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Все про:Денісова (306) затримання (2916) Крим (6889) Москалькова (133)

 Денісова звернулася до Москалькової у зв'язку із затриманнями кримських татар 10 червня

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до російської колеги Тетяни Москалькової щодо підсумків обшуків 10 червня в окупованому Криму.

Про це вона написала в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Уже традиційно, з самого ранку в домівки кримських татар увірвалися представники так званих правоохоронних структур окупаційної влади. Після обшуків було затримано громадян України. Сьогодні в Сімферополі "суди" обиратимуть їм запобіжний захід.

Крім того, у дружини одного із затриманих після пережитого стресу на сьомому місяці вагітності почалися передчасні пологи. Це може вкрай негативно вплинути на здоров'я дитини.

Я невідкладно звернулася до Уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з проханням сприяти забезпеченню прав затриманих і надати мені інформацію про місце утримання громадян України", - повідомила Денісова.

Денісова звернулася до Москалькової у звязку із затриманнями кримських татар 10 червня 01

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Раніше кримськотатарські активісти повідомили, що в Криму російські силовики проводять обшуки в декількох районах. Російські силовики затримали вісім кримських татар.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131610
 
 
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Для чого звертатися до Москалькової? Денисовій краще звільнити місце для Мендель, яка любить мусульман😏
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А вот крымчане не выходят ни на одиночные пикеты в защиту задержанных соседей, ни на какие вообще. Затравленный или бездушный совок.
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Я у Криму бачив, як кацапи ненавидять кримських татар. Вони тепер зловтішаються і точно не вийдуть мітингувати.
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Что-то уже аж смешно скуление этой пани(на нехилой зарплате надо полагать). Поехала в Рашку зимой вроде - чуть не переехали кортежем в котором везли "коллегу" и демонстративно отвернули рожи. Хорошо что (возможно) на бутылку еще и не посадили)
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Все б нічого..............
А громадянами якої країни являються ті затримані татари? Ніхто не задумувався?
А в цьому і вся "фішка". Можна шуміти на весь світ, а потім з'ясується що в них вже з 2014 року російські паспорти. І - що? (мантри про "насильну" видачу - не проходять)
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Проходять, андруша..
Твоя рашка окупувала території, тому всі хто там живе - фактично жертви.
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Денисова - и дальше может строчить свои писульки на туалетной бумаге... Почему она не спросила до сих пор Турчинова, почему тот слил Крым и предал татар???
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А вам ще платять за вашу брехню, чи брехня вже стала звичкою?
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До выборов гнидам-свиноботам проплачено...
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Цензор.НЕТНовиниПодіїДенісова звернулася до Москалькової у зв'язку із затриманнями кримських татар 10 червня
 
 
 
 
 
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