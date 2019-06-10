 Нас дивує, що Луценко ніяк не відреагував на візити Бойка і Медведчука в Росію, - Мендель

Про це заявила прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель на брифінгу в понеділок у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Нас дивує, що Генпрокурор України ніяк не відреагував на те, що український парламентар Юрій Бойко, а також український громадянин Медведчук їздили вже двічі до країни-агресора, зустрічалися там із представниками країни-агресора, найбільшої державної компанії ("Газпром", – ред.), і немає абсолютно ніяких правових рішень із цього приводу", - сказала Мендель.

Нагадаємо, 7 червня Бойко і Медведчук полетіли на форум Путіна "поговорити" про знижки на російський газ.

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Нагадаємо, 22 березня 2019 року один із засновників "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко і голова політради "Опозиційної платформи - За життя" Віктор Медведчук провели зустріч у Москві з прем'єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим і главою "Газпрому" Олексієм Міллером та обговорили питання газу.

У Державній прикордонній службі тоді пояснили, що Бойко і Медведчук могли законно перетнути держкордон України, якщо їхні документи дійсні і щодо них немає обмежень на виїзд з боку інших правоохоронних органів.

СБУ пообіцяла дати правову оцінку і візиту, і заявам Бойка і Медведчука.

Генпрокурор Юрій Луценко пообіцяв, що у зв'язку з візитом Бойка і Медведчука буде зареєстровано провадження.