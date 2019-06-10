 Показники якості питної води в Білій Церкві після витоку хімікатів у Рось в межах норми, - ДСНС

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Держслужбі України з надзвичайних ситуацій.
"Згідно з попередніми результатами аналізу показників, хімічні, мікробіологічні та фізичні якості питної води в межах м.Біла Церква не перевищують показників, визначених Державними санітарними нормами і правилами (...), затвердженими Міністерством охорони здоров'я України", - заявив заступник директора департаменту організації заходів цивільного захисту відомства Олександра Лещенка.
Водночас, він уточнив, що відібрані проби направлено для детальнішого аналізу в державне підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки ім. Академіка Л. Медведя МОЗ України". Орієнтовно результати цих досліджень будуть оприлюднені до кінця доби в понеділок.
За даними директора Українського гідрометеорологічного інституту Володимира Осадчого, в річці Рось, за рахунок розведення і багатокілометрової відстані, загалом опинилося не більше 10 л отруйних речовин, оскільки небезпечні хімікати спочатку потрапили у воду річки Фоса.
"Крім того, з 5 по 10 червня в річку Рось випала велика кількість опадів, тому небезпеки для закриття Білоцерківського водозабору не існує", - підкреслив Осадчий.
Представники Держпродспоживслужби повідомили, що пестициди, виявлені на місці події, належать до 3-го класу токсичності. Ці препарати переважно використовуються для боротьби з бур'янами та хворобами в посівах зернових культур.
Заступник директора департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС Лещенко також вказав, що в даний час візуально не виявлено фактів загибелі риби.
Или кто-то "правильно" делал замеры?
Може уже пора включать? Жарко блд...