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 Прикордонники затримали на ПП "Каланчак" українця з георгіївською стрічкою, якого розшукували за побиття і який виїжджав у РФ Кримським мостом

На контрольно-пропускному пункті "Каланчак" на адмінмежі з окупованим Кримом прикордонники виявили громадянина, якого розшукували правоохоронні органи.

Про це повідомляє прес служба ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора на контрольний пункт "Каланчак" із Криму в напрямку материкової частини України прибув українець, у якого прикордонники спочатку виявили в паспорті заборонену георгіївську стрічку. Чоловік повідомив про те, що про заборону він нібито не знав. Також під час перевірки документів прикордонники встановили, що громадянина розшукують правоохоронні органи Чернігівської області за вчинення злочину, передбаченого частиною 1 ст. 121 Кримінального кодексу України "умисне тяжке тілесне ушкодження", - йдеться в повідомленні.

Крім того, під час опитування прикордонники встановили, що цей громадянин, перебуваючи в окупованому Криму, здійснив виїзд до Російської Федерації через так званий керченський міст. Тобто порушив державний кордон, відповідальність за що передбачено статтею 204-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

На порушника військовослужбовці склали адмінпротокол і в установленому порядку передали представникам Національної поліції.

Читайте також: Двом громадянам Молдови заборонили в'їзд в Україну на 3 роки через георгіївські стрічки, - Держприкордонслужба

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131564
 
   
 Топ коментарі
 
это ж каким придурком нада быть шоб ходить все время с георгивской лентой Пограничники задержали на ПП "Каланчак" украинца с георгиевской лентой, который разыскивался за избиение и выезжал в РФ по Крымскому мосту - Цензор.НЕТ 9335
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Пограничники задержали на ПП "Каланчак" украинца с георгиевской лентой, который разыскивался за избиение и выезжал в РФ по Крымскому мосту

так,засуньте йому ту лєнточку...ну,самі знаєте куди )))
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Пограничники задержали на ПП "Каланчак" украинца с георгиевской лентой, который разыскивался за избиение и выезжал в РФ по Крымскому мосту

так,засуньте йому ту лєнточку...ну,самі знаєте куди )))
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это ж каким придурком нада быть шоб ходить все время с георгивской лентой Пограничники задержали на ПП "Каланчак" украинца с георгиевской лентой, который разыскивался за избиение и выезжал в РФ по Крымскому мосту - Цензор.НЕТ 9335
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спецслужбы любят такие проверки устраивать... часто так тестируются новые возможные коридоры проникновения в страну, бдительность пограничников и т.д....
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Умышленное тяжкое телесное повреждение . Это уже срок господа .
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Судя по тому, кто вместе с партией клоуна лезет в ВР, этого "украинца" могут "понять, простить и отпустить".
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...И ЭТО ПИШЕТ ПРИДУРОК С НИКОМ С ИМЕНЕМ И ФАМИЛИЕЙ КАК У "ЛИДЕРА" ЖОППОБЛОКА Прикордонники затримали на ПП "Каланчак" українця з георгіївською стрічкою, якого розшукували за побиття і який виїжджав у РФ Кримським мостом - Цензор.НЕТ 7465
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А не чи не та це гнида, що зі рашашльондрою стримив на мосту, нахвалюючи паРашу?
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" обнаружили в паспорте запрещенную георгиевскую ленту."
Показывал паспорт украинским пограничникам.
ЧТО это???
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Терміново відвезти його до президентика. Той з радістю прийме до своєї дружної команди. Будуть мати ще одного однодумця.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїПрикордонники затримали на ПП "Каланчак" українця з георгіївською стрічкою, якого розшукували за побиття і який виїжджав у РФ Кримським мостом
 
 
 
 
 
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