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Все про:Біла_Церква (45) ДСНС (1897) вода (240)

 Показники якості питної води в Білій Церкві після витоку хімікатів у Рось в межах норми, - ДСНС

Небезпеки для постачання питною водою жителів населених пунктів у басейні річки Рось після витоку хімікатів немає, показники якості в межах допустимої норми.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Держслужбі України з надзвичайних ситуацій.

"Згідно з попередніми результатами аналізу показників, хімічні, мікробіологічні та фізичні якості питної води в межах м.Біла Церква не перевищують показників, визначених Державними санітарними нормами і правилами (...), затвердженими Міністерством охорони здоров'я України", - заявив заступник директора департаменту організації заходів цивільного захисту відомства Олександра Лещенка.

Водночас, він уточнив, що відібрані проби направлено для детальнішого аналізу в державне підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки ім. Академіка Л. Медведя МОЗ України". Орієнтовно результати цих досліджень будуть оприлюднені до кінця доби в понеділок.

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За даними директора Українського гідрометеорологічного інституту Володимира Осадчого, в річці Рось, за рахунок розведення і багатокілометрової відстані, загалом опинилося не більше 10 л отруйних речовин, оскільки небезпечні хімікати спочатку потрапили у воду річки Фоса.

"Крім того, з 5 по 10 червня в річку Рось випала велика кількість опадів, тому небезпеки для закриття Білоцерківського водозабору не існує", - підкреслив Осадчий.

Представники Держпродспоживслужби повідомили, що пестициди, виявлені на місці події, належать до 3-го класу токсичності. Ці препарати переважно використовуються для боротьби з бур'янами та хворобами в посівах зернових культур.

Заступник директора департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС Лещенко також вказав, що в даний час візуально не виявлено фактів загибелі риби.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131600
 
 
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Кто бы сомневался, еще лучше стала, микробы верх брюхом всплыли.
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А что это за такие химикаты, что вода хуже не стала? Или нормы такие безграничные?
Или кто-то "правильно" делал замеры?
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Непоятно, как вообще чувак вез ядохимикаты 2-го класса токсичности в обычном бусе. "Частники" небось используют эти ядохимикаты на полях вблизи населенных пунктов нелегально, отравляя население ближайших сел. Это вообще-то уголовкой попахивает
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Химикаты ворованные. Водителя до сих пор ищут.
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Есть инструкция где указано промыть водой, концентрация низко мала, но подождать не помешает, эту воду нельзя пить, в теории, но её давно все пьем... поля давно обрабатывают, это прецендент, который нужно закрыть.
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А в Днепре уже который год заприщают даже купаЦЦА...
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Это очень хорошо и очень радует. Но почему, если все так хорошо, в кранах до сих пор нет воды?!
Може уже пора включать? Жарко блд...
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1 тонной препарата нурел д можно обработать 1000 га посевной площади. Все жучки, паучки, мотыльки и прочие долгоносики сдохнут на этой земле вместе с пчелами в течении нескольких дней. Та еще гадость. В добавок еще и страшно вонючая. Применяется для химической защиты посевов от вредителей.
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