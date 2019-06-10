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 "Казковий чи реальний?" - у Петербурзі затримали активістів, вивісили банер із написом про Путіна

Поліція затримала в Санкт-Петербурзі двох активістів руху "Весна" Олександру Лобовикову і Петра Трофимова за те, що вони повісили на мосту банер зі словами "Путін: казковий чи реальний?"

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російський телеканал "Дождь".

На активістів склали адміністративні протоколи за статтею 20.2.2 КпАП про організацію масового одночасного перебування і (або) пересування громадян у громадських місцях, які призвели до порушення громадського порядку.

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Банери активісти розвісили ще 8 червня, приурочивши акцію до Петербурзького міжнародного економічного форуму. Таким чином вони протестували проти закону про образу влади. Шість банерів були порожніми, на сьомому був напис про Путіна.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, епітет "казковий" стосовно до Путіна став популярним після того, як росіянина оштрафували за напис "Путін - казковий довбо#об" в інтернеті. Тепер слово "казковий" замінює критикам російського президента нецензурну лексику на його адресу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131613
 
   
 Топ коментарі
 
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"Сказочный или реальный?", - в Петербурге задержали активистов, вывесивших баннер с надписью о Путине - Цензор.НЕТ 7337
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Не сказочный и не реальный, а полный "Сказочный или реальный?", - в Петербурге задержали активистов, вывесивших баннер с надписью о Путине - Цензор.НЕТ 9438
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Не сказочный и не реальный, а полный "Сказочный или реальный?", - в Петербурге задержали активистов, вывесивших баннер с надписью о Путине - Цензор.НЕТ 9438
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До речі, чому тут не висвітлюють акцію "Ні капітуляції!", що проходить під АП?
Аваков зв наказом Зєєєлі глушить стріми!!!
Навіть Овоч у час Майдану до такого не додумівся!
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А так зараз i буде. В ЗМІ - ніякої корупції та протестів! Тільки кримінал!
Корупція в ЗМІ скінчилась разом з терміном П.О.П.
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поліціянти мотивували затримання активистів тим, що всі знають, хто в країні казковий
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Действительно! Какое оскорбление в слове "сказочный?!"- а второе слово знают все.
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Тут комментарии излишни,
Русня опущена давно!
Её в говне заставил рыться
Володька с прозвищем *****...
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За околицей села
Раздается "ла-ла-ла" -
Мы очистим нашу землю
От кремлевского *****!
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Вообще то этим субьектом специалисты должны заниматься и изучать чтоб ********* у власти стало меньше. Хотя следующий, мне кажется, будет не лучше. Медицина в русне хромает скорей всего.
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На рассеи скоро "сказочный" запретят такими темпами, да и плевать, пусть хоть головы себе поотрывают, москали всегда останутся москалями
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сказочно реальный, реально сказочный, тоже не плохо.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном"Казковий чи реальний?" - у Петербурзі затримали активістів, вивісили банер із написом про Путіна
 
 
 
 
 
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