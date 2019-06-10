 У Молдові відбулися засідання двох урядів - проєвропейського і проросійського

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".
Кабінет Філіпа, який керував Молдовою в останні місяці, визнає легітимним Конституційний суд, а уряд Санду – парламент і президент країни Ігор Додон.
Кабінет Санду був сформований з представників Соціалістичної партії, яка вважається проросійською силою, і з проєвропейського блоку Acum ("Зараз"). Політичні опоненти об’єдналися, щоб усунути від влади Демократичну партію, пов’язану з бізнесменом Володимиром Плахотнюком.
Конституційний суд, однак, визнав формування кабінету незаконним і тимчасово відсторонив президента Додона від влади, передавши його повноваження Філіпу. Той оголосив про розпуск парламенту.
Органи виконавчої влади поки підкоряються уряду Філіпа. Міністрів нового кабінету не пустили в будівлю уряду, і вони провели своє засідання в будівлі парламенту.
Іноземні держави та міжнародні організації заявляють про неприпустимість ескалації і необхідність діалогу. На Заході більше схиляються до визнання легітимності рішень парламенту. Таку позицію висловили представники ЄС і Ради Європи. Водночас МЗС Росії в понеділок у заяві привітало створення нового уряду в Молдові.
Міністерство закордонних справ України закликало політичні сили сусідньої Молдови діяти в рамках правового поля.
ЗІ: я не про Санду конкретно. А так, взагалі. Можливо, і Санду стала іншою. Можливо, і Філіпп.
Продались за 300 лари и пошли за русским олигархом Иванишвили.
Потому что Саакашвили при реформах ликвидировал целые министерства и контрольные инспекции. Только в полиции уволили 70% личного состава.
А ведь все эти люди кормились за счет государства,
да еще и родственничков - читай кумов, прикармливали.
Если не знаете, не пишите глупостей.
запросіть прем"єром Тимошенко.
Гарантую -за місяць...