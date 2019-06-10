 Зеленський прийде на засідання Конституційного суду 11 червня. ВIДЕО

"Завтра о 10.00 іду до Конституційного суду України", - написав Зеленський на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Завтра Конституційний суд України розглядатиме питання розпуску парламенту. Ви знаєте, мене запросили на це засідання", - зазначив Президент у відеозверненні.

Він вказав, що це вперше за 28 років, коли президент прийде на засідання КС.

Як повідомляється на сайті КС, для участі в судовому засіданні запрошено представників 62 народних депутатів України, які звернулися до Суду з конституційним поданням, Президент України і представник Верховної Ради України.

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