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Все про:Зеленський (1645) Росія (17419) найманці РФ (796) Мендель (7)

 Речниця Мендель пояснила слова Зеленського про "втрату Росією контролю над найманцями"

Речниця президента Юлія Мендель пояснила слова глави держави Володимира Зеленського про "втрату Росією контролю над найманцями" тим, що РФ контролює увесь конфлікт на Донбасі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це на брифінгу повідомила речниця президента Юлія Мендель.

За її словами, у повідомленні президента йшлося про те, що "Росія є країною-агресором, яка контролює збройні формування на території окупованого Донбасу", і в зв'язку із загостренням конфлікту Зеленський закликав зменшити кількість обстрілів на Донбасі.

При цьому речниця зауважила, що "існує юридична колізія" щодо того, скільки учасників представлено в Мінському переговорному процесі, оскільки Росія наполягає, щоб підконтрольні їй незаконні утворення "ДНР" і "ЛНР" вважалися сторонами конфлікту на Донбасі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Яременко - АП: Не повторюйте логіку пропагандистської лінії РФ. Вона не може втратити контроль над своїми найманцями

"Україна відстоює таку точку зору, що в Тристоронній контактній групі існує лише три сторони", - зазначила Мендель і наголосила, що йдеться про Росію, Україну і ОБСЄ. "Ми говоримо про те, що немає так званих очільників "ДНР/ЛНР", - сказала Мендель

Вона уточнила, що Росія бере участь у переговорах як країна-агресор.

"Цим висловлюванням президент ще раз підтвердив позицію України про те, що Росія контролює увесь конфлікт і спричиняє конфлікт на Донбасі. Тому ми не бачимо якихось моментів, які могли б викликати такий інтерес до цієї фрази", - додала Мендель.

Як повідомлялося раніше, в ніч на 7 червня, в результаті прицільного обстрілу з артилерії 122 мм і мінометів 120 мм позицій спецпідрозділу "Азов" поблизу населеного пункту Новолуганське на Світлодарській дузі загинули двоє бійців з позивними Круглий і Максон. Ще 8 українських воїнів дістали поранення і травми.

Зі свого боку, як повідомила раніше прес-служба глави держави, Президент України Володимир Зеленський вважає, що артилерійські обстріли поблизу Новолуганського в Донецькій області та інших населених пунктів в ніч на 7 червня, в результаті яких двоє українських військових загинули, а вісім були поранені, свідчать про втрату Росією контролю над найманцями.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131587
 
 
 Топ коментарі
 
Мендель объяснила Зеленского

...бэз комментов...
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Что же это за слова такие и мысли, которые постоянно надо пояснять и перепояснять ?
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поздно - все издания перепечатали это - еще раз - полная не компетентность - я жду когда зебили начнуть получать последствия и мы с ними к сожалению и когда им это надоест - они не мы - плаксы они по жизни))))
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Предлагаю на год отключить доступ украинцев к рашистским и прорашистским телеканалам. И метаморфоза будет потрясающая. ВСЕОБЩЕЕ ПРОСВЕТЛЕНИЕ РАССУДКА без воздействия 25-го кадра. Проверить мою гипотезу можно на самой мелкой административной единице. Результат ошеломит.
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Чомусь ніхто жодного разу за 5 років не ро"яснював слова Порошенка..Вибрали мля.. Шо вам, бид.о тупе , не вистачало,? РОЗ"ЯСНІТЬ) мені?
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Мендель розъяснит, шо угодно даже, когда кацапские танки пойдут по Киеву, как миротворцы. А ваще все уже разъяснили на Г+Г - это Порох узурпировал власть и торговал на крови, а вовсе не ЗЕ, распускающий ВР, призывающий к торговле с ОРДЛО и призывающий не стрелять в ответ.
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Эпоха открытости закончилась. У Зелпенфюррера обосцались и закрыли ворота на Банковой. Недавно здесь один «пострадавший» жаловался на Пороха по угрожающей его здоровью данной проблеме. Обойти лишние 150-200м. Хочу услышать его гневный вопль в адрес Зеленского.
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Когда Зеленский скажет, что украинцы - бараны и должны жить в стойле, то нам переведут что это современная реформа?
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А 16% , что они садо-мазохисты ...

Толи оне платёжки получают в другой стране !
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Почему 16%? Сейчас все получают платежки с другими тарифами и цены на товары резко полетели вниз? Война закончилась, барыги перестали наживаться? З/п повысились у всех? Пленные вернулись домой? Олигархи исчезли? Полиция другая стала?
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ну, а фотку, прям, как из сериала "семейки адамс" взяли!
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Бывает так,что и евреи ссорятся и по серьёзному.
____________Тарас Бульба___________.
*
Язык оригинала, исторической повести НВ.Гоголя: Ясные паны! - плача произнес жид Янкель. - Таких панов еще никогда не видывано. Ей-Богу, никогда! Таких добрых, хороших и храбрых не было еще на свете !.. - Голос его замирал и дрожал от страха. - Как можно, чтобы мы думали про запорожцев ( украинцев) что-нибудь нехорошее! Те совсем не наши жиды, те (Вальцманы,Гройсманы...) что арендаторствуют (правят и воруют) на Украйне! Ей-богу, не наши! Та то совсем не жиды: то черт знает что. То такое, что только поплевать на него, да и бросить! Вот и они скажут то же. Не правда ли, ( Беня, Зеля, Гепа, Капительман..) Шлема, Шмуль..........?..
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Саме за цю главу богобраний народ казиться від самої згадки про Гоголя , а також Шеавченка і Хмельницького . Чорна ненависть . Погляньте на фейса червоненка .
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Извините, но Герман была убедительнее, переводя бред овоща. Эти работают, даже не скрывая, что считают электорат лохторатом.
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Герман была просто умнее на порядок - врала, но с умом. а эти недоразвитые инфантилы - поколение 40-летних, а ведут себя как 17-летние - продукт цивилизации гаджетов, мобилок, айфонов и соцсетей.
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Ну у порохоботов всё , что не барыжничает то отстой ...

Ну кто вам барыгам сказал , что мещане купеческого сословия есть высшее общество ?!

Знавал я одного такого фарсовщика . Вроде разбирался в ценах на диски и рок-бандах . А поставишь ему Пинк-Флойд , так не отличит на слух его Пурпурных ... тем паче Цепелинов ...

Комерционная ценность и эстетическая вещи суть разные !

Так шо не барыжной "аристократии" судить других !
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Так , каламой, зєля сотоваріщі, таки так, бариги. Що не так , ізрїльтянин?
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Самый главный барыга в Украине - это ваш Беня!
барыжно-бениной аристократии надо научиться хоть говорить державною мовою- ваш Беня никогда ни слова не говорит укр. мовою.
. Вон Янукович и то выучил, а бенины "кожемяцкие аристократы" двух слов сказать не могут ни на русском, ни на укр. ни на англ. языке- ума не хватает, пацаны криворожские, и на твоем иврите тоже! 40-летние инфантилы, оставшиеся на уровне семиклассников.
и причем здесь Пинк-Флоид, я из поколения 80-х и хорошо во всем разбираюсь - в Дип Пёрпл, и Цеппелине и проч. без ваших айфонов, соцсетей и проч. гаджетов. к купеческому сословию не отношусь - 2 высших образования, полученные не в продажных 90-х, и 4 ин. языка.
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Ну так давайте еще и в Раду введем побольше этих чужеродных организмов, чтобы эта каденция стала последней в украинской истории!!! Хочется не просто плюнуть, а смачно харкнуть в рожу каждого дебила, голосовавшего за недоразумение, которое даже поссать в банку забздело, хотя понту нагнало на 73 %! ОНО СДЕЛАЛО РЕВАНШ ВСЕЙ РЫГОВСКОЙ ШВАЛИ ИЗ РАШИСТСКОЙ ПОМОЙКИ, которые при Порохе не смели нос сунуть в Украину!!! А теперь смело сползаются на шабаш. Лучше бы вы, придурки, за Смешка или Йулю косатую свой паршивый голос отдали!!! Презираю безмозглых и бесхребетных!!!
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Извини, пост не по адресу. Для меня Зе-беня был и останется фигляром.
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гутаперчевой мамзель Мандель можно написать книжку или на платной основе (конечно же) читать курсы для чайников: "как всё сказать - и не сказать ничего"
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До речі, це я пропустив новину, чи її тут просто не було, про те, як ця ротата заявила, що наші воїни стріляють по лікарням і школам? Як вам така заява?
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О Всесвіте!!!
Кому віддали Україну!!!
Менделі, Зелебенські, Шифери, Шуфричі, Мураєви, Червоненки, Рабиновичі, і всяка інша жидокацапська срань!!!
Де ти Богдане, де Ви Гонти і Залізняки ідіть рятуйте Україну від 73% дегенератів і їх кодла у владі!!!
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Мабуть в так й залишилися в 17-18 столiтi .
Ти б йще згадав святого Августiна або йще якогось неадертальця .

В кожному столiттi своi персонаii . В 21 столiтi коли 90% професiй пов"язаннi не з м"язами , а з мизиком iншi героi ...
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Другими словами Зе говорит, что Рассея тут не причем, ее боевики не слушаются.
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Напоминает эпоху объяснений от Анны Герман при Януковиче, тот тоже говорил так что его надо было объяснять.
Но должен отметить что пани Мендель моложе и симпатичней
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но глупее, или ума не надо, "надо симпатичнее?
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Та по большому счету функция у обеих сглаживать ляпы начальства, управляет же страной не она (и не он)
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Послушай дельный совет , модератор порохососных тролей ....

А то ведь накладки выходят по темникам -- читают один и тот же текст в разных вариациях запятых и деепричастий .
Или назначь им смены . Ну налкладки сплошняком выпирают наружу .
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Послушай дельный совет , модератор порохососных троллей/100%-модератор побрезгует советом подданного путинососной проститутки по вызову/Нетаньяху чаще всех прилетал в Москву ,к Путину. Мне очень приятно, что у нас налажен очень тесный контакт, - сказал Путин, отмечая частоту визитов израильского премьера
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Действия Мендель напоминает Анну Герман, которая после каждого выступления Виктора Федоровича объясняла, что он сказал.
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Щось таке пригадується...
Ганна Гекбельсон , вона ж "Тереза" пояснювала як треба розуміти ви..ри Януки.
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В СА эмблему связистов по-народному называли "***********"... Прес-секретар Мендель пояснила слова Зеленського про "втрату Росією контролю над найманцями" - Цензор.НЕТ 1628
Прес-секретар Мендель пояснила слова Зеленського про "втрату Росією контролю над найманцями" - Цензор.НЕТ 4630
артиллеристов - "мослы"...

автомобилистов - "яйца"
Прес-секретар Мендель пояснила слова Зеленського про "втрату Росією контролю над найманцями" - Цензор.НЕТ 7859
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Эта ХРЕНДЕЛЬ для того и приставлена , чтобы исправлять косяки преЗЕдента
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Так эту пендель надо на постояне посадить в суфлёрскую будку Зехеру на хрендель-клавишебой! Чтоб постоянно одёргивала его втихаря за остатки крайней плоти, дабы не ляпнул чего лишнего, чтобы зехерных косяков не настругал!
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Соевые всполошились отрабатывают шеколадку Прес-секретар Мендель пояснила слова Зеленського про "втрату Росією контролю над найманцями" - Цензор.НЕТ 1671 а шо это ваш барыга девиз на выборы такой взял "Европа - НАТО" а слабо было "Донбасс- Крым..." Чубарова под зад пенком погнал теперь курс другой.
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Преступлением Порошенка как раз и является его преступная бездеятельность, породившая такую зелёную слизь, потенциально ещё большего преступника!!!
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Шмаркачу, я за ці роки пережив чергового комуняцкого злодюгу-презервадента! Котрий допустив до влади чергову злодійську синагогу пройдисвітів, за схемою "ворон воронові ока не виклює"! У багатостраждальної України ще не було жодного щирого президента! Кожен зубами дер тую владу аби захистити лишень свої власні шкурні інтереси!!! І ти, цапомордий, мене не надуриш ні старими злодіями ні новим злодійкуватим блазнем зелюмпен-олігархус! Маю лише надію, що цей прищ як вискочив, так його і прорве, сподіваюсь швидше за Овоча! Я пережив і "нашага дарагага Лєаніда Ільїча", сподіваюсь і ***** переживу! Та побачу пекельну агонію ВофХуПу!!!
Ти хоч і 666, та слова Біблії маєш знати: "Не сотвори собі ідола"! То я тобі як атеїст кажу!!! Прес-секретар Мендель пояснила слова Зеленського про "втрату Росією контролю над найманцями" - Цензор.НЕТ 5859 Прес-секретар Мендель пояснила слова Зеленського про "втрату Росією контролю над найманцями" - Цензор.НЕТ 6695 Прес-секретар Мендель пояснила слова Зеленського про "втрату Росією контролю над найманцями" - Цензор.НЕТ 673
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Пиз*ц, говорим одно думаем другое, пишем с ошибками, клоун вообще под кайфом, одним словом команда " профессионалов и реформаторов".
Зебилы вы где, ау, попрятались все, почему не вылизываете своего волшебника изумрудного города?
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Що це за прєзік такий , що кожне його слово треба пояснювати та розшифровувати .
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Ги-ги. Зеленський просто на іншій мові розмовляє. А якщо без жартів, то він погано розмовляє, чимось схожий на Кличко, але якщо Кличко на рингу відбили голову то Зеленський об рояль відбив головку.😂
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Надо сразу theвыражопываться конкретно и однозначно, а не сглатывать как проститутка-миньетчица половину смыслового значения, чтобы потом оправдываться, что там Зехер имел ввиду, какие маланские зехеры он крутит! Прес-секретар Мендель пояснила слова Зеленського про "втрату Росією контролю над найманцями" - Цензор.НЕТ 5427 Прес-секретар Мендель пояснила слова Зеленського про "втрату Росією контролю над найманцями" - Цензор.НЕТ 2372

"... ложечки нашлись, но неприятный осадок остался!!!"
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ЗЕкоМАНДА, намагаэться, пояснити 73%, що вони дибіли.
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- "Эх, житие мое...!"
-"Какое житие твое, пес смердячий!?
- "Виноват, Ваше благородие, языкам не обучен..."
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Пресс-секретарь Президента Юлия Мендель объяснила слова главы государства Владимира Зеленского о "потере Россией контроля над наемниками" тем, что РФ контролирует весь конфликт на Донбассе.

Л - логика
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У меня Мендель уже ассоциируется со словосочетанием "юридическая коллизия".
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Тобто оця прес-дура дійсно вважає (слово "Думає" якось ну зовсім не підходить!), що Ху#ло такий добрий і пухнастий, і тільки й мріє, як би ото не стріляти, а кацапськи бойовики його не слухаються і таки стріляють, так?
Тобто до неї не доходить, що для того Ху#йло і поставляє туди озброєння і **********, аби вони стріляли.
Боже, ну як можно бути такою тупою?
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сделали вброс очередной раз с надеждой , что проканает, но , как всегда, обосрались и теперь делают вид, что понос был лишь легким пуком
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Мендель якісь словесні крєндєля витанцьовує. От же ж мєндєльзєньдель.....
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Госпожа Мендель, а что Зеленский не может сам изначально правильно и точно изьясняться? Или это у вас национальное, сначалала написать какие то книги, где черным по белому написано одно, а затем выдумать "пресс- центры" бородатых мужиков в различных прикидах, которое будут долго спорить о том, чтоже Творец имел ввиду, и как с этим быть. Я так понимаю что Талмудисты- это ваша такая национальная забава, сначала все опровергнуть, и окончательно запутать! Так все же , что он сказал первый раз?
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