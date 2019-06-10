 Facebook забанив головного редактора "Цензор.НЕТ" Бутусова за пост про розшук десантника РФ Грицюка, який позував на тлі загиблих українських військовослужбовців. СКРИНШОТ

1 серпня 2014 року головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов зробив пост у Facebook, за який його забанили на місяць у червні 2019-го.
Головний редактор тоді повідомив на своїй сторінці в Facebook, що в офіс зателефонував один відомий український бізнесмен і повідомив, що готовий заплатити 200 тис доларів США за голову сумнозвісного військовослужбовця ЗС РФ Дмитра Грицюка із Санкт-Петербурга, який фотографувався на тлі понівеченого тіла українського десантника.
"Моя компанія надає серйозну підтримку армії, міліції, Нацгвардії і СБУ. Але я хотів би зі своїх особистих коштів призначити ще одну нагороду. Той підрозділ збройних сил, правоохоронних органів або спецслужб України, який візьме живим або мертвим російського покидька Дмитра Грицюка, отримає премію в розмірі 200 тисяч доларів. Кошти буде передано на рахунок незалежного фонду в банку", - повідомив влітку 2014-го Бутусову бізнесмен.
У листі бізнесмен пояснив, що оголосив таку нагороду, оскільки "шокований фото і відео, де російський військовослужбовець із Санкт-Петербурга Дмитро Грицюк глумиться над тілами українських десантників".
Зазначимо, що останнім часом почастішали блокування українських журналістів і блогерів, які висвітлюють події російської агресії на Донбасі та окупацію Криму. 2 місяці тому Юрія Бутусова блокували за пост річної давнини про взяття в полон терориста Покусаєва. Просимо читачів "Цензор.НЕТ" допомогти побороти такі методи блокування в Facebook і написати в техпідтримку соціальної мережі звернення про зняття блокування.
Нагадаємо, Грицюк опублікував фото і відео після бою в Шахтарську, в результаті якого загинули бійці ЗСУ.
Ви теж баните за правду))
Кстати, этот Грыцюк мокша или кто?
Цитата:
Компанія Facebook призначила Катерину Крук на посаду менеджера з публічних політичних питань по Україні. Про це 3 червня повідомив заступник міністра інформаційної політики України Дмитро Золотухін у Facebook, сама Крук про своє призначення без подробиць повідомила раніше.
«Необхідно сказати, що ми чекали цього багато років», - вказав посадовець і додав, що в Міністерстві інформаційної політики вважають, що це найкращий вибір, який могли зробити у компанії.
За словами Золотухіна, Крук - відома експертка з питань інформаційного простору, спікерка усіх актуальних конференцій по дезінформації останніх років, принципова і чесна людина.
«Ми дуже сподіваємося, що після цього призначення брутальне та непрофесійне ставлення компанії Facebook до України та українців нарешті припиниться. Зі свого боку бажаємо успіхів, сил і наснаги та обіцяємо підтримати в усіх справах, що будуть робитися в інтересах України. Особливо у важкі часи невизначеності для соціальних мереж», - написав заступник міністра інформації.
Остаются лишь националисты. Последние по немного мочат конечно ватнорылых - но не организованно, с малыми ресурсными возможностями...
1-й недобитый батальон "ОПОБЛОК" им .Бойко
2-й батальон Все пропало"БЮТ" им .Тимошенко
3-й свинарчуковский батальон им. Порошенко
4-й пожарный батальон Ля-Ля-Ля-шка
5-й стеностроительный и рюкзакопошивочный батальон командарма Бурбака
и примазавшиеся взвода и роты
"Facebook заказывал публикации о недостатках других гигантов IT-индустрии, чтобы отвлечь внимание от собственных ошибок - касающихся, например, кампании российских троллей и сотрудничества с Cambridge Analytica. Об этом говорится в расследовании The New York Times."
С кукухой у него явно проблемы