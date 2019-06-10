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Все про:обстріл (5208) Донбас (12094) операція Об'єднаних сил (1263)

 Від початку доби 10 червня ворог 5 разів порушив перемир'я. Втрат немає, - штаб ООС

Від початку доби ворог п'ять разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 мм, а також із гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на вечірньому брифінгу в прес-центрі штабу ООС.

У повідомленні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник чотири рази обстріляв позиції Об'єднаних сил, із них:

двічі в районі села Водяне, у напрямку від Пікуза й Ужівки - з крупнокаліберного кулемета;

Пищевик, від напрямку населеного пункту Верхньошироківське - зі станкового протитанкового гранатомета;

поблизу Новотроїцького, з боку населеного пункту Докучаєвськ - з гранатометів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив один обстріл позицій Об'єднаних сил:

у районі населеного пункту Зайцеве, від напрямку Гольмівського - з мінометів калібру 120 мм.

Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських військовослужбовців немає. На обстріл із боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються".

Читайте також: Ворог за добу 26 разів атакував позиції ОС на Донбасі: українські воїни не постраждали, поранено 10 найманців і знищено військову техніку противника, - штаб

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131606
 
 
 Топ коментарі
 
Головне, що втрат немає........
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Зовсім інша картина зараз.
Не треба гратися з агресором в піддавки.
Здоров'я нашим хлопцям ! Нехай Господь оберігає.
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При цьому українські військові не повинні стріляти у вцдповідь?
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Зовсім інша картина зараз.
Не треба гратися з агресором в піддавки.
Здоров'я нашим хлопцям ! Нехай Господь оберігає.
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При цьому українські військові не повинні стріляти у вцдповідь?
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щоб не забороняли армійцям оборонятись
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Дивно це, якщо врахувати їхню відданість Авакову.🤔
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Акція називається "зупини капітуляцію"
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дебильный указ Зеленой Сопли не стрелять отменили....
Потери сразу уменьшились..., иногда до нуля....
Вот Бутусов тоже проводил расследование, если пропустили..
https://censor.net.ua/resonance/3131421/chi_buv_dozvl_strlyati_po_rosyiskyi_batare_faktichn_obstavini_zagibel_azovtsv_pd_novoluganskim_7_chervnya
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Надовго відмінили? А якщо буде їхня більшість у ВР?
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Ali Hasan - а вы сомневаетесь что будет?

Но если будет приказ перестать активно вести огонь, и стать укромишенями.., то....
Тогда будут брожение на фронте (никто не захочет глупо умирать), волнения по всей стране, гражданская война, большая война.... - можете продолжить ряд сами..
Аминь...
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Думаєте, що зелені цього не хочуть? Я розумію, що їм Україна не цікава, бо треба вкрасти гроші і втекти.
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Ali Hasan - писали (Миротворец и Инсайдер), что Зе получали финансирование с Московии...

Если это так..., то просто украсть бабло и свалить не их задача...
Их задача разрушить Украину как гос-во...
Вредительство по всем направлениям мы уже наблюдаем..., и это они еще не вошли в силу...
После выборов в ВР запахнет порохом..., да...
Ничего хорошего я не жду..., да и вы видно тоже...
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"А тем временем в России новый прорыв. Магнитогорска кому-то показалось мало. В Нижнем Тагиле прогремел взрыв в пятиэтажном многоквартирном доме". - Vitauskas

С начала суток 10 июня враг 5 раз нарушил перемирие. Потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2987

Шо ?! Опять ?!
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горіти в пеклі москалям та підмоскальникам.
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Что происходит? Кто сейчас позволяет себе наживаться на войне?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВід початку доби 10 червня ворог 5 разів порушив перемир'я. Втрат немає, - штаб ООС
 
 
 
 
 
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