 Сарган - Мендель: Справами про держзраду займається СБУ, від якої ГПУ з лютого чекає висновків експертизи про поїздки Медведчука в Москву

Про це вона написала в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Прес-секретар президента мала знати, що кримінальні провадження за статтями про державну зраду належать до підслідності СБУ, керівник якого перебуває в прямому підпорядкуванні президента України", - підкреслила Сарган.

За її словами, це повною мірою стосується і справи про можливу державну зраду Віктора Медведчука.

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"ГПУ з лютого цього року очікує від СБУ висновків експертизи, про що генпрокурор вже нагадав в.о. голови СБУ І.Баканову в офіційному листі", - зазначила вона.

Також Сарган нагадала, що польоти інших українських діячів у Москву і їхні зустрічі з керівництвом країни-агресора - обурливий феномен для воюючої країни.

"Щоб покласти цьому край, ГПУ давно пропонує прийняти закон про колаборантство. Без нього ні зустрічі українських політиків у Кремлі, ні фото української журналістки на тлі Червоній площі самі по собі не можуть бути підставою для реєстрації кримінального провадження", - написала вона.

Нагадаємо, прес-секретар президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що в Адміністрації президента України рекомендують Генеральному прокурору України Юрію Луценку звернути увагу на візити засновника "Опозиційної платформи - За життя" Юрія Бойка і голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя", кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука в Росію.