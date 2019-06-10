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Все про:Зеленський (1645) КС (306) розпуск (56)

 Зеленський прийде на засідання Конституційного суду 11 червня. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 11 червня, прибуде на засідання Конституційного Суду України, який розглядатиме конституційність його указу про розпуск парламенту і призначення позачергових виборів до Верховної Ради.

"Завтра о 10.00 іду до Конституційного суду України", - написав Зеленський на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Завтра Конституційний суд України розглядатиме питання розпуску парламенту. Ви знаєте, мене запросили на це засідання", - зазначив Президент у відеозверненні.

Він вказав, що це вперше за 28 років, коли президент прийде на засідання КС.

Як повідомляється на сайті КС, для участі в судовому засіданні запрошено представників 62 народних депутатів України, які звернулися до Суду з конституційним поданням, Президент України і представник Верховної Ради України.

Читайте також: Зеленський не зацікавлений у затягуванні розгляду Конституційним Судом указу про розпуск Ради, - представник президента в КС Веніславський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131563
 
   
 Топ коментарі
 
это вообще законно? вообще-то это называется давление на суд
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еслибудет признананеконституонность - он уйдет как обещал?
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а кулю в лоб?...і це буде остання серія слуги народу
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в принципі, на засідання цивільного та Конституційного суду може приходити представник відповідача чи позивача з довіренностю на представлення інтересів... На відмінну від кримінально та адміністративного...

Але зебіл, хоч з дипломом уриста, цього не знає.
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Интересно, что под зданием АП идет акция протеста, а Цензор молчит про это, как в рот воды набрал. Зеленський прийде на засідання Конституційного суду 11 червня - Цензор.НЕТ 2031 Зеленський прийде на засідання Конституційного суду 11 червня - Цензор.НЕТ 2031
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Згідно з новими рейтингами, у парламент проходить п'ять партій:

"Слуга народу" - 48,2%; "Опозиційна платформа - За життя" - 10,7%; "Європейська Солідарність" - 7,8%; "Батьківщина" - 6,9%; "Голос" - 5,6%Зеленський прийде на засідання Конституційного суду 11 червня - Цензор.НЕТ 1677
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Жопейская солидарность хоть бы до 3% набрала -- кто за них проголосует ?
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знайшов на коли вибори назначати і уряд розганяти...у липні - жнива, треба паливом забезпечити...це робить уряд...а до осені ще соняшник, буряки, картопля... без цього не буде не тільки шаурми, а й дерунів на хануку...
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Такк так ...а восени потрібно картопельку копати ..огірки солити .дрова заготовляти .
.і так пять років свинарчуки *лапшичку роздають * ...* А то ще й фуйло нападе * ?..
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для жителів 73 кварталу батони все ще ростуть на деревах)...ось вибори і розведені в часі - рання весна і пізня осінь...а президенту владимиру не прийдеться огризатись перед шахтарями і слухати про насалика...
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Алексей Иванович 353f574d
А это не давление на суд?
Він налякає їх інтелектом...
Зеленський прийде на засідання Конституційного суду 11 червня - Цензор.НЕТ 8467
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Парубий в роли Борменталя?Ну это просто смешно.Этот дебил двух слов связать не может.Степан Хмара это прекрасно подметил на одном из эфиров,назвав Парубия абсолютным придурком.Хотя Пете-Мальдивскому такие придурки нравятся.Кажется он второй по списку в кондитерской ЕС.А как красиво Петя "пел" про новые лица,в его новой партии.А на поверку оказались-старые тухлые помидоры,или яйца.Впрочем как кому угодно.Все равно хрен редьки не слаще.
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Да нет "вэйк ап-юа",просто согласен с мнением Степана Хмары,которого знаю и уважаю.Честный человек все таки,диссидент.С коммуняками такими как Пэтя боролся еще со времен СССР.А ты ему(Пете) жопу лижешь.Причем у тебя хорошо выходит.Продолжай в том же духе.
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Цікаво, який головний юридичний аргумент назве відповідач? Суд також має аргументовано пояснити своє рішення і сказати, чи порушується Конституція і закони. По суті, чи живемо ми у правовій державі
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Вже все зрозуміло.Ігарьвалєрьєвічь все порішав.
Андрей Коба
Вчора о 16:05

Конституционный суд и не понятные решения.
5-го Июня КС запретил НАБУ останавливать схемы и договора, которые детективы считают коррупционными. Так что теперь НАБУ в экстренном порядке не сможет противодействывать таким договорам.
- Что это значит?
- Это значит, только одно: Коррупция будет процветать как никогда.
- Скажем все спасибо новоизбранному Гидранту и КО.
КС выполнило в точности то, чего хотел олигарх, который уже не олигарх - и таким образом связав руки НАБУ в пользу КО.
Детективы заявляют что:
- За четыре года работы было возвращено государству 4,77 млрд грн. За счет того что они могли останавливать противоправные действия.
Сейчас на рассмотрении находиться 7млрд грн.
Теперь мы получим только одно:
- Мы конкретно ничего!
Эти деньги осядут в карманах друзей....Вольдемара.
Борьба с коррупцией в полном разгаре.
И вместо расширения прав НАБУ, о чем говорил Вольдемар в предвыборных роликах. Он и его Ко, наоборот способствовали изъятию последних прав борьбы с "Зубожінням".
- Итог....
- Дэ-факто суд поддержал коррупцию в Украине.
Ну ничего, главное свой преЗЕдент - Из народа!
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У зелеботиков все оставшееся клоуну время каденции во всех бедах страны будут виноваты "проклятые соевые попередники", а клоун им ничего не должен.
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А без цирка никак? Воля народа -- жёсткий аргумент, когда проблема с законом.)
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Цікаві факти, ось ще раніше тоді ще блазень - лакей ЗЕ.. по підлабузницькому пожартував на ювілеї у Кучми. Лідер "Кварталу" цей клоун -холуй настільки став шестерить, що зі сцени моторошно завив "Наш Бог Кучма", що самого Даниловича від такого гумору цього бридкого лакея - блазня пересмикнуло. А потім вже в закритій частині виступу цього кловуна --ЗЕ.. в лазні, яку блазень лакей разом зі своїми холуями -артистами "Кварталу 95" давав перед втіккачем до ворожої Москви кремлівським ..резидентом продажним ЗЕКОМ і нинішнім прем'єром паРаши карликом Медведєвим, які сміючись з лакея дивилися в інтимній обстановці "квартальний" концерт, сидячи роздягними в в лазні.
І навіть важко сказати а чи не керують ним з паРаши і зараз ці його пани володарі. Да по холуйскі плазував в лазні а потім зразу з неї та в харанти і главнокомандувачем и вершителем Закона пресуя КС.. Може і "здорово", мабудь ні що такий битий перебитий цей колишній екс-блазень, тому що він пройшов і лазню і вогонь, воду і мідні труби. А значить дуже таки сильно досвідчений і витончений тепер з нього вийшов кремлiвский...резидент. І який таку як і сам підбера собі команду продажних ЗЕбілов - українофобів у Раду, з якої хоче зробити ЗРаду..
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Очередной украинофоб Бужанский в списках "Слуга Путина" А не пора к Зеленскому шины подкатывать?Зеленський прийде на засідання Конституційного суду 11 червня - Цензор.НЕТ 1405
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Вчора вже писали, що в першій 100 кандидатів в зе-депутати - жодного відомого проукраїнського громадського діяча
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Очень, очень хорошо, что так заморачиваться необходимо теперь президенту. Будет знать как нарушать Конституцию.
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В 1917 году тоже не меньше ЗЕбилов подавляющим большинством народ поддержал переворот бандитов большевиков кровавого палача ленина. Бандитам которым доверил бразды правления .Чем это кончилось: очень многими миллионами расстрелянным, замученных голодом, депортированных , заключенных в конц -лагеря. И вроде была как горячо всеми любимая народная власть трудящихся ...и все кровавые преступления расстрелы врагов народа происходили под решением этого же народа .. Такое кровавое прошлое может повторится -произойти и во вражеской фашистской паРаше, а потом и у нас в Украине которая может капитулировать на милость паРаши с такой продажной властью украинофобов ЗЕбилов.
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Зачем? На экскурсию? Или оказывать давление на КС?
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Кто-нибудь!!! Скажите этому недоумку, что выборы уже закончились и он стал Президентом. Пускай заканчивает страну позорить, записывая еженедельные минутные сообщения. С нас весь мир сначала тихо о..уевал, а теперь просто ржёт, как с дебилов. Президент видеоблогер - звучит как диагноз. Стране.
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а сам иди и скажи на банковую сейчас свободно можно пройти. плакатик на груди и вперед . интернационал там споешь . шапочку рядом не забудь положить может подаст кто .
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Ну и голосок..Вот ЭтО еще 5 лет слушать.. жесть
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Этот ***** начнёт нормально говорить,или по прежнему дурацким шепотом как бабу укатывает?
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Це, безумовно, незаконно, але зєльоній каманді все по куй.
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призываю в 10 утра прийти всех 430 депутатов в суд, суд так суд)))) цирк продалжается
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не проще ли 16 судей пригласить в раду, шашлыки и пивас - и все будет класс!
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Ще один чєловєчєк, який додає українофобського шарму і так українофобу пердзиденту Зюзі.
На додачу до "генсєка" прдії "слуга народу" Дімона Разумкова - нєкий містечковий ашкеназ Бужанський.

Мовою оригіналу:
Макс Бужанский. Блогер, телеведущий «Народ против».
Кандидат от «Слуги народа» - ему дали ВО №25 г.Днепр.
Из его же собственных цитат:
Принципиальный противник Майдана.
Искренне ностальгирует по СССР.
Последовательный и принципиальный избиратель регионалов.
Признаёт военный гений Жукова.
Сочувствует Сталину.
Уверен, что мова - это метод красть
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А вот и ошибочка вышла. Судьи все прошли через разные суды и видели наглецов немало. Давление на судей всегда не в пользу давителей. Формально - пригласили всех, но все равно суд будет голосовать коллегиально. Надо что бы еще ЗЕ там поорал на судей. ЗЕ будет один или с кварталом?
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Чего то нам еще́ больше нравится наш Президент
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський прийде на засідання Конституційного суду 11 червня. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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