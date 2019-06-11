 22 роки я не сидітиму: мене чи обміняють, чи забере до себе Всевишній, - український політв'язень Карпюк

За словами захисника, Карпюк жваво обговорює українські та російські політичні події, а також отримує листи підтримки з 16 країн. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське".

"Карпюк з оптимізмом дивиться на те, що відбувається в Україні. Він каже, що навіть з тих уривчастих відомостей, які він може отримати з російської преси, він розуміє, що в українській політиці відбувається зміна поколінь, зміна політичних еліт, і це оновлення передбачає можливості якісних змін в українському суспільстві і державі", - розповів адвокат.

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Водночас, Карпюк дуже сумує через розлуку з сім'єю і неможливість брати участь у навчанні сина Тараса.

"У будь-якому випадку, я не сидітиму 22 роки, мене або звільнять якимось способом, обміном чи ще якось, або мене забере до себе Всевишній", - передав адвокат слова політичного в'язня.

Нагадаємо, у травні 2016 року Верховний суд Чечні засудив Клиха та іншого українця Миколу Карпюка до 20 і 22,5 років ув'язнення відповідно в колонії суворого режиму за нібито участь у банді, вбивство і замах на вбивство російських військовослужбовців. Згідно з версією російського слідства, Клих і Карпюк під час Першої чеченської війни створювали в Україні групи для участі в боях проти російських військ за незалежну Чечню.

Міністерство юстиції України неодноразово направляло в Росію запити про передачу Карпюка і Клиха.

Під час "слідства" до українців для вибивання свідчень застосовували тортури, які, за словами правозахисників, вплинули на психічне здоров'я Клиха.

Правозахисний центр "Меморіал" у Росії визнав Клиха і Карпюка політв'язнями. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила, що засуджені в Росії Карпюк та Клих стали жертвами "пародії на правосуддя".

У квітні 2018 року апеляційна інстанція Свердловського обласного суду визначила стягнути з політв'язнів українців Миколи Клиха і Станіслава Карпюка 1 мільйон рублів моральної компенсації за "вбивство" російського солдата в першій чеченській війні.