 Зеленський вважає, що мають бути звільнені голови всіх ОДА, - Мендель

"Позиція президента полягає в тому, що всі голови ОДА мають бути звільнені", - сказала прес-секретар президента Юлія Мендель на брифінгу в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Як повідомлялося, 5 червня Кабінет міністрів України схвалив проекти розпоряджень президента про звільнення 13 голів ОДА.
Зеленский *открывает границу с лугандоном*
- Встречайте!
правильно,вот те кто с квартала по мажоритарке в раду не пройдут и будут назначены на должности глав ОГА)))
Вот только кого он на их места назначит - "новые" забытые лица, типа Кучмы?
Все остальные - не кошерные
17 ч. ·
Зеленский представил кандидатов в депутаты от партии Слуга Народа. Я сразу же обнаружил в списках три аваковских пса. Самое интересное, что №4 в списках Слуги Народа идет человек, который советовал угрожовашему мне убийством бандиту, как меня депортировать из США в Украину где убить гораздо легче чем в США. Сделал ролик об этом, смотрите и получайте удовольствие от "слуг" ))) https://youtu.be/3Bc0iH9lL3g
YOUTUBE.COM
а то квакнула уже про то, что наши первыми по гражданским стреляют...
Жуть...
Вечно в черном..., злобное такое...
Это просто тупые Швондеры без всякой мистики....
Я вот про это...
***********ЛГБТ, третина - неграми, ще третина - віл-інфікованими ромами. Так ми доведем усім світовій прогресивній спільноті, що гідні вступити до Євросоюзу.
Возможно кого-то и надо но не всех же. Нужно по работе смотреть, а то как то не по государственному получается. Хотя кому то я о государстве ....
Час утра, ты знаешь, далек...
Потише, распалась цепочка златая,
И скоро спадет башмачок."
Мендель не хочет взять фамилию теперь новую "узеленского". Теперь говорят "узеленского" чтобы избежать потом ответственности и вообще говорить "это я, а кто это сказал? А я не знаю...Может он?"
Ни мира, ни войны, а армию - распустить!
Особливо - ДП "Укрспирт" та ПАТ "ДПЗКУ".