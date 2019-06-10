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Все про:Бойко (224) Луценко (2412) Медведчук (379) Мендель (7)

 Нас дивує, що Луценко ніяк не відреагував на візити Бойка і Медведчука в Росію, - Мендель

В Адміністрації Президента України рекомендують Генеральному прокурору України Юрію Луценку звернути увагу на візити засновника "Опозиційної платформи - За життя" Юрія Бойка і голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя", кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука в Росію.

Про це заявила прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель на брифінгу в понеділок у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Нас дивує, що Генпрокурор України ніяк не відреагував на те, що український парламентар Юрій Бойко, а також український громадянин Медведчук їздили вже двічі до країни-агресора, зустрічалися там із представниками країни-агресора, найбільшої державної компанії ("Газпром", – ред.), і немає абсолютно ніяких правових рішень із цього приводу", - сказала Мендель.

Нагадаємо, 7 червня Бойко і Медведчук полетіли на форум Путіна "поговорити" про знижки на російський газ.

Читайте також: Бойко і Медведчук полетіли на форум Путіна "поговорити" про знижки на російський газ

Нагадаємо, 22 березня 2019 року один із засновників "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко і голова політради "Опозиційної платформи - За життя" Віктор Медведчук провели зустріч у Москві з прем'єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим і главою "Газпрому" Олексієм Міллером та обговорили питання газу.

У Державній прикордонній службі тоді пояснили, що Бойко і Медведчук могли законно перетнути держкордон України, якщо їхні документи дійсні і щодо них немає обмежень на виїзд з боку інших правоохоронних органів.

СБУ пообіцяла дати правову оцінку і візиту, і заявам Бойка і Медведчука.

Генпрокурор Юрій Луценко пообіцяв, що у зв'язку з візитом Бойка і Медведчука буде зареєстровано провадження.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131561
 
   
 Топ коментарі
 
У Луцика один бос-шоколадній барига. Той "відмашки" не давав.А без "наказу" кума він не уміє працювати.
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Я не могу понять, почему это не удивляет порохоботов? Ну кто-нибудь - объясните. Нас удивляет, что Луценко никак не отреагировал на визиты Бойко и Медведчука в Россию, - Мендель - Цензор.НЕТ 1395
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А для порохоботов главные враги Юля и Зеленский,их наняли ,и они слились в экстазе с рашенскими,раша обиделась,что не выбрали Порошенко,а они так надеялись на торгового партнера,они так надеялись,что украинцев добьют тарифами и безденежьем,а тут такой облом, дан приказ топить всеми силами Тимошенко и Зеленского,вот они и стараются и днем и ночью,без перерыва на обед и куда только не лепят этого Зеленского ,да и Юлю тоже и по поводу и без повода,иногда такое впечатление ,что у них взрыв мозга ,когда видят их фамилии,ни ляшко,ни опоблок их совсем не возбуждают.
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хм??о ЗЕ(била)так же ничего не слысшно на сей счёт??так что можно сказать что счёт,1:1 в пользу обоих!!(в смысле не перевесит один другого) Нас удивляет, что Луценко никак не отреагировал на визиты Бойко и Медведчука в Россию, - Мендель - Цензор.НЕТ 999 Нас удивляет, что Луценко никак не отреагировал на визиты Бойко и Медведчука в Россию, - Мендель - Цензор.НЕТ 413
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На жаль - певно і ЗЄ і ЮГГ одного, не нашого поля ягоди.
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Летали то они при барыге.И он был главным по корыту до 21 мая.
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Летали они глядя на рейтинги и они больше тебя понимали - на кого украинцы поменяют Порошенко....
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Ну и... до этого летали?
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до этого летали чуть ли не каждую неделю.не рекламируя по сми.А мертвечина вообще там зависал.
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а вы как отреагировали - или зеля таки не командует СБУ и поганцами? - забыли шо зеля уже в АП - вот зебилкины смешные - когда Зеля посадить медвечука и бойко - обещал - а может и пороха заодно - он ведь и его обещал - пускать и мендель то же посадит,заодно - дура
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Чинганчгук-вождь Апачів. Ти перепив "огненной воды"?
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не пью я - мне моя любимейшая скво - запретила - и по другим скво ходить то же - ну разом - во как )))))))
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Сергей, если вы так делаете - это вообще то не мое дело - но не стоит оглашать свои проблемы и ваши решения - как то так)))))
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А зачем их вообще посещать, если и на форуме зерада всякие места демонстрирует?
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Вообще-то Луцик отреагировал. Подробно разжёвывая почему с юридической точки зрения он им ничего сделать не может. Да и там явно не дураки - знают как действовать на грани закона... Но зебилам это конечно не аргумент! Они свято верили, что массовые посадки начнутся сразу после инаугурации...
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Луценко пора на нары. Задержался на свободе паря.
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Я не могу понять, почему это не удивляет порохоботов? Ну кто-нибудь - объясните. Нас удивляет, что Луценко никак не отреагировал на визиты Бойко и Медведчука в Россию, - Мендель - Цензор.НЕТ 1395
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А для порохоботов главные враги Юля и Зеленский,их наняли ,и они слились в экстазе с рашенскими,раша обиделась,что не выбрали Порошенко,а они так надеялись на торгового партнера,они так надеялись,что украинцев добьют тарифами и безденежьем,а тут такой облом, дан приказ топить всеми силами Тимошенко и Зеленского,вот они и стараются и днем и ночью,без перерыва на обед и куда только не лепят этого Зеленского ,да и Юлю тоже и по поводу и без повода,иногда такое впечатление ,что у них взрыв мозга ,когда видят их фамилии,ни ляшко,ни опоблок их совсем не возбуждают.
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Они заняты, пишут плоские "шутеечки" про "зедебилов" под каждой новостью, от поимки какого-то преступника ("минус зедебил" (с)), до очередного ДТП ("вы довольны зедебилы?!" (с)), а такие новости предпочитают обходить стороной почему-то.
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Как это ботовство было отвратительно, когда только зарождалось в России. Теперь Порошенко перенес этот срам и на нашу землю. Евроинтегратор хренов! Нас дивує, що Луценко ніяк не відреагував на візити Бойка і Медведчука в Росію, - Мендель - Цензор.НЕТ 2894
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Это да, уже которую неделю в тихом шоке наблюдаю, в надежде увидеть границы их морального падения.
Уверен, если бы в некрологах погибших украинских военных писали за кого они голосовали, то эти ущербные бы и там зубоскалили и радовались смерти "очередного зедебила".
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Так вы довольны , что СБУ с погранцами молчат ?
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Делами о госизмене занимается СБУ, от которой ГПУ с февраля ждет выводов экспертизы о поездках Медведчука в Москву
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А Шо Вы хотите от Мертвечука,если Юра Сам во время расстрела Майдана в Москву мотался-будто бы на курорты??
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Чому він має реагувати на візити швоїх хлопців? А от КУчма напевно порушив якісь статті законів та рішення РНБО. І Зєля для нього не свій, він посягає на святиню - крісло Генпрокугога під дупітою Юри.
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У Луцика один бос-шоколадній барига. Той "відмашки" не давав.А без "наказу" кума він не уміє працювати.
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і тобі, зебілу: краще би промовчав, показався би розумним.
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Есть подозрение, что в они в ближайшие пять лет будут у Порошенко спрашивать, чего тот не реагирует. А реагировать должно СБУ, которое друг клоуна возглавляет. Чего он не реагирует?
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СБУ ПОКА ЕЩЕ ВОЗГЛАВЛЯЕТ ГРИЦАК. НО ОТКУДА ЭТО ЗНАТЬ СОЕВЫМ ШАВКАМ
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Расскажите кто нибудь этой курице, что поездка за границу (хоть и в лаптестан) это не преступление за которое прокуратура должна дело возбуждать.
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Для лаптестанца объясняю.Любые визиты чиновников такого уровня в страну агрессора,без согласования высшего руководства, считается измена родине ст.111
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ні Медведчук,ні Бойко не єдержавними чиновниками.
відповісти би мали політично..

Але в Україні ще завеликий відсоток хохлів-совків-халявщиків-довбо.. ів зі знищеними руссмірскім зомбоящиком причинно-наслідковими звязками у мізках,
котрі вважають такі поїздки рабів відсосати у пуйла позитивом(
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Подякуй агенту російських спецслужб Порошенко,це ж він дав зелену агентам ФСБ Рабіновічу і Мертвечуку придбати два канали.
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не доведено,що Барига агент російських спецслужб.

Але Барига відповідає політично за імпотентного Мінстеця на виборах.
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А як може бути доведенно,коли Юга тримає хвилю?
Хоча всім біоповноцінним давно зрозуміло,хто,є хто.
Справжня роль Порошенка на посту Головнокомандуючого, коротко і по суті:
- 17 червня 2014 року, через 10 днів після своєї інавгурації він відвів війська з абсолютно порожнього Луганська і області, оголосивши "перемир'я". Так ним було створено ЛНР.
- 05 липня 2014 року він пропустив колону російських військ Гіркина в Донецьк, 5 годин забороняючи її обстрілювати артою, і 17 годин - бомбити авіацією. Так ним було створено ДНР.
- 24 серпня 2014 року ним була завершена здача залізничного транспортного вузла Іловайск, що забезпечило стабільність ЛНР. Це він відмітив парадом, куди зігнав техніку, яка могла захистити останніх бійців, що виходили з котла в зеленому коридорі, про який він домовився, коли їх впритул розстрілювали російські війська, поки він морочив голови на параді. Упродовж 7-31 серпня 2014 року загинуло 368 чоловік, тіла 18 чоловік не були взагалі знайдені.
- 18 лютого 2015 року ним була завершена здача залізничного транспортного вузла Дебальцево, що дозволило влаштувати пряму залізничну колію з Луганська в Донецьк, і що забезпечило стабільність ДНР. В період з 24 січня по 18 лютого 2015 року: 159 загиблих, 118 полонених, 36 зниклих безвісти.
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Эта Мандель мне очень напоминает по своей риторике нашу Лалалу. Так же исподтишка проросейски потявкивает, разделяет народ и жаждит холивара. Карач, противная девчонка.
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формально там не к чему придраться... закон не нарушали - поэтому генпрокурор не у дел. а вот политическое руководство, тем более по теме международной, в лице зеленки почему то молчит...
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то ж свої торгівельні партнери петра.
, як і кернес з трухановим.
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Ну генпрокурору можно и не реагировать.....А вот почему молчит Президент??
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Как раз, президент отреагировал через своего пресс-секретаря ..... только прокурор может принять меры против ,,русского мира,,
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Запретить ездить за границу? Тогда уже всем. Чо там мелочится.
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эта зекоманда, то ли идиоты, то ли шулера, но в идиотизм я не верю
сплошное передергивание правовых норм..
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Якщо вона дура, то нехай би спочатку запитала в свого шефа про суть проблеми.
Бо по суті "візиту" - приватний літак мертвечука літав в Вітебськ (? - забув, уточнити би, але 100% в Білорусь), туди і назад. А те, що появилися фотки і відики з Міллєром - то це вони "чисто случайно" пересіклись.

Ще раз: коли нема неспростовних фактів злочинів, чи адмінпорушень - краще мовчати, за розумного зійдеш.
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А меня больше удивило то, что фигляр без диплома клоуна, по глупости 72% севший в кресло первого лица моей страны, не отреагировал на решение гамбургского трибунала принятое в отношении наших пленных моряков и захваченных катеров. Чем был занят? наверное тренировал свою ряху перед зеркалом и нюхал шаурму посматривая в смартфон.
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Кому підпорядкована прикордонна служба? Нас дивує, що Луценко ніяк не відреагував на візити Бойка і Медведчука в Росію, - Мендель - Цензор.НЕТ 5619
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Вірне запитання. Вірна відповідь: президенту.
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Администрация Государственной пограничной службы Украины (администрация Госпогранслужбы) является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел и реализующий государственную политику в сфере защиты государственной границы и охраны суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне . Руководствуется Конституцией и законами Украины, указами Президента Украины и постановлениями Верховной Рады Украины. https://dpsu.gov.ua/ua/structure/
А ТЕПЕРЬ ПШЕЛ, ШАВКА СОЕВАЯ!
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Это только вас это удивляет. Все остальные луценке уже давно не удивляются.
Презираем? - да. Желаем справедливого суда над этой мерзостью? - да. Не верим ни единому его слову? - да.
Но шобы удивляться?..
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Мне кажется , что СБУ підпорядкована чуваку .
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Пока разорваны дипотношениЯ статью не пришьешь.
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Нас дивує, що Луценко ніяк не відреагував на візити Бойка і Медведчука в Росію, - Мендель
Нас дивує, що Луценко ніяк не відреагував на візити Бойка і Медведчука в Росію, - Мендель - Цензор.НЕТ 3553В Адміністрації Президента України рекомендують Генеральному прокурору України Юрію Луценку звернути увагу на візити засновника "Опозиційної платформи - За життя" Юрія Бойка і голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя", кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука в Росію.

Хороший тролінг ! Нас дивує, що Луценко ніяк не відреагував на візити Бойка і Медведчука в Росію, - Мендель - Цензор.НЕТ 1803
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прахоботы в своём падении уже и бойку с мертвечуком защищают лишь бы хениального соевого кума отмазаь 😂😅😂
ВИНОВАТ У НИХ КОНЕЧНО ЗЕЛЕНСКИЙ. 😂😅😂
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Так они летали чтобы договориться о массовом бегстве украинской элиты в Рашу. Юра в доле.
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" и нет абсолютно никаких правовых решений по этому поводу", - сказала Мендель.Источник: https://censor.net.ua/n3131561

Ау, фрау Мендель, а правовые РЕШЕНИЯ часом не суд принимает?
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А при чем тут Луценко, СБУ у нас вообще чем занимается? Луцик, конечно необразованная чувырла, но мендль эта похоже просто дура. Типа Маши Захаровой. Возле какого ларька бенинцы ее поймали?
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Це одне угрупування,яке нібито між собою воює до кривавого поноса в день,а в ночі раніше збиралось на Банковій і ділили вкраденне у України.Зараз теж саме,тількі ділять десь в іншому місті

Мільярди доларів заробляють на українцях Петро Порошенко, Рінат Ахметов і Віктор Медведчук завдяки схемі «Роттердам+».
В тариф на електрику закладено ціну вугілля нібито купленого на біржі в Роттердамі,
хоча насправді його поставляють в 4 рази дешевше з «ДНР/ЛНР», тим самим фінансуючи війну в Україні.
https://www.volynnews.com/news/economics/poroshenko-akhmetov-medvedchuk-iak-**********-miliardy-na-ukrayintsiakh-ta-/
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Никого не удивляет то, что в маленьком Израиле порядок,а у нас Ген.прокурор без профильного образования,и всем хорошо??
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дааааа не понятно и у нас и в израиле евреи при власти..... а живём не одинаково..... может у нас евреи бракованные?
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У нас и презедент без профильного образования. Клоун без диплома стал президентом.
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А что тут удивительного. У пэти-липецкого ведь обязательства не трогать людей куйла, а луцик - его марионетка, для того им и назначен, чтобы выполнять не закон, а команды свинарчука!
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чего там удивляться ?! Порошенко - Медведчук - путлер = любовный треугольник . как приказали с Орды .так вассал **** и поступил . берет пример с А Невского .
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еврейка мендель натравливает людей друг на друга...... ну почему они не вцепились в глотки .... почему незадача.....
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНас дивує, що Луценко ніяк не відреагував на візити Бойка і Медведчука в Росію, - Мендель
 
 
 
 
 
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