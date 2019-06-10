 Коаліція розпалася після виходу з неї фракції "Радикальної партії" в 2016-му, - Веніславський про юридичну підставу розпуску Ради Зеленським

Про це заявив представник президента Володимира Зеленського в КС Федір Веніславський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на theБабель.
"Головна теза завтрашнього судового процесу - це те, що юридична сторона указу про розпуск парламенту була максимально вивірена. Конституція дозволяє президенту достроково припиняти повноваження Верховної Ради. Були проведені консультації з представниками та лідерами фракцій", - підкреслив Веніславський.
За його словами юридичним обґрунтуванням указу стала відсутність коаліції в Раді з 2016 року. "Це обґрунтування багато разів цитувалося під час консультацій президента з представниками парламентських фракцій, воно озвучувалося не тільки президентом, а й представниками фракцій, які визнали що коаліція відсутня понад два роки", - додав юрист.
Лідери парламентських фракцій в Раді під стенограму в публічних виступах неодноразово говорили про те, що коаліції не існує з 2016. Це стало головною підставою для указу президента про розпуск парламенту.
"Коаліція "Європейська Україна" остаточно припинила своє існування 29 березня 2016, коли з неї остаточно вийшла фракція "Радикальної партії" Олега Ляшка. Це зафіксовано в стенограмі. Крім того, 16 і 17 лютого 2016 року про вихід з коаліції заявляли фракції "Батьківщина" і "Самопоміч", - заявив Веніславський.
Нагадаємо, в інавгураційній промові Зеленський оголосив про розпуск Верховної Ради.
21 травня відбулися обов'язкові перед розпуском Верховної Ради консультації глави держави з керівниками парламенту та депутатських фракцій і груп. Увечері цього ж дня на сайті президента країни з'явився указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня.
23 травня указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня набув чинності.
24 травня нардепи з "Народного фронту" внесли в КС подання про неконституційність розпуску Ради.
Дуже просто - його легко обдурити в таких речах, як твердження, що в коаліційному уряді
не потрібна постійно діюча і повноцінна коаліція фракцій. Чому, просто тому, що не існує в світі жодної такої системи, де для формування коаліційного уряду коаліція потрібна тільки
для того, щоб роздерибанити порфель. Скажімо так прямо, навіть якщо хтось і хотів би таку "моделі", то навіть в самих авторитарних країнах таке бажання правлячої верхівки обов'язково буде завуальовано різними законодавчими реверансами. Нехай коаліція в таких бананових республіках і буде уявної, вона буде маріонеткової, але на папері вона
все одно повинна бути завжди ...
В Україні знову намагаються винайти велосипед з іржавого колючого дроту. Колись банда гопників цим грішила. Тепер бариги і мародери.
Ні панове-хороші, не вдасться і рибку з'їсти і на хер не сісти. Або Парубія під суд, або ЗЕ все законно зробив.
Бо якщо ви стверджуєте, що про відсутність коаліції повинен оголошувати спікер після зміни складу, а він це очевидно не зробив, то він скоїв посадовий злочин і простіше кажучи узурпацію влади. Якщо без слів спікера про розпуск коаліції факт оного не є дійсним,
то це не право спікера, а його обов'язок.
Якщо хочете Парубія врятувати від тюряги, тоді погоджуйтеся з твердженням сторони президента, що коаліція расспалась без взякіх на те оголошень спікера ... За фактом виходу з неі 3х складових фракцій з 5 !
Хоча тут теж питання є. Яценюк був безумовно конституційним прем'єром. А ось Гройсмана "вибрали" в спосіб не передбачений Конституцією, оскільки
Ось цитата з 83 статті Конституції :
"Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України формується протягом одного місяця з дня відкриття першого засідання Верховної Ради України, що проводиться після чергових або позачергових виборів Верховної Ради України, або протягом місяця з дня припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України. "
Якщо вихід 3 з п"яти фракцій з коаліціі не став приводом для хоча б перевірки існування коаліціі , то що взагалі може бути приводом ?!
"Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України відповідно до цієї Конституції вносить пропозиції Президенту України щодо кандидатури Прем'єр-міністра України, а також відповідно до цієї Конституції вносить пропозиції щодо кандидатур до складу Кабінету Міністрів України."
Тобто Гройсмана вибрали в незаконний спосіб не коаліцією, яка на той момент не могла бути з огляду на отсуствия 226 голосів в останніх її фракціях БПП і НФ, а такою собі неконституційною ситуативно-корупційною більшістю.
Тільки фракції , які початково були зареестрованні як саме депутатські фрації . Саме тому аж ніяка Гопко не могла представляти "Самопоміч" й не може самотужки увійти в коаліцію поки вона не війшла в іншу фрацію з двох , що тоді залишались ...
Й йше , послухайте - не можливо взагалом кожну очевидну річь записувати навіть у закон , не кажучу про констуцію . Є речі очевидні , якто не требо визначати що таке 226 депутатів ... Закони простої аріфметики не потребують юридичного запису . Так саме як й той факт , що вихід навіть однієї фрації з коаліції потребує певного підтвердження , що коаліція й без цієї фракції діюча . А коли вийшло аж 3 фракції - це взагалом ...
Й йщо цікаво не може фракція вийти , а певні її члени залишитися , або увійти окремо не будучи в якийсь фракції яка виключно цілком може увійти в коаліцію , або бути в неї .
До речі в той же частині Конституції є положення , що не може бути позафракційних депутатів , бо не вступ в жодну із фракцій є приводом для припинення повноважень депутата .
10 июня 2019 года
За период с 3 по 10 июня 2019 года Канцлерский суд штата Делавэр, который рассматривает иск "Приват-Банка" к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц и организаций, по обвинению в мошенничестве, с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов, путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам, провел два заседаний (3 и 5 июня) .
Из 318 объектов рассмотрения суд принял положительное решение о включении в дальнейшее рассмотрение по 128 объектам предварительных слушаний.
По 42 объектам рассмотрения были приняты 63 постановления-запросы в финансово-контрольные органы 11 стран (Канада, Кипр, Литва, Германия , Белиз, Испания, Швеция, Панама, Латвия, Эстония, Великобритания) для выяснения сопутствующих обстоятельств.
2 постановления-запроса направлено Министерству финансов США и одно Государственному департаменту США.
Остальные объекты слушаний будут рассмотрены в период с 10 по 18 июня.
Специальное заседание суд назначил на 18 июня. Именно на этот день, суд потребовал явки представителей Государственного департамента США и направил уведомление в консульскую службу посольства Украины в США с предложением назначить специального представителя консульства на это же судебное слушание . Основанием для этого является то, что в ходе предварительного слушания о внесении дополнительного списка обвиняемых лиц и организаций суд обнаружил у фигуранта расследование признаки возможного наличия государственного иммунитета.
Так как вызывают консульскую службу Украины - фигурант очевидно гражданин Украины.
Мы не знаем кто это и мы не знаем списка тех организаций при рассмотрении которых всплыл этот фигурант. Даже если бы знали, то не сказали Судебная система США трактует разглашение анонимности фигурантов предварительного рассмотрения. как препятствие правосудию, со всеми вытекающими.Хотя собственно это секрет Полишинеля.
Согласно американскому судопроизводству единственное лицо Украины за которым признается наличие государственного иммунитета на территории США - это действующий глава государства Украина.