 Зеленський вважає, що мають бути звільнені голови всіх ОДА, - Мендель

"Позиція президента полягає в тому, що всі голови ОДА мають бути звільнені", - сказала прес-секретар президента Юлія Мендель на брифінгу в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, 5 червня Кабінет міністрів України схвалив проекти розпоряджень президента про звільнення 13 голів ОДА.

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