 У Зеленського не розуміють, чим керувався Луценко під час відкриття справ після засідання в Мінську

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це сказала на брифінгу в понеділок прес-секретар президента Юлія Мендель.
"Ми взагалі не розуміємо, якими підставами керувався генпрокурор, коли відкривав ці справи", - сказала Мендель.
Нагадаємо, ГПУ порушила три справи після закликів заборонити вогонь на Донбасі і відновити торговельні відносини з ОРДЛО в Мінську на засіданні ТКГ 5 червня.
В Югги проснулася совість?
Генпрокурвор розуміє, що й ЗЄ не вічний?
"Хлебное перемирие" переходящие в школьное, потом межзезонное переходящие в рождественское, потом новогоднее и морозное, морозное в зимнее, 8 мартовское в весеннее, весеннее в пасхальное, пасхальное в посевное, посевное в первомайское и т.д.
Это ж сколько дел, теперь понятно почему за 5 лет ГПУ никого не посадила за воровство и корупцию.
Возможно, небывалой жаждой власти и задницей, приросшей к генпрокурорскому креслу.
Возможно, похмельем.
Попробуй его, Луценко, понять.
згоден, нехай роскажить
а если Данилыч скажет шо это Пеця его попросил подосрать Зеленскому?)
Було б бажання бюджетні гроші просрати... А справи найдуться...
Потому и не видят ничего необычного в своих заявлениях.
4. Арахамия Давид Георгиевич предприниматель, волонтёр