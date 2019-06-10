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 Політика України, Спорт
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Все про:расизм (14) Беленюк Жан (5)

 "Діти Дніпра", - за підтримки мера Філатова в міському безплатному муніципальному таборі відкрився п'ятий сезон оздоровлення та патріотичного виховання дітей

У безплатному муніципальному таборі відпочинку "Діти Дніпра", який ініціював мер Борис Філатов, стартувала третя зміна нового сезону. Після проведених капітальних ремонтів заклад не тільки став більш комфортним, але і доступним для всіх відпочивальників. Тут побудували пандуси до корпусу їдальні, а ще адаптували вбиральні. Всього за п'ять років існування табору "Діти Дніпра" тут без витрат для батьків відпочило майже 20 000 дітей від 8-ми до 15-ти років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Табір працює. Я точно знаю, що він користується шаленою популярністю. Підтвердженням цьому є те, що під час онлайн-реєстрації, яка є повністю прозорою, всі заявки були заповнені за лічені години. Цього року плануємо оздоровити близько 4,2 тисячі дітей. Ми і надалі будемо продовжувати цей проект, який, на мою думку, є одним з найуспішніших. Крім цього, завдяки реконструкції та утеплення приміщень, після шкільних канікул у табір зможуть заїхати люди похилого віку. Вони зможуть відпочивати тут з вересня і до зими", - зазначив міський голова Дніпра Борис Філатов під час відвідування табору "Діти Дніпра" 10 червня.

Мер міста також додав, що цього року, після закінчення сезону, на території табору також проведуть ще кілька ремонтів.

За останній рік у ньому капітально відремонтували і утеплили будівлі трьох корпусів і їдальню. У приміщеннях замінили електричні та водопровідні мережі, а ще - утеплили зовнішні стіни. Перевіряли і протипожежну систему та охорону території.

У таборі також працюють медики, адже безпека маленьких відпочивальників - головний пріоритет.

Незмінно основною метою табору залишається підвищення патріотичного духу маленьких городян. Водночас відпочинок у таборі "Діти Дніпра" - це творчі і спортивні ігри. Для дітей працює басейн, мотузковий парк та скаутський центр. За словами вожатих, вони не тільки розповідають про лайфхак відпочинку на природі, а й вчать орієнтування на місцевості без компаса, надання першої медичної допомоги. Це - навчальний елемент, який робить дозвілля не тільки цікавим, але і змістовним. Все пояснюється в ігровій формі - просто і зрозуміло. Тут навчають правилам поведінки на воді та під час надзвичайних ситуацій.

Крім цього, школярам роз'яснюють і правила дорожнього руху. Для цього в таборі облаштували майданчики зі світлофором, пішохідним переходом і дорожніми знаками. У цьому вожатим допомагають поліція та інші профільні служби.

"Я тут тільки один день, і у мене купа вражень. Ми і гуляємо, і вже розглядали світлофор. Басейн дуже подобається. Класний буде тиждень", - переконаний маленький відпочивальник табору Вадим.

Діти Дніпра, - за підтримки мера Філатова в міському безплатному муніципальному таборі відкрився пятий сезон оздоровлення та патріотичного виховання дітей 01
Діти Дніпра, - за підтримки мера Філатова в міському безплатному муніципальному таборі відкрився пятий сезон оздоровлення та патріотичного виховання дітей 02
Діти Дніпра, - за підтримки мера Філатова в міському безплатному муніципальному таборі відкрився пятий сезон оздоровлення та патріотичного виховання дітей 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131615
 
 
 Топ коментарі
 
До речі, чому тут не висвітлюють акцію "Ні капітуляції!", що проходить під АП?
Аваков за наказом Зєєєлі глушить стріми!!!
Навіть Овоч у час Майдану до такого не додумівся!
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Чемпіон світу Жан Беленюк заявив, що крім Слуги Народу його ніхто до списків партій не покликав

не питайте, що це буде за депутат "Некоторым господам нужно вылезать из пещер, - спортсмен Беленюк отреагировал на расистские выпады журналиста - Цензор.НЕТ 4388

Ще ж треба щоб і масажист пройшов. І все буде в кращих традиціях ПР.
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Взагалі, він українець на половину.
Темношкірий. Не бачу великої проблеми чи викликів.
Інша справа чи є йому сенс йти в політику і просто відсижувати в кріслі, чи він дійсно здатний працювати парламентарем ?
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В українській мові поряд з негр широко вживається термін чорношкірий або темношкірий. В Україні слово негр зберегло своє початкове нейтральне значення й саме по собі не має негативного забарвлення.
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Слово идиот так же сохранило свое значение, значит не имеет негативного окраса.
Я так понимаю что не будет оснований для обид если сопоставлю вас с этим словом.
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Ну что толку ,что Мертвечук титульной нации,доктор Юр наук,а клан Литвинов?,а Поплавский:?И таких -вся рада!.Зачем они нам?
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Спрошу иначе!
А вот если бы Жан пошёл бы в партию Европейская Солидарность?
Чтобы сказал тот фуфел и чтобы пели сейчас порохоботы?
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Той журналіст заробив за той свій пост у фейсбуці більше ніж ти заробиш за все своє життя. Звичайні політтехнології. Як з судовим позовом перед другим туром виборів.
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Так я и не удивлён!
Вы, порохоботы, уже докатились до того уровня, что за килограмм рошенок и мать родную продатите!
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Анекдота згадав:

ЮАР. В полном автобусе началась драка между неграми и белыми. Водитель остановил автобус и заставил всех выйти. Спрашивает, в чём дело. Негры:
- Дискриминация! Эти расисты нас унижают - говорят, что они белые и будут сидеть спереди, где кондиционер - а мы сзади! А там духота, фак её мать!...
Водитель:
- Да мне пох, я - дальтоник, для меня вы все зелёные. А теперь все зашли в автобус и расселись - светло-зелёные впереди, тёмно-зелёные сзади......
Це я до чого? Оскільки Жан Беленюк в партії Зе, то можна просто називати його темно-зеленим. І жодного расизму!


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мне пофиг в какую партию и за кого сей чел, за расизм надо в рыло бить законодательно и административно
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А хамувате бидло - на уранові копальні...
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Негра назвали негром. Это расизм?
Если да, объясните в чем, будь ласка.
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Рассизм во всем выссказывании а не только в слове негр.
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Негр - назва людини негроїдної раси. Слово часто трапляється в літературі або просторіччі. У багатьох країнах Європи й Північної Америки в наш час частіше вживається позначення «темношкірі люди африканського походження», зокрема термін «афроамериканці» щодо негрів США. Слово негр та похідні від нього вважають застарілим етнонімами, неввічливими та політично некоректними, розглядають як принизливі, образливі та расистські, хоча в деяких мовах, зокрема і в українській, слово має нейтральне значення.
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Расизм в данном случае наблюдается, согласен, т.к. упор делается именно на цвет кожи человека, мол делать ему в парламенте нечего из за того, что он черный.
Но ведь журналист параллельно указывает на то, что украинцы мягкий народ, именно из за цвета, этот человек, который учился всю жизнь носить тяжести, получит доступ к управлению государством! Мы из за своей мягкотелости, типа мы же не расисты, сами же его туда приведем, посадим и будем потом удивляться во что превратилась Украина.
Я спокойно отношусь и к неграм и к евреям и геям... Мне главное, чтобы в парламенте были хорошие порядочные юристы, т.к. парламент, это в первую очередь законотворчество!
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Жаль хлопчика, обидели не по делу. Мне кажется, что он и в спорт пошел по той же причине. Гнобили бедолагу, вот он и решил доказать, что он гораздо выше и сильнее обидчиков. ЖАН,- ты великий спортсмен и прекрасный человек,но... зря ты пошел с ними в одной колонне. Они брехливые, трусливые и глупые. Ты ошибся, парень, извини...
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Партия СН ему очень даже подходит. В 2016 году ему запретили ехать на РФию на соревнования. Очень был этим возмущен темнокожий спортсмен. Не понимал, почему.
Так что, отношению к врагу Украины, что у партии, что у негра - одинаковые.
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Спортсмени-то таке.Скучно з ними.Ось за номером 38 в Слузі йде Ігор Кривошеєв .Закарпатський професійний ТАМАДА .Нас чекають веселі розіграші,іскромьотний юмор і жива музика.Не питайте,де тамада взяв два ляма,щоб потрапити в список(Це ж Закарпаття !)

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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Діти Дніпра", - за підтримки мера Філатова в міському безплатному муніципальному таборі відкрився п'ятий сезон оздоровлення та патріотичного виховання дітей
 
 
 
 
 
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