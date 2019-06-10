 Зеленський зареєстрував у Раді законопроект про ринок електроенергії

Про це свідчить проект на сайті №10376 "Про внесення змін до закону" Про ринок електроенергії".

Зауважимо, глава держави визначив закон як невідкладний. Останній етап проходження документа - передано на розгляд керівництву.

На даний момент текст закону відсутній на сайті парламенту.

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Як повідомлялося, на засіданні Кабінету Міністрів України від 5 червня було прийнято постанови, необхідні для запуску нового ринку електроенергії - "Про порядок накладення спеціальних зобов'язань учасників ринку електроенергії для забезпечення суспільних інтересів" і "Про затвердження порядку проведення електронних аукціонів з продажу електроенергії за двосторонніми договорами".