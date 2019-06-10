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 Політика України, За кордоном
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Все про:МЗС (1767) Молдова (447) Клімкін (1413)

 Український дипломат вирушає до Молдови через загострення політичної кризи в цій країні, - Клімкін

Український дипломат, посол Віктор Криженівській, прибуде в столицю Молдови Кишинів у вівторок, 11 червня у зв'язку з загостренням політичної кризи.

Про це глава МЗС Павло Клімкін написав на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Нам реально небайдуже, що відбувається в сусідній Молдові. Ми це дуже пильно моніторимо. Завтра в Кишиневі буде Віктор Криженівській, який відповідає за координацію зусиль щодо придністровського врегулювання і дуже добре розбирається в молдавському контексті", - пообіцяв Клімкін.

Міністр висловив стурбованість зростаючою ймовірністю "добрих послуг" з боку зовнішніх гравців. "На жаль, більше посередництва - менше суб'єктності", - додав він.

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"Нам усім дуже потрібна європейська демократична Молдова і зовсім не підходить перспектива нового російського плацдарму, який створюватиме загрозу для українського півдня", - підкреслив Клімкін.

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Нагадаємо, парламент Молдови затвердив склад нового уряду і оголосив країну "захопленою державою", яку потрібно звільняти. Партія соціалістів і правий блок ACUM об'єдналися, обрали голову парламенту і затвердили склад уряду. Новою прем'єркою Молдови обрано Майю Санду.

Проте Конституційний Суд визнав рішення парламенту незаконними. Суд у неділю тимчасово відсторонив від посади президента Ігоря Додона, надавши колишньому прем'єр-міністру Павлу Філіпу повноваження щодо розпуску парламенту. Він одразу ж підписав указ про розпуск парламенту і призначення дати дострокових виборів на 6 вересня.

Зі свого боку, парламент Молдови визнав незаконними всі рішення Конституційного Суду і оголосив поза законом уряд Філіпа і Демпартію, головою парламентської фракції якої він одночасно є.

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ЄС назвав сформований напередодні новий уряд Молдови легітимним, позитивно сприймає ухвалені ним рішення і готовий з ним співпрацювати.

Сьогодні в Кишиневі відбулося засідання двох урядів - на чолі з Павлом Філіпом і на чолі з Майєю Санду. Обидва кабінети міністрів не визнають легітимність один одного.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131607
 
 
 Топ коментарі
 
Если Украина не признает новое пророссийское правительство то это и будет лучшим вкладом в нормализацию ситуации,а не катания посла туда обратно
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Шо характерно, реванш ваты в Молдове и в Украине здорово синхронизированы.
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Ты кретин ватный,опять нажрался,алкаш?
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Если Украина не признает новое пророссийское правительство то это и будет лучшим вкладом в нормализацию ситуации,а не катания посла туда обратно
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Очередной анекдот... Деньги некуда девать? Дайте "дипломатке" АК и - в окоп, вместе с кЛИМКИНОЙ! Бюджет - меньше, пользы - не меньше!
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Шота ты лепишь шопапало...вот на кой хер дипломату автомат сплющился? Он же ж на то и дипломат, шобы без автомата...или ты так просто - ляп, шоб на Климкина накрошить? Так ему твои эксерсизы нужны, как зайцу триппер...
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Только если лавров будет под седлом.
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Его ещё не уволили? Или Климкин напоследок решил урегулировать кризис в Молдове? От чистого сердца так сказать.
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Найогидніше створіння після бариги.............
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Барыга весь дипломатический корпус разогнал, а взял вместо дипломатов Климкина.
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Украине ни в коем случае не нужно признавать власть соССиалистов! Украина уже один раз допустила ошибку помогая создавать у себя под боком приднесровье,-если сейчас помогут установить новую власть соССиалистов,то очень быстро додоны (по приказу путина,о чем он признался в видеоклипе) могут принять решение о "федерализации",и Украина получит военную базу в приднесровье,у себя в боку! Я думаю Украине надо сместить военные силы к границам Молдовы,чтобы в случае чего помочь и препятствовать превращению некоторых областей Молдовы в донбасы!
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А молдаване сами не хотят "препятствовать превращению некоторых областей Молдовы в донбасы "? Пусть украинцы гибнут?
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Молдоване хотят и будут. Но если не получится,то Украине будет несладко,А ты кацапчег,что так этим заинтересовался?
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Эх Деда, ты ж прекрасно понимаешь что ВСУ не перейдут границу.
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Он и ему подобные клоуны каждый день пытаются разводить панику "Путин нападёт", лишь бы его хозяева остались у власти и продолжали грабить. Таких провокаторов полный Фейсбук. Сами на заднице сидят и хотят чтобы кто то убивал за олигархов.
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Такого клоуна как ты,-давно не было на сайте! МАлдаванин по фамилии Русу! Украинский дипломат отправляется в Молдову из-за обострения политического кризиса в этой стране, - Климкин - Цензор.НЕТ 833 Украинский дипломат отправляется в Молдову из-за обострения политического кризиса в этой стране, - Климкин - Цензор.НЕТ 8915
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**** тебя моя фамилия ?
Собирай передачки Плахотнюку на зону.
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Разве я сказал чтобы перейти границу?
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Не будут. Не видно молдавских вооруженных сил, освобождающих Донбасс. Так что ты обычный пи...дабол.
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Пи...дабол это твой папа,лежащий пьяным,под забором у соседей!
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Igor Strl, не слушай этого дебила. Это местная молдавская шлюха что пытается людей сталкивать лбами в угоду всяким бандитам.
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Ты кретин ватный,опять нажрался,алкаш?
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А дебилы это твои родители,которые такое дерьмо как ты выс.али. Не зря у тебя фамилия Русу,наверное еще и бурят!
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***** подлил масла в огонь еще одной страны...
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Пустая трата денег на эти командировки.
Хоть вы уже не лезьте своим рагульным рылом в дела соседнего государства!!!
Какие из вас дипломаты - мы уже знаем.
Не смогли ЕС убедить на угрозу от кацапов, то лучше сидите тихо на жопе и не лезьте в дела других!!! С таким блд умением...
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Шо характерно, реванш ваты в Молдове и в Украине здорово синхронизированы.
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Надо было эту вату спалить в свое время.
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Иди палильщик,мамалыгу есть, а то мамка заругает. Украинский дипломат отправляется в Молдову из-за обострения политического кризиса в этой стране, - Климкин - Цензор.НЕТ 4234
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Ты мразь кацапская,не ругайся,смотри,может быть,что твоя мама родила тебя от меня! Я любил легкодоступных ватниц!
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Надо было, но тогда нифига бы мы не получили от Запада и остались бы с Роисей один на один в дырявых портках и с армией, распроданной Гриценками и Апаршиными.

У Пиночета все получилось только потому, шо за спиной у него были США, а на чашах весов борьба с коммунизмом и экономический интерес тех же США. Да и элита таки там была в армии, а у нас она только начала формироваться.
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Получится и у нас с Вами,несмотря на все это дерьмо всплывшее,при слухе,что соССиалисты у власти!
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Во время демократических перемен, первым делом олигархов и коррупционеров в тюрьмы.
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Начинай с Лукашенко! То же мне Че Гевара, литвинский! Прочитал сколько литвинов убили руССкие? Но ты не от них - ты от тех,кто остался в живых и лизал ордынский сапог. И сейчас лижешь.
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Хм, Лукашенко тоже из древнего литвинского рода, который отлично зарекомендовал себя при неоднократном взятии Кремля.
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Не .... Это Слив Одессы., там сейчас уже организовано.
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