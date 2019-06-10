 "Деяким панам слід вилазити з печер, - спортсмен Беленюк відреагував на расистські випади журналіста

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Беленюк зазначив: "Деяким панам, особливо тим, що називають себе журналістами, слід потроху вилазити з печер, а то засиділися, а надворі 21 століття".
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше журналіст парламентської газети Чепурний образив українського спортсмена Жана Беленюка.
А вот если бы Жан пошёл бы в партию Европейская Солидарность?
Чтобы сказал тот фуфел и чтобы пели сейчас порохоботы?
Вы, порохоботы, уже докатились до того уровня, что за килограмм рошенок и мать родную продатите!
ЮАР. В полном автобусе началась драка между неграми и белыми. Водитель остановил автобус и заставил всех выйти. Спрашивает, в чём дело. Негры:
- Дискриминация! Эти расисты нас унижают - говорят, что они белые и будут сидеть спереди, где кондиционер - а мы сзади! А там духота, фак её мать!...
Водитель:
- Да мне пох, я - дальтоник, для меня вы все зелёные. А теперь все зашли в автобус и расселись - светло-зелёные впереди, тёмно-зелёные сзади......
Це я до чого? Оскільки Жан Беленюк в партії Зе, то можна просто називати його темно-зеленим. І жодного расизму!