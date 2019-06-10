 Денісова звернулася до Москалькової у зв'язку із затриманнями кримських татар 10 червня

Про це вона написала в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Уже традиційно, з самого ранку в домівки кримських татар увірвалися представники так званих правоохоронних структур окупаційної влади. Після обшуків було затримано громадян України. Сьогодні в Сімферополі "суди" обиратимуть їм запобіжний захід.
Крім того, у дружини одного із затриманих після пережитого стресу на сьомому місяці вагітності почалися передчасні пологи. Це може вкрай негативно вплинути на здоров'я дитини.
Я невідкладно звернулася до Уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з проханням сприяти забезпеченню прав затриманих і надати мені інформацію про місце утримання громадян України", - повідомила Денісова.
Раніше кримськотатарські активісти повідомили, що в Криму російські силовики проводять обшуки в декількох районах. Російські силовики затримали вісім кримських татар.
А громадянами якої країни являються ті затримані татари? Ніхто не задумувався?
А в цьому і вся "фішка". Можна шуміти на весь світ, а потім з'ясується що в них вже з 2014 року російські паспорти. І - що? (мантри про "насильну" видачу - не проходять)
Твоя рашка окупувала території, тому всі хто там живе - фактично жертви.