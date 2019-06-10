 Адміністрація президента розглядає варіант переїзду в Український дім

Про це розповіла LB.ua прес-секретар президента Юлія Мендель, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що спочатку Мендель сказала, що АП хочуть перенести подалі від центру і що "Український дім" під ці критерії не підходить, але пізніше підтвердила, що такий варіант справді розглядається.

В архітектурному бюро 33BY сказали, що вони "надають консультації" і "коментувати поки нічого".

Раніше журналістка, співробітниця Музею історії міста Києва Катерина Липа написала в Facebook, що АП розглядає варіант переїзду в Український дім.

Про такий варіант стало відомо, коли в Український дім прийшли представники архітектурного бюро 33BY і почали щось фотографували з вікна. Липа написала, що під АП можуть забрати поверхи Музею історії міста Києва та репетиційну базу ансамблю "Київські солісти".

Як відомо, ще одне можливе місце для переїзду АП - конгресно-виставковий центр Парковий, відомий як "вертолітний майданчик Януковича".

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