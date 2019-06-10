 У річці Рось знайшли сліди 11 хімікатів, але їхній вміст не перевищує норму

Про це свідчать результати аналізу води, проведеного Державною екологічною інспекцією, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Низький вміст розчиненого кисню (від 2,92 до 3,8 мг/дм3 у ставку Панському та р. Фоса; 3,08 мг/дм3 у р. Рось 100 м нижче впадіння р. Фоса при нормативному вмісті не менше 4,0 мг/дм3); наднормативний вміст азоту амонійного у ставку Панському, р. Фоса, р. Рось 100 м нижче впадіння р. Фоса; вміст забруднюючих речовин у пробі води, відібраній у р. Рось (с. Борщагівка, на межі Вінницької та Київської областей) не перевищує нормативних значень; вміст розчиненого кисню задовільний та становить 5,19 мг/дм3", - зазначають екологи.

Наразі Інспекцією у Вінницькій області проводяться вимірювання решти показників в лабораторних умовах.

Читайте також: Загроз немає, - Гройсман про забруднення Росі

Спостереження за якісним станом ставка Панського, річок Фоса та Рось тривають. Результати спостережень будуть оприлюднені.

Нагадаємо, минулої ночі унаслідок ДТП автомобіль Mercedes Sprinter, який перевозив інсектицид "Нурел Д", перекинувся на березі ставка, що впадає в притоку річки Рось у селі Збаржівка Погребищенського району Вінницької області. У притоку Росі на відстані 5,4 км від гирла потрапила невизначена кількість інсектициду.

О 23 год. 9 червня припинено роботу Білоцерківської насосно-фільтрувальної станції, яка забезпечує водою м. Біла Церква Київської області (209 тис. жителів) та м. Умань Черкаської області (84 тис. жителів).