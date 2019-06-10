EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Суспільство
  683  3
Все про:апеляція (207) КС (306) Шевчук Станіслав (29)

 КС опротестував відкриття справи за позовом Шевчука про поновлення на посаді судді

Конституційний суд подав апеляцію на відкриття справи за позовом свого звільненого голови Станіслава Шевчука щодо його відновлення на посаді судді.

Про це написав у Facebook сам екс-суддя, передає Цензор.НЕТ.

"За день до судового засідання дізнався, що увечері в п'ятницю Конституційний суд України подав апеляцію на ухвалу про відкриття провадження у справі за моїм адміністративним позовом про поновлення на посаді судді та голови суду. Безумовно, і Конституція, і Кодекс адміністративного судочинства передбачають таке право сторони", - повідомив Шевчук.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шевчук назвав свою відставку з поста глави Конституційного суду "переворотом Порошенка"

Нагадаємо, 14 травня Конституційний суд відправив свого главу Станіслава Шевчука у відставку. Цього ж дня новим главою КС було обрано Наталію Шапталу.

Наступного дня Конституційний суд оприлюднив висновок постійної комісії з питань регламенту та етики, що став підставою для звільнення Шевчука. Згідно з цим висновком, Шевчук звільнений за підрив авторитету суду і тиск на колег.

21 травня колишній глава Конституційного Суду Станіслав Шевчук оскаржив своє звільнення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131602
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
"Безумовно, і Конституція і Кодекс адміністративного судочинства передбачають таке право сторони. Проте, судячи з рівня аргументації, стає очевидним, що такі дії осіб вказують на те, що їм вкрай важливо будь-яким чином затягнути судовий розгляд аби не допустити відновлення мене на посаді. Хочу нагадати, що Конституційний Суд України не є Страшним Судом, це є суд людей, його діяльність не тільки нормативно регламентована, а й має бути прикладом дотримання конституційних принципів і конституційних прав та свобод, зокрема, принципу верховенства права та права на справедливий судовий розгляд. Але... апеляція так апеляція," - Шевчук.
 показати весь коментар
 
Пвуки у банці з дуже непростим минулим, відношенням до ККУ , та репутацією блокують, не блокують, топлять , рятують один одного. Хто що розуміє?
 показати весь коментар
 
 
"Конституционный суд подал апелляцию на открытие дела по иску своего уволенного главы Станислава Шевчука относительно его восстановления в должности судьи."

Кто-то может перевести это на человеческий язык?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільствоКС опротестував відкриття справи за позовом Шевчука про поновлення на посаді судді
 
 
 
 
 
 вгору