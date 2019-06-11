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Все про:Росія (17419) Карпюк (104)

 22 роки я не сидітиму: мене чи обміняють, чи забере до себе Всевишній, - український політв'язень Карпюк

Адвокат Олексій Барановський відвідав українського заручника Кремля Миколу Карпюка в колонії "Володимирський централ" у Росії.

За словами захисника, Карпюк жваво обговорює українські та російські політичні події, а також отримує листи підтримки з 16 країн. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське".

"Карпюк з оптимізмом дивиться на те, що відбувається в Україні. Він каже, що навіть з тих уривчастих відомостей, які він може отримати з російської преси, він розуміє, що в українській політиці відбувається зміна поколінь, зміна політичних еліт, і це оновлення передбачає можливості якісних змін в українському суспільстві і державі", - розповів адвокат.

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Водночас, Карпюк дуже сумує через розлуку з сім'єю і неможливість брати участь у навчанні сина Тараса.

"У будь-якому випадку, я не сидітиму 22 роки, мене або звільнять якимось способом, обміном чи ще якось, або мене забере до себе Всевишній", - передав адвокат слова політичного в'язня.

Нагадаємо, у травні 2016 року Верховний суд Чечні засудив Клиха та іншого українця Миколу Карпюка до 20 і 22,5 років ув'язнення відповідно в колонії суворого режиму за нібито участь у банді, вбивство і замах на вбивство російських військовослужбовців. Згідно з версією російського слідства, Клих і Карпюк під час Першої чеченської війни створювали в Україні групи для участі в боях проти російських військ за незалежну Чечню.

Міністерство юстиції України неодноразово направляло в Росію запити про передачу Карпюка і Клиха.

Під час "слідства" до українців для вибивання свідчень застосовували тортури, які, за словами правозахисників, вплинули на психічне здоров'я Клиха.

Правозахисний центр "Меморіал" у Росії визнав Клиха і Карпюка політв'язнями. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила, що засуджені в Росії Карпюк та Клих стали жертвами "пародії на правосуддя".

У квітні 2018 року апеляційна інстанція Свердловського обласного суду визначила стягнути з політв'язнів українців Миколи Клиха і Станіслава Карпюка 1 мільйон рублів моральної компенсації за "вбивство" російського солдата в першій чеченській війні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131586
 
 
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На Бога надейся,может на племянницу Медведчука обменять?
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Жители Киселевска просят убежища у премьер-министра Канады

22 года я сидеть не будут: меня или обменяют, или заберет к себе Всевышний, - украинский политзаключенный Карпюк - Цензор.НЕТ 5797 https://www.youtube.com/watch?v=1**********
Новости Киселевска
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Ну думаю мы сделали выводы. В следующий раз когда на паРаше неизбежно разгорится очередная гражданская война, туда поедет не какая-то жалкая сотня реальных добровольцев, а тысячи украинских ихтамнетов, которые еще помогут местным танки с боеприпасами в шахтах откапывать и проводить референдумы о выходе из паРаши. Да и Украина в стороне не останется, а будет бороться за молодые независимые Республики, против которых кремляди будут проводить геноцид, во всех международных организациях.
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Николай - боец, стоически переносит неволю. Он верующий, это ему помогает.
Регулярно отвечает на письма, очень ценит такую поддержку.
Интересуется философией, психологией, парапсихологией.
Ему можно написать по адресу:
Карпюк Николай Андронович (1964 г.р.),

600020, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, 67, ФКУ Т-2 УФСИН России по Владимирской обл.
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Да даст ему Бог сил, чтоб всё это выстоять и вернуться домой, в свою семью.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном22 роки я не сидітиму: мене чи обміняють, чи забере до себе Всевишній, - український політв'язень Карпюк
 
 
 
 
 
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