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Все про:Львів (1044) отруєння (616) весілля (37)

 Отруєння на весіллі: 18 осіб потрапили у Львові до лікарні

У Львові після святкування весілля в лікарню потрапило 18 осіб, троє з них - діти

Про це "Громадському" повідомила головний епідеміолог Львівської області Наталія Тімко, інформує Цензор.НЕТ.

"До лікарень загалом звернулося двадцять осіб, вісімнадцять із них госпіталізували. Попередній діагноз: гостра кишкова інфекція. Всі госпіталізовані скаржилися на нудоту і біль у животі", - розповіла Тимко.

Стан пацієнтів лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Всі постраждалі святкували весілля в ресторані "Червона Рута".

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Поліція відкрила за фактом отруєння кримінальне провадження за ч.1 ст.325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням). Максимальне покарання, передбачене статтею - обмеження волі на строк до трьох років.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131590
 
 
 Топ коментарі
 
Велика спека. Страви зіпсувались.
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Львовские кабаки скурвились. Наплыв туристов расслабил булки местных бизнесменов и они перестали следить не только за культурным обслуживанием клиентуры, но уже докатились и до испорченных продуктов.
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Выпил два литра водки и отравился огруцом.
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Львовские кабаки скурвились. Наплыв туристов расслабил булки местных бизнесменов и они перестали следить не только за культурным обслуживанием клиентуры, но уже докатились и до испорченных продуктов.
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Елементарне порушення санітарних норм приготування і зберігання продуктів.
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ну так...
інколи в ресторан несуть ще і свої страви і проодукти, тож хто винний важко сказати.
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Выпил два литра водки и отравился огруцом.
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А вкололи б вакцину від Супрун - соже б і живі лишились.
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Вакцини від Супрун не існує. То хвороба смертельна.
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Жених и невеста живы ? Вот и хорошо
Счастья молодым !
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Возможно бывший любовник(любовница) что то сыпанул.
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Никак "Киевский торт" попался просроченный, Пэтя распродает предвыборные запасы, что бы "товарищи" последние не разбежались.
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В Європі щось не чути,що люди травляться на таких заходах.
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- есть колбаса жареная. - Жареная? - Ага. - Эх, попадёшь к вам в дом - научишься есть всякую гадость. Давай, тащи свою колбасу. (с)
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Типова картина для того регіону.
Там постійно труяться. Минулого року їздив у відрядження в Закарпаття. То доки не переїхали перевал - нічого не купував і не їв у місцевих "ганделиках". Там дійсно антисанітарія дика.
А от Закарпаття - совсім інша річ.
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