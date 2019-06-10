 Facebook забанив головного редактора "Цензор.НЕТ" Бутусова за пост про розшук десантника РФ Грицюка, який позував на тлі загиблих українських військовослужбовців. СКРИНШОТ

1 серпня 2014 року головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов зробив пост у Facebook, за який його забанили на місяць у червні 2019-го.

Головний редактор тоді повідомив на своїй сторінці в Facebook, що в офіс зателефонував один відомий український бізнесмен і повідомив, що готовий заплатити 200 тис доларів США за голову сумнозвісного військовослужбовця ЗС РФ Дмитра Грицюка із Санкт-Петербурга, який фотографувався на тлі понівеченого тіла українського десантника.

"Моя компанія надає серйозну підтримку армії, міліції, Нацгвардії і СБУ. Але я хотів би зі своїх особистих коштів призначити ще одну нагороду. Той підрозділ збройних сил, правоохоронних органів або спецслужб України, який візьме живим або мертвим російського покидька Дмитра Грицюка, отримає премію в розмірі 200 тисяч доларів. Кошти буде передано на рахунок незалежного фонду в банку", - повідомив влітку 2014-го Бутусову бізнесмен.

У листі бізнесмен пояснив, що оголосив таку нагороду, оскільки "шокований фото і відео, де російський військовослужбовець із Санкт-Петербурга Дмитро Грицюк глумиться над тілами українських десантників".

Зазначимо, що останнім часом почастішали блокування українських журналістів і блогерів, які висвітлюють події російської агресії на Донбасі та окупацію Криму. 2 місяці тому Юрія Бутусова блокували за пост річної давнини про взяття в полон терориста Покусаєва. Просимо читачів "Цензор.НЕТ" допомогти побороти такі методи блокування в Facebook і написати в техпідтримку соціальної мережі звернення про зняття блокування.

Нагадаємо, Грицюк опублікував фото і відео після бою в Шахтарську, в результаті якого загинули бійці ЗСУ.

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