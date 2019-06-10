 Коаліція розпалася після виходу з неї фракції "Радикальної партії" в 2016-му, - Веніславський про юридичну підставу розпуску Ради Зеленським

Про це заявив представник президента Володимира Зеленського в КС Федір Веніславський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на theБабель.

"Головна теза завтрашнього судового процесу - це те, що юридична сторона указу про розпуск парламенту була максимально вивірена. Конституція дозволяє президенту достроково припиняти повноваження Верховної Ради. Були проведені консультації з представниками та лідерами фракцій", - підкреслив Веніславський.

За його словами юридичним обґрунтуванням указу стала відсутність коаліції в Раді з 2016 року. "Це обґрунтування багато разів цитувалося під час консультацій президента з представниками парламентських фракцій, воно озвучувалося не тільки президентом, а й представниками фракцій, які визнали що коаліція відсутня понад два роки", - додав юрист.

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Лідери парламентських фракцій в Раді під стенограму в публічних виступах неодноразово говорили про те, що коаліції не існує з 2016. Це стало головною підставою для указу президента про розпуск парламенту.

"Коаліція "Європейська Україна" остаточно припинила своє існування 29 березня 2016, коли з неї остаточно вийшла фракція "Радикальної партії" Олега Ляшка. Це зафіксовано в стенограмі. Крім того, 16 і 17 лютого 2016 року про вихід з коаліції заявляли фракції "Батьківщина" і "Самопоміч", - заявив Веніславський.

Нагадаємо, в інавгураційній промові Зеленський оголосив про розпуск Верховної Ради.

21 травня відбулися обов'язкові перед розпуском Верховної Ради консультації глави держави з керівниками парламенту та депутатських фракцій і груп. Увечері цього ж дня на сайті президента країни з'явився указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня.

23 травня указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня набув чинності.

24 травня нардепи з "Народного фронту" внесли в КС подання про неконституційність розпуску Ради.