 Показники якості питної води в Білій Церкві після витоку хімікатів у Рось в межах норми, - ДСНС

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Держслужбі України з надзвичайних ситуацій.

"Згідно з попередніми результатами аналізу показників, хімічні, мікробіологічні та фізичні якості питної води в межах м.Біла Церква не перевищують показників, визначених Державними санітарними нормами і правилами (...), затвердженими Міністерством охорони здоров'я України", - заявив заступник директора департаменту організації заходів цивільного захисту відомства Олександра Лещенка.

Водночас, він уточнив, що відібрані проби направлено для детальнішого аналізу в державне підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки ім. Академіка Л. Медведя МОЗ України". Орієнтовно результати цих досліджень будуть оприлюднені до кінця доби в понеділок.

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За даними директора Українського гідрометеорологічного інституту Володимира Осадчого, в річці Рось, за рахунок розведення і багатокілометрової відстані, загалом опинилося не більше 10 л отруйних речовин, оскільки небезпечні хімікати спочатку потрапили у воду річки Фоса.

"Крім того, з 5 по 10 червня в річку Рось випала велика кількість опадів, тому небезпеки для закриття Білоцерківського водозабору не існує", - підкреслив Осадчий.

Представники Держпродспоживслужби повідомили, що пестициди, виявлені на місці події, належать до 3-го класу токсичності. Ці препарати переважно використовуються для боротьби з бур'янами та хворобами в посівах зернових культур.

Заступник директора департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС Лещенко також вказав, що в даний час візуально не виявлено фактів загибелі риби.