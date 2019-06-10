 Нас дивує, що Луценко ніяк не відреагував на візити Бойка і Медведчука в Росію, - Мендель

Про це заявила прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель на брифінгу в понеділок у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Нас дивує, що Генпрокурор України ніяк не відреагував на те, що український парламентар Юрій Бойко, а також український громадянин Медведчук їздили вже двічі до країни-агресора, зустрічалися там із представниками країни-агресора, найбільшої державної компанії ("Газпром", – ред.), і немає абсолютно ніяких правових рішень із цього приводу", - сказала Мендель.
Нагадаємо, 7 червня Бойко і Медведчук полетіли на форум Путіна "поговорити" про знижки на російський газ.
Нагадаємо, 22 березня 2019 року один із засновників "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко і голова політради "Опозиційної платформи - За життя" Віктор Медведчук провели зустріч у Москві з прем'єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим і главою "Газпрому" Олексієм Міллером та обговорили питання газу.
У Державній прикордонній службі тоді пояснили, що Бойко і Медведчук могли законно перетнути держкордон України, якщо їхні документи дійсні і щодо них немає обмежень на виїзд з боку інших правоохоронних органів.
СБУ пообіцяла дати правову оцінку і візиту, і заявам Бойка і Медведчука.
Генпрокурор Юрій Луценко пообіцяв, що у зв'язку з візитом Бойка і Медведчука буде зареєстровано провадження.
Уверен, если бы в некрологах погибших украинских военных писали за кого они голосовали, то эти ущербные бы и там зубоскалили и радовались смерти "очередного зедебила".
відповісти би мали політично..
Але в Україні ще завеликий відсоток хохлів-совків-халявщиків-довбо.. ів зі знищеними руссмірскім зомбоящиком причинно-наслідковими звязками у мізках,
котрі вважають такі поїздки рабів відсосати у пуйла позитивом(
Але Барига відповідає політично за імпотентного Мінстеця на виборах.
Хоча всім біоповноцінним давно зрозуміло,хто,є хто.
Справжня роль Порошенка на посту Головнокомандуючого, коротко і по суті:
- 17 червня 2014 року, через 10 днів після своєї інавгурації він відвів війська з абсолютно порожнього Луганська і області, оголосивши "перемир'я". Так ним було створено ЛНР.
- 05 липня 2014 року він пропустив колону російських військ Гіркина в Донецьк, 5 годин забороняючи її обстрілювати артою, і 17 годин - бомбити авіацією. Так ним було створено ДНР.
- 24 серпня 2014 року ним була завершена здача залізничного транспортного вузла Іловайск, що забезпечило стабільність ЛНР. Це він відмітив парадом, куди зігнав техніку, яка могла захистити останніх бійців, що виходили з котла в зеленому коридорі, про який він домовився, коли їх впритул розстрілювали російські війська, поки він морочив голови на параді. Упродовж 7-31 серпня 2014 року загинуло 368 чоловік, тіла 18 чоловік не були взагалі знайдені.
- 18 лютого 2015 року ним була завершена здача залізничного транспортного вузла Дебальцево, що дозволило влаштувати пряму залізничну колію з Луганська в Донецьк, і що забезпечило стабільність ДНР. В період з 24 січня по 18 лютого 2015 року: 159 загиблих, 118 полонених, 36 зниклих безвісти.
, як і кернес з трухановим.
сплошное передергивание правовых норм..
Бо по суті "візиту" - приватний літак мертвечука літав в Вітебськ (? - забув, уточнити би, але 100% в Білорусь), туди і назад. А те, що появилися фотки і відики з Міллєром - то це вони "чисто случайно" пересіклись.
Ще раз: коли нема неспростовних фактів злочинів, чи адмінпорушень - краще мовчати, за розумного зійдеш.
"Генпрокурор Юрий Луценко пообещал, что в связи с визитом Бойко и Медведчука будет зарегистрировано производство."
А ТЕПЕРЬ ПШЕЛ, ШАВКА СОЕВАЯ!
Презираем? - да. Желаем справедливого суда над этой мерзостью? - да. Не верим ни единому его слову? - да.
Но шобы удивляться?..
В Адміністрації Президента України рекомендують Генеральному прокурору України Юрію Луценку звернути увагу на візити засновника "Опозиційної платформи - За життя" Юрія Бойка і голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя", кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука в Росію.
Хороший тролінг !
ВИНОВАТ У НИХ КОНЕЧНО ЗЕЛЕНСКИЙ. 😂😅😂
Ау, фрау Мендель, а правовые РЕШЕНИЯ часом не суд принимает?
Мільярди доларів заробляють на українцях Петро Порошенко, Рінат Ахметов і Віктор Медведчук завдяки схемі «Роттердам+».
В тариф на електрику закладено ціну вугілля нібито купленого на біржі в Роттердамі,
хоча насправді його поставляють в 4 рази дешевше з «ДНР/ЛНР», тим самим фінансуючи війну в Україні.
https://www.volynnews.com/news/economics/poroshenko-akhmetov-medvedchuk-iak-**********-miliardy-na-ukrayintsiakh-ta-/