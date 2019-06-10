 Зеленський вніс у Раду два невідкладні законопроекти про відстрочення введення ринку електроенергії

Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на на Liga.net,про це повідомив представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус.
"На жаль, за 2 роки не було виконано відповідну роботу з підготовки до нового ринку. Тому, щоб запобігти різкому зростанню тарифів і кризових явищ на ринку електроенергії, було ініційовано перенесення запуску нової моделі ринку на рік. А разом із тим розробити і втілити в життя помісячний план підготовки до відповідних змін", - написав Герус у Фейсбуці.
Крім того, він повідомив, що глава держави подав ще один законопроект N10375 - "Про внесення змін до Закону "Про альтернативні джерела енергії".
За його словами, документом пропонується повернути "зелений" тариф домогосподарствам, які мають домашні наземні СЕС потужністю до 30 кВт.
"Обнулення таких тарифів дрібним електростанціям українців, які інвестували свої заощадження в домашні СЕС, дуже несправедливе. Але такий закон, на жаль, було прийнято і підписано попереднім президентом Порошенком. Тому зараз президент Зеленський ініціює, щоб парламент виправив таку помилку і відновив справедливість.
Обом законопроектам присвоєно статус невідкладних.
Нагадаємо, відповідно до закону, запуск нової моделі оптового ринку електроенергії має відбутися 1 липня. Реформа енергоринку - одна з вимог Євросоюзу. Вона передбачає перехід до конкурентного механізму формування ціни і введення балансуючого ринку. При цьому ЄС і інші міжнародні партнери, зокрема ЄБРР і Всесвітній банк, порадили відкласти запуск нового ринку через неготовність галузі. Учасники ринку заявляють про загрозу його монополізації і різке зростання цін на електрику.
Не буде траншу - за пів року буде дефолт і бакс по 70-90.
Буде бакс по 90 народ ломане у Європу, тоді для захисту від міграції закриють безвіз.
Буде дефолт не буде чим платити пенсам і під воплі про зубожіння та неодхідність фінансування соціалки відмінять децентралізацію. Всі гроші знов зосередяться в руках кількох ставлеників Коломойського і будуть "розподілятися "за відкати.
Зєбобіки будуть прягти за 100 баксів на місяць, а гроші будуть розкрадати люди Коломойського.
Настане всенародн щастя, адже головне щоб не Порох.
Не буде траншу - за пів року буде дефолт і бакс по 70-90...
Вы серьезно ? Камень преткновения - "зеленые тарифы"???
Визги зебилов при Пете -- аа мародёр, не хочет независимого рынка, Петя работает на монополиста Ахметова, доколе будет монополия, даёшь конкурентный рынок электроэнергии с разными поставщиками!!
Те же ЗЕбилы но уже при клоуне -- ну и пусть будет монополия, Ахметов не так уж и плох, да не надо нам никакого рынка электроэнергии, и так не плохо жили..Даёшь монополию Ахметова , Зеленский заблокируй ты этот рынок нафиг!!
Бедные зебилы..настолько явно позорица очевидным перобуванием...
Горохоботи флюгери.
Что ты только что накарябал?
Порохоботы с Ахметовым удавятся.
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Потому что если взлетят тарифы, то и 73% тоже будет плевать кто не подготовил всё вовремя - Порох-не порох, ВР или Кабмин.
Т.е. это будет жуткий удар по Зе и Ко. А потому они, естественно, решили уклониться от него.
Нарід скандує "слуга - виходь!"
https://twitter.com/compdemon/status/1138117459767123970
ілі абман зрєнія. Поки не покажуть по "1+1" нещітово?
https://www.facebook.com/100000834337338/videos/2274746972563092/UzpfSTEwMDAxMDQyNTM5NTYwODo4NDkwNzM4MDg3ODM0NTg/?story_fbid=849073808783458&id=100010425395608¬if_id=1560183075536441¬if_t=notify_me
https://twitter.com/Gorobina/status/1138118852561264641
Ще і терміново вніс
Мабуть Каламойський негодує...і тупцяє ніжкою
Верю, куда больше, чем мальдивскому мародеру и винницкому базарному барыге.
Он не грабить страну пришел, а строить ее комфортной для проживания людей, в отличии от прошлой/частью нынешней шоблы клептоманов и мародеров.