 У Зеленського не розуміють, чим керувався Луценко під час відкриття справ після засідання в Мінську

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це сказала на брифінгу в понеділок прес-секретар президента Юлія Мендель.

"Ми взагалі не розуміємо, якими підставами керувався генпрокурор, коли відкривав ці справи", - сказала Мендель.

Нагадаємо, ГПУ порушила три справи після закликів заборонити вогонь на Донбасі і відновити торговельні відносини з ОРДЛО в Мінську на засіданні ТКГ 5 червня.

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