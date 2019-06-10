 Зеленський прийде на засідання Конституційного суду 11 червня. ВIДЕО

"Завтра о 10.00 іду до Конституційного суду України", - написав Зеленський на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Завтра Конституційний суд України розглядатиме питання розпуску парламенту. Ви знаєте, мене запросили на це засідання", - зазначив Президент у відеозверненні.
Він вказав, що це вперше за 28 років, коли президент прийде на засідання КС.
Як повідомляється на сайті КС, для участі в судовому засіданні запрошено представників 62 народних депутатів України, які звернулися до Суду з конституційним поданням, Президент України і представник Верховної Ради України.
Але зебіл, хоч з дипломом уриста, цього не знає.
"Слуга народу" - 48,2%; "Опозиційна платформа - За життя" - 10,7%; "Європейська Солідарність" - 7,8%; "Батьківщина" - 6,9%; "Голос" - 5,6%
.і так пять років свинарчуки *лапшичку роздають * ...* А то ще й фуйло нападе * ?..
А это не давление на суд?
Він налякає їх інтелектом...
Андрей Коба
Вчора о 16:05
Конституционный суд и не понятные решения.
5-го Июня КС запретил НАБУ останавливать схемы и договора, которые детективы считают коррупционными. Так что теперь НАБУ в экстренном порядке не сможет противодействывать таким договорам.
- Что это значит?
- Это значит, только одно: Коррупция будет процветать как никогда.
- Скажем все спасибо новоизбранному Гидранту и КО.
КС выполнило в точности то, чего хотел олигарх, который уже не олигарх - и таким образом связав руки НАБУ в пользу КО.
Детективы заявляют что:
- За четыре года работы было возвращено государству 4,77 млрд грн. За счет того что они могли останавливать противоправные действия.
Сейчас на рассмотрении находиться 7млрд грн.
Теперь мы получим только одно:
- Мы конкретно ничего!
Эти деньги осядут в карманах друзей....Вольдемара.
Борьба с коррупцией в полном разгаре.
И вместо расширения прав НАБУ, о чем говорил Вольдемар в предвыборных роликах. Он и его Ко, наоборот способствовали изъятию последних прав борьбы с "Зубожінням".
- Итог....
- Дэ-факто суд поддержал коррупцию в Украине.
Ну ничего, главное свой преЗЕдент - Из народа!
І навіть важко сказати а чи не керують ним з паРаши і зараз ці його пани володарі. Да по холуйскі плазував в лазні а потім зразу з неї та в харанти і главнокомандувачем и вершителем Закона пресуя КС.. Може і "здорово", мабудь ні що такий битий перебитий цей колишній екс-блазень, тому що він пройшов і лазню і вогонь, воду і мідні труби. А значить дуже таки сильно досвідчений і витончений тепер з нього вийшов кремлiвский...резидент. І який таку як і сам підбера собі команду продажних ЗЕбілов - українофобів у Раду, з якої хоче зробити ЗРаду..
На додачу до "генсєка" прдії "слуга народу" Дімона Разумкова - нєкий містечковий ашкеназ Бужанський.
Мовою оригіналу:
Макс Бужанский. Блогер, телеведущий «Народ против».
Кандидат от «Слуги народа» - ему дали ВО №25 г.Днепр.
Из его же собственных цитат:
Принципиальный противник Майдана.
Искренне ностальгирует по СССР.
Последовательный и принципиальный избиратель регионалов.
Признаёт военный гений Жукова.
Сочувствует Сталину.
Уверен, что мова - это метод красть
а кому-то смешно ведь...