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Все про:Facebook (97) цензура (105) соціальні мережі (240) Бутусов Юрій (944)

 Facebook забанив головного редактора "Цензор.НЕТ" Бутусова за пост про розшук десантника РФ Грицюка, який позував на тлі загиблих українських військовослужбовців. СКРИНШОТ

Російський солдат Дмитро Грицюк із Санкт-Петербурга влітку 2014 року виклав у соціальній мережі Вконтакте фото і відео з убитими українськими військовими. Зокрема, на відеозаписі він прогулюється біля тіл убитих українців і коментує те, що відбувається.

1 серпня 2014 року головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов зробив пост у Facebook, за який його забанили на місяць у червні 2019-го.

Facebook забанив головного редактора Цензор.НЕТ Бутусова за пост про розшук десантника РФ Грицюка, який позував на тлі загиблих українських військовослужбовців 01

Головний редактор тоді повідомив на своїй сторінці в Facebook, що в офіс зателефонував один відомий український бізнесмен і повідомив, що готовий заплатити 200 тис доларів США за голову сумнозвісного військовослужбовця ЗС РФ Дмитра Грицюка із Санкт-Петербурга, який фотографувався на тлі понівеченого тіла українського десантника.

"Моя компанія надає серйозну підтримку армії, міліції, Нацгвардії і СБУ. Але я хотів би зі своїх особистих коштів призначити ще одну нагороду. Той підрозділ збройних сил, правоохоронних органів або спецслужб України, який візьме живим або мертвим російського покидька Дмитра Грицюка, отримає премію в розмірі 200 тисяч доларів. Кошти буде передано на рахунок незалежного фонду в банку", - повідомив влітку 2014-го Бутусову бізнесмен.

У листі бізнесмен пояснив, що оголосив таку нагороду, оскільки "шокований фото і відео, де російський військовослужбовець із Санкт-Петербурга Дмитро Грицюк глумиться над тілами українських десантників".

Зазначимо, що останнім часом почастішали блокування українських журналістів і блогерів, які висвітлюють події російської агресії на Донбасі та окупацію Криму. 2 місяці тому Юрія Бутусова блокували за пост річної давнини про взяття в полон терориста Покусаєва. Просимо читачів "Цензор.НЕТ" допомогти побороти такі методи блокування в Facebook і написати в техпідтримку соціальної мережі звернення про зняття блокування.

Нагадаємо, Грицюк опублікував фото і відео після бою в Шахтарську, в результаті якого загинули бійці ЗСУ.

Facebook забанив головного редактора Цензор.НЕТ Бутусова за пост про розшук десантника РФ Грицюка, який позував на тлі загиблих українських військовослужбовців 02

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Facebook забанив головного редактора Цензор.НЕТ Бутусова за пост про розшук десантника РФ Грицюка, який позував на тлі загиблих українських військовослужбовців 03

Facebook забанив головного редактора Цензор.НЕТ Бутусова за пост про розшук десантника РФ Грицюка, який позував на тлі загиблих українських військовослужбовців 04

Facebook забанив головного редактора Цензор.НЕТ Бутусова за пост про розшук десантника РФ Грицюка, який позував на тлі загиблих українських військовослужбовців 05Facebook забанив головного редактора Цензор.НЕТ Бутусова за пост про розшук десантника РФ Грицюка, який позував на тлі загиблих українських військовослужбовців 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131546
 
 
 Топ коментарі
 
фейс в этом буке уже давно смахивает на кацапское рыло..
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зеля сказал повстанцев надо понять и простить
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І що там уповноважений по українському Фейсбуку скаже?
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красавы, бумеранги всегда возвращается Тяжёлая карма, в следствии беспредела мадеров, лягла на голову начальства. Санкции на подходе
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Так, мене Бутусов на Фейсбуці давно забанив.
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Ви теж баните за правду))
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откуда ты можешь знать правду, если у тебя вместо головы ЖО...А?
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это чудо которое договорилось уже до того, что у него МИД был виноват в схемах отмыва бабла для ахмедки роттердам+
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зеля сказал повстанцев надо понять и простить
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Ложь.
Кстати, этот Грыцюк мокша или кто?
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Убийца-ублюдок ,а Цукерман на подтанцовке у ботоксной воблы
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Редакция (управление?) Фейсбук по Восточной Европе находится в Москве. Пока не будет отделения Фейсбук в Украине, так и будет - россияне зомбированные, а другие восточно-европейские страны ссориться с Россией не хотят. Увы.
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Брехня.
Цитата:
Компанія Facebook призначила Катерину Крук на посаду менеджера з публічних політичних питань по Україні. Про це 3 червня повідомив заступник міністра інформаційної політики України Дмитро Золотухін у Facebook, сама Крук про своє призначення без подробиць повідомила раніше.

«Необхідно сказати, що ми чекали цього багато років», - вказав посадовець і додав, що в Міністерстві інформаційної політики вважають, що це найкращий вибір, який могли зробити у компанії.

За словами Золотухіна, Крук - відома експертка з питань інформаційного простору, спікерка усіх актуальних конференцій по дезінформації останніх років, принципова і чесна людина.

«Ми дуже сподіваємося, що після цього призначення брутальне та непрофесійне ставлення компанії Facebook до України та українців нарешті припиниться. Зі свого боку бажаємо успіхів, сил і наснаги та обіцяємо підтримати в усіх справах, що будуть робитися в інтересах України. Особливо у важкі часи невизначеності для соціальних мереж», - написав заступник міністра інформації.
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Іди на *****.
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Правильно весь трафик Фейсбук с Украины идет через московский офис Фейсбука и как и многое другое
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фейс в этом буке уже давно смахивает на кацапское рыло..
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Мене вчора теж забанили у ФБ. У групі "Патріоти України", якась кацапська свиня з місцем проживання у р.ф. унадилась постити антиукраїнські пости. Я під його постом замастирив картинку з написом: "Русский Ваня водки нет. Иди домой" . Дак мені ФБ. написав що я - порушив стандарти спільноти ФБ. Тобто коли серуть на Україну - це не суперечить стандартам ФБ. А те що я написав - суперечить.
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Это давняя проблема,которую уже поднимали и не решили.
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А мене часто банять в ФБ за те, що я звертаюсь до кацапів - руска свиня, ніби я не правду кажу.
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Мене за це і на цензорі банять. Я через це досить часто з цього твінка коментую.
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Фейсбук - украиноненавистники! Твари.
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ПОРА В УКРАИНЕ СОЗДАВАТЬ БАТАЛЬОН МЕСТИ !!!
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Та да. Давно пора. Петя не захотел. Вове не разрешат, если бы даже захотел.
Остаются лишь националисты. Последние по немного мочат конечно ватнорылых - но не организованно, с малыми ресурсными возможностями...
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Опоздал, они уже созданы но только против народа;
1-й недобитый батальон "ОПОБЛОК" им .Бойко
2-й батальон Все пропало"БЮТ" им .Тимошенко
3-й свинарчуковский батальон им. Порошенко
4-й пожарный батальон Ля-Ля-Ля-шка
5-й стеностроительный и рюкзакопошивочный батальон командарма Бурбака
и примазавшиеся взвода и роты
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Типа я( под основным ником) уже 11 лет админ крупного технофорума. И таких токсичных ресурсов, в смысле беспредела мадеров, чем фуцербук и цербер больше не видел . в паблике Везде сообщают причину и время бана. Это священная корова и нарушать основы вирта -это самодурство и дикость. И это правильно, когда прилетает ответка тому кто плодит чебурненты в цивилизованном мире.
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Мордокнига (фейсбук) уже давно превратилась в вонючее заангажированное сточное болото с принудительной регистрацией, отбеливанием российских оккупантов и сливанием информации о пользователях.

Facebook забанил главреда "Цензор.НЕТ" Бутусова за пост о розыске десантника РФ Грицюка, позировавшего на фоне погибших украинских военнослужащих - Цензор.НЕТ 2823
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Facebook заказывал статьи с критикой Apple и Google, чтобы отвлечь внимание от собственных ошибок.

"Facebook заказывал публикации о недостатках других гигантов IT-индустрии, чтобы отвлечь внимание от собственных ошибок - касающихся, например, кампании российских троллей и сотрудничества с Cambridge Analytica. Об этом говорится в расследовании The New York Times."
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... fuck you a book ... ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ ...ОНИ ВОНЯЮТ
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Рудий щур Цукерберг підспівує рашистам. Це вже давно відомо.
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(дивлюся на 6 фоту) чомусь таки ось сухобздii і вважають себе рэмбами, до того ж безсмертними, сподіваюся цю кацапську тварюку визначить доля у двохсоту бригАДу в найближчому майбутньому
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То, что Бутусова забанили - полная дикость и скотство со стороны Мордокниги. Но, справедливости ради, должен заметить что и Цензор банит налево и направо за совсем уж незначительные критические высказывания против этого ресурса.
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А коли модератори Бутусова банять людей нізащо це норма? Оце і є бумеранг.
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Можно подумать Цензор не банит как попало. "общим массивом на усмотрение администрации"
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Хоспаде. ФСБук - говнище еще то. Кстате Цукер хоть и еврей,но очень любит поддержать всякие хамасы и прочая сепаратня.
С кукухой у него явно проблемы
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Цензор.НЕТНовиниТехнологіїFacebook забанив головного редактора "Цензор.НЕТ" Бутусова за пост про розшук десантника РФ Грицюка, який позував на тлі загиблих українських військовослужбовців. СКРИНШОТ
 
 
 
 
 
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