 95 кандидатів у депутати вже зареєструвалися у ЦВК

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ЦВК, зареєстровано Олександра Реп’яха в одномандатному виборчому окрузі №13 (Вінницька область), Сергія Окунинця - №27, Олександра Широких - №29, Олега Мороза - №30 і Володимира Хорішка - №39 (Дніпропетровська область), Едуарда Бордунова - №45, Олександра Ковальова - №51 і Сергія Сажка - №59 (Донецька область), Олексія Данілова і Віталія Петренка - №66 (Житомирська область), Михайла Прасола - №76, В'ячеслава Богуслаєва - №77, Юрія Щукліна - №78 і Анатолія Васюка - №82 (Запорізька область), Василя Крутчака - №88 (Івано-Франківська област ь), Вадима Шкарівського - №93 і Гліба Лірника - №94 (Київська область), Олександра Бережного - №106 (Луганська область), Богдана Дубневича і Ореста Косика - №118 (Львівська область), Анатолія Нелюбу - №147, В'ячеслава Мінязева і Андрія Реку - №149 (Полтавська область), Ігоря Шкурата - №161 (Сумська область), Сергія Мельника - №187 і Антоніну Бойко - №191 (Хмельницька область), Євгена Саражу - №198 і Світлану Заліщук - №199 (Черкаська область), Івана Попеску - №203 (Чернівецька область).

Крім того, ЦВК зареєструвала висунутого партією "Народна правда" Артема Дуброва - №211 (Київ) і висунутого партією "Рідне місто" Тараса Бойка - №23 (Рівненська область).

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Таким чином, зареєстровано 88 кандидатів у народні депутати, які балотуються в одномандатних виборчих округах у порядку самовисування, і 7 кандидатів від політичних партій.