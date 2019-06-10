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 Політика України, Спорт
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Все про:расизм (12) Беленюк Жан (3)

 "Деяким панам слід вилазити з печер, - спортсмен Беленюк відреагував на расистські випади журналіста

Український спортсмен, який балотується до ВР за списком партії "Слуга народу" Жан Беленюк відреагував на расистські висловлювання одного з журналістів газети "Голос України".

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Беленюк зазначив: "Деяким панам, особливо тим, що називають себе журналістами, слід потроху вилазити з печер, а то засиділися, а надворі 21 століття".

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше журналіст парламентської газети Чепурний образив українського спортсмена Жана Беленюка.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131615
 
   
 Топ коментарі
 
До речі, чому тут не висвітлюють акцію "Ні капітуляції!", що проходить під АП?
Аваков за наказом Зєєєлі глушить стріми!!!
Навіть Овоч у час Майдану до такого не додумівся!
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Чемпіон світу Жан Беленюк заявив, що крім Слуги Народу його ніхто до списків партій не покликав

не питайте, що це буде за депутат "Некоторым господам нужно вылезать из пещер, - спортсмен Беленюк отреагировал на расистские выпады журналиста - Цензор.НЕТ 4388

Ще ж треба щоб і масажист пройшов. І все буде в кращих традиціях ПР.
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Взагалі, він українець на половину.
Темношкірий. Не бачу великої проблеми чи викликів.
Інша справа чи є йому сенс йти в політику і просто відсижувати в кріслі, чи він дійсно здатний працювати парламентарем ?
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В українській мові поряд з негр широко вживається термін чорношкірий або темношкірий. В Україні слово негр зберегло своє початкове нейтральне значення й саме по собі не має негативного забарвлення.
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Ну что толку ,что Мертвечук титульной нации,доктор Юр наук,а клан Литвинов?,а Поплавский:?И таких -вся рада!.Зачем они нам?
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Спрошу иначе!
А вот если бы Жан пошёл бы в партию Европейская Солидарность?
Чтобы сказал тот фуфел и чтобы пели сейчас порохоботы?
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Той журналіст заробив за той свій пост у фейсбуці більше ніж ти заробиш за все своє життя. Звичайні політтехнології. Як з судовим позовом перед другим туром виборів.
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Так я и не удивлён!
Вы, порохоботы, уже докатились до того уровня, что за килограмм рошенок и мать родную продатите!
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Анекдота згадав:

ЮАР. В полном автобусе началась драка между неграми и белыми. Водитель остановил автобус и заставил всех выйти. Спрашивает, в чём дело. Негры:
- Дискриминация! Эти расисты нас унижают - говорят, что они белые и будут сидеть спереди, где кондиционер - а мы сзади! А там духота, фак её мать!...
Водитель:
- Да мне пох, я - дальтоник, для меня вы все зелёные. А теперь все зашли в автобус и расселись - светло-зелёные впереди, тёмно-зелёные сзади......
Це я до чого? Оскільки Жан Беленюк в партії Зе, то можна просто називати його темно-зеленим. І жодного расизму!


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мне пофиг в какую партию и за кого сей чел, за расизм надо в рыло бить законодательно и административно
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А хамувате бидло - на уранові копальні...
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Жаль хлопчика, обидели не по делу. Мне кажется, что он и в спорт пошел по той же причине. Гнобили бедолагу, вот он и решил доказать, что он гораздо выше и сильнее обидчиков. ЖАН,- ты великий спортсмен и прекрасный человек,но... зря ты пошел с ними в одной колонне. Они брехливые, трусливые и глупые. Ты ошибся, парень, извини...
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Спортсмени-то таке.Скучно з ними.Ось за номером 38 в Слузі йде Ігор Кривошеєв .Закарпатський професійний ТАМАДА .Нас чекають веселі розіграші,іскромьотний юмор і жива музика.Не питайте,де тамада взяв два ляма,щоб потрапити в список(Це ж Закарпаття !)

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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Деяким панам слід вилазити з печер, - спортсмен Беленюк відреагував на расистські випади журналіста
 
 
 
 
 
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