от Нацкорпуса, представители радикалов стали провоцировать силовой конфликт с ветеранами АТО, с применением арматур, тупых и колющих предметов", - сообщает пресс-служба.Источник: https://censor.net.ua/n3131328
Проти Пороха звинувачення стабільне - міфічні "свинарчуки". Це уже паранойя! Треба чимось лікуватись...
Сообщение об "участии" НацКорпуса было на страничке ТЦ.
Опровержение - на официальном канале НацКорпуса.