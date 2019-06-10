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 Політика України
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Все про:Громадянська позиція (24) Гриценко Анатолій (278) прем'єр (205)

 "Якщо довірять", - Гриценко заявив, що хоче очолити уряд

Лідер партії "Громадянська позиція", ексміністр оборони України Анатолій Гриценко стверджує, що готовий стати прем'єр-міністром, і сформований ним уряд "точно спрацює краще, ніж нинішній".

Про це він сказав під час з'їзду "Громадянської позиції" 10 червня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Після обрання в парламент, якщо за цей період ми пройдемо виборчу кампанію без шкоди для держави з боку нової команди, ми готові і будемо брати участь у формуванні і більшості, і уряду, делегувати своїх людей на всі рівні виконавчої влади ... Якщо довірять, я готовий очолити і сформувати уряд, і він спрацює точно краще, ніж нинішній", - заявив Гриценко.

Політик підкреслив, що його партія "в жодному разі не в опозиції", та уточнив, за яких умов члени "Громадянської позиції" можуть працювати в команді президента Володимира Зеленського.

"Є партійне рішення, що якщо нинішня президентська команда робить правильні справи, не допускаються грубі помилки, призначаються правильні люди з правильною мораллю і комусь із наших пропонують, навіть зараз, йти працювати в одній команді, - вони підуть", - сказав Гриценко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Гриценко і Саакашвілі йдуть на вибори окремо

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, на з'їзді 10 червня "Громадянська позиція" оприлюднила список кандидатів у народні депутати, які в складі політсили братимуть участь у позачергових парламентських виборах. Так, до першої п'ятірки увійшли Анатолій Гриценко, позафракційний народний депутат, лідер партії "Народний контроль" Дмитро Добродомов, глава партії "Громадянський рух "Рідна країна" Микола Томенко, голова Європейської партії України Микола Катеринчук і член партії "Громадянська позиція" Марина Соловйова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131577
 
   
 Топ коментарі
 
Толик, тебе уже как-то армию доверили. Спасибо - "никогда снова"!
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НЕ НЕ НЕ - МЫ УЖЕ ВИДИМ КАК ЗЕЛЯ РУКОВОДИТ - ТАК ЭТО ЕЩЕ НЕ КАСАЕТСЯ НАШИХ ДЕНЕГ - А ТО ПРЕДСТАВЬТЕ ШО БУДЕТ - НЕТ
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😂😂😂там пария Карлсона в Грузии пролетела как фанера а с такими как ты в Украине любой лузер может стать вождём краснокожих имбецылов
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Зверуга
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его не возмут - он в лиги смеха и 95 квартале не учавствовал
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Хотєть нє вредно. Головне, що електоральна хотєлка була процентів з 25.
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Єдиний політик який запропонував фізично ліквідувати путіна і цим закінчити війну - це Гриценко! Єдина адекватна людина в українському політикумі.
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ну і чого не зробив? Шо ми не скинулися б на кіллера?
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Гриценкові особисто? Гриценко гроші любить.
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Соєвому мародеру по цьому параметру рівних нема. Та потвора Батьківщину та народ зрадила за ради грошей.
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З острахом чекаю твого призначення на посаду спікера прем'єра, весь час в кабміна буде йти на твої опуси.
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Ото нехай ліквідує, ми йому поставимо пам'ятники (посмертно) і назвемо його іменем вулиці. А всім його родичам роздамо хлібні посади.
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Його пропозиція підтверджує, що він неадекватний, бо там таких путіних уся московія
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А готов, чтобы его послали?
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))) тоже недойдёт. в компасных делах подготовка также слабовата. а про жыписы навигатор ваааще речь не идёт.
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Звідки у Гриценка стільки фантазій?
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У него не фантазии.У него пасынок жены-разумков.Готовят общественное мнение.Вот тут вполне возмржно,что разумков и пристроит свояченика.Все лучше,чем чужой.
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не имеет Розумков ( ЗЕ ) к Мостовой ,что же вы фанатазируете .
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ЇЇ син, Глєб, брат Разумкова по татові, якщо що.
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так по татов1 , але в1н вир1с з мат1рью та бабцею . До Гриценк1в - Мостових в1н не маэ в1дношення , також в1н з ними не сп1лкуэться .
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Он воспитывался в семье полковника .Фантазер.
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они вообще не общаются . он воспитывался с матерью и бабушкой .
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Он не пасынок. Он взрослый сын первого гражданского мужа Мостовой, который жил со своей собственной матерью Натальей Кудрей.
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Че-то у Грица прям перед выборами рейтинги всегда проседают.
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може языком невпопад досрочно ляпает?не? "Якщо довірять", - Гриценко заявив, що хоче очолити уряд - Цензор.НЕТ 3981
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Зеленський хоче жити як президент, а президент - як Зеленський.
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НЕ НЕ НЕ - МЫ УЖЕ ВИДИМ КАК ЗЕЛЯ РУКОВОДИТ - ТАК ЭТО ЕЩЕ НЕ КАСАЕТСЯ НАШИХ ДЕНЕГ - А ТО ПРЕДСТАВЬТЕ ШО БУДЕТ - НЕТ
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ТО-ТО ВАШ ПОРОШЕНКО НАРУКОВОДИЛ НАШИМИ ДЕНЬГАМИ...
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а шо вам не нравиться? - война - он у агрессор то же упал рублик - был 28 а шас 65 - у них точно виноват фюрер всея - а у нас и так пети спасибо шо не дефолт
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Когда же у нас в политике будут в основном нормальные,адекватные, мудрые люди, а не всякая шелупень?
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А вот когда папиредников будут с почестями провожать на фонарь, до окончания их каденции, вот тогда возможно и появятся не зеленовато-пророссийско-региАнальное дерьмо, а политики.
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Появится лишь анархия и беспредел, которого и сейчас немало. Закон должен быть основой нашей жизни,только тогда мы будем жить нормально. Мы же не призываем к каким-то внесудебным действиям в отношении например приверженцев "русского мира" и их партий, тем более сторонников Зеленского. Мы хотим только ,чтобы в нашей стране действительно все было по закону. в европейском смысле этого слова.
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Мы уже игрались в благородство с жидо-большевиками,хватит снова эту тухту нам пропихивать,побачив ворога-знищив ворога,все остальное не подходит.
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Когда избиратель начнет думать головой а не жопой
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Для полного счастья, нам тебя, чмо воровито - трусливое в правительстве не хватало.
Даааа, поменяли 72%, пускай и немного хреновый но Пороха, на Зелёной дерьмо. Кушайте, дауны, кушайте. Оно ваше, родное.
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Я б хотів на Прем'єр-Міністра Михеїла Саакашвілі, а Генеральним Прокурором - Марту Борщ, яка посадила Лазаренка. Це перевірені часом і справами люди.
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Пофіг. Влаштовує. Хай навіть єврейка. Перевірена справою.
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Залишилось запитати Марту Берш. Вона скоріше відмовиться, та й українського громадянства не має.
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Дадуть громадянство, якщо погодиться. Достойна людина.
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Навіщо нам чужих, коли і своїх розумних вдосталь? А міхо просто ходяча проблема.
Краще вже Галасюка з радикалів
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Я думаю, що дурням потрібно пару таких ходячих проблем, як Міхо. Тільки проблема має бути достатньо сильною, щоб з-за неї страждали, а не просто галасливий клоун.
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😂😂😂там пария Карлсона в Грузии пролетела как фанера а с такими как ты в Украине любой лузер может стать вождём краснокожих имбецылов
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Ну шоб тело с таким интеллектом как у тебя кроме матюгов ещё могло накарлякать 😂😂😂😂
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У вас в ********** это "матюги", а в цивилизованном мире это означает "путь на восток".
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>>Я б хотів на Прем'єр-Міністра Михеїла Саакашвілі<<
Польщі?
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Він достойний і порядний громадянин України, отже України.
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Толик, тебе уже как-то армию доверили. Спасибо - "никогда снова"!
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Нє,це він серьозно таке сказонув? А довідка з районного психоневрологічного диспансера у нього є?
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Дайте йому сільдки - нехай заспокоїться. "Якщо довірять", - Гриценко заявив, що хоче очолити уряд - Цензор.НЕТ 6695
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ну не зря же Гриценко к Зе подлизывался перед выборами... - рассчитывал на что то...
Хорошая попытка..., но нет ....

Хлебная должность.., очень хлебная.... - за нее сейчас в синагогах драки идут....

Тебе Гриценко может и доверят что нибудь по твоему профилю...- продавать излишки вооружения...
Но вообще то, тоже нет - и это хлебная должность...
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столько постов премьер-министра не бывает сколько желающих поруководить.
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Вижу у потроха много конкурентов намечаеццо))
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та вас там таки-очередь на годы вперед расписана "Якщо довірять", - Гриценко заявив, що хоче очолити уряд - Цензор.НЕТ 4317.не мешало бы хотя бы депутатом для начала стать.а то в этом отношении все призрачно.
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Все хотят и Грыщ хочет, и Юла, и Г(емор)ройсман и другие, но есть один Тошнотворный, который согласен.
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Найкращий з усіх -- Володимир Гройсман. Йому можна вірити. Прикро, якщо його місце займе якесь проросійське і неадекватне лайно.
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Разумков папа,первый муж Юлии Мостовой,так шо будешь,не волнуйся подкаблучник)
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Если просто перестать стрелять
Вчера вечером Юра Бутусов опубликовал расследование по трагедии в полку Азов, где и подтвердил все то, про что активно говорили всю прошлую пятницу: разведка Азова "срисовала" артиллерию противника задолго до 7 июня, запрашивала разрешение на уничтожение и разрешение НЕ получила. Срисовали зараннее, вели качественно, запрашивали разрешение регулярно.
А когда раньше официального одобрения не получали, то практически всегда случались счастливые совпадения и неизвестная третья сила помогала. Конечно же были потом разборы в штабах, истерили наблюдатели и переговорщики, но наши делали каменные лица и демонстрировали все вооружение крупного калибра на площадках отведения, бирка-опись-штампик-попробуйте-придраться.
Но не в этот раз.
В этот раз кажется был тотальный и всеобъемлющий запрет, ультимативный. Других объяснений нет. Результат? Результат знают все: когда "надо просто перестать стрелять" - приходится хоронить своих.
И еще нам рассказали о том, что это не Россия виновата. Просто "наемники (чьи?) вышли из-под контроля России".
Сегодня в 19:00 ветераны, волонтеры, активисты соберутся под АП задать крайне неудобные вопросы. Крайне.
Юрий Бирюков
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Бірюков скоро сам буде відповідати на дуже незручні питання слідчих по всім своїм кримінальним справам!
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Если есть за что отвечать Бирюкову -пусть отвечает, как должен ответить за убийства наших военных и главнокомандующий Зеленский.
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Если бы это написал не бирюков... Чего ж оно 5 лет не задавало "крайне неудобных вопросов" своему боссу, у которого с руки кормился, а тут за 20 дней у него претензии набежали...
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Т.е. за смерть наших военных претензии только у Бирюкова? Зебилов не касается смерти военных?
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Я не знаю, кто такие "зебилы". Зато знаю, что такое бирюков. Разбираться нужно, безусловно, со всеми трагедиями в армии, и с этой тоже. Но... что-то оно молчало про Иловайск в свое время и про прочие смерти... А тут сразу вылезло, чтоб сманипулировать на крови.
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Не высоко ли взяли? Потяните ли, Анатолий Степанович?
Не нада вам туда.
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Та він і сам не хоче. Просто дружина пхає його вперед.
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Грицька Маня накрила конкретно.Підозрюю,що половим органом.
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С Добродомовым в списке под №2 и собственным сыном идущим в депутаты, будешь ты Толя огурцы дома на даче выращивать.
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Совершенно невменяемый. Кто ему кокса отсыпал?
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Тобто всіх кометаторів тут влаштовуєГройс?..Чи Пороха знов на царствіє,щоб вже догріб з кишень останнє?..Мало шансів у Гриценка,згоден,але тільки тому що отакі от чухраїнці вже тридцять скоро років лізуть на вибори і голосують за всяке лайно,прикрите вишиванкою...або баксами...хто як...
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Ще один... В очєрєдь, сцукі, в очєрєдь! "Якщо довірять", - Гриценко заявив, що хоче очолити уряд - Цензор.НЕТ 4594

Пятый президент Украины Петр Порошенко возглавил предвыборный список своей партии "Европейская солидарность" и, в случае победы на досрочных парламентских выборах, готов стать премьер-министром.
Об этом он заявил в комментарии "Громадському" во время съезда партии, Источник: https://censor.net.ua/n3131394
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грыцько, ляшко, смешко, славко - всё это шелупонь от свиноты
для отвлечения голосов в пользу охметова
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ещё в раду не попал, а уже правительство хочет возглавить
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С точки зрения блага для украинского государства это...т "гэ" движется в отм же направлении, что и зэ. Что же касается их сравнительной пользы вреда опасности ... В общем, направленность векторов совпадает, а модуль... . Сравнивать этих двоих столь же сложно, как сравнивать пользу от садиста с пользой от маньяка. Так что вполне можем дождаться премьера - "большого знатока" политической биографии Черчилля (при двух? американских дипломах).
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В Молдові два уряди, а нам треба штук 5 щоб всіх задовільнити.
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Ця новина безумовно надихне самотніх (і несамотніх незадоволених) жіночок постбальзаківського віку.
Для вас, Пані, - білий танець:
https://www.youtube.com/watch?v=IH8XYWhtxEA
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та шо там тем кабмином управлять))) туда-500, сюда-500, дай закурить...раз,два.
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Ему даже вещевой склад доверить стремно.. "Якщо довірять", - Гриценко заявив, що хоче очолити уряд - Цензор.НЕТ 3687
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Там и Петя рвется,вспомнил наверное,что шота недоукрал
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Не, Толя - ты пагади!..тут впереди тебя в очереди стоят (с ночи занимали!): пэця, йуля, надія-є...
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Уть-тю-тю-тю...................... "Якщо довірять", - Гриценко заявив, що хоче очолити уряд - Цензор.НЕТ 6004
"Воші мої з гнидами"........ "Якщо довірять", - Гриценко заявив, що хоче очолити уряд - Цензор.НЕТ 6004 "Якщо довірять", - Гриценко заявив, що хоче очолити уряд - Цензор.НЕТ 6004 "Якщо довірять", - Гриценко заявив, що хоче очолити уряд - Цензор.НЕТ 6004
Та таких бажаючиз по кілька сотень в кожному районному центрі............. не кажучи вже за обласні.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Якщо довірять", - Гриценко заявив, що хоче очолити уряд
 
 
 
 
 
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