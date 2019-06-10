 Рух "ЧЕСНО" назвав найбільш та найменш доброчесних депутатів поточного скликання. ІНФОГРАФІКА

Результати дослідження опубліковані на сайті ЧЕСНО, інформує Цензор.НЕТ.

Для аналізу використовувалися 6 критеріїв. П'ять з них - негативні: прогули, кнопкодавство, підтримка антидемократичних ініціатив, "гречкосійство" і фігурування в антикорупційних розслідуваннях. Шостий - позитивний: підтримка політичних реформ.

Найменш доброчесними депутатами, за версією ЧЕСНО, виявилися Максим Єфімов, Олександр Третьяков, Олег Недава (БПП), Ярослав Москаленко, Анатолій Гіршфельд, Олесь Довгий ("Воля народу"), Антон Яценко, Антон Кіссе, Володимир Зубик ("Відродження") і Олександр Нечаєв (Опозиційний блок).

Найбільш доброчесні нардепи - Сергій Соболєв, Альона Шкрум, Олексій Рябчин ("Батьківщина"), Наталія Новак, Оксана Юринець (БПП), Лев Підлесецький, Олександр Данченко, Любомир Зубач, Олег Лаврик, Олександр Опанасенко, Тетяна Острікова, Ірина Подоляк, Ганна Романова, Роман Семенуха, Руслан Сидорович, Олексій Скрипник, Єгор Соболєв ("Самопоміч"), Остап Еднак, Наталія Веселова, Світлана Заліщук, Павло Кішкар, Сергій Лещенко, Вікторія Пташник, Оксана Сироїд і Віктор Чумак (позафракційні), - вважають у русі.

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