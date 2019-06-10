 "Якщо довірять", - Гриценко заявив, що хоче очолити уряд

Про це він сказав під час з'їзду "Громадянської позиції" 10 червня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Після обрання в парламент, якщо за цей період ми пройдемо виборчу кампанію без шкоди для держави з боку нової команди, ми готові і будемо брати участь у формуванні і більшості, і уряду, делегувати своїх людей на всі рівні виконавчої влади ... Якщо довірять, я готовий очолити і сформувати уряд, і він спрацює точно краще, ніж нинішній", - заявив Гриценко.
Політик підкреслив, що його партія "в жодному разі не в опозиції", та уточнив, за яких умов члени "Громадянської позиції" можуть працювати в команді президента Володимира Зеленського.
"Є партійне рішення, що якщо нинішня президентська команда робить правильні справи, не допускаються грубі помилки, призначаються правильні люди з правильною мораллю і комусь із наших пропонують, навіть зараз, йти працювати в одній команді, - вони підуть", - сказав Гриценко.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, на з'їзді 10 червня "Громадянська позиція" оприлюднила список кандидатів у народні депутати, які в складі політсили братимуть участь у позачергових парламентських виборах. Так, до першої п'ятірки увійшли Анатолій Гриценко, позафракційний народний депутат, лідер партії "Народний контроль" Дмитро Добродомов, глава партії "Громадянський рух "Рідна країна" Микола Томенко, голова Європейської партії України Микола Катеринчук і член партії "Громадянська позиція" Марина Соловйова.
Даааа, поменяли 72%, пускай и немного хреновый но Пороха, на Зелёной дерьмо. Кушайте, дауны, кушайте. Оно ваше, родное.
Краще вже Галасюка з радикалів
Польщі?
Хорошая попытка..., но нет ....
Хлебная должность.., очень хлебная.... - за нее сейчас в синагогах драки идут....
Тебе Гриценко может и доверят что нибудь по твоему профилю...- продавать излишки вооружения...
Но вообще то, тоже нет - и это хлебная должность...
Вчера вечером Юра Бутусов опубликовал расследование по трагедии в полку Азов, где и подтвердил все то, про что активно говорили всю прошлую пятницу: разведка Азова "срисовала" артиллерию противника задолго до 7 июня, запрашивала разрешение на уничтожение и разрешение НЕ получила. Срисовали зараннее, вели качественно, запрашивали разрешение регулярно.
А когда раньше официального одобрения не получали, то практически всегда случались счастливые совпадения и неизвестная третья сила помогала. Конечно же были потом разборы в штабах, истерили наблюдатели и переговорщики, но наши делали каменные лица и демонстрировали все вооружение крупного калибра на площадках отведения, бирка-опись-штампик-попробуйте-придраться.
Но не в этот раз.
В этот раз кажется был тотальный и всеобъемлющий запрет, ультимативный. Других объяснений нет. Результат? Результат знают все: когда "надо просто перестать стрелять" - приходится хоронить своих.
И еще нам рассказали о том, что это не Россия виновата. Просто "наемники (чьи?) вышли из-под контроля России".
Сегодня в 19:00 ветераны, волонтеры, активисты соберутся под АП задать крайне неудобные вопросы. Крайне.
Юрий Бирюков
Не нада вам туда.
Пятый президент Украины Петр Порошенко возглавил предвыборный список своей партии "Европейская солидарность" и, в случае победы на досрочных парламентских выборах, готов стать премьер-министром.
Об этом он заявил в комментарии "Громадському" во время съезда партии, Источник: https://censor.net.ua/n3131394
для отвлечения голосов в пользу охметова
пользы вреда опасности... В общем, направленность векторов совпадает, а модуль... . Сравнивать этих двоих столь же сложно, как сравнивать пользу от садиста с пользой от маньяка. Так что вполне можем дождаться премьера - "большого знатока" политической биографии Черчилля (при двух? американских дипломах).
Для вас, Пані, - білий танець:
https://www.youtube.com/watch?v=IH8XYWhtxEA
"Воші мої з гнидами"........
Та таких бажаючиз по кілька сотень в кожному районному центрі............. не кажучи вже за обласні.