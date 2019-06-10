EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  6683  81
Все про:Адміністрація_Президента (468) Луценко (2412) кримінальна справа (353) Мінськ (467) Мендель (7)

 У Зеленського не розуміють, чим керувався Луценко під час відкриття справ після засідання в Мінську

В адміністрації президента заявили, що не розуміють на якій підставі генеральний прокурор Юрій Луценко зареєстрував три кримінальні провадження після засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це сказала на брифінгу в понеділок прес-секретар президента Юлія Мендель.

"Ми взагалі не розуміємо, якими підставами керувався генпрокурор, коли відкривав ці справи", - сказала Мендель.

Нагадаємо, ГПУ порушила три справи після закликів заборонити вогонь на Донбасі і відновити торговельні відносини з ОРДЛО в Мінську на засіданні ТКГ 5 червня.

Читайте також: Уперше засідання робочих груп ТКГ пройшли конструктивно, - Кучма

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131555
 
 
 Топ коментарі
 
То, что вы "не понимаете" - это ваши проблемы, безграмотное дурачье.
 показати весь коментар
 
Юрий Витальевич, Вы все правильно делаете. Дави зеленых !!! У Зеленского не понимают, чем руководствовался Луценко при открытии дел после заседания в Минске - Цензор.НЕТ 9129
 показати весь коментар
 
это как? Тем что назвал статьи нарушения переговорщиков от Зе?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Картавий знову лоханувся "бляха муха"
 показати весь коментар
 
 
это как? Тем что назвал статьи нарушения переговорщиков от Зе?
 показати весь коментар
 
 
как пояснить ИДИМОТАМ ЧТО У НИХ ИДИОТИЯ В КУБЕ У Зеленського не розуміють, чим керувався Луценко під час відкриття справ після засідання в Мінську - Цензор.НЕТ 6374
 показати весь коментар
 
 
на тюрьме быстро научат зебилов уголовному кодексу будут по номеру статьи цитировать дословно
 показати весь коментар
 
Луцик прагне спокутувати свої гріхи перед народом України?
В Югги проснулася совість?
Генпрокурвор розуміє, що й ЗЄ не вічний?
 показати весь коментар
 
 
Совесть обычно мучает не тех, кто виноват
 показати весь коментар
 
 
Та бросьте вы ерундой страдать вместе с Луценко. Если следовать вашей логике, то сколько таких производств нужно было открыть во времена Порошенко? Хоть одно было открыто? И вообще вы, порохоботы, странные люди. Вы должны быть довольными, что действующий президент верно продолжает мироточивый курс предыдущего президента, так нет, неймется вам. Где вы были 5 лет назад? А 5 лет назад вы затыкали рты тем, кто возмущался таким положением дел.
 показати весь коментар
 
 
Й до чого ця кортінка від малоросів? Що не так зробив Луценко, чи ти згіден з заявами ригів в Мінську? ВСУ обстрілює школи й садочки??
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
бляхи мухи крутятся, лавеха мутится. Хотя тут я согласен с генлокулолом, но это бесперспективное дело, как и все что открывал и вел Югик
 показати весь коментар
 
 
Як саме? Що вказав підкацапникам Лутковській та Кучмі, що вони зраджують державним інтересам?
 показати весь коментар
 
 
То, что вы "не понимаете" - это ваши проблемы, безграмотное дурачье.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Зосенька, голубушка, а может быть ты объяснишь? У Зеленского не понимают, чем руководствовался Луценко при открытии дел после заседания в Минске - Цензор.НЕТ 634
 показати весь коментар
 
 
так ты этим шо хотел сказать - шо Беня ,который шеф зели - хороший или таки плохой? вот в чем вопрос))
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
алиса, базилио и ... буратино?))
 показати весь коментар
 
И к чему фото с банкета после инаугурации Порошенко?
 показати весь коментар
 
 
А как же
"Хлебное перемирие" переходящие в школьное, потом межзезонное переходящие в рождественское, потом новогоднее и морозное, морозное в зимнее, 8 мартовское в весеннее, весеннее в пасхальное, пасхальное в посевное, посевное в первомайское и т.д.
Это ж сколько дел, теперь понятно почему за 5 лет ГПУ никого не посадила за воровство и корупцию.
 показати весь коментар
 
 
ты смотришь не те каналы! Г+Г сушит мозги, у кого еще остались. для тупых он даже приносил лист А1 и писал цифры. (более 2700)
 показати весь коментар
 
 
Извините "усохшим мозгам", фразу "он даже приносил лист А1 и писал цифры. (более 2700)" фразу не понять. У Зеленського не розуміють, чим керувався Луценко під час відкриття справ після засідання в Мінську - Цензор.НЕТ 1701
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Юрий Витальевич, Вы все правильно делаете. Дави зеленых !!!
 показати весь коментар
 
 
ггг) зебилы продолжают стряхивать "божу росу"
 показати весь коментар
 
 
А їм яка різниця? Злочинного наказу ж не було )))
 показати весь коментар
 
 
"Не розуміння" - це нормальний стан ЗЕнаркалиги і Ко.
 показати весь коментар
 
 
каждый раз, когда зек-****** смотрит на часы со стрелкой у них такое же состояние.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Руководствовался необходимостью похмелиться.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Возможно, обыкновенным популизмом.
Возможно, небывалой жаждой власти и задницей, приросшей к генпрокурорскому креслу.
Возможно, похмельем.
Попробуй его, Луценко, понять.
 показати весь коментар
 
 
Ты давай пой шо "снять блокаду" то инициатива Кучмы лично, а зелене сонечко нивчом невиновато.
 показати весь коментар
 
 
А он поддерживает. Киев наполнен ватой, вчера один с донецким акцентом пытался на Майдане втирать мне, что Левко Лукьяненко - гад, потому что был коммунистом. Чуть не ушатал гаденыша, еле сдержался.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
в ЕРДР внесли?
 показати весь коментар
 
 
так вот ты тоже небось возмущен тем шо Кучма там говорил и предлагал или я ошибаюсь? вот и пускай расскажет кто ему такие директивы дал и в какие сроки он предлагал открыть торговлю с лугандоном и шо насчет не стрялать?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
так
згоден, нехай роскажить
а если Данилыч скажет шо это Пеця его попросил подосрать Зеленскому?)
 показати весь коментар
 
 
(((да ты шо - ты это не подрабатывал - копируя квартал?))))
 показати весь коментар
 
 
я женщин люблю вообще то - не знал - я понимаю лично - но не мне же предлагать - постеснался бы - как не стыдно)))))
 показати весь коментар
 
І чому тоді після такого підсирона Зеля не виключив Кучму зі складу групи?
 показати весь коментар
 
 
Нехай запитає тих хлопців, по котрим ще 9 днів не пройшло. Їхні батьки та рідні йому пояснять!
 показати весь коментар
 
 
Черт его знает, может быть уже пусть бы Пшонка прокурором остался? По крайней мере не конченный идиот.
 показати весь коментар
 
о как земаны заговорили, и так все убегшие вернулись....это ли не идиотизм.
 показати весь коментар
 
 
Да не голосовал я за Зе. Просто ваш ботовский бред тошно слушать.
 показати весь коментар
 
 
Вы должны молчать. Где вы были последние 5 лет? А ведь такие вещи происходили постоянно, но вы закрывали рты тем, кто возмущался подобными действиями. Вы просто не имеете права раскрывать рот, потому что если бы Порошенко остался на второй срок, все бы повторилось снова и вы бы продолжали молчать и закрывать рты остальным. Чего вы вдруг возбудились? Потому что вам платят за срач? Люди, которым не нравились подобные вещи, дали пинка ушедшему президенту и дадут действующему, если будет продолжать в том же духе. А вы уж лучше помолчите, не вам других учить.
 показати весь коментар
 
 
Похоже, что нам терпеть еще эту ботоферму до выборов... Заср.ли весь Цензор...
 показати весь коментар
 
 
А как же рассказы зебилов, что 21 мая порохоботов уже не будет?
 показати весь коментар
 
Я не знаю, кто такие "зебилы". Зато знаю, что за гадость эти ваши порохоботы! Дело в том, что после 21-го, как оказалось, Стець еще не закончился с нашими деньгами, и всю эту ботоферму он собирается кормить с руки аж до парламентских.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Ну в принципі, при бажанні і саму поїздку в мінськ, і переговори як такі під 109-111 кку можна було і 4 роки назад підтягнути... Що за переговори з терористами на протязі років?
Було б бажання бюджетні гроші просрати... А справи найдуться...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Клован гребаный,скоро все поймешь.билет на ростов и на х...
 показати весь коментар
 
 
То ли дело папередник - гигант мысли - и его кодла...
 показати весь коментар
 
Якщо хтось не розуміє, то робиться у цю структуру офіційний запит. Це відомо?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А все зомбированные кацапской пропагандой не понимаю, что они зомбированные.
Потому и не видят ничего необычного в своих заявлениях.
 показати весь коментар
 
 
Зе-сотня: первые 100 кандидатов в списке "Слуги народа"

4. Арахамия Давид Георгиевич предприниматель, волонтёр

У Зеленского не понимают, чем руководствовался Луценко при открытии дел после заседания в Минске - Цензор.НЕТ 689
 показати весь коментар
 
 
Вони зробили нас разом. Люди, де ваш мозок...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Почему-то не удивляет, что Мендель этого не понимает, как и юрист Зе-беня.
 показати весь коментар
 
 
Зеля и Ко ещё не поняли, что президент страны это не президент частной личной компании. Он привык властвовать в своём мирке. И думал, что и страна это тоже ЕГО, но чуть поболе мирок.
 показати весь коментар
 
 
А петю шо в суд вызывали в связи с подозрениями в нарушении Конституции?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
А что не так, зебилы?
 показати весь коментар
 
 
Много текста. Вполне достаточно "у Зеленского не понимают". Все, точка.
 показати весь коментар
 
 
Чем,чем ,да полнотой граненого стакана У Зеленського не розуміють, чим керувався Луценко під час відкриття справ після засідання в Мінську - Цензор.НЕТ 2763
 показати весь коментар
 
 
Та є така штука Конституція України там,кримінальний кодекс,закони усякі... Понаписували,зеленій команді розгорнутись не дають.
 показати весь коментар
 
 
Вова не тупи, пока ты их не уберешь, желательно за решетку, они будут тебе делать западло на всем, даже на том чего не было, что в Украине что в мире.
 показати весь коментар
 
 
будут тебе делать западло? )))))) а что ты лично ждешь от шестого бобика, от самого его, лично ты для самого себя? вставит тебе пломбы в зубы, заштопает дырявые носки, выковыряет тебе грязь из под ногтей, купит еще 1 пачку сигарет без фильтра и пиво в пластике?
 показати весь коментар
 
 
Невже не можна було , хоч прес секретаря знайти адекватного ?
 показати весь коментар
 
Генеральна прокуратура України керується Констимтуцією України і підзаконними актами- законами. А чим керувались Ви, пане презЕденте, коли давали доручення журналістовбивці бруднити укроаїнських військових і цілу країну?
 показати весь коментар
 
 
ВОНО вжэ пооткрывало шо можно и шо нельзя, а закрывать то некому. Доказательств то НЭМА.
 показати весь коментар
 
вот порохоботский срач от мародера снова убеждает голосовать за Слугу народа
 показати весь коментар
 
ВІН КЕРУВАВСЯ ТИМ ЧИМ ПОВИННІ КЕРУВАТИСЬ УСІ В ТОМУ ЧИСЛІ І ВИ - З А К О Н О М.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУ Зеленського не розуміють, чим керувався Луценко під час відкриття справ після засідання в Мінську
 
 
 
 
 
 вгору