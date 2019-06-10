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 Рух "ЧЕСНО" назвав найбільш та найменш доброчесних депутатів поточного скликання. ІНФОГРАФІКА

"ЧЕСНО" оцінив депутатів за шістьма критеріями і склав списки найбільш і найменш доброчесних народних обранців у Верховній Раді восьмого скликання.

Результати дослідження опубліковані на сайті ЧЕСНО, інформує Цензор.НЕТ.

Для аналізу використовувалися 6 критеріїв. П'ять з них - негативні: прогули, кнопкодавство, підтримка антидемократичних ініціатив, "гречкосійство" і фігурування в антикорупційних розслідуваннях. Шостий - позитивний: підтримка політичних реформ.

Рух ЧЕСНО назвав найбільш та найменш доброчесних депутатів поточного скликання 01

Найменш доброчесними депутатами, за версією ЧЕСНО, виявилися Максим Єфімов, Олександр Третьяков, Олег Недава (БПП), Ярослав Москаленко, Анатолій Гіршфельд, Олесь Довгий ("Воля народу"), Антон Яценко, Антон Кіссе, Володимир Зубик ("Відродження") і Олександр Нечаєв (Опозиційний блок).

Рух ЧЕСНО назвав найбільш та найменш доброчесних депутатів поточного скликання 02

Найбільш доброчесні нардепи - Сергій Соболєв, Альона Шкрум, Олексій Рябчин ("Батьківщина"), Наталія Новак, Оксана Юринець (БПП), Лев Підлесецький, Олександр Данченко, Любомир Зубач, Олег Лаврик, Олександр Опанасенко, Тетяна Острікова, Ірина Подоляк, Ганна Романова, Роман Семенуха, Руслан Сидорович, Олексій Скрипник, Єгор Соболєв ("Самопоміч"), Остап Еднак, Наталія Веселова, Світлана Заліщук, Павло Кішкар, Сергій Лещенко, Вікторія Пташник, Оксана Сироїд і Віктор Чумак (позафракційні), - вважають у русі.

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Рух ЧЕСНО назвав найбільш та найменш доброчесних депутатів поточного скликання 03

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131551
 
 
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В Украине за последние годы произошла деградация политических элит. Отдельные реальные государственники разбросаны редкими вкраплениями во все партии - от БЮТ, до НФ и порошенковцев, от "Свободы" до Оппоблока. Но нет единой критической массы, которая могла бы изменить страну. 90% депутатов всех уровней - политический мусор, который подобно тромбам заблокировал кровеносную систему нашей страны и очередную порцию которых, как уже стало понятно, мы введем себе в вены 21 июня или чуть позже. Что не имеет большого значения. Я вообще с большим пессимизмом смотрю на будущее нашей страны. По крайней мере ближайшее.
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К сожалению, единственное, что происходит у нас активно в стране - это сегрегация электората.
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Был бы зеленский депутатом - занял бы первое место по чесности
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забавно. непорядочные состоят в пэтиной будке и рыгоаналах, зато среди порядочных практически нет ни тех, ни других. показательно.
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А от цікаво, Лещенко із Заліщук куди віднести? Вони спочатку в БПП були, потім не в БПП...
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А на фиг вам порядочные
Вам главное шоб на заляву
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за Толика Гиршфельда обидно стало
когда он успел набарагозить? я его в ВР за 5 лет всего один раз видел, как и Лёху Порошенко Движение ЧЕСНО назвало самых добропорядочных и недобропорядочных депутатов текущего созыва - Цензор.НЕТ 9230
псы. братья Добкины доставили, золотая середина получается
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А почему ни СергеяСоболева, ни Алены Шкрум, ни Алексея Рябчина на цензоровской доске почета не оказалось?
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Самопомощь - самая маленькая партия с самым большим количеством вменяемых депутатов. Такое только с быдло-народом может быть чтобы единственная адекватная партия, не замешанная в говне не проходила на следующие выборы бо ее не крутят по сериалам и ТВ.
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а кто все эти люди?ну,которые добропорядочные Движение ЧЕСНО назвало самых добропорядочных и недобропорядочных депутатов текущего созыва - Цензор.НЕТ 3101
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Все они одним миром мазаны. Все гребут под себя. Все, кроме одного, вернее одной. Есть там одна белая ворона. И всё.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРух "ЧЕСНО" назвав найбільш та найменш доброчесних депутатів поточного скликання. ІНФОГРАФІКА
 
 
 
 
 
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