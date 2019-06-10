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Все про:Зеленський (1645) ринок (91) Електрика (247)

 Зеленський вніс у Раду два невідкладні законопроекти про відстрочення введення ринку електроенергії

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект N10376 - "Про внесення змін до Закону "Про ринок електричної енергії". Він стосується відтермінування введення нового ринку електроенергії до 1 липня 2020 року.

Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на на Liga.net,про це повідомив представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус.

"На жаль, за 2 роки не було виконано відповідну роботу з підготовки до нового ринку. Тому, щоб запобігти різкому зростанню тарифів і кризових явищ на ринку електроенергії, було ініційовано перенесення запуску нової моделі ринку на рік. А разом із тим розробити і втілити в життя помісячний план підготовки до відповідних змін", - написав Герус у Фейсбуці.

Крім того, він повідомив, що глава держави подав ще один законопроект N10375 - "Про внесення змін до Закону "Про альтернативні джерела енергії".

За його словами, документом пропонується повернути "зелений" тариф домогосподарствам, які мають домашні наземні СЕС потужністю до 30 кВт.

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"Обнулення таких тарифів дрібним електростанціям українців, які інвестували свої заощадження в домашні СЕС, дуже несправедливе. Але такий закон, на жаль, було прийнято і підписано попереднім президентом Порошенком. Тому зараз президент Зеленський ініціює, щоб парламент виправив таку помилку і відновив справедливість.

Обом законопроектам присвоєно статус невідкладних.

Нагадаємо, відповідно до закону, запуск нової моделі оптового ринку електроенергії має відбутися 1 липня. Реформа енергоринку - одна з вимог Євросоюзу. Вона передбачає перехід до конкурентного механізму формування ціни і введення балансуючого ринку. При цьому ЄС і інші міжнародні партнери, зокрема ЄБРР і Всесвітній банк, порадили відкласти запуск нового ринку через неготовність галузі. Учасники ринку заявляють про загрозу його монополізації і різке зростання цін на електрику.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131603
 
   
 Топ коментарі
 
Введение нового рынка невыгодно Коломойскому. Классный президент, совсем независимый от олигархов.
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первый зеконопроэкт чисто для бени и его предприятий
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А теперь смотрите как ЗЕбики переобуваюца на лету и скриньте.
Визги зебилов при Пете -- аа мародёр, не хочет независимого рынка, Петя работает на монополиста Ахметова, доколе будет монополия, даёшь конкурентный рынок электроэнергии с разными поставщиками!!
Те же ЗЕбилы но уже при клоуне -- ну и пусть будет монополия, Ахметов не так уж и плох, да не надо нам никакого рынка электроэнергии, и так не плохо жили..Даёшь монополию Ахметова , Зеленский заблокируй ты этот рынок нафиг!!

Бедные зебилы..настолько явно позорица очевидным перобуванием...
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Введение нового рынка невыгодно Коломойскому. Классный президент, совсем независимый от олигархов.
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И ротердам+ уже устраивает.... А главное медведчук доволен...
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Что и требовалось доказать. Папа Беня сказал "надо отменить", кукла-марионетка Зеля сказало "есть" и взяло к исполнению.
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Енергоринок вимога МВФ. Без нього не буде транш.
Не буде траншу - за пів року буде дефолт і бакс по 70-90.
Буде бакс по 90 народ ломане у Європу, тоді для захисту від міграції закриють безвіз.
Буде дефолт не буде чим платити пенсам і під воплі про зубожіння та неодхідність фінансування соціалки відмінять децентралізацію. Всі гроші знов зосередяться в руках кількох ставлеників Коломойського і будуть "розподілятися "за відкати.
Зєбобіки будуть прягти за 100 баксів на місяць, а гроші будуть розкрадати люди Коломойського.
Настане всенародн щастя, адже головне щоб не Порох.
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Андрій Жагун

Не буде траншу - за пів року буде дефолт і бакс по 70-90...
Зеленський вніс у Раду два невідкладні законопроекти про відстрочення введення ринку електроенергії - Цензор.НЕТ 7676

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А соевым баранам выгодно?Да с Вас три шкуры сдерут ,не будет на чем выращивать баранью шерсть . Хотя людям с неврозом навязчивых состояний в виде Коломойского это не страшно .
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Когда начнеться про клятый зарад и только таеженный союз? А то про рыночные отношения уже началось, что нужен совок с госрегулированием.
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Чем невыгоден - в смысле барыги поделили рынок мимо Коломойского?
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Народ то за, однак сєкта любителів Петра і Ахметки проти.
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В смысле, за что народ и против чего секта Петра?
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Народ за відстрочку, тому що не бажає в 2 рази більше платити за електроенергію монополістам, та платити більше за товари, під час виробництва яких використовується електроенергія.
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а как появится конкуренция при отсутствии рынка
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де ти такого начитався? Яка конкуренція? Виробляти електроенергію будуть ті самі. Продавати ті самі. Там нема конкуренції, лише з'являється фірма, яка купляє у Ахметова-Фірфташа, і продає в 2 рази дорожче. Як Фірташ купляв у Росії, а продавав Україні. Там була конкуренція? Там - мільярди Фірташа. А ти будеш дивитись, як тебе обдеруть привселюдно?
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ты объясни зачем откладывать закон на два года, что поменяется
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Вот поэтому вы все и ЗЕбилы, при открытии рынка на рынок зашли бы европейские компании, а так как рынка уже не будет, все будет контролироваться через медведчука и рашку, а там и тарифы и все остальное... 73% зебилов...
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А с чем придут европейские компании ? Будут нам продавать нашу электроэнергию ? Или свою поставлять будут ? Так нам придётся ещё и электроэнергию на западе покупать? А платить чем ? И при чём здесь какие-то зебилы ? Лишь бы гавкнуть ? Сам ты чмо свинопорохоботное .
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Народ за то, чтобы не вводить рынок, а оставить монополистов. Зебени- требуйте отмены рынка продажи продуктов и стройматериалов!
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интересно, каким образом конкуренция среди поставщиков будет способствовать росту цен?
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Это новая ЗЕленомика. Нужно заблокировать вообще все рынки, на всё ввести монополию Бабломойского и тогда цены сразу упадут. Чем больше рублей за доллар тем лутше!!(с)
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Тарифы на энергию для домохозяйств отвязаны от рынка и от введения рынка никак не зависят. Они регламентируются отдельно. Введение рынка не дает ввести льготы для предприятий, включая любимые Бенины ферросплавы. А без введения рынка и захода крупных западных компаний - где брать финансы на модернизацию и замену устаревшей инфраструктуры?
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Еще за рынок сша и европа. да и вообще здравый смысл. Зебилы и коломойский конечньо же против.
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первый зеконопроэкт чисто для бени и его предприятий
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Соя активно топит за рост тарифов и прибыли Ахметова.))
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Поэтому Зебила Коломойского устраивает Роттердам +? И он хочет отсрочки введения рынка электроэнергии?
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Помнишь как янык просил год подождать,? Вот так и рыгеАналы просили и рвали жопу, через год рашка закончит северный поток а в Украине рынка не будет, будешь смотреть на коленях как бойко будет принимать помощь от рашки...
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И точно также кивают на папередников, как и рыги..Типа подсластили два с половиной "домашних сэс", которых клятый Порох обидел. За то Беня на ферросплавах опять подлатается. Уроды блд.
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Мародёры лихорадочно копят гуано и сейчас будут плевать.
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ты про коломойского и его банду? Большего мародера в современной истории Украины, после овоща - не было.
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Ну да. Все профсоюзы энергетики несколько лет готовили этот шаг и этот закон для нормальной реализации продукции без вмешательства государства. Ан нет, Зеленский за два месяца разобрался, что без государства никак. Сколько стоит Зеленского слова, когда они не его? Сколько ещё энергетику будет доить олигархат? Ты Зеля ***********. Мы приедем!!!
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Ахметов и его ублюдки заблокируют зелёный тариф.
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А Зе его так вынашивал, так вынашивал...😀
Вы серьезно ? Камень преткновения - "зеленые тарифы"???
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коломою сниженные тарифы ещё понадобятся, зря он бабки в зелю вкладывал
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ЗелупенФюрер тупо лоббирует интересы Каломойского.. даже не боится стать первым Президентом посаженным в тюрьму за коррупцию, как это предусмотренно 3им сезоном исторического сериала "Слуга Урода"
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Непрокатит, БПП И НФ непроголосуют даже если Зеля внесет закон о увеличении зарплат депутатов в 10 раз.))
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Кстати, завтра на 10 часов сбор возле КС, Владимир будет в суде и просит поддержки неравнодушных украинцев кому надоели мародеры в раде!
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Зелену шмарклю не запросили, а викликали, бо він відповідач.
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Його выкликали дати свої пояснення мотивів прийняття рішення.
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Хочет побыстрее очистить место для новых мародёров? А нам то что с того?? Или зебики хотят что их именно Бабломойский грабил? А ну тогдв ясно..
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А теперь смотрите как ЗЕбики переобуваюца на лету и скриньте.
Визги зебилов при Пете -- аа мародёр, не хочет независимого рынка, Петя работает на монополиста Ахметова, доколе будет монополия, даёшь конкурентный рынок электроэнергии с разными поставщиками!!
Те же ЗЕбилы но уже при клоуне -- ну и пусть будет монополия, Ахметов не так уж и плох, да не надо нам никакого рынка электроэнергии, и так не плохо жили..Даёшь монополию Ахметова , Зеленский заблокируй ты этот рынок нафиг!!

Бедные зебилы..настолько явно позорица очевидным перобуванием...
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О специалист энергорынка появился, почитай хоть о рисках этого рынка, все очень сырое.))
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Боже, почему дебилоидов так много в Украине? Зацеловали сраку петра до синяков.
Что ты только что накарябал?
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Узнал себя в переобувшихся зебиках, и припекло))))
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а вот мнение нкэрку максимальную выгоду получат энергоатом и дтэк ахметова . так если президент за монополию как вы тут орете почему хочет перенести принятие этого закона? и кто после этого дебил? кстати оратор введение этого так называемого рынка на таких условиях повышает стоимость электроэнергии для промышленности на 40-60%. олежка хорош молотить .
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Мавпочка🤡🐒 не стесняется,совсем нюх потеряла
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По его словам, документом предлагается вернуть "зеленый" тариф домохозяйствам, которые имеют домашние наземные СЭС мощностью до 30 кВт.

Порохоботы с Ахметовым удавятся.
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был инициирован перенос запуска новой модели рынка на год. Источник: https://censor.net.ua/n3131603
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Потому что если взлетят тарифы, то и 73% тоже будет плевать кто не подготовил всё вовремя - Порох-не порох, ВР или Кабмин.
Т.е. это будет жуткий удар по Зе и Ко. А потому они, естественно, решили уклониться от него.
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Зараз під Адміністрацією президента триває акція "Зупини капітуляцію"

Зеленский внес в Раду два неотложных законопроекта об отсрочке введения рынка электроэнергии - Цензор.НЕТ 8051
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Ми починаємо. Почали традиційно - "Кучму геть"!

Нарід скандує "слуга - виходь!" Зеленский внес в Раду два неотложных законопроекта об отсрочке введения рынка электроэнергии - Цензор.НЕТ 9101

Зеленский внес в Раду два неотложных законопроекта об отсрочке введения рынка электроэнергии - Цензор.НЕТ 8341
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«Г+Г» зараз розтлумачить, що то провокація порохоботів і Україна тільки виграє від московського ярма.
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Дякули, як дякули. Мародер кожному простягнув штуку помочі. Або руку, в якій була штука помочі.
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Старается наш президент. Законы вносит.
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Отрабатывает наполеончик .свой погончик
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Ой ти бозе мой. Хлопчик що грає піпіскою на піаніно, ще й щось вносить...Яка лапочка.
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А ему просто дали в руки с казали занеси вон в те двери) Оно и само не понимает шо там написано, я более чем уверен. Клоун вдруг стал спецом по рынку электроэнергии ухахах))
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Піпіскою він грає не на піаніно, а на твоїх убогох мозках .
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ГП "Укрэнерго" направило в Верховную Раду и Кабинет министров письмо, в котором предупреждает о возможности манипуляций из-за высокой концентрации рыночной власти у участников рынка в случае запуска свободного рынка энергии с 1 июля, что создает риск неконтролируемого роста цены электроэнергии.Источник: https://biz.censor.net.ua/n3131559
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Користуючись нагодою, висловлюю величезну подяку кожному прихильникові сивочолого гетьмана на тутешньому форумі за їхній визначний титанічний внесок в підсумковий результат виборів як 31-го березня, так і 21-го квітня.. Спостерігаючи за вашою наполегливою працею і після 21-го квітня - впевнений, що сивочолий гетьман і політична сила сивочолого гетьмана будуть золотими літерами вписані в книгу рекордів Гінеса за результатами виборів 21-го квітня та 21-го липня.. Не зупиняйтесь, я вас благаю , продовжуйте свій титанічний труд на благо українського народу - длубайте ту скалу..
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Впевнений, у засцики навіть парашутні білети в Ростов будуть липою з Євроляпу
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Бггг) беня за яйки жмет... А с какого зебобик придолбался -распустил, так молчи в тряпочку. Вот завтра вообще пойдет открыто на суд давить -дебилью закон не писан
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Яка несподіванка...
Ще і терміново вніс
Мабуть Каламойський негодує...і тупцяє ніжкою
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Дуже сумнівно щоб ці підбарижники прийняли якийсь закон на користь людей.
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Идиотизм какой-то, весь мир знает что рыночные цены устанавливает лично Гройсман, причем тут рынок? Неее, молод еще Зеленский, рыночную экономику по хрестоматии порохо-гройсмана не учил.
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сложно понять логику слуги народа Коломойского: разгон Рады- внесение в Раду законопроекта о рынке электроэнергии-внесение в Раду два законопроекта об отсрочке введения рынка электроэнергии.
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Что интересно, когда рынок электроэнергии введут и Ахметов станет продавать населению электричество по еще более высоким ценам - виноват будет 3..2..1.. Зеленский
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И я ему почему-то верю.
Верю, куда больше, чем мальдивскому мародеру и винницкому базарному барыге.
Он не грабить страну пришел, а строить ее комфортной для проживания людей, в отличии от прошлой/частью нынешней шоблы клептоманов и мародеров.
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Бутусов, де новина про акцією під АП?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський вніс у Раду два невідкладні законопроекти про відстрочення введення ринку електроенергії
 
 
 
 
 
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