 "Деяким панам слід вилазити з печер, - спортсмен Беленюк відреагував на расистські випади журналіста

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Беленюк зазначив: "Деяким панам, особливо тим, що називають себе журналістами, слід потроху вилазити з печер, а то засиділися, а надворі 21 століття".

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше журналіст парламентської газети Чепурний образив українського спортсмена Жана Беленюка.