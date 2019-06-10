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Все про:Зеленський (1636) ОДА (593) звільнення (547) Мендель (7)

 Зеленський вважає, що мають бути звільнені голови всіх ОДА, - Мендель

Президент України Володимир Зеленський вважає, що всі діючі голови обласних державних адміністрацій мають бути замінені.

"Позиція президента полягає в тому, що всі голови ОДА мають бути звільнені", - сказала прес-секретар президента Юлія Мендель на брифінгу в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, 5 червня Кабінет міністрів України схвалив проекти розпоряджень президента про звільнення 13 голів ОДА.

Читайте також: Кабмін просить Зеленського звільнити кілька очільників ОДА, - Гройсман

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131548
 
   
 Топ коментарі
 
Так он еще и считать умеет? Интересно до скольки Зеленский считает, что должны быть уволены главы всех ОГА, - Мендель - Цензор.НЕТ 3356
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Это вааще-то стандартная практика. Оно и этого не знает? Зеленский считает, что должны быть уволены главы всех ОГА, - Мендель - Цензор.НЕТ 1420
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ЗЕльман с Мендель, хотят сказать что Украиной должны править только люди из Бененого кибуца.
Все остальные - не кошерные Зеленский считает, что должны быть уволены главы всех ОГА, - Мендель - Цензор.НЕТ 1075
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Так он еще и считать умеет? Интересно до скольки Зеленский считает, что должны быть уволены главы всех ОГА, - Мендель - Цензор.НЕТ 3356
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стало известно о готовящемся первом по-настоящему знаковом назначении - руководителем Одесской областной госадминистрации по решению президента Владимира Зеленского предложено стать Григорию Трипульскому, известному в Одессе «адвокату одноруких бандитов»
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- Украине нужны новые лица!
Зеленский *открывает границу с лугандоном*
- Встречайте!
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Это вааще-то стандартная практика. Оно и этого не знает?
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конечно не знает! Порох вместе с телевизорами "электрон" украл инструкции по управлению государством. система дала сбой, зависла!
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А это не важно. Он просто делает шоу увольнений и роспусков, народу это нравится и вместо реальной работы он будет делать это шоу, до самых выборов в Раду. И пох, что раздача портфелей это обычная практика новой власти (причем в любой стране) А уже после выборов хоть трава не расти....
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Зеленский считает, что должны быть уволены главы всех ОГА, - Мендель

правильно,вот те кто с квартала по мажоритарке в раду не пройдут и будут назначены на должности глав ОГА)))
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А с другой стороны это хорошо наверное даже. Если все квартальные уйдут в политику. Не будет этого быдло-шоу на канале Г+Г
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да,но вы учитывайте ,что это шоу переместится под купол верховной рады
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так,что лучше их пускай по г+г показывают
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а нас кто-то спрашивает разве? Если нету выбора, то пожалуй, лучше уж так. 73% зебилов решило уже всё...
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а,нужно,что бы мы спрашивали за их косяки
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Нет! Где же тогда местная соевая элита будет харчеваться?
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Не переживай за нас, за порохоботов. Пока существуют фабрики Рошен - мы голодными не будем и работодатель нас не обидет
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Шо ещё изволит желать Узеленский? Пойдите с ним и его желаниям нахрен
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Да вы то уже пошли нахрен, народ послал. Теперь самое время идти на *****.
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Угу мы то пошли а за Пуйла можно не переживать оно скоро благодаря 73 процентам само прейдет . радуйтесь скоро можно будет жрать блины с лопаты и собирать халявный валежник ну всё то шо вы любите плюс бонус Боярка в любом лотке 🙋🙋🙋
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в Сумах пэтрушкины кунаки 100% должны быть не только уволены, но и желательно посажены, с конфискацией в пользу государства всего "непосильно" нажитого за последние 5 лет. а лучше просто всего.
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Та пажалуйста!... (это его право как главы исполнительной власти или он не в курсе?)
Вот только кого он на их места назначит - "новые" забытые лица, типа Кучмы?

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ЗЕльман с Мендель, хотят сказать что Украиной должны править только люди из Бененого кибуца.
Все остальные - не кошерные Зеленский считает, что должны быть уволены главы всех ОГА, - Мендель - Цензор.НЕТ 1075
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кибуц у зели-это как каста неприкасаемых в Индии-звучит гордо!
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Мне одному Мендель поклонскую напоминает?
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Ростислав Шапошников
17 ч. ·

Зеленский представил кандидатов в депутаты от партии Слуга Народа. Я сразу же обнаружил в списках три аваковских пса. Самое интересное, что №4 в списках Слуги Народа идет человек, который советовал угрожовашему мне убийством бандиту, как меня депортировать из США в Украину где убить гораздо легче чем в США. Сделал ролик об этом, смотрите и получайте удовольствие от "слуг" ))) https://youtu.be/3Bc0iH9lL3g




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это так считает сама Мендельша или...
а то квакнула уже про то, что наши первыми по гражданским стреляют...
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эта Мендель прямо с фильма Омен...
Жуть...
Вечно в черном..., злобное такое...
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ВКЛ_это_мы_01 - нет, нет...

Это просто тупые Швондеры без всякой мистики....
Я вот про это...
Зеленський вважає, що мають бути звільнені голови всіх ОДА, - Мендель - Цензор.НЕТ 8602
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Третина всіх майбутніх голів ОГА повинні бути *********** ЛГБТ, третина - неграми, ще третина - віл-інфікованими ромами. Так ми доведем усім світовій прогресивній спільноті, що гідні вступити до Євросоюзу.
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Сначала назови замену, прежде чем устраивать развал страны.
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Юлька ти краще розкажи як Україна бідних діточок, жінок і стариків в лугандонії "розстрілює". Після такого косяка твоє місце на вулиці з вовчим білетом.
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может они сменят фамилии, пришьют ранее обрезанное и заживем как в Украине? Каломойченко, Зеленченко, Шефиренко, Разумченко, Менделенко...
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жаль нет закона по которому президент за свои залеты отвечает своим иммуществом. сколько там Зеленский президентствует? 3 недели? результат - ноль. то ему Порошенко мешает своими действиями за последние 5 лет, то времени мало, то не так поняли. балабол чертов. скорее бы импичмент...
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Зеленский считает, что должны быть уволены главы всех ОГА, - Мендель

Возможно кого-то и надо но не всех же. Нужно по работе смотреть, а то как то не по государственному получается. Хотя кому то я о государстве ....
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Є заяви - звільняйте! І призначайте своїх глав! Чого тягнете?
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"Куда так проворно, жидовка младая?
Час утра, ты знаешь, далек...
Потише, распалась цепочка златая,
И скоро спадет башмачок."
Мендель не хочет взять фамилию теперь новую "узеленского". Теперь говорят "узеленского" чтобы избежать потом ответственности и вообще говорить "это я, а кто это сказал? А я не знаю...Может он?"
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Правильно! Гнать шоколадных ставленников в шею.
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И расстреляны вместе со всем кабмином,как крышеватели коррупции и потроховского воровства.
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А я так не считаю, и мой сосед не считает и, как я подозреваю, главы ОГА и очень большое количество народа тоже так не считают....так что надо по этому вопросу проводить всенародный референдум. СлабО, зепрезик??? Зеленський вважає, що мають бути звільнені голови всіх ОДА, - Мендель - Цензор.НЕТ 8641
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Это правильно. Давным -давно пора, всех этих слишком жирно живущих при Порошенко, убрать навечно.
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Нет-нет-нет! ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ РЫХФЕРЕНДУМ!!! Зеленський вважає, що мають бути звільнені голови всіх ОДА, - Мендель - Цензор.НЕТ 3405
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Зеленскому хоть сообщили, что он там считает?
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Всех уволить - никого не назначить!
Ни мира, ни войны, а армию - распустить!
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А також директори всіх державних підприємств.
Особливо - ДП "Укрспирт" та ПАТ "ДПЗКУ".
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ну да...там ведь так мало шиферов и менделей...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський вважає, що мають бути звільнені голови всіх ОДА, - Мендель
 
 
 
 
 
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