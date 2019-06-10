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Все про:Держекоінспекція (35) отруєння (616) екологія (420)

 У річці Рось знайшли сліди 11 хімікатів, але їхній вміст не перевищує норму

У воді з річки Рось, в яку напередодні впав автомобіль з інсектицидом, знайшли сліди 11 хімікатів. Їхній вміст у межах норми.

Про це свідчать результати аналізу води, проведеного Державною екологічною інспекцією, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Низький вміст розчиненого кисню (від 2,92 до 3,8 мг/дм3 у ставку Панському та р. Фоса; 3,08 мг/дм3 у р. Рось 100 м нижче впадіння р. Фоса при нормативному вмісті не менше 4,0 мг/дм3); наднормативний вміст азоту амонійного у ставку Панському, р. Фоса, р. Рось 100 м нижче впадіння р. Фоса; вміст забруднюючих речовин у пробі води, відібраній у р. Рось (с. Борщагівка, на межі Вінницької та Київської областей) не перевищує нормативних значень; вміст розчиненого кисню задовільний та становить 5,19 мг/дм3", - зазначають екологи.

Наразі Інспекцією у Вінницькій області проводяться вимірювання решти показників в лабораторних умовах.

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Спостереження за якісним станом ставка Панського, річок Фоса та Рось тривають. Результати спостережень будуть оприлюднені.

Нагадаємо, минулої ночі унаслідок ДТП автомобіль Mercedes Sprinter, який перевозив інсектицид "Нурел Д", перекинувся на березі ставка, що впадає в притоку річки Рось у селі Збаржівка Погребищенського району Вінницької області. У притоку Росі на відстані 5,4 км від гирла потрапила невизначена кількість інсектициду.

О 23 год. 9 червня припинено роботу Білоцерківської насосно-фільтрувальної станції, яка забезпечує водою м. Біла Церква Київської області (209 тис. жителів) та м. Умань Черкаської області (84 тис. жителів).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131580
 
 
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Кисень у воді знайшли, і сліди Лох неського чудовиська.
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Но химикаты таки нашли. А откуда они в реке взялись? Шо, это уже не интересно?
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Это другие химикаты, они уже давно там.
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То есть, мы уже к ним адаптировались и они вполне усвояемы нашими организмами?
Я тоже так думаю.
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А шо там интересного? С окресных полей и огородов. Удивляет шо еще скромные показатели. Наверноое дождей давно не было.
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сидит мужик с удочкой на берегу роси.
подходит молодыця, раздевается догола, а в интимном месте пирсинг, и идёт купаться.
мужик:
- ты трусы то надень, тут мутантная щука на мормышинг здорово берёт.
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Целая армия сельхоз-барыг, чьим идолом является панамский свинарчук, травит народ как может, посыпая поля целыми вагонами термоядерной химии, которая постоянно смывается в реки. И никто про это не говорит, ведь для них, как и для избранника народного, деньги не пахнут.
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я думаю там с унитазов каждый день поболее пестицидов в речку сливают
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