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 Керівництво ПАРЄ готує зустріч з російськими депутатами, деталі розкривати відмовляються

Парламентська асамблея Ради Європи вирішила не коментувати результати майбутньої зустрічі президента Асамблеї Ліліан Морі Паск'є з представниками Держдуми і Ради федерації Росії.

Про це повідомили у відділі комунікації ПАРЄ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Після попередніх контактів президент Асамблеї Паск'є у понеділок мала зустрітися із представниками двох палат російського парламенту. У ПАРЄ підкреслили, що метою зустрічі є "продовження діалогу про відносини між Парламентською асамблеєю і російським парламентом".

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Зазначається, що ця зустріч "особливо важлива після ухвалення регламентним комітетом Асамблеї проекту доповіді щодо процесу ухвалення рішень, який стосується повноважень та права голосу національних делегацій".

Нагадаємо, 3 червня регламентний комітет ПАРЄ затвердив проект резолюції, яким пропонується внести зміни до регламенту, що може ускладнити накладання санкцій на російську делегацію та забезпечити її можливе повернення до ПАРЄ без виконання міжнародних зобов’язань.

17 травня Комітет міністрів Ради Європи на рівні глав МЗС на річній сесії у Гельсінкі підтримав позицію, що усі країни-члени повинні мати право брати участь у статутних органах організації, включаючи Парламентську асамблею, а також мають голосувати на виборах нового генерального секретаря Організації у червні.

Росія у червні 2017 року вдалася до фінансового шантажу РЄ, пояснюючи це накладанням на її делегацію санкцій у ПАРЄ. Водночас, санкції відносно РФ в Асамблеї вже не є чинними від січня 2015 року. Натомість Росія спекулює цим питанням та не заявляє своїх делегатів на сесії Асамблеї.

Нині у Раді Європи діє потужне лобі на чолі із Німеччиною і Францією, яке намагається повернути РФ до ПАРЄ, незважаючи на несплату Москвою внесків до бюджету Ради Європи, порушення норм міжнародного права, продовження агресії проти України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131608
 
 
 Топ коментарі
 
Для зажирівших бюргерів гроші не пахнуть.. Навіть, кров'ю не пахнуть..
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і ЩИРОГО ВИБАЧЕННЯ У МОКШЕН ДЕЛЕГАТІВ ПРОСИТИ БУДУТЬ ЗА ТИМЧАСОВІ НЕЗРУЧНОСТІ?
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Для зажирівших бюргерів гроші не пахнуть.. Навіть, кров'ю не пахнуть..
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Своими жизнями они заплатят за жадность и тупость.
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Я глибоко переконаний, що після 21 квітня - офіційного закінчення епохи бідності, після захмарних зарплат вчителям, мати комунальні борги - це під@рство. Так їх, пане презеденте, паяльником у сраку. Щиро радію. Щиро вітаю. Руководство ПАСЕ готовит встречу с российскими депутатами, детали раскрывать отказываются - Цензор.НЕТ 4189
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скільки кацяпи виділяють пані вільноконвертованих) засобів впливу?!
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А ублюдкам це як "серпом по одному місцю".................
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Судячи з твоєї реакції, андруша смицький, серпом - саме тобі.. То ти і є "ублюдок" , андруша смицький?
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в тебе після чергового "серпування" хоч щось ТАМ лишилось ? )))
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. Накануне в населенном пункте Джальма в результате истишхада были уничтожены десятки русских . Источники кафиров сообщили о 25 убитых и 60 раненых .

Русская свинья , почему об этом не пишет?
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А що писати? Новообраним хочеться висловити співчуття, але поки що некомільфо. Тому краще мовчати.
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и шо ты хочешь марат шульга поговорить о величии и что можеш повторить слепить очередного из говна ?
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русские жалуются на то, что повстанцы используют против турецкие бронемашины Panther F9 них турецкие минометы «HY-12». 120-мм миномет обладает дальностью огня более 8 километров, а его скорострельность составляет 6-8 выстрелов в минуту.

https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2019/06/09/118182/sham--russkie-bezhali-so-vtoroj-bazy-v-khama--sbit-rossijskij-samolet-su-22.shtml
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Благодаря нашей жидкой дипломатии, возглавляемой засланным казачком, кацапы снова пролезут в СЕ. Очередные "перемоги" парашенки тухло нам отрыгиваются.
И шо б там не скулили те подсвины, типа арьева, но парашенка похоронил нахрен украинскую дипломатию!
Оно гроши считало в мошне, ему было не до дипломатии и не до войны. Оно всю украинскую внешнюю политику повесило на одного казачка, да и той оказался засланный...
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я бачив вчора, як тебе 2 негра імали
і можу ще 2ох свідків привести
це пропаганда гомосятини
ти майже повністю зруйнував інститут сім'ї, виявився засланим козачком під райдужним прапором
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Я нихрена не понял из того шо ты тут мне накалякал, но понял твердо одно - тебе нада лечиться. Срочно!
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це через бліду та невиразну зовнішню політику зюзі, що намагається на двох стільцях всидіти
вони його за поміху не мають
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Таки так,за перешкоду не мають. Мають за зюзю
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А ведь Юля Мендель могла бы все это объяснить.
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По её "французской" физиономии видно, что они с путиным этнические соплеменники.
Эвенки, помогайте друг другу ! В протекционизме - наша сила !
(из катехизиса эвенка в СССР - гугл)
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ПАСЕ похожа на праститутку =продаётся тем кто больше платит .А где человеческие ценности ?
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Чисто политически ПАСЕ выгоднее видеть Россию в составе Европы чем в составе Китая....
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономКерівництво ПАРЄ готує зустріч з російськими депутатами, деталі розкривати відмовляються
 
 
 
 
 
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