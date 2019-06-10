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 Погашення боргів львівським шахтарям почнуть сьогодні-завтра, - Мендель

Перший 41 мільйон гривень на погашення заборгованості перед шахтарями, які страйкують у Львівській області, має надійти 10 або 11 червня.

Про це на брифінгу повідомила прес-секретар президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

"У середу було виділено 300 млн гривень на зарплати шахтарям. Із них перший транш, який дорівнює 41 млн гривень живих грошей пройде вже сьогодні чи завтра. Ці гроші не вирішують все питання заборгованості. Найбільша проблема полягає в тому, що вугілля занадто дороге для того, щоб його купував "Центренерго", зараз ціна становить 2800 гривень (за тонну. - Ред.). Наразі відбуваються переговори між Міністерством енергетики, "Центренерго" і "Львіввугілля", щоб знизити ціну до 2400 гривень", - сказала вона.

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"Президент робить все можливе, щоб зупинити ситуацію страйку і покрити борги, але це все ж залишається в рамках Кабінету міністрів", - сказала речниця президента.

Нагадаємо, 10 червня у Львівській області близько півсотні гірників перекрили міжнародну трасу Львів - Рава-Руська в селі Смереків. Також шахтарі перекрили дорогу біля села Воля-Висоцька.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131585
 
 
 Топ коментарі
 
Погашення боргів львівським шахтарям почнуть сьогодні-завтра, - Мендель - Цензор.НЕТ 2817 Irada
Деньги выделены Кабмином, а при чем тут АП?
Погашення боргів львівським шахтарям почнуть сьогодні-завтра, - Мендель - Цензор.НЕТ 4390

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Все ж таки праві ті, хто вживає вислів - Узеленського... Погашення боргів львівським шахтарям почнуть сьогодні-завтра, - Мендель - Цензор.НЕТ 613
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Борги почнуть погашати не сьогодні-завтра, не грошима-фантиками,не в руки-на картку. І це - серйозні люди?
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та чо,пару корпоратиффчиков в пользу шахтеров провести-должно хватить.
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Тобто вугілля з ротердам+ дешевше чим з шахти в Львівській області?
Щось я заплутався...хто підкаже де кріт сховався?
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Ілька Пінька
... хто підкаже де кріт сховався?

"злий кріт" був десь на сусідній гілці форуму...
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Не задавайте вопросов, на который 5 лет был один ответ - Порошенко всё украл через Роттердам+ Погашення боргів львівським шахтарям почнуть сьогодні-завтра, - Мендель - Цензор.НЕТ 6439 У нас очень дорогая себестоимость добычи угля, особенно на Львовщине. И объяснять, что цена на уголь внутренней добычи не дешевле европейского хаба - это напрасный труд. Выгода только одна - не надо тратить валюту.
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Есть подозрение что с долгами будет то же что и с квартирой подаренной Зе семье погибшего шахтера☹️
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Шахтарі тож треба іти до мендиль а не до Гройсмана.
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Деньги выделены Кабмином, а при чем тут АП?
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Irada
Деньги выделены Кабмином, а при чем тут АП?


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