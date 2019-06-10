 Денісова звернулася до Москалькової у зв'язку із затриманнями кримських татар 10 червня

Про це вона написала в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Уже традиційно, з самого ранку в домівки кримських татар увірвалися представники так званих правоохоронних структур окупаційної влади. Після обшуків було затримано громадян України. Сьогодні в Сімферополі "суди" обиратимуть їм запобіжний захід.

Крім того, у дружини одного із затриманих після пережитого стресу на сьомому місяці вагітності почалися передчасні пологи. Це може вкрай негативно вплинути на здоров'я дитини.

Я невідкладно звернулася до Уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з проханням сприяти забезпеченню прав затриманих і надати мені інформацію про місце утримання громадян України", - повідомила Денісова.

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Раніше кримськотатарські активісти повідомили, що в Криму російські силовики проводять обшуки в декількох районах. Російські силовики затримали вісім кримських татар.