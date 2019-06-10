 Сарган - Мендель: Справами про держзраду займається СБУ, від якої ГПУ з лютого чекає висновків експертизи про поїздки Медведчука в Москву

Про це вона написала в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Прес-секретар президента мала знати, що кримінальні провадження за статтями про державну зраду належать до підслідності СБУ, керівник якого перебуває в прямому підпорядкуванні президента України", - підкреслила Сарган.
За її словами, це повною мірою стосується і справи про можливу державну зраду Віктора Медведчука.
"ГПУ з лютого цього року очікує від СБУ висновків експертизи, про що генпрокурор вже нагадав в.о. голови СБУ І.Баканову в офіційному листі", - зазначила вона.
Також Сарган нагадала, що польоти інших українських діячів у Москву і їхні зустрічі з керівництвом країни-агресора - обурливий феномен для воюючої країни.
"Щоб покласти цьому край, ГПУ давно пропонує прийняти закон про колаборантство. Без нього ні зустрічі українських політиків у Кремлі, ні фото української журналістки на тлі Червоній площі самі по собі не можуть бути підставою для реєстрації кримінального провадження", - написала вона.
Нагадаємо, прес-секретар президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що в Адміністрації президента України рекомендують Генеральному прокурору України Юрію Луценку звернути увагу на візити засновника "Опозиційної платформи - За життя" Юрія Бойка і голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя", кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука в Росію.
https://twitter.com/golub/status/1137422793262489602
Какая могла быть экспертиза, если СБУ делала работу для Медведчука. Когда тот решил захватить рынок дизельного топлива, то Порошенко для своего друга постарался как мог, и его ручное СБУ руками дегенерата Демчины, тогдашнего зама главы СБУ закошмарило мелких трейдеров на этом рынке, пока Медведчук не захватил примерно 40% рынка.
Какие авгиевы конюшни оставил после себя Порошенко, фу.
АП не в курсе шо происходит...
АП не контролирует ситуацию в стране?
А тут их ГПУ носом, носом. Было бы смешно, если б не было так грустно.
Один собирает СНБО по вопросу Молдовы, другая лепечет не впопад. Что-то еще Шифер бубнит не внятно. Одним словом ПРОФФФЕССИОНАЛЫ.
молодец, Лариска...)))
Не в курсе? Или мозг не позволяет думать?
У меня такое впечатление, что пресс секретарь Мендель не всегда согласовывает свои «действия» с кем обязана в той или иной ситуации это делать
Поэтому и получаются «накладки»......