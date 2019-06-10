 Погашення боргів львівським шахтарям почнуть сьогодні-завтра, - Мендель

Про це на брифінгу повідомила прес-секретар президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

"У середу було виділено 300 млн гривень на зарплати шахтарям. Із них перший транш, який дорівнює 41 млн гривень живих грошей пройде вже сьогодні чи завтра. Ці гроші не вирішують все питання заборгованості. Найбільша проблема полягає в тому, що вугілля занадто дороге для того, щоб його купував "Центренерго", зараз ціна становить 2800 гривень (за тонну. - Ред.). Наразі відбуваються переговори між Міністерством енергетики, "Центренерго" і "Львіввугілля", щоб знизити ціну до 2400 гривень", - сказала вона.

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"Президент робить все можливе, щоб зупинити ситуацію страйку і покрити борги, але це все ж залишається в рамках Кабінету міністрів", - сказала речниця президента.

Нагадаємо, 10 червня у Львівській області близько півсотні гірників перекрили міжнародну трасу Львів - Рава-Руська в селі Смереків. Також шахтарі перекрили дорогу біля села Воля-Висоцька.