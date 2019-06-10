 Зеленський зареєстрував у Раді законопроект про ринок електроенергії

Про це свідчить проект на сайті №10376 "Про внесення змін до закону" Про ринок електроенергії".
Зауважимо, глава держави визначив закон як невідкладний. Останній етап проходження документа - передано на розгляд керівництву.
На даний момент текст закону відсутній на сайті парламенту.
Як повідомлялося, на засіданні Кабінету Міністрів України від 5 червня було прийнято постанови, необхідні для запуску нового ринку електроенергії - "Про порядок накладення спеціальних зобов'язань учасників ринку електроенергії для забезпечення суспільних інтересів" і "Про затвердження порядку проведення електронних аукціонів з продажу електроенергії за двосторонніми договорами".
он (Зеленский) его (закон) малеха «подкорректировал»..........
Через месяц афера «Роттердам +» перестанет существовать. Об этом сообщил новый глава СНБО Александр Данилюк во время брифинга телеканалу ZIK.
«С 1 июля схема заработка просто исчезает» - заявил Данилюк.
."Укрэнерго" связывает риск роста цены электроэнергии с высокой концентрации рыночной власти, так как более 75% производства всей электроэнергии приходится на двух участников рынка - ГП "НАЭК "Энергоатом" и группу компаний ДТЭК Рината Ахметова.Источник: https://biz.censor.net.ua/n3131559
«Энергоатом» - крупнейший производитель электроэнергии на Украине с долей совокупного производства свыше 50 % в общем объёме производства электроэнергии Украины.[2]
еще раз для острых - ГОСУДАРСТВЕННАЯ компания
Сообщение от 10.03.2019 г.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_5.html
"....Это уже не слухи и не сплетни, это не сообщения в Фейсбуке и не кружочки на бумаге - это юридическое начало уголовного процесса с абсолютно предсказуемым течением событий - всех виновных найдут, посадят или справки об их смерти приобщат к делу ..."
Да, у барыги масса прикормленных писак - но судя по их рвению - картина ясна.
шо скажите,зрада?кто на роттердаме наживается?
Общественный интерес бабломойского?
конфигураций И Н Т Е Р Н Е Т А !
Даром (т.е. без оплатно теперь будет интернет ) в Украине!
Это прорыв новых технологий будущего .Где же теперь барыги будут брать средства на
новые виллы в Европах и новые модели "ТЕСЛА" ХА !
Марк Цукерберг, основатель Facebook
"Предоставлять людям бесплатный доступ в Сеть
Действительно, об этом я как-то не подумал. Я ничего не слышал о бесплатном интернете в Украине. Как у нас обстоят дела с этим?
В Украине,
к сожалению,
балом правит жадность. Ну и желание полностью контролировать интернет. Крупные компании не позволят так себя обобрать.
Еще не окупилось оборудование устаревших технологий связи, так что переходить на новые они не спешат. Представитель кабельной сети Воля и вовсе заявил, что "Глобальные интернет-проекты иностранных компаний угрожают независимости Украины". Так что о подобных проектах в Украине стараются не распространятся.
- Получается, нам о бесплатном интернете остается только мечтать?
Ну почему же. Недавно на Украинский рынок вышла компания EnergySpace Global. Она использует спутниковые технологии, поэтому власти и крупные компании просто не могут помешать ей предоставлять свои услуги. Наземные антенны можно запретить, провода запретить, а спутники уже никак. На сегодняшний день у этой компании полное покрытие территории Украины, включая труднодоступные регионы.
- А как воспользоваться данным интернетом?
Интернет бесплатный, но для приема спутникового сигнала вам потребуется специальное оборудование. Нет, это не дорогостоящие громоздкие тарелки. Технологии сегодня шагнули вперед, так что устройство компактное и совсем недорогое. Заказать такой роутер можно на официальном сайте компании. Больше вам ничего не надо.
Skyway Global
EnergySpace Global
Tenda Global