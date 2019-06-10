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Все про:УПЦ КП (176) Філарет (199)

 Філарет збирає форум "За Київський патріархат!"

Почесний патріарх Православної церкви України, колишній глава УПЦ КП Філарет збирається провести завтра в Києві форум української інтелігенції "За Київський патріархат!".

Проведення заходу анонсовано на сайті УПЦ КП, інформує Цензор.НЕТ.

"З ініціативи широких верств громадськості 11 червня 2019 року в м.Києві відбудеться Форум української інтелігенції "За Українську Православну Церкву! За Київський Патріархат". У заході візьмуть участь відомі політичні та громадські діячі, відомі вчені, художники і письменники, журналісти та представники козацтва і ветерани АТО", - сказано в повідомленні.

У прес-службі УПЦ КП "Укрінформу" повідомили, що в форумі братиме участь і сам Філарет. "Так, Філарет візьме участь у Форумі", - сказав представник прес-служби.

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Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії з участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.

9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.

Водночас у травні 2019 року патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131557
 
 
 Топ коментарі
 
этот дед, похоже, помрет раскольником..
ему плевать на Украину.. главное власть и статус Патриарха
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"На два попа - три патріархи" - нова приказка на старий лад.
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Смерть посрать отпустила, а все туда же -к кормушке хочется.
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"На два попа - три патріархи" - нова приказка на старий лад.
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Той хто прийде на цей форум стане ворогом України і ворогом Православної церкви України! Не можна дати старому маразматику розвалити нову церкву, ця нова об'єднана церква для України набагато важливіша за понти Філарета!
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Ой лі. Потрібно признатися чесно, що Петра піджимав час і він продешивив, не добився для нашої святої церкви від Стамбулу патріархату.
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А для чого нам потрібен Патріархат? Щоб потішити Філарета? Патріарх може бути тільки один, який сидить на престолі святого Петра і навіть Константинопольський Патріарх це вже зайва ланка. А плодити Патріархів в кожній країні, це карго-культ дикунів, які не розуміють сенсу християнства! Ми можемо говорити про свого українського Патріарха тільки коли об'єнається ПЦУ з УГКЦ, не раніше!
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Запитайте це краще у православних Кіпру, де на чолі 280 тисяч віруючих стоїть патріарх.
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На чолі православних Кіпру стоїть Архієпископ, а не Патріарх.
Архієпископ по рангу нижчий за Мітпрополіта, тому приклад ви вибрали вкрай поганий... Філарет збирає форум "За Київський патріархат!" - Цензор.НЕТ 9308
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нашої святої церкви\\\\\\\


там святості не більше ніж у вашого кота. ті й то, дивлячись на цих юродивих - кіт святіший аніж туші в сукнях)
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этот дед, похоже, помрет раскольником..
ему плевать на Украину.. главное власть и статус Патриарха
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Я с месяц назад говорил шо Зеля должен предоставить этому товарищу батальон охраны. Ибо завалят деда, а после этого уже есть варианты - на кого спихнуть и что раскачать.
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Смерть посрать отпустила, а все туда же -к кормушке хочется.
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Да что они делают...
Кто блин сценарист на ещё один костёр?
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Дед узбагойся ты наконец тебе уже черти прогулы ставят а ты все землю мараешь
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Посадите его в палату, где сидит Папа римский, пусть успокоится.
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может уже пора подумать о встрече с Всевышним...
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От жеж старое чучело. Ему на паперти к Богу скоро, а оно воду каломутит. Прожил уже свое - иди отдыхай
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Не желай большего чем имеешь, дедуля, ибо останешься ни с чем, как та старуха из "золотой рыбки"!
Довольствуйся тем что имеешь!
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УПЦ против ПЦУ
лишь бы не МПЦ
пускай проводят, главное что не за бюджетные деньги
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Брал бы лучше пример с Любомира (Гузара)
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Прочитал Зе киевский патриархат, аки правда уже черти ЗЕленые мерещатся кругом.
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о чем печалится этот " слуга бога".... о процветании страны о благосостоянии паствы ...что находит простой обыватель и вообще Украина от того что его самолюбие и жажда власти любой ценой будет удовлетворенна... и интересно кем .... кому выгодно раскачивать ситуацию в стране тому глубоко плевать на него .... а он только дает повод ... он хоть и в рясе я бы его перекрестил но перстами
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Надо будет и себе открыть патриархат.
Форум оорганизовать, пригласить местную интеллигенцию: бабу Нину (она хоч трохи и ку-ку - но раньше учительницей работала), и соседа снизу (он пьющий строитель, но по образованию фельдшер).
От токо представителей казачества у меня шо-то нет поблизости.
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))) да надо тоже расширять свои полномочия... а то уже который год только министр обороны квартиры 130
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больше Ада "святой отец"....
Давай, жми.....
Сейчас самое время....- что бы уже все наверняка посыпалось..
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"Не хочу быть дворянкой столбовою, хочу быть владычицей морскою"...
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Порошенко хотел получить войну между ПЦУ КП и УПЦ, вот и получил.
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Пусть теперь Порошенко разгребает всё это,что-то молчит как рыба,носился с этим томосом, перед выборами,не имея понятия в церковных делах,но пятак свой всунул,добился войны между церквями,пусть бы Филарет и Епифаний договаривались независимости от Москвы,а теперь московские попы насмехаются и злорадствуют.
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ватанів не спитали, чи відділятись від кацапні чи ні. Все правильно зробили. Те, що зараз якісь внутрішні проблеми в церкві, вже нікого, а тим більше кацапів, не мають цікавити.
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Филарет умный человек.
А развели его мацковиты как слепого котенка.
После перехода МП в ПЦУ их станет большинство. Фактически, через пару лет, захватят власть и над Константинопольским патриархатом.
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А мне нравится эта свежая мысль!
Если наших будет больше чем масковских - пути господни не исповедимы....
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Мне кажется и Филарета подставили,когда подсунули о награждении орденом Коболева,я больше чем уверена,что Филарет и не знал кто такой Коболев,но те,кто подставлял ,прекрасно знали отношение паствы к этому Коболеву,потому в соцсетях вспыхнуло такое неприятие к Филарету по поводу награждения.
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Бляха ещё и попы между собой Теперь хрен прихожане пойдут толпами в Украинскую церковь Может у нас менталитет такой Может вообще любую власть нахрен Если мы только под внешним управлением жить можем Пусть тогда самоорганизация и махновщина будут в Украине как политический строй
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Да не надо Порошенку туда было влезать.
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куда туда? 28 років не могли від кацапні відкараскатись, а Порох зміг це питання вирішити. Так що все нормально. А внутрішні проблеми вже кацапів не маю стосуватись, вирішимо і без вас.
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угомонись старче.подумай про душу и что скажут о тебе люди.не переступай черту ненависти к себе
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У людей сейчас иной бог - это деньги,и у них нету ни времени ни желания для поиска Истины.Живем в уникальное время где люди не способны видеть где добро а где зло.Люди настолько ожесточились что во всех видят зло,только в себе его не замечают.Советую сходить в Киево -печерскую лавру.
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Советую не читать маньячных книжонок о Яхве на ночь.

\\\\\\\Живем в уникальное время где люди не способны видеть где добро а где зло.\\\\

Хорошо шо у нас есть Вы, сэнсэй Філарет збирає форум "За Київський патріархат!" - Цензор.НЕТ 1699 Філарет збирає форум "За Київський патріархат!" - Цензор.НЕТ 6908 Вы уж точно знаете кто злой, а кто - очень бобрый))
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Боря я бы не советовал писать в такой трактовке одно из имен Творца.Вам нравяться книги о маньяках или зачем в этой теме эти слова?
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разорвать живьем десятки детей из-за страшного греха..... смеха, это как, не по-маньячному?

аж да, это "мудро" и "бобролюбиво". и милосердно)
сперва доказывае(те) ссуществование "творца", потом - указывает как и кому и кем это называть.

https://pikabu.ru/story/10_priznakov_togo_chto_myi_zhivyom_v_matritse_4890777
как раз читаю, дабы улыбнуться с верунов
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Прииди и стань живым членом Церкви в послушании и ученичестве Христу, смири свое самомнение, противостань духам злобы - и тогда возликуешь и узнаешь. Тогда получишь тот подлинный личный опыт, который по Своей безграничной любви Бог дает ищущим Его, ищущим непритворно и твердо.
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все прикольно, но только "христа" не существовало. по крайней мере - все высеры яобы о неМ - ложь.
Или римляне не заметили бы беганины десятков тысяч голов здоровых бугаев по провинции, которая всегда на грани мятежа?
Філарет збирає форум "За Київський патріархат!" - Цензор.НЕТ 2183
не говоря уже о дохляках, якобы восставших из склепов)
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Скоро узнаеш Боря но только будет поздно. Произносящий **** на одну из Божественных Ипостасей не получит отпущения грехов ни в сем веке, ни в будущем (свт. Афанасий Великий)
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это бомжи написали вяликими буквами на гараже? Філарет збирає форум "За Київський патріархат!" - Цензор.НЕТ 7780
для чего тут разный бред цитировать? походу под бутиратом были)
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А на второй вопрос почему не отвечаеш?Откуда взялся борис козлов?Из матрицы?
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А борис козлов откуда взялся?из матрицы?
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А этому всё неймется, нет жизни без власти и всё тут. И плевать он хотел с высокой колокольни на всю Украину и на то, что подавляющее большинство украинцев одобряют получение Томоса.
Не удивлюсь, если на этом форуме объявится такой замечательный "украинский интеллигент", как Новинский.
И будет интересно посмотреть на тех, кто к нему придет. И сделать выводы.
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- Фил, алло, это Билли Гей(тсс). Прочитай заклинания с другими беснующимися шо завтра в Бердичеве в 11-ть цтра прошел дождь, продолжительностью не менее 6-ти минут, облачность - 50-60%. Если сможешь - куплю тебе 500 церквушек и 15 свечных и других заводиков, а также скину на счет 1млрд. норм. денег. Алло?
- ***************
- А? Что значит: "Я что, совсем дурак? Сам читай свои заклинания, капиталистический еретик!"? Ну так ты же вроде раб тогО кому раз моргнуть и Вселенная можид аннигилироваться? Куда-куда мне пойти? Но "там же написано"..... Алло? Ээээ.
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Дедуля заспокойся. Твої рухи відбивають охоту ходити в православну церкву!
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Большинство украинцев одобряют Томос,не имея никакого представления,что это такое,в этом разбираются только церковники,но скорее всего это не тот Томос,что на пользу Украинскому патриархату.А народу Пэтя сказал,что он добился Томос и народ закричал Аллилуйя,а дальше хоть трава не расти, по поводу раскола, уже украинских церквей.Рашу это устраивает,потому и не возмущаются,а только наблюдают.
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Большинство проукраинских церковников тоже одобряют Томос. Одному филаретке нейметсяю
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рашу якраз нічого не "устраює", бо їх вигнали з України і на церковному фронті.
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Що таке Томос українці знають і дякують українськитм священникам Варфоломію і Порошенко. А ось як розуміють росіяни, де їх Томос? Де їх віра? Чого вони роблять на чужій території?
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Украинци також знають,що анафему спивалы рашисты Филарету,а Порошенко тогда империю свою начинал строить и ходил молится и креститца в РПЦ .Так что не надо преуменьшать заслуги Филарета,он многое сделал для украинской церкви.
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А мы удивляемся как Кива из "антиватника" и "патриЕта" стал вдруг членом "За життя при путине". Так и тут ,из отца независимой церкви, уважаемого человека в миг становятся сепаратистом. ( Как говорится своя рубашка ближе к телу, все остальное наносное, нюансы одним словом) Если в первом примере, возникает просто мысль - " а чего вы от этого гоблина хотели" То в случае с Филаретом возникает чувство стыда и ощущение позора. Но вот так у нас, и чем ближе к выборам , тем ощутимее.
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Хтось тепер буде заперечувати, що всі попи, особливо високопоставлені, які родом із совка не кагебісти (а тепер агенти фсб залісся)? На що скеровані його дії? - Правильно - на роздрібнення і так ослабленого українства на дрібні шматки. Коли місія буде виконана, уже не буде кому захищати свої домівки, свою Україну. Одним словом - СКОТИНА!
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"...украинской интеллигенции" - это КТО!'?
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понімаю дєнісєнка: всі уніженія оказалісь напрасни - потіряли патріархат та закордонні приходи, а визнання та подолання церковного розколу не сталось. Все ше гірше. Віддали станбульському папі історичні храми та воздвигли ставропігію (повна влада отца Бартолом'ю). Навіть миро тра купувати в станбулі. І кому воно тра'? В Україні найчисленіша православна громада, тіко розділена по кількох церквах, а якби об'єднались, то у нас просили б тих томасів.
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В Україні найчисленіша православна громада\\\\\\\\

Оце і є відповідь на питання "за що?", "як так сталось?", "тут буде хоч колись добре, чи ні?" і т.д.
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Петя , как всегда наИ- бал Фила , вот он и лютует , а так дед красавец , идейный, честный мужественный .
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Так. Стареча деменція помножена на жадібність велика сила.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоФіларет збирає форум "За Київський патріархат!"
 
 
 
 
 
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