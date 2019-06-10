 Від початку доби 10 червня ворог 5 разів порушив перемир'я. Втрат немає, - штаб ООС

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на вечірньому брифінгу в прес-центрі штабу ООС.
У повідомленні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник чотири рази обстріляв позиції Об'єднаних сил, із них:
двічі в районі села Водяне, у напрямку від Пікуза й Ужівки - з крупнокаліберного кулемета;
Пищевик, від напрямку населеного пункту Верхньошироківське - зі станкового протитанкового гранатомета;
поблизу Новотроїцького, з боку населеного пункту Докучаєвськ - з гранатометів і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив один обстріл позицій Об'єднаних сил:
у районі населеного пункту Зайцеве, від напрямку Гольмівського - з мінометів калібру 120 мм.
Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських військовослужбовців немає. На обстріл із боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються".
Не треба гратися з агресором в піддавки.
Здоров'я нашим хлопцям ! Нехай Господь оберігає.
Потери сразу уменьшились..., иногда до нуля....
Вот Бутусов тоже проводил расследование, если пропустили..
https://censor.net.ua/resonance/3131421/chi_buv_dozvl_strlyati_po_rosyiskyi_batare_faktichn_obstavini_zagibel_azovtsv_pd_novoluganskim_7_chervnya
Но если будет приказ перестать активно вести огонь, и стать укромишенями.., то....
Тогда будут брожение на фронте (никто не захочет глупо умирать), волнения по всей стране, гражданская война, большая война.... - можете продолжить ряд сами..
Аминь...
Если это так..., то просто украсть бабло и свалить не их задача...
Их задача разрушить Украину как гос-во...
Вредительство по всем направлениям мы уже наблюдаем..., и это они еще не вошли в силу...
После выборов в ВР запахнет порохом..., да...
Ничего хорошего я не жду..., да и вы видно тоже...
Шо ?! Опять ?!