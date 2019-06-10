 Адміністрація президента розглядає варіант переїзду в Український дім

Про це розповіла LB.ua прес-секретар президента Юлія Мендель, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що спочатку Мендель сказала, що АП хочуть перенести подалі від центру і що "Український дім" під ці критерії не підходить, але пізніше підтвердила, що такий варіант справді розглядається.
В архітектурному бюро 33BY сказали, що вони "надають консультації" і "коментувати поки нічого".
Раніше журналістка, співробітниця Музею історії міста Києва Катерина Липа написала в Facebook, що АП розглядає варіант переїзду в Український дім.
Про такий варіант стало відомо, коли в Український дім прийшли представники архітектурного бюро 33BY і почали щось фотографували з вікна. Липа написала, що під АП можуть забрати поверхи Музею історії міста Києва та репетиційну базу ансамблю "Київські солісти".
Як відомо, ще одне можливе місце для переїзду АП - конгресно-виставковий центр Парковий, відомий як "вертолітний майданчик Януковича".
то ,вже ліпше прямо в палац "Україна")
там,і сцена із гримерками є)))
Просто в старом домике, "новые лица" НЕ ПОМЕЩАЮТСЯ.
Заодно нужно будет закрыть ещё и Михайловский собор .
А почему не Филармония ?!
А ведь хотели за город переехать ?!
Шуарма продається найближче це "Труба".
А від Банкової до Труби ближче, ніж від "музею Левіна" ...
Там сама найближча точка громадського харчування це "Два Гуся" та й той на перехрестi Хрещатика та Інститутської ... Від Банкової все одно ближче. Усе інше по дорозі (вд Euro Square до Труби) це дорогі ресторації ...
А перенести администрацию лучше всего на вертолетную площадку, исторические здания пусть остаются за старыми собственниками.
Давайте уже и советские флаги над ним поднимите
Нашли одни опен спейс, лол
И там же построить шыкарную реЗеденцию, и никому никуда ездить не надо!