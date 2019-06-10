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Все про:Зеленський (1645) Росія (17419) найманці РФ (796) Мендель (7)

 Прес-секретар Мендель пояснила слова Зеленського про "втрату Росією контролю над найманцями"

Речниця президента Юлія Мендель пояснила слова глави держави Володимира Зеленського про "втрату Росією контролю над найманцями" тим, що РФ контролює увесь конфлікт на Донбасі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це на брифінгу повідомила прес-секретарка президента Юлія Мендель.

За її словами, у повідомленні президента йшлося про те, що "Росія є країною-агресором, яка контролює збройні формування на території окупованого Донбасу", і в зв'язку із загостренням конфлікту Зеленський закликав зменшити кількість обстрілів на Донбасі.

При цьому речниця зауважила, що "існує юридична колізія" щодо того, скільки учасників представлено в Мінському переговорному процесі, оскільки Росія наполягає, щоб підконтрольні їй незаконні утворення "ДНР" і "ЛНР" вважалися сторонами конфлікту на Донбасі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Яременко - АП: Не повторюйте логіку пропагандистської лінії РФ. Вона не може втратити контроль над своїми найманцями

"Україна відстоює таку точку зору, що в Тристоронній контактній групі існує лише три сторони", - зазначила Мендель і наголосила, що йдеться про Росію, Україну і ОБСЄ. "Ми говоримо про те, що немає так званих очільників "ДНР/ЛНР", - сказала Мендель

Вона уточнила, що Росія бере участь у переговорах як країна-агресор.

"Цим висловлюванням президент ще раз підтвердив позицію України про те, що Росія контролює увесь конфлікт і спричиняє конфлікт на Донбасі. Тому ми не бачимо якихось моментів, які могли б викликати такий інтерес до цієї фрази", - додала Мендель.

Як повідомлялося раніше, в ніч на 7 червня, в результаті прицільного обстрілу з артилерії 122 мм і мінометів 120 мм позицій спецпідрозділу "Азов" поблизу населеного пункту Новолуганське на Світлодарській дузі загинули двоє бійців з позивними Круглий і Максон. Ще 8 українських воїнів дістали поранення і травми.

Зі свого боку, як повідомила раніше прес-служба глави держави, Президент України Володимир Зеленський вважає, що артилерійські обстріли поблизу Новолуганського в Донецькій області та інших населених пунктів в ніч на 7 червня, в результаті яких двоє українських військових загинули, а вісім були поранені, свідчать про втрату Росією контролю над найманцями.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131587
 
 
 Топ коментарі
 
Мендель объяснила Зеленского

...бэз комментов...
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Что же это за слова такие и мысли, которые постоянно надо пояснять и перепояснять ?
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поздно - все издания перепечатали это - еще раз - полная не компетентность - я жду когда зебили начнуть получать последствия и мы с ними к сожалению и когда им это надоест - они не мы - плаксы они по жизни))))
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Сподіваюсь українцям достане розуму не вибирати це гівно🤔
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Чим жопоблок відрізняється від рабінович-бойко??? Це ж одні й ті ж самі морди - і дебіли як не за одних то за других проголосують.
А результат будемо мати один.
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Основні тези виступу #Новинський: 1)на Донбасі-громадянський кропопролитний конфлікт; 2) у країні 2 млн біженців (!); 3) УПЦМП-єдина канонічна церква України; 4) Мир на Донбасі тільки мирним шляхом, тільки Мінські угоди; 5) Прямі переговори з Донецьком, Луганськом, Москвою.
☹️
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відміну укр. мови, відміну України, гімна України, прапора України...
чому євреї так ненавидять українців та Україну?
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Тому що жи...єврєї, Україна родюча богом благословенна земля. Їм би тут жити і добра (собі) наживати, а ми, українці, заважаємо їм в цьому, ну , чіста па- чєлавєчєскі...
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Вот уж воистину: заставь дурака богу молиться...
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даа, каждый день какие-то глупости и гадости.
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Да, цьому зєльоному ( у всіх відношеннях) прєзідєнту та при такій речниці прийдеться часто виправдовуватись і доводити, що "я нє ето імєл в віду". Цій суці тільки за те , що вона звинуватила наших хлопців в тому, що ті "відкривали вогонь у відповідь по дєтскім учрєждєніям" треба язика вирвати і в сра..ку засунути, щоб не 3.14зділа зайвого і брехливого
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DMerril‏ @docmerril 13 ч.13 часов назад

Все дуже відносно. Якби не було Зеленського на виборах, то президентом міг би стати Бойко. Тепер уявіть собі його голову АП, СБУ, МО, ГПУ, МВС, МЗС і куди би був його перший закордонний візит і де б зараз були наші війська. Тому Порошенко дійсно переміг. Далі буде видно.
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Ну, если с этой стороны посмотреть - то таки да, это еще не худший вариант.
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Чего к девушке пристали? Она сейчас деньжат подрубит и в Израиль. ☹️
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Не поедет Мандель в Израиль, там девчонки в армии служат, а она - гламурная.
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От мы попали с презервативом!
Не то чтобы на украинском, даже на русском не может грамотно и четко сформулировать свою мыслишку. И чтобы не сказал - воняет от него сепаром.
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А ты можешь формировать ...

Если за 5 лет войны так и не допёрли , шо "сепар" это термин гражданского конфликта .

Уже 5 лет долблю в тупые бошка - не доходит . Сепары это в Испании баски .
А тут , ***** , ******** колаборционисты - предатели Родины , сотрудничающие с оккупационным *********** войском !

Прежде чем учить Пагани музыку писать хоть выучи нотный стан !
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А теперь пусть ещё прояснит свои слова про "ВСУ убивает мирных граждан на Донбассе"
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А вот как наймут пресс-секретаря пресс-секретаря Президента, так сразу и все объяснят🤔
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Та там надо нанимать человек 50, что б проясняли все что несут патриоты из СН.

Мне вот интересно, о чем говорил фразой "ДОНБАСС - РОССИЯ", великий патриот Дубинский.

Эх не хватает речныков...
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Для «молодой» Зе команды препятствий нет. Наймут сколько захотят. П...ть это же не камни ворочать☹️
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так говорила Бережная, Ленка Бондаренко и все кодло на НЬЮС УАНЕ (Червоненко, Мертвечук и прочие)
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Мелко фотошопиш и брешешь - вот маштаб :

Прес-секретар Мендель пояснила слова Зеленського про "втрату Росією контролю над найманцями" - Цензор.НЕТ 9622
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"...Я пришел через две недели и был принят какой то девицей со скошенными к носу от постоянного вранья глазами"....(с)
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Чому цього не пояснює Зеленський? А тому, що якщо шо, то це не він! А його мета - злити Україну кацапам. Там допомагають євреї із росії, які добре коришуються з українськими і іншими з інших країн.
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Так вони і жили, він пиз_ів, а вона виправдовуваляся за нього.
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-Каким образом Вы изнасиловали гражданку А..?
-Я немного потерял контроль над своим х...
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Я так зрозумів наступні рік-два, вся робота цієї бікси буде заключатися в розясненні муркотіння цієї Беніної макаки..
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"Наступні рік-два" - це ти точно підмітив.
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Мабуть я занадто оптимістичний)) мабуть рік, не більше.
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Мендель, Шифер, Зеленский, Коломойский ... - Украина превращается в филиал Израиля. Неужели, украинцы не могут выбрать себе в президенты украинца?
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В филиал Коломойского, точнее. А он еще тот, патриот-филантроп.
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кого ??? Голожопенко?? вони були у владі с 1918 року і що?? покращення ??
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Шановний, Ваша собака нагидила у мене на подвір'ї, подавила курей, покусала доньку. Можете залишатись, проте візьміть її на повідок.
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Может сначала надо думать ,а потом говорить,что бы не надо было его словасразьяснять? Зебилоиды,оно сказало то,что сказало,остальное жалкие потуги. Те кто голосовал похер за кого,лишь бы не Порошенко,вас это касается больше чем зебилоидов.
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ну думать надо всегда даже когда советуешь думать .
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Они после выборов перестанут разъяснять. Это так, для лохтората. А после выборов будут прямо рубить про невиновность Роисси.
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Завтра выступит какой нибудь Шнифер и скажет, что в узеленского совсем не то имели в виду.
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#Кернес: пам'ятник Жукову найближчими тижнями повернемо, проспект переіменуємо на честь Жукова.
(С)
@anastasia_maga
🤔
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Я йще до Мiхо писав , що не ЗЕленського боiться ***** , а Галустяна !
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Беня с Зелей поймут друг друга, а что делать украинцам? Из 39 кандидатов выбрали именно мелкого еврейского фигляра.
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Чомусь ніхто жодного разу за 5 років не ро"яснював слова Порошенка..Вибрали мля.. Шо вам, бид.о тупе , не вистачало,? РОЗ"ЯСНІТЬ) мені?
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Мендель розъяснит, шо угодно даже, когда кацапские танки пойдут по Киеву, как миротворцы. А ваще все уже разъяснили на Г+Г - это Порох узурпировал власть и торговал на крови, а вовсе не ЗЕ, распускающий ВР, призывающий к торговле с ОРДЛО и призывающий не стрелять в ответ.
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Эпоха открытости закончилась. У Зелпенфюррера обосцались и закрыли ворота на Банковой. Недавно здесь один «пострадавший» жаловался на Пороха по угрожающей его здоровью данной проблеме. Обойти лишние 150-200м. Хочу услышать его гневный вопль в адрес Зеленского.
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Когда Зеленский скажет, что украинцы - бараны и должны жить в стойле, то нам переведут что это современная реформа?
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А 16% , что они садо-мазохисты ...

Толи оне платёжки получают в другой стране !
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ну, а фотку, прям, как из сериала "семейки адамс" взяли!
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Бывает так,что и евреи ссорятся и по серьёзному.
____________Тарас Бульба___________.
*
Язык оригинала, исторической повести НВ.Гоголя: Ясные паны! - плача произнес жид Янкель. - Таких панов еще никогда не видывано. Ей-Богу, никогда! Таких добрых, хороших и храбрых не было еще на свете !.. - Голос его замирал и дрожал от страха. - Как можно, чтобы мы думали про запорожцев ( украинцев) что-нибудь нехорошее! Те совсем не наши жиды, те (Вальцманы,Гройсманы...) что арендаторствуют (правят и воруют) на Украйне! Ей-богу, не наши! Та то совсем не жиды: то черт знает что. То такое, что только поплевать на него, да и бросить! Вот и они скажут то же. Не правда ли, ( Беня, Зеля, Гепа, Капительман..) Шлема, Шмуль..........?..
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Извините, но Герман была убедительнее, переводя бред овоща. Эти работают, даже не скрывая, что считают электорат лохторатом.
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Герман была просто умнее на порядок - врала, но с умом. а эти недоразвитые инфантилы - поколение 40-летних, а ведут себя как 17-летние - продукт цивилизации гаджетов, мобилок, айфонов и соцсетей.
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Ну у порохоботов всё , что не барыжничает то отстой ...

Ну кто вам барыгам сказал , что мещане купеческого сословия есть высшее общество ?!

Знавал я одного такого фарсовщика . Вроде разбирался в ценах на диски и рок-бандах . А поставишь ему Пинк-Флойд , так не отличит на слух его Пурпурных ... тем паче Цепелинов ...

Комерционная ценность и эстетическая вещи суть разные !

Так шо не барыжной "аристократии" судить других !
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Так , каламой, зєля сотоваріщі, таки так, бариги. Що не так , ізрїльтянин?
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Самый главный барыга в Украине - это ваш Беня!
барыжно-бениной аристократии надо научиться хоть говорить державною мовою- ваш Беня никогда ни слова не говорит укр. мовою.
. Вон Янукович и то выучил, а бенины "кожемяцкие аристократы" двух слов сказать не могут ни на русском, ни на укр. ни на англ. языке- ума не хватает, пацаны криворожские, и на твоем иврите тоже! 40-летние инфантилы, оставшиеся на уровне семиклассников.
и причем здесь Пинк-Флоид, я из поколения 80-х и хорошо во всем разбираюсь - в Дип Пёрпл, и Цеппелине и проч. без ваших айфонов, соцсетей и проч. гаджетов. к купеческому сословию не отношусь - 2 высших образования, полученные не в продажных 90-х, и 4 ин. языка.
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гутаперчевой мамзель Мандель можно написать книжку или на платной основе (конечно же) читать курсы для чайников: "как всё сказать - и не сказать ничего"
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До речі, це я пропустив новину, чи її тут просто не було, про те, як ця ротата заявила, що наші воїни стріляють по лікарням і школам? Як вам така заява?
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О Всесвіте!!!
Кому віддали Україну!!!
Менделі, Зелебенські, Шифери, Шуфричі, Мураєви, Червоненки, Рабиновичі, і всяка інша жидокацапська срань!!!
Де ти Богдане, де Ви Гонти і Залізняки ідіть рятуйте Україну від 73% дегенератів і їх кодла у владі!!!
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Мабуть в так й залишилися в 17-18 столiтi .
Ти б йще згадав святого Августiна або йще якогось неадертальця .

В кожному столiттi своi персонаii . В 21 столiтi коли 90% професiй пов"язаннi не з м"язами , а з мизиком iншi героi ...
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Другими словами Зе говорит, что Рассея тут не причем, ее боевики не слушаются.
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Напоминает эпоху объяснений от Анны Герман при Януковиче, тот тоже говорил так что его надо было объяснять.
Но должен отметить что пани Мендель моложе и симпатичней
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но глупее, или ума не надо, "надо симпатичнее?
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Та по большому счету функция у обеих сглаживать ляпы начальства, управляет же страной не она (и не он)
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Послушай дельный совет , модератор порохососных тролей ....

А то ведь накладки выходят по темникам -- читают один и тот же текст в разных вариациях запятых и деепричастий .
Или назначь им смены . Ну налкладки сплошняком выпирают наружу .
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Действия Мендель напоминает Анну Герман, которая после каждого выступления Виктора Федоровича объясняла, что он сказал.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПрес-секретар Мендель пояснила слова Зеленського про "втрату Росією контролю над найманцями"
 
 
 
 
 
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