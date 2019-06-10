EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України, Події
  2156  37
Все про:ГПУ (3013) Медведчук (379) Сарган (318) Мендель (7)

 Сарган - Мендель: Справами про держзраду займається СБУ, від якої ГПУ з лютого чекає висновків експертизи про поїздки Медведчука в Москву

Прес-секретар генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган заявила, що кримінальні провадження за статтями про державну зраду належать до підслідності СБУ, а не ГПУ, як вважає прес-секретар президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель.

Про це вона написала в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Прес-секретар президента мала знати, що кримінальні провадження за статтями про державну зраду належать до підслідності СБУ, керівник якого перебуває в прямому підпорядкуванні президента України", - підкреслила Сарган.

За її словами, це повною мірою стосується і справи про можливу державну зраду Віктора Медведчука.

Читайте також: Нас дивує, що Луценко ніяк не відреагував на візити Бойка і Медведчука в Росію, - Мендель

"ГПУ з лютого цього року очікує від СБУ висновків експертизи, про що генпрокурор вже нагадав в.о. голови СБУ І.Баканову в офіційному листі", - зазначила вона.

Також Сарган нагадала, що польоти інших українських діячів у Москву і їхні зустрічі з керівництвом країни-агресора - обурливий феномен для воюючої країни.

"Щоб покласти цьому край, ГПУ давно пропонує прийняти закон про колаборантство. Без нього ні зустрічі українських політиків у Кремлі, ні фото української журналістки на тлі Червоній площі самі по собі не можуть бути підставою для реєстрації кримінального провадження", - написала вона.

Нагадаємо, прес-секретар президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що в Адміністрації президента України рекомендують Генеральному прокурору України Юрію Луценку звернути увагу на візити засновника "Опозиційної платформи - За життя" Юрія Бойка і голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя", кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука в Росію.

Сарган - Мендель: Справами про держзраду займається СБУ, від якої ГПУ з лютого чекає висновків експертизи про поїздки Медведчука в Москву 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131573
 
   
 Топ коментарі
 
По ходу происходящего свинкрчуки нам через пол годика детским лепетом покажутся
 показати весь коментар
 
Зебила учить только портить. Шо ви к той мандель прикопались ей еще в сауну на "субботник" вечером.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
По ходу происходящего свинкрчуки нам через пол годика детским лепетом покажутся
 показати весь коментар
 
 
Присмотреться к Монике Мендель чекистам нужно повнимательней

https://twitter.com/golub/status/1137422793262489602
 показати весь коментар
 
 
По справі Гладковських рішення суду не має... І півроку це Ви забагато даєте.
 показати весь коментар
 
 
не сдулась не в том месте длылка оказалась как так не ясно протекло самотеком серое и белое вещества..а вы шо подумали...
 показати весь коментар
 
 
ГПУ с февраля ожидает экспертизу СБУ)))

Какая могла быть экспертиза, если СБУ делала работу для Медведчука. Когда тот решил захватить рынок дизельного топлива, то Порошенко для своего друга постарался как мог, и его ручное СБУ руками дегенерата Демчины, тогдашнего зама главы СБУ закошмарило мелких трейдеров на этом рынке, пока Медведчук не захватил примерно 40% рынка.
Какие авгиевы конюшни оставил после себя Порошенко, фу.
 показати весь коментар
 
 
100% это было понятно ещё на той неделе, когда одна и та же "Мандель" в ВР отказались голосовать за отставку как генпрокурора так и главы СБУ. Сарган - Мендель: Справами про держзраду займається СБУ, від якої ГПУ з лютого чекає висновків експертизи про поїздки Медведчука в Москву - Цензор.НЕТ 5499
 показати весь коментар
 
 
Мендель обосралась ? А кто 5 лет мешал принять такой закон ? А в феврале кто был президентом и главой СБУ ?
 показати весь коментар
 
истинно арийска мордашка.. воистину... "крестили" в Московской Синагоге вместе с тибетскими монахами.... Сарган – Мендель: Делами о госизмене занимается СБУ, от которой ГПУ с февраля ждет выводов экспертизы о поездках Медведчука в Москву - Цензор.НЕТ 7040
 показати весь коментар
 
Зебила учить только портить. Шо ви к той мандель прикопались ей еще в сауну на "субботник" вечером.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ай как стыдно...))
АП не в курсе шо происходит...
АП не контролирует ситуацию в стране?
 показати весь коментар
 
 
я же написал шо Юля таки дура - могу добавить - не компетентная дура - а это таки лицо нашего,ужас ,президента - Зеля гони ее и быстрей)))
 показати весь коментар
 
 
Так приятно почитать тот срач который усторили "Свидетели Зерро" на предыдущей ветке.
А тут их ГПУ носом, носом. Было бы смешно, если б не было так грустно.
Один собирает СНБО по вопросу Молдовы, другая лепечет не впопад. Что-то еще Шифер бубнит не внятно. Одним словом ПРОФФФЕССИОНАЛЫ.
 показати весь коментар
 
 
Кортвый дурака включил, стрелки на СБУ переводит. Хотя он его никогда не выключал....
 показати весь коментар
 
 
а ты родился или брал уроки? открой закон о Прокуратуре и закон про СБУ. там есть полномочия.
 показати весь коментар
 
 
Шо включили, в таком же порядке можна требовать от МВД проведение контрразведки а от МЧС раследовать теракты.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Довякалась тупая зебилка! После такого тыканья мордой в кучку ее дерьмеца дойдет до нее и,главное, ее шефа, куда оно встряло?
 показати весь коментар
 
 
да... на всякую мендель найдется сарган.
молодец, Лариска...)))
 показати весь коментар
 
 
С февраля ждут,или лыжи не едут,или картавая шлюшка в одной банде с мертвечиной?
 показати весь коментар
 
 
От їй Богу, як діти. Їм купили іграшку за народні голоси. Дорогу іграшку. А вони навіть інструкцію не прочитали. І граються, і граються. Коли ж ви зрозумієте, що це іграшка неділя вашого віку/розуму.
 показати весь коментар
 
 
Хорошо же Мертвечук устроился,и это с тех пор как Стуса на тот свет отправил,адвокатик мля!!
 показати весь коментар
 
 
Сарганиха, а почему СБУ Кондитерского разлива ничего не делала?
Не в курсе? Или мозг не позволяет думать?
 показати весь коментар
 
 
Спросили б у Смешко,кто чем дышит,но Он вряд ли кому скажет!
 показати весь коментар
 
Ну в принципе она (Сарган) права на счет СБУ...........
У меня такое впечатление, что пресс секретарь Мендель не всегда согласовывает свои «действия» с кем обязана в той или иной ситуации это делать
Поэтому и получаются «накладки»......
 показати весь коментар
 
до панi Мендель пiдходить укранське прислiвя -молоде та ЗЕлене
 показати весь коментар
 
Получается СБУ не поднадзорна ГПУ? Чушь какая-то.
 показати весь коментар
 
Что хотят,то и творят,раньше Кучме подарки возили...!
 показати весь коментар
 
 
А сегодня Луцик зарегистрировал сразу три дела о госизмене. Без всякого СБУ. Вы бы там разобрались уже, кому что говорить.
 показати весь коментар
 
шо мендель шо мандель одно и тоже тотальная не компитенция и даунизм власти
 показати весь коментар
 
А вы что бы делали, позвольте осведомиться?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСарган - Мендель: Справами про держзраду займається СБУ, від якої ГПУ з лютого чекає висновків експертизи про поїздки Медведчука в Москву
 
 
 
 
 
 вгору