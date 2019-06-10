 Прес-секретар Мендель пояснила слова Зеленського про "втрату Росією контролю над найманцями"

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це на брифінгу повідомила прес-секретарка президента Юлія Мендель.
За її словами, у повідомленні президента йшлося про те, що "Росія є країною-агресором, яка контролює збройні формування на території окупованого Донбасу", і в зв'язку із загостренням конфлікту Зеленський закликав зменшити кількість обстрілів на Донбасі.
При цьому речниця зауважила, що "існує юридична колізія" щодо того, скільки учасників представлено в Мінському переговорному процесі, оскільки Росія наполягає, щоб підконтрольні їй незаконні утворення "ДНР" і "ЛНР" вважалися сторонами конфлікту на Донбасі.
"Україна відстоює таку точку зору, що в Тристоронній контактній групі існує лише три сторони", - зазначила Мендель і наголосила, що йдеться про Росію, Україну і ОБСЄ. "Ми говоримо про те, що немає так званих очільників "ДНР/ЛНР", - сказала Мендель
Вона уточнила, що Росія бере участь у переговорах як країна-агресор.
"Цим висловлюванням президент ще раз підтвердив позицію України про те, що Росія контролює увесь конфлікт і спричиняє конфлікт на Донбасі. Тому ми не бачимо якихось моментів, які могли б викликати такий інтерес до цієї фрази", - додала Мендель.
Як повідомлялося раніше, в ніч на 7 червня, в результаті прицільного обстрілу з артилерії 122 мм і мінометів 120 мм позицій спецпідрозділу "Азов" поблизу населеного пункту Новолуганське на Світлодарській дузі загинули двоє бійців з позивними Круглий і Максон. Ще 8 українських воїнів дістали поранення і травми.
Зі свого боку, як повідомила раніше прес-служба глави держави, Президент України Володимир Зеленський вважає, що артилерійські обстріли поблизу Новолуганського в Донецькій області та інших населених пунктів в ніч на 7 червня, в результаті яких двоє українських військових загинули, а вісім були поранені, свідчать про втрату Росією контролю над найманцями.
А результат будемо мати один.
☹️
чому євреї так ненавидять українців та Україну?
Все дуже відносно. Якби не було Зеленського на виборах, то президентом міг би стати Бойко. Тепер уявіть собі його голову АП, СБУ, МО, ГПУ, МВС, МЗС і куди би був його перший закордонний візит і де б зараз були наші війська. Тому Порошенко дійсно переміг. Далі буде видно.
Не то чтобы на украинском, даже на русском не может грамотно и четко сформулировать свою мыслишку. И чтобы не сказал - воняет от него сепаром.
Если за 5 лет войны так и не допёрли , шо "сепар" это термин гражданского конфликта .
Уже 5 лет долблю в тупые бошка - не доходит . Сепары это в Испании баски .
А тут , ***** , ******** колаборционисты - предатели Родины , сотрудничающие с оккупационным *********** войском !
Прежде чем учить Пагани музыку писать хоть выучи нотный стан !
Мне вот интересно, о чем говорил фразой "ДОНБАСС - РОССИЯ", великий патриот Дубинский.
Эх не хватает речныков...
-Я немного потерял контроль над своим х...
(С)
@anastasia_maga
🤔
Толи оне платёжки получают в другой стране !
____________Тарас Бульба___________.
*
Язык оригинала, исторической повести НВ.Гоголя: Ясные паны! - плача произнес жид Янкель. - Таких панов еще никогда не видывано. Ей-Богу, никогда! Таких добрых, хороших и храбрых не было еще на свете !.. - Голос его замирал и дрожал от страха. - Как можно, чтобы мы думали про запорожцев ( украинцев) что-нибудь нехорошее! Те совсем не наши жиды, те (Вальцманы,Гройсманы...) что арендаторствуют (правят и воруют) на Украйне! Ей-богу, не наши! Та то совсем не жиды: то черт знает что. То такое, что только поплевать на него, да и бросить! Вот и они скажут то же. Не правда ли, ( Беня, Зеля, Гепа, Капительман..) Шлема, Шмуль..........?..
Ну кто вам барыгам сказал , что мещане купеческого сословия есть высшее общество ?!
Знавал я одного такого фарсовщика . Вроде разбирался в ценах на диски и рок-бандах . А поставишь ему Пинк-Флойд , так не отличит на слух его Пурпурных ... тем паче Цепелинов ...
Комерционная ценность и эстетическая вещи суть разные !
Так шо не барыжной "аристократии" судить других !
барыжно-бениной аристократии надо научиться хоть говорить державною мовою- ваш Беня никогда ни слова не говорит укр. мовою.
. Вон Янукович и то выучил, а бенины "кожемяцкие аристократы" двух слов сказать не могут ни на русском, ни на укр. ни на англ. языке- ума не хватает, пацаны криворожские, и на твоем иврите тоже! 40-летние инфантилы, оставшиеся на уровне семиклассников.
и причем здесь Пинк-Флоид, я из поколения 80-х и хорошо во всем разбираюсь - в Дип Пёрпл, и Цеппелине и проч. без ваших айфонов, соцсетей и проч. гаджетов. к купеческому сословию не отношусь - 2 высших образования, полученные не в продажных 90-х, и 4 ин. языка.
Кому віддали Україну!!!
Менделі, Зелебенські, Шифери, Шуфричі, Мураєви, Червоненки, Рабиновичі, і всяка інша жидокацапська срань!!!
Де ти Богдане, де Ви Гонти і Залізняки ідіть рятуйте Україну від 73% дегенератів і їх кодла у владі!!!
Ти б йще згадав святого Августiна або йще якогось неадертальця .
В кожному столiттi своi персонаii . В 21 столiтi коли 90% професiй пов"язаннi не з м"язами , а з мизиком iншi героi ...
Но должен отметить что пани Мендель моложе и симпатичней
"Плюси" звинувачують Держкіно в затягуванні прокату "Сватів" і піарі "Свободи"
А то ведь накладки выходят по темникам -- читают один и тот же текст в разных вариациях запятых и деепричастий .
Или назначь им смены . Ну налкладки сплошняком выпирают наружу .