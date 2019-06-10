 Філарет збирає форум "За Київський патріархат!"

Проведення заходу анонсовано на сайті УПЦ КП, інформує Цензор.НЕТ.
"З ініціативи широких верств громадськості 11 червня 2019 року в м.Києві відбудеться Форум української інтелігенції "За Українську Православну Церкву! За Київський Патріархат". У заході візьмуть участь відомі політичні та громадські діячі, відомі вчені, художники і письменники, журналісти та представники козацтва і ветерани АТО", - сказано в повідомленні.
У прес-службі УПЦ КП "Укрінформу" повідомили, що в форумі братиме участь і сам Філарет. "Так, Філарет візьме участь у Форумі", - сказав представник прес-служби.
Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.
6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії з участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.
9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.
Водночас у травні 2019 року патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".
Архієпископ по рангу нижчий за Мітпрополіта, тому приклад ви вибрали вкрай поганий...
там святості не більше ніж у вашого кота. ті й то, дивлячись на цих юродивих - кіт святіший аніж туші в сукнях)
ему плевать на Украину.. главное власть и статус Патриарха
Кто блин сценарист на ещё один костёр?
Довольствуйся тем что имеешь!
лишь бы не МПЦ
пускай проводят, главное что не за бюджетные деньги
Форум оорганизовать, пригласить местную интеллигенцию: бабу Нину (она хоч трохи и ку-ку - но раньше учительницей работала), и соседа снизу (он пьющий строитель, но по образованию фельдшер).
От токо представителей казачества у меня шо-то нет поблизости.
Давай, жми.....
Сейчас самое время....- что бы уже все наверняка посыпалось..
А развели его мацковиты как слепого котенка.
После перехода МП в ПЦУ их станет большинство. Фактически, через пару лет, захватят власть и над Константинопольским патриархатом.
Если наших будет больше чем масковских - пути господни не исповедимы....
\\\\\\\Живем в уникальное время где люди не способны видеть где добро а где зло.\\\\
Хорошо шо у нас есть Вы, сэнсэй Вы уж точно знаете кто злой, а кто - очень бобрый))
аж да, это "мудро" и "бобролюбиво". и милосердно)
сперва доказывае(те) ссуществование "творца", потом - указывает как и кому и кем это называть.
https://pikabu.ru/story/10_priznakov_togo_chto_myi_zhivyom_v_matritse_4890777
как раз читаю, дабы улыбнуться с верунов
Или римляне не заметили бы беганины десятков тысяч голов здоровых бугаев по провинции, которая всегда на грани мятежа?
не говоря уже о дохляках, якобы восставших из склепов)
для чего тут разный бред цитировать? походу под бутиратом были)
Не удивлюсь, если на этом форуме объявится такой замечательный "украинский интеллигент", как Новинский.
И будет интересно посмотреть на тех, кто к нему придет. И сделать выводы.
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- А? Что значит: "Я что, совсем дурак? Сам читай свои заклинания, капиталистический еретик!"? Ну так ты же вроде раб тогО кому раз моргнуть и Вселенная можид аннигилироваться? Куда-куда мне пойти? Но "там же написано"..... Алло? Ээээ.
Оце і є відповідь на питання "за що?", "як так сталось?", "тут буде хоч колись добре, чи ні?" і т.д.