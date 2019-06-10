 Речниця Мендель пояснила слова Зеленського про "втрату Росією контролю над найманцями"

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це на брифінгу повідомила речниця президента Юлія Мендель.
За її словами, у повідомленні президента йшлося про те, що "Росія є країною-агресором, яка контролює збройні формування на території окупованого Донбасу", і в зв'язку із загостренням конфлікту Зеленський закликав зменшити кількість обстрілів на Донбасі.
При цьому речниця зауважила, що "існує юридична колізія" щодо того, скільки учасників представлено в Мінському переговорному процесі, оскільки Росія наполягає, щоб підконтрольні їй незаконні утворення "ДНР" і "ЛНР" вважалися сторонами конфлікту на Донбасі.
"Україна відстоює таку точку зору, що в Тристоронній контактній групі існує лише три сторони", - зазначила Мендель і наголосила, що йдеться про Росію, Україну і ОБСЄ. "Ми говоримо про те, що немає так званих очільників "ДНР/ЛНР", - сказала Мендель
Вона уточнила, що Росія бере участь у переговорах як країна-агресор.
"Цим висловлюванням президент ще раз підтвердив позицію України про те, що Росія контролює увесь конфлікт і спричиняє конфлікт на Донбасі. Тому ми не бачимо якихось моментів, які могли б викликати такий інтерес до цієї фрази", - додала Мендель.
Як повідомлялося раніше, в ніч на 7 червня, в результаті прицільного обстрілу з артилерії 122 мм і мінометів 120 мм позицій спецпідрозділу "Азов" поблизу населеного пункту Новолуганське на Світлодарській дузі загинули двоє бійців з позивними Круглий і Максон. Ще 8 українських воїнів дістали поранення і травми.
Зі свого боку, як повідомила раніше прес-служба глави держави, Президент України Володимир Зеленський вважає, що артилерійські обстріли поблизу Новолуганського в Донецькій області та інших населених пунктів в ніч на 7 червня, в результаті яких двоє українських військових загинули, а вісім були поранені, свідчать про втрату Росією контролю над найманцями.
Толи оне платёжки получают в другой стране !
____________Тарас Бульба___________.
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Язык оригинала, исторической повести НВ.Гоголя: Ясные паны! - плача произнес жид Янкель. - Таких панов еще никогда не видывано. Ей-Богу, никогда! Таких добрых, хороших и храбрых не было еще на свете !.. - Голос его замирал и дрожал от страха. - Как можно, чтобы мы думали про запорожцев ( украинцев) что-нибудь нехорошее! Те совсем не наши жиды, те (Вальцманы,Гройсманы...) что арендаторствуют (правят и воруют) на Украйне! Ей-богу, не наши! Та то совсем не жиды: то черт знает что. То такое, что только поплевать на него, да и бросить! Вот и они скажут то же. Не правда ли, ( Беня, Зеля, Гепа, Капительман..) Шлема, Шмуль..........?..
Ну кто вам барыгам сказал , что мещане купеческого сословия есть высшее общество ?!
Знавал я одного такого фарсовщика . Вроде разбирался в ценах на диски и рок-бандах . А поставишь ему Пинк-Флойд , так не отличит на слух его Пурпурных ... тем паче Цепелинов ...
Комерционная ценность и эстетическая вещи суть разные !
Так шо не барыжной "аристократии" судить других !
барыжно-бениной аристократии надо научиться хоть говорить державною мовою- ваш Беня никогда ни слова не говорит укр. мовою.
. Вон Янукович и то выучил, а бенины "кожемяцкие аристократы" двух слов сказать не могут ни на русском, ни на укр. ни на англ. языке- ума не хватает, пацаны криворожские, и на твоем иврите тоже! 40-летние инфантилы, оставшиеся на уровне семиклассников.
и причем здесь Пинк-Флоид, я из поколения 80-х и хорошо во всем разбираюсь - в Дип Пёрпл, и Цеппелине и проч. без ваших айфонов, соцсетей и проч. гаджетов. к купеческому сословию не отношусь - 2 высших образования, полученные не в продажных 90-х, и 4 ин. языка.
Кому віддали Україну!!!
Менделі, Зелебенські, Шифери, Шуфричі, Мураєви, Червоненки, Рабиновичі, і всяка інша жидокацапська срань!!!
Де ти Богдане, де Ви Гонти і Залізняки ідіть рятуйте Україну від 73% дегенератів і їх кодла у владі!!!
Ти б йще згадав святого Августiна або йще якогось неадертальця .
В кожному столiттi своi персонаii . В 21 столiтi коли 90% професiй пов"язаннi не з м"язами , а з мизиком iншi героi ...
Но должен отметить что пани Мендель моложе и симпатичней
"Плюси" звинувачують Держкіно в затягуванні прокату "Сватів" і піарі "Свободи"
А то ведь накладки выходят по темникам -- читают один и тот же текст в разных вариациях запятых и деепричастий .
Или назначь им смены . Ну налкладки сплошняком выпирают наружу .
Ганна Гекбельсон , вона ж "Тереза" пояснювала як треба розуміти ви..ри Януки.
Я вже і забула, що таке було.
артиллеристов - "мослы"...
автомобилистов - "яйца"
Ти хоч і 666, та слова Біблії маєш знати: "Не сотвори собі ідола"! То я тобі як атеїст кажу!!!
Зебилы вы где, ау, попрятались все, почему не вылизываете своего волшебника изумрудного города?
"... ложечки нашлись, но неприятный осадок остался!!!"
-"Какое житие твое, пес смердячий!?
- "Виноват, Ваше благородие, языкам не обучен..."
Л - логика
Тобто до неї не доходить, що для того Ху#йло і поставляє туди озброєння і **********, аби вони стріляли.
Боже, ну як можно бути такою тупою?