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 У Молдові відбулися засідання двох урядів - проєвропейського і проросійського

На тлі політичної кризи в Кишиневі відбулися засідання двох кабінетів міністрів: проєвропейського на чолі з Павлом Філіпом і проросійського на чолі з Майєю Санду. Обидва уряди не визнають легітимність один одного.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

Кабінет Філіпа, який керував Молдовою в останні місяці, визнає легітимним Конституційний суд, а уряд Санду – парламент і президент країни Ігор Додон.

Кабінет Санду був сформований з представників Соціалістичної партії, яка вважається проросійською силою, і з проєвропейського блоку Acum ("Зараз"). Політичні опоненти об’єдналися, щоб усунути від влади Демократичну партію, пов’язану з бізнесменом Володимиром Плахотнюком.

Конституційний суд, однак, визнав формування кабінету незаконним і тимчасово відсторонив президента Додона від влади, передавши його повноваження Філіпу. Той оголосив про розпуск парламенту.

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Органи виконавчої влади поки підкоряються уряду Філіпа. Міністрів нового кабінету не пустили в будівлю уряду, і вони провели своє засідання в будівлі парламенту.

Іноземні держави та міжнародні організації заявляють про неприпустимість ескалації і необхідність діалогу. На Заході більше схиляються до визнання легітимності рішень парламенту. Таку позицію висловили представники ЄС і Ради Європи. Водночас МЗС Росії в понеділок у заяві привітало створення нового уряду в Молдові.

Міністерство закордонних справ України закликало політичні сили сусідньої Молдови діяти в рамках правового поля.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131562
 
 
 Топ коментарі
 
Ти ще в Сирії не всі російські літаки не позбивав.
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Маємо новий фурункул під боком, гарячим головам питання, в якому правовому полі ЗСУ мають зайти в Молдову?
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Цензор не вводите людей в заблуждение. Вы сейчас намерено лжёте. Не существует никакого проевропейского и пророссийского правительства.
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Читайте Ульянов Лени "О Двоевластии"...и Путин и победит..эти молдоване те еще придурки 2 Правительства и каждое орет что оно более "ховнястое" чем кто иной.. помните как два "сына Лейтенанта Шмидта" делили 10 тысяч Корейко в портмоне.. а Бендер- сказал -я поделю по справедливости...и.... взял портмоне и положил все 10 тысяч себе в карман... У Молдові відбулися засідання двох урядів - проєвропейського і проросійського - Цензор.НЕТ 3028
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Потрібно готувати війська ЗСУ, для зачистки Придністров'я від російських терористів!
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Ти ще в Сирії не всі російські літаки не позбивав.
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100% Кацапы туда полезут, через приднестровье или тем же десантом через аэропорт, нужно готовится.
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то о чём мечтает ***** - дели и властвуй. его план. и не только в молдове.
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створення хаосу. Як в Молдові, так і в Україні, з метою розвалу держав. Успішно реалізується.
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печалько, но где то так. и церковные храмовники составная часть.
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О-о-о, у них ещё круче, чем у нас . У нас практически ни одного, а у них целых два! Везунчики же эти молдаване...
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Вот наглядный результат того, что парашный гнойник в лице "ПМРы" не вырезан за 28 лет и даёт метастазы уже в самой Молдове. То же самое будет и в Украине, если гнойник в виде Лугандона не будет выжжен калёным железом. В Молдове прошли заседания двух правительств - проевропейского и пророссийского - Цензор.НЕТ 6862
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Да нет, это результат безголовости граждан. Сначала они прикалываются на выборах, а потом блукают в двух соснах. Вот теперь смотрим куда вывезет кривая молдаван - то ли к умным, то ли к красивым. Наш ход следующий. Может на чужих ошибках научимся не биться так больно.
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Украинцы буквально месяц назад прикололись на своих воборах. Нет, ещё не придел?
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Маємо новий фурункул під боком, гарячим головам питання, в якому правовому полі ЗСУ мають зайти в Молдову?
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В параше бы нашли повод. "Для защиты украиноязычного населения". Украине для этого никуда входить не надо, но блокировать гнойник надо намертво. Как и лугандон с крымняшем.
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Майя Санду всегда была проевропейской и антироссийской. Кто пишет такие новости?
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совершенно врено, это наши порохоботы веселяться.
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не буває вічної політики. Не буває політиків зі сталими інтересами.
ЗІ: я не про Санду конкретно. А так, взагалі. Можливо, і Санду стала іншою. Можливо, і Філіпп.
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Плахотнюк платит Бутусову.
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Пора заканчивать эти ярлыки, в Молдове все молдавское, а не пророссийское или про европейское. Убрали коррупционера косившего под ЕС, как у нас Петю. Сами разберуться. На грузин тоже орали, что выбрали пророссийского президента.
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И что не так?
Продались за 300 лари и пошли за русским олигархом Иванишвили.
Потому что Саакашвили при реформах ликвидировал целые министерства и контрольные инспекции. Только в полиции уволили 70% личного состава.
А ведь все эти люди кормились за счет государства,
да еще и родственничков - читай кумов, прикармливали.
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Цензор не вводите людей в заблуждение. Вы сейчас намерено лжёте. Не существует никакого проевропейского и пророссийского правительства.
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А кто говорил,что они пришли к власти с помощью США,ЕС и рашки?
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Голосуйте за опоблок, будет вам лугандония. малоросия и какао с чаем.
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Да нет и не может быть в Молдове ни "пророссийского", ни "проревропейского" "правительств". Есть то, которое обслуживает интересы олигарха Плахотнюка, лепшего друга Свина ПеПо, и то, которое сформировали его оппоненты.
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Ну да? Социалисты за кого, за ЕС или Россию?
Если не знаете, не пишите глупостей.
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Социалисты за Россию, а Санду за ЕС. А правительство возглавила она, а не социалисты и новый глава МИД за ЕС.А в Молдове внешнюю политику определяет правительство, а не президент.
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підказую молдаванам(одній з ВР).. У Молдові відбулися засідання двох урядів - проєвропейського і проросійського - Цензор.НЕТ 2377
запросіть прем"єром Тимошенко.
Гарантую -за місяць... У Молдові відбулися засідання двох урядів - проєвропейського і проросійського - Цензор.НЕТ 2141
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Ох, и не правятся мне все эти политические протуберанции в соседних странах.
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"ЦН" - это ресурс Турчинова, а Турчинов - союзник Порошенко, а Плахотнюк - дружбан Порошенка, с которым наш Свин ПеПо мутит разные схемы, еще с тех самых "лихих девяностых", как говорят кацапы, с тем же металлургическим комбинатом, расположенным в Приднестровье. В Молдове один олигарх Плахотнюк в одну харю грабит народ молдовы, а тут в Украине Свин ПеПо вынужен был брать в подельники Ахмет-хана и Кроля.
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Бутусов, ну не можна ж таку дурню писати. Я вже мовчу про помилки.
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Не скажите! Только что,кто-то из официальных лиц из Румынии,заявил,что "проевропейцы" из правительства получили 3 миллиона долларов чтобы совершить предательство! Может оказаться что Санду и Нэстасе окажутся еще более пророССийскими чем соССиалисты!с
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономУ Молдові відбулися засідання двох урядів - проєвропейського і проросійського
 
 
 
 
 
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